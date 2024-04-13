Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

89' Г О О О О Л - Сансоне Никола забивает с левой ноги!

89' Пьеротти Сантьяго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Эмполи

87' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Уден Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Патрик Доргу уходит с поля и его заменяет Гонсалес Хоан

69' Удар от ворот произведет Эмполи

68' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

66' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

66' Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Уден Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Эмполи

63' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Патрик Доргу из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Эмполи

58' Пикколи Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Баскиротто Федерико нанес удар головой, но Элия ​​Каприл спокойно отбил мяч.

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Пикколи Роберто нанес удар головой, но Элия ​​Каприл спокойно отбил мяч.

56' Уден Реми из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Удар от ворот произведет Лечче

53' Бастони Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе