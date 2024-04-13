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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 25957 Главный судья: Мариани Маурицио
Лечче
1:0
Конец матча
Эмполи
0'
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Черри Альберто
45' Желтая карточка
Алмквист Понтус
1:0
89' Гол
Сансоне Никола
90'+6

Ход матча

5'
 
Черри Альберто
45'
Алмквист Понтус
 
60'
 
Камбьяги Николо
Канчельери Маттео
60'
 
Ньянг М'Байе
Черри Альберто
60'
 
Мале Юссеф
Журковски Шимон
62'
Сансоне Никола
Алмквист Понтус
 
70'
 
Коваленко Виктор
Бастони Симоне
73'
Гонсалес Хоан
Доргу Патрик
 
84'
 
Какаче Либерато
Пеццелла Джузеппе
88'
Венути Лоренцо
Жендрей Валентен
 
89'
Пьеротти Сантьяго
Уден Реми
 
89'
Сансоне Никола
(Пьеротти Сантьяго)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 354 Количество передач 307
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лечче 62.3% (76)
X 33.6% (41)
Эмполи 4.1% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
6
Баскиротто
Федерико
5
Понграчич
Марин
25
Галло
Антонино
20
Рамадани
Юльбер
29
Блен
Алексис
7
Алмквист
Понтус
10
Уден
Реми
13
Доргу
Патрик
91
Пикколи
Роберто
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
30
Бастони
Симоне
18
Марин
Рэзван
27
Журковски
Шимон
20
Канчельери
Маттео
17
Черри
Альберто
Лечче
4-2-3-1
Эмполи
3-4-2-1

История личных встреч

Лечче
Эмполи

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.16
Пикколи Роберто 4 (1) 0.13
Уден Реми 3 0.09
Банда Ламек 2 0.06
Сансоне Никола 2 0.06
Алмквист Понтус 2 0.06
Жендрей Валентен 1 0.03
Гонсалес Хоан 1 0.03
Ди Франческо Федерико 1 0.03
Рамадани Юльбер 1 0.03
Рафья Хамза 1 0.03
Доргу Патрик 1 0.03
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.03
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Пьеротти Сантьяго 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 4 (3) 0.13
Журковски Шимон 4 0.13
Канчельери Маттео 3 0.09
Капуто Франческо 3 (1) 0.09
Коваленко Виктор 2 0.06
Бальданци Томмазо 2 0.06
Луперто Себастьяно 1 0.03
Камбьяги Николо 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Мале Юссеф 0 0
Какаче Либерато 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 12 0
Понграчич Марин 9 1
Банда Ламек 5 1
Гонсалес Хоан 6 0
Роберто Д'Аверса 5 0
Алмквист Понтус 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Крстович Никола 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Пикколи Роберто 4 0
Рафья Хамза 4 0
Баскиротто Федерико 2 1
Сансоне Никола 3 0
Блен Алексис 3 0
Уден Реми 2 0
Галло Антонино 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 10 0
Канчельери Маттео 7 0
Гьяси Эммануэль 6 0
Валюкевич Себастьян 6 0
Какаче Либерато 6 0
Фаццини Якопо 5 0
Грасси Альберто 4 0
Луперто Себастьяно 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Журковски Шимон 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Черри Альберто 2 0
Бастони Симоне 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Хаас Николас 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Лечче
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Эмполи
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)

Сухие победы

3
8

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
5
Лечче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Эмполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

18
18

Упущенные победы

8
8
Лечче
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
31% (10)
19% (6)
Эмполи
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)

Сухие победы

10
10

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

22
22

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

16
13
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
9
56%
6
46%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
1
5%
4
15%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
5
23%
6
23%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
3
14%
7
27%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
25 Не забивали 27
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

27
23
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
3
11%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
3
11%
1
4%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
2
7%
6
26%
61-75
7
26%
5
22%
76-90

Забито

26
24
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
3
12%
4
17%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
23%
6
25%
61-75
11
42%
8
33%
76-90

Пропущено

49
49
20 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 25
4
8%
8
16%
1-15
10
20%
7
14%
16-30
6
12%
4
8%
31-45
12
24%
9
18%
46-60
7
14%
9
18%
61-75
10
20%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1
Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0
Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1

Результаты матчей

Лечче
Эмполи

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
12 раз 38%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
0
18 раз 56%
1
8 раз 25%
3
5 раз 16%
2
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лечче
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
6
10
5
11
1.5
3
13
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
8
8
2
14
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
14
18
7
25
1.5
6
26
1
31
2.5
5
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 31 26 4 1 75 - 15 82
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 8 5 45 - 24 62
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 30 15 5 10 55 - 34 50
7.
Лацио
 Заявка 32 15 4 13 41 - 35 49
8.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
11.
Монца
 Заявка 31 11 9 11 34 - 41 42
12.
Дженоа
 Заявка 31 9 11 11 34 - 38 38
13.
Лечче
 Заявка 32 7 11 14 27 - 48 32
14.
Кальяри
 Заявка 31 7 9 15 32 - 52 30
15.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 30 - 47 28
16.
Эмполи
 Заявка 32 7 7 18 25 - 48 28
17.
Верона
 Заявка 31 6 9 16 28 - 42 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
12.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
13.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 18 - 25 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лечче вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лечче: 54%, Эмполи: 46%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25957 болельщиков
  • 95'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Галло Антонино ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Судья сигнализирует, что Галло Антонино из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Коваленко Виктор
    • 93'
      Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 93'
      Блен Алексис из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лечче будет все-таки засчитан.
    • 91'
      Рефери не любит споров - именно за это Гьяси Эммануэль сейчас получил желтую
    • 91'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лечче.
    • 91'
      Контроль мяча: Лечче: 55%, Эмполи: 45%.
    • 90'
      Валюкевич Себастьян плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 90'
      Сансоне Никола удалось забить из легкой позиции.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лечче 62.3% (76)
    X 33.6% (41)
    Эмполи 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:0 Эмполи

    Исход игры
    Лечче
    62.3% (76)
    Ничья
    33.6% (41)
    Эмполи
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.42% (30)
    Меньше
    74.58% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (66)
    Нет
    44.07% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Лечче
    33.6% (41)
    1:1 Ничья
    29.5% (36)
    2:1 Лечче
    21.3% (26)
    2:0 Лечче
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Эмполи
    1.6% (2)
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