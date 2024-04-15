Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Команда Дженоа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Кайоде Майкл из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Бонавентура Джакомо из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Дженоа

45' Бонавентура Джакомо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Жуниор Мессиас получил легкую травму, и его заменил Торсби Мортен

44' Матч возобновлен

44' Жуниор Мессиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Команда Дженоа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Г О О О О О Л - Гудмундссон Альберт из команды Дженоа забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Пьетро Терраччано прыгнул не в ту сторону.

41' После проверки VAR судья не изменил решения - Дженоа пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Дженоа

40' Оооо... вот это был удар! Жуниор Мессиас должен был забить с этой позиции.

40' Хорошую попытку сделал Жуниор Мессиас. Удар в створ, но вратарь начеку

40' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Фиорентина

39' Жуниор Мессиас из команды Дженоа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

39' Жуниор Мессиас из команды Дженоа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

39' Сабелли Стефано из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Мартинес Лукас II пробует нанести удар издали, но Хосеп Мартинес держит все под контролем

37' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Дженоа

33' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Дункан Альфред навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Фиорентина

30' Гудмундссон Альберт из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

27' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Фиорентина отменен из-за положения "вне игры".

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фиорентина

27' Команда Фиорентина забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Бельтран Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Бани Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Удар от ворот произведет Фиорентина

23' Оооо... вот это был удар! Экубан Калеб должен был забить с этой позиции.

22' Экубан Калеб нанес удар головой, но Пьетро Терраччано спокойно отбил мяч.

22' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

20' Паризи Фабьяно из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Дженоа

18' Бельтран Лукас из команды Фиорентина наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

18' Бонавентура Джакомо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ох, нехорошо это выглядит. Паризи Фабьяно получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Удар от ворот произведет Фиорентина

15' Экубан Калеб не смог попасть в створ ударом издали

15' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Гудмундссон Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

13' Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Мартинес Лукас II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Иконе Жонатан пробует нанести удар издали, но Хосеп Мартинес держит все под контролем

6' Жуниор Мессиас из команды Дженоа в офсайде

5' Удар от ворот произведет Дженоа

5' Соттиль Риккардо из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Дженоа начинает с центра поля

1' Судья начинает матч