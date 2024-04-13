Тур: 32. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Мариани Маурицио
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
214 Количество передач 136
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Блен
Алексис
10
Уден
Реми
13
Доргу
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Эмполи
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.16
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.13
|Уден Реми
|3
|0.09
|Банда Ламек
|2
|0.06
|Алмквист Понтус
|2
|0.06
|Жендрей Валентен
|1
|0.03
|Сансоне Никола
|1
|0.03
|Гонсалес Хоан
|1
|0.03
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.03
|Рамадани Юльбер
|1
|0.03
|Рафья Хамза
|1
|0.03
|Доргу Патрик
|1
|0.03
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.03
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|4 (3)
|0.13
|Журковски Шимон
|4
|0.13
|Канчельери Маттео
|3
|0.09
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.09
|Коваленко Виктор
|2
|0.06
|Бальданци Томмазо
|2
|0.06
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Камбьяги Николо
|1
|0.03
|Фаццини Якопо
|1
|0.03
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Мале Юссеф
|0
|0
|Какаче Либерато
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|12
|0
|Понграчич Марин
|9
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Крстович Никола
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Алмквист Понтус
|4
|0
|Пикколи Роберто
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|1
|Сансоне Никола
|3
|0
|Блен Алексис
|3
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|10
|0
|Канчельери Маттео
|7
|0
|Валюкевич Себастьян
|6
|0
|Какаче Либерато
|6
|0
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Фаццини Якопо
|5
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Журковски Шимон
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Бастони Симоне
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Эмполи
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
5
Лечче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Эмполи
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
18
Упущенные победы
8
8
Лечче
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
Эмполи
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
22
22
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
15
13
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
8
53%
6
46%
76-90
Пропущено
22
25
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
1
5%
4
16%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
5
23%
6
24%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
3
14%
6
24%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
24 Не забивали 26
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
27
23
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
3
11%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
3
11%
1
4%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
2
7%
6
26%
61-75
7
26%
5
22%
76-90
Забито
25
24
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
12%
4
17%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
24%
6
25%
61-75
10
40%
8
33%
76-90
Пропущено
49
48
20 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 24
4
8%
8
17%
1-15
10
20%
7
15%
16-30
6
12%
4
8%
31-45
12
24%
9
19%
46-60
7
14%
9
19%
61-75
10
20%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1
Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0
Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1
Результаты матчей
Лечче
Эмполи
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
0
17 раз 55%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
2
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лечче
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
610
510
313
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
87
214
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
1417
724
625
130
526
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|75 - 15
|82
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 24
|62
|4.
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|45 - 25
|58
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|41 - 35
|49
|8.
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|48 - 38
|48
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|31 - 29
|44
|10.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|34 - 41
|42
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|32 - 52
|30
|14.
|0:0 Заявка
|32
|6
|12
|14
|26 - 48
|30
|15.
|0:0 Заявка
|32
|7
|8
|17
|25 - 47
|29
|16.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|15.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 25
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|0:0 Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Торино
|Сапата Дуван
|12 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:0 Эмполи
Исход игры
Лечче
62.3% (76)
Ничья
33.6% (41)
Эмполи
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
25.42% (30)
Меньше
74.58% (88)
Обе команды забьют
Да
55.93% (66)
Нет
44.07% (52)
Популярный счёт
1:0 Лечче
33.6% (41)
1:1 Ничья
29.5% (36)
2:1 Лечче
21.3% (26)
2:0 Лечче
4.1% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
1:2 Эмполи
1.6% (2)
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