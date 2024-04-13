Тур: 32. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Мареска Фабио
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
-
33 Джало ТьягуЗащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йылдыз КенанНападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Торино
Ювентус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
500%
2 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 20 побед
28 матчей
3.6%
17.9%
78.5%
1 победа 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
7.1%
60.7%
32.2%
2 победы 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
7.1%
21.4%
71.5%
2 победы 6 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.5
0.56
Среднее время на гол
180
160
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
2.13
1.58
Среднее время на гол
42
56
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|11
|0.35
|Санабрия Антонио
|5 (2)
|0.16
|Влашич Никола
|3
|0.1
|Радоньич Неманья
|3
|0.1
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.1
|Илич Иван
|2
|0.06
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|15 (2)
|0.48
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.23
|Рабио Адриен
|4
|0.13
|Гатти Федерико
|4
|0.13
|Милик Аркадиуш
|3
|0.1
|Камбьясо Андреа
|2
|0.06
|Ругани Даниэле
|2
|0.06
|Бремер Глейсон
|2
|0.06
|Локателли Мануэль
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|1
|0.03
|Йылдыз Кенан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван II
|5
|2
|Линетти Кароль
|8
|0
|Риччи Самуэле
|6
|1
|Буонджорно Алессандро
|7
|0
|Тамез Адриен
|5
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбьясо Андреа
|8
|0
|Влахович Душан
|6
|1
|Бремер Глейсон
|7
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Рабио Адриен
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Гатти Федерико
|6
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Веа Тимоти
|3
|0
|Массимилиано Аллегри
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Йылдыз Кенан
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
|Боэнде Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Торино
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Ювентус
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
7
Торино
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ювентус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
1
Упущенные победы
11
23
Торино
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (5)
71% (22)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Ювентус
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
13
30
Голы по времени матча
Забито
15
23
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
5
33%
8
35%
76-90
Пропущено
8
13
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Забито
15
23
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
3
20%
3
13%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
5
33%
2
9%
31-45
4
27%
6
26%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
1
7%
4
17%
76-90
Пропущено
23
10
6 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
9%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
7
30%
4
40%
61-75
6
26%
0
0%
76-90
Забито
30
46
13 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 21
12 Не забивали 4
4
13%
7
15%
1-15
3
10%
7
15%
16-30
6
20%
4
9%
31-45
7
23%
8
17%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
6
20%
12
26%
76-90
Пропущено
31
23
7 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
2
6%
3
13%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
7
23%
3
13%
46-60
9
29%
29%
4
17%
61-75
8
26%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1
Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1
Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0
Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0
Результаты матчей
Торино
Ювентус
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Торино
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
142
411
610
213
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
123
511
87
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
265
922
1417
328
526
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|75 - 15
|82
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 24
|62
|4.
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|45 - 25
|58
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|41 - 35
|49
|8.
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|48 - 38
|48
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|31 - 29
|44
|10.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|34 - 41
|42
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|32 - 52
|30
|15.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|25 - 48
|28
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Торино
|Сапата Дуван
|12 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино - Ювентус
Исход игры
Торино
3.2% (4)
Ничья
14.5% (18)
Ювентус
82.3% (102)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (64)
Меньше
44.83% (52)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
43.5% (54)
0:1 Ювентус
24.2% (30)
1:1 Ничья
12.1% (15)
1:3 Ювентус
4.8% (6)
0:2 Ювентус
4.8% (6)
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