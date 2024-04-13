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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Торино
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 125
Торино 3.2% (4)
X 14.4% (18)
Ювентус 82.4% (103)
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Торино
Ничья
Ювентус
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
7
Кьеза
Федерико
Торино
3-4-1-2
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Торино
Ювентус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
500%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 20 побед

28 матчей

3.6%
17.9%
78.5%
1 победа 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

7.1%
60.7%
32.2%
2 победы 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

7.1%
21.4%
71.5%
2 победы 6 ничьих 20 побед

История матчей

СA
2:0
СA
4:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
К
2:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:4
К
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.5
0.56

Среднее время на гол

180
160

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

2.13
1.58

Среднее время на гол

42
56

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 11 0.35
Санабрия Антонио 5 (2) 0.16
Влашич Никола 3 0.1
Радоньич Неманья 3 0.1
Буонджорно Алессандро 3 0.1
Илич Иван 2 0.06
Белланова Рауль 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Шуурс Перр 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (2) 0.48
Кьеза Федерико 7 (1) 0.23
Рабио Адриен 4 0.13
Гатти Федерико 4 0.13
Милик Аркадиуш 3 0.1
Камбьясо Андреа 2 0.06
Ругани Даниэле 2 0.06
Бремер Глейсон 2 0.06
Локателли Мануэль 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Миретти Фабио 1 0.03
Йылдыз Кенан 1 0.03
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван II 5 2
Линетти Кароль 8 0
Риччи Самуэле 6 1
Буонджорно Алессандро 7 0
Тамез Адриен 5 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Илич Иван 3 0
Сапата Дуван 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Сазонов Саба 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сек Демба 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбьясо Андреа 8 0
Влахович Душан 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Данило Луис 6 0
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Гатти Федерико 6 0
Милик Аркадиуш 2 1
Веа Тимоти 3 0
Массимилиано Аллегри 3 0
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Йылдыз Кенан 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Боэнде Джозеф 1 0

Результаты матчей

Торино
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Ювентус
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
7
Торино
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ювентус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
1

Упущенные победы

11
23
Торино
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (5)
71% (22)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Ювентус
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

15
23
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
5
33%
8
35%
76-90

Пропущено

8
13
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Забито

15
23
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
3
20%
3
13%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
5
33%
2
9%
31-45
4
27%
6
26%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
1
7%
4
17%
76-90

Пропущено

23
10
6 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
9%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
7
30%
4
40%
61-75
6
26%
0
0%
76-90

Забито

30
46
13 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 21
12 Не забивали 4
4
13%
7
15%
1-15
3
10%
7
15%
16-30
6
20%
4
9%
31-45
7
23%
8
17%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
6
20%
12
26%
76-90

Пропущено

31
23
7 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
2
6%
3
13%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
7
23%
3
13%
46-60
9
29%
29%
4
17%
61-75
8
26%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1
Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1
Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0
Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0

Результаты матчей

Торино
Ювентус

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Торино
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
14
2
4
11
1.5
6
10
2
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
3
5
11
1.5
8
7
1
15
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
26
5
9
22
1.5
14
17
3
28
2.5
5
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 31 26 4 1 75 - 15 82
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 8 5 45 - 24 62
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 30 15 5 10 55 - 34 50
7.
Лацио
 Заявка 32 15 4 13 41 - 35 49
8.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
11.
Монца
 Заявка 31 11 9 11 34 - 41 42
12.
Дженоа
 Заявка 31 9 11 11 34 - 38 38
13.
Лечче
 Заявка 32 7 11 14 27 - 48 32
14.
Кальяри
 Заявка 31 7 9 15 32 - 52 30
15.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 30 - 47 28
16.
Эмполи
 Заявка 32 7 7 18 25 - 48 28
17.
Верона
 Заявка 31 6 9 16 28 - 42 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
12.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
13.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 18 - 25 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 28 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

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  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 125
    Торино 3.2% (4)
    X 14.4% (18)
    Ювентус 82.4% (103)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Ювентус
    3.90
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    2.36
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино - Ювентус

    Исход игры
    Торино
    3.2% (4)
    Ничья
    14.5% (18)
    Ювентус
    82.3% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (64)
    Меньше
    44.83% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    68.1% (79)
    Нет
    31.9% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    43.5% (54)
    0:1 Ювентус
    24.2% (30)
    1:1 Ничья
    12.1% (15)
    1:3 Ювентус
    4.8% (6)
    0:2 Ювентус
    4.8% (6)
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