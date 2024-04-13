Тур: 32. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Ла Пенья Федерико
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанНападающий
-
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Болонья
Монца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
90
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|10 (2)
|0.31
|Орсолини Риккардо
|10 (2)
|0.31
|Фергюсон Льюис
|6
|0.19
|Фаббьян Джованни
|5
|0.16
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.06
|Одгор Йенс
|2
|0.06
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Эль-Аззузи Уссама
|1
|0.03
|Моро Никола
|1
|0.03
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|8
|0.25
|Пессина Маттео
|5 (3)
|0.16
|Мота Дани
|4
|0.13
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.13
|Мальдини Даниэль
|3
|0.09
|Карбони Валентин
|2
|0.06
|Гальярдини Роберто
|1
|0.03
|Кальдирола Лука
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Марич Мирко
|1
|0.03
|Карбони Андреа
|1
|0.03
|Бондо Уоррен
|1
|0.03
|Виньято Самуэле
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Дзербин Алессио
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фройлер Ремо
|8
|0
|Фергюсон Льюис
|7
|0
|Пош Штефан
|7
|0
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|Эбишер Мишель
|6
|0
|Зиркзее Джошуа
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Кристиансен Виктор
|5
|0
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Фаббьян Джованни
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдирола Лука
|6
|1
|Мари Пабло
|7
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Иццо Армандо
|6
|0
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Пессина Маттео
|4
|1
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Бондо Уоррен
|5
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|4
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Донати Джулио
|1
|0
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
1
2
Болонья
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
14
15
Болонья
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
29% (9)
16% (5)
Монца
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
12
22
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
27
13
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
3
11%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
3
11%
3
23%
61-75
10
37%
4
31%
76-90
Пропущено
10
21
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
20%
5
24%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
4
19%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
2
12%
2
10%
1-15
5
29%
29%
3
15%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
3
18%
6
30%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
13%
5
24%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
3
19%
5
24%
76-90
Забито
44
33
19 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 11
5
11%
3
9%
1-15
10
23%
5
15%
16-30
4
9%
8
24%
31-45
6
14%
1
3%
46-60
6
14%
6
18%
61-75
13
30%
30%
10
30%
76-90
Пропущено
26
42
17 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
4
15%
10
24%
1-15
8
31%
0
0%
16-30
5
19%
6
14%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
2
8%
9
21%
61-75
3
12%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1
Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1
Монца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3
Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1
Результаты матчей
Болонья
Монца
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Болонья
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
106
412
412
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
510
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
2011
1516
823
427
526
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|75 - 15
|82
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|32
|18
|9
|5
|45 - 24
|63
|4.
|0:0 Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|41 - 35
|49
|8.
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|48 - 38
|48
|9.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|31 - 29
|45
|10.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11.
|0:0 Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|32 - 52
|30
|15.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|25 - 48
|28
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|0:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|15 - 8
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Торино
|Сапата Дуван
|12 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Монца
Исход игры
Болонья
91.9% (114)
Ничья
7.3% (9)
Монца
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.02% (50)
Меньше
57.98% (69)
Обе команды забьют
Да
46.22% (55)
Нет
53.78% (64)
Популярный счёт
2:1 Болонья
36.3% (45)
1:0 Болонья
26.6% (33)
2:0 Болонья
22.6% (28)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:1 Болонья
2.4% (3)
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