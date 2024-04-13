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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Болонья
0:0
Конец матча
Монца
0'
5' Желтая карточка
Орсолини Риккардо
19' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
33' Желтая карточка
Фергюсон Льюис
36' Желтая карточка
Иццо Армандо
74' Желтая карточка
Бёкема Сэм
80' Желтая карточка
Бондо Уоррен
87' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
90' Желтая карточка
Ндой Дан
90'+6

Ход матча

5'
Орсолини Риккардо
 
19'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
33'
Фергюсон Льюис
 
36'
 
Иццо Армандо
62'
Ндой Дан
Фергюсон Льюис
 
68'
 
Перейра Педру
Карбони Андреа
74'
Бёкема Сэм
 
79'
 
Гальярдини Роберто
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
79'
 
Мальдини Даниэль
Дзербин Алессио
80'
 
Бондо Уоррен
84'
 
Карбони Валентин
Кольпани Андреа
84'
 
Коломбо Лоренцо
Бондо Уоррен
87'
 
Биринделли Самуэле
90'
Ндой Дан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 533 Количество передач 333
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Болонья 91.9% (114)
X 7.3% (9)
Монца 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
7
Орсолини
Риккардо
20
Эбишер
Мишель
19
Фергюсон
Льюис
82
Урбаньски
Кацпер
9
Зиркзее
Джошуа
16
Ди
Грегорио
Микеле
19
Биринделли
Самуэле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
38
Бондо
Уоррен
28
Кольпани
Андреа
32
Пессина
Маттео
20
Дзербин
Алессио
11
Джурич
Милан
II
Болонья
4-1-4-1
Монца
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 (2) 0.31
Орсолини Риккардо 10 (2) 0.31
Фергюсон Льюис 6 0.19
Фаббьян Джованни 5 0.16
Салемакерс Алексис 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.06
Одгор Йенс 2 0.06
Фройлер Ремо 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Эль-Аззузи Уссама 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Пош Штефан 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 8 0.25
Пессина Маттео 5 (3) 0.16
Мота Дани 4 0.13
Коломбо Лоренцо 4 0.13
Мальдини Даниэль 3 0.09
Карбони Валентин 2 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Марич Мирко 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Бондо Уоррен 1 0.03
Виньято Самуэле 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Дзербин Алессио 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 8 0
Фергюсон Льюис 8 0
Пош Штефан 7 0
Салемакерс Алексис 5 1
Эбишер Мишель 6 0
Зиркзее Джошуа 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Кристиансен Виктор 5 0
Бёкема Сэм 4 0
Ндой Дан 4 0
Калафьори Рикардо 4 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Фаббьян Джованни 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Одгор Йенс 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 6 1
Мари Пабло 7 0
Иццо Армандо 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Биринделли Самуэле 6 0
Бондо Уоррен 6 0
Д'Амброзио Данило 4 1
Пессина Маттео 4 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
Гальярдини Роберто 4 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Джурич Милан II 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Донати Джулио 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Болонья
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

1
2
Болонья
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

14
15
Болонья
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
31% (10)
16% (5)
Монца
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

12
22

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

27
13
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 25
3
11%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
3
11%
3
23%
61-75
10
37%
4
31%
76-90

Пропущено

10
21
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
20%
5
24%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
4
19%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
12%
2
10%
1-15
5
29%
29%
3
15%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
3
18%
6
30%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
13%
5
24%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
3
19%
5
24%
76-90

Забито

44
33
19 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
5
11%
3
9%
1-15
10
23%
5
15%
16-30
4
9%
8
24%
31-45
6
14%
1
3%
46-60
6
14%
6
18%
61-75
13
30%
30%
10
30%
76-90

Пропущено

26
42
17 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
4
15%
10
24%
1-15
8
31%
0
0%
16-30
5
19%
6
14%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
2
8%
9
21%
61-75
3
12%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1
Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1
Монца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3
Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1

Результаты матчей

Болонья
Монца

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
3
4 раза 13%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Болонья
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
3
10
7
1.5
4
12
4
13
2.5
2
14
2
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
9
5
10
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
20
12
15
17
1.5
8
24
4
28
2.5
5
27
2
30
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 31 26 4 1 75 - 15 82
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 32 18 9 5 45 - 24 63
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 30 15 5 10 55 - 34 50
7.
Лацио
 Заявка 32 15 4 13 41 - 35 49
8.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
9.
Торино
 Заявка 32 11 12 9 31 - 29 45
10.
Фиорентина
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 31 9 11 11 34 - 38 38
13.
Лечче
 Заявка 32 7 11 14 27 - 48 32
14.
Кальяри
 Заявка 31 7 9 15 32 - 52 30
15.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 30 - 47 28
16.
Эмполи
 Заявка 32 7 7 18 25 - 48 28
17.
Верона
 Заявка 31 6 9 16 28 - 42 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Торино
 Заявка 16 7 7 2 15 - 8 28
8.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
12.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
13.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 18 - 25 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 16 8 4 4 22 - 14 28
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Болонья не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Болонья: 62%, Монца: 38%.
  • 96'
    Монца контролирует мяч.
  • 95'
    Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Перейра Педру II ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Карбони Валентин задерживает мяч рукой
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Болонья пытается что-то создать.
    • 92'
      Перейра Педру II из команды Монца заходит слишком далеко, он валит Ндой Дан.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Ндой Дан не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Болонья пытается что-то создать.
    • 91'
      Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Болонья 91.9% (114)
    X 7.3% (9)
    Монца 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 0:0 Монца

    Исход игры
    Болонья
    91.9% (114)
    Ничья
    7.3% (9)
    Монца
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.02% (50)
    Меньше
    57.98% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    46.22% (55)
    Нет
    53.78% (64)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    36.3% (45)
    1:0 Болонья
    26.6% (33)
    2:0 Болонья
    22.6% (28)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    3:1 Болонья
    2.4% (3)
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