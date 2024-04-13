Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Мальдини Даниэль из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Биринделли Самуэле получил желтую карточку от судьи

87' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Лукуми Джон пробует нанести удар издали, но Микеле Ди Грегорио держит все под контролем

85' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Монца

81' Орсолини Риккардо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Бондо Уоррен получил желтую карточку от судьи

79' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Монца

78' Оооо... вот это был удар! Фройлер Ремо должен был забить с этой позиции.

78' Фройлер Ремо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Пош Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Бёкема Сэм получил желтую карточку от судьи

74' Урбаньски Кацпер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хорошую попытку сделал Орсолини Риккардо . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Карбони Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Карбони Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Хорошую попытку сделал Орсолини Риккардо . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Болонья

60' Карбони Андреа не смог попасть в створ ударом издали

59' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Биринделли Самуэле получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Орсолини Риккардо бьет со штрафного в створ, но Микеле Ди Грегорио держит все под контролем

56' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Монца

54' Хорошую попытку сделал Фергюсон Льюис . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Орсолини Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Удар от ворот произведет Болонья

50' Кольпани Андреа нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

49' Дзербин Алессио из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.