Тур: 32. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Davide Di Marco
1:1
Конец матча
0'
26' Undefined phrase: football_event_Белотти Андреа
0:1
42' ПенальтиГудмундссон Альберт
1:1
54' ГолИконе Жонатан
63' Желтая карточкаСпенс Джед
70' Undefined phrase: football_event_Кайоде Майкл
90' Желтая карточкаРаньери Лука
90' Желтая карточкаБани Маттиа
90'+9
Ход матча
26'
42'
54'
63'
70'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
10 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
429 Количество передач 312
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
6.50 Точный счёт — 1:0
-
-
33
Кайоде
Майкл
16
Раньери
Лука
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Дженоа
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 0 побед
11 матчей
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
118.2%
0 побед 13 ничьих 1 победа
31 матч
41.9%
48.4%
9.7%
13 побед 15 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.6%
74.2%
3.2%
7 побед 23 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.73
1.56
Среднее время на гол
51
57
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.19
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.45
1.13
Тотал матчей
2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
62
79
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|7
|0.23
|Гонсалес Николас
|7 (1)
|0.23
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.19
|Мартинес Лукас II
|4
|0.13
|Мандрагора Роландо
|3
|0.1
|Раньери Лука
|3
|0.1
|Дункан Альфред
|2
|0.06
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.06
|Иконе Жонатан
|2
|0.06
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|Кайоде Майкл
|1
|0.03
|Соттиль Риккардо
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|1
|0.03
|Куаме Кристиан
|1
|0.03
|Барак Антонин
|1
|0.03
|Брекало Йосип
|1
|0.03
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|13 (4)
|0.41
|Ретеги Матео
|6
|0.19
|Малиновский Руслан
|3
|0.09
|Экубан Калеб
|3
|0.09
|Дрэгушин Раду
|2
|0.06
|Бани Маттиа
|2
|0.06
|Френдруп Мортен
|1
|0.03
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|1
|0.03
|Мессиас Жуниор
|1
|0.03
|Оливейра Витор
|1
|0.03
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|13
|0
|Бираги Кристиано
|8
|0
|Мартинес Лукас II
|6
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Бельтран Лукас
|6
|0
|Миленкович Никола
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|9
|0
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бадель Милан
|6
|0
|Френдруп Мортен
|6
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Васкес Хоан
|5
|0
|Сабелли Стефано
|5
|0
|Ретеги Матео
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Дженоа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
9
Фиорентина
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Дженоа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
13
16
Фиорентина
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Дженоа
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
21
25
Голы по времени матча
Забито
28
16
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
11%
2
13%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
3
11%
4
25%
31-45
6
21%
5
31%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
7
25%
2
13%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
16%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
7
39%
76-90
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
4
27%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
8
40%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
2
13%
2
10%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
17%
3
15%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
22%
6
30%
76-90
Забито
43
36
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
10 Не забивали 8
7
16%
3
8%
1-15
8
19%
3
8%
16-30
5
12%
12
33%
31-45
8
19%
10
28%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
9
21%
4
11%
76-90
Пропущено
37
38
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 25
6
16%
5
13%
1-15
6
16%
7
18%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
9
24%
4
11%
46-60
4
11%
3
8%
61-75
7
19%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2
Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1
Дженоа
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3
Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1
Результаты матчей
Фиорентина
Дженоа
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
132
97
510
412
114
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
116
411
413
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
248
1318
923
625
131
229
131
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2.
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3.
|Заявка
|32
|18
|9
|5
|45 - 24
|63
|4.
|Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|57 - 36
|55
|6.
|2:2 Заявка
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|7.
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|41 - 35
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|50 - 40
|49
|9.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|31 - 29
|45
|10.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|43 - 36
|44
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|35 - 39
|39
|13.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|34 - 54
|31
|15.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|31 - 48
|28
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|25 - 48
|28
|17.
|2:2 Заявка
|32
|6
|10
|16
|30 - 44
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|40 - 63
|27
|19.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|39 - 62
|26
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|2:2 Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|15 - 8
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|16.
|2:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 29
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|19 - 26
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 21
|19
|9.
|2:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|2:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|15 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Фиорентина
|Раньери Лука
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
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-
6.50 Точный счёт — 1:0
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