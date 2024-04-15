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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Davide Di Marco
Фиорентина
1:1
Конец матча
Дженоа
0'
26' Undefined phrase: football_event_
Белотти Андреа
0:1
42' Пенальти
Гудмундссон Альберт
1:1
54' Гол
Иконе Жонатан
63' Желтая карточка
Спенс Джед
70' Undefined phrase: football_event_
Кайоде Майкл
90' Желтая карточка
Раньери Лука
90' Желтая карточка
Бани Маттиа
90'+9

Ход матча

26'
Белотти Андреа
 
42'
0:1
Гудмундссон Альберт
44'
 
Торсби Мортен
Мессиас Жуниор
46'
Мело Артур
Дункан Альфред
 
54'
Иконе Жонатан
(Бонавентура Джакомо)
1:1
55'
Гонсалес Николас
Соттиль Риккардо
 
55'
Мандрагора Роландо
Белотти Андреа
 
55'
Куаме Кристиан
Бельтран Лукас
 
61'
 
Спенс Джед
Сабелли Стефано
61'
 
Хапс Ридгесиано
Кариколь Аарон
61'
 
Ретеги Матео
Экубан Калеб
63'
 
Спенс Джед
70'
Кайоде Майкл
 
80'
 
Стротман Кевин
Бадель Милан
85'
Миленкович Никола
Бонавентура Джакомо
 
90'
Раньери Лука
 
90'
 
Бани Маттиа

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 429 Количество передач 312
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Фиорентина 82.6% (109)
X 14.4% (19)
Дженоа 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
65
Паризи
Фабьяно
5
Бонавентура
Джакомо
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
20
Белотти
Андреа
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
11
Гудмундссон
Альберт
3
Кариколь
Аарон
10
Мессиас
Жуниор
18
Экубан
Калеб
Фиорентина
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Фиорентина
Дженоа

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 0 побед

11 матчей

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

118.2%
0 побед 13 ничьих 1 победа

31 матч

41.9%
48.4%
9.7%
13 побед 15 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.6%
74.2%
3.2%
7 побед 23 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:4
СA
6:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:5
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.73
1.56

Среднее время на гол

51
57

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.19
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.45
1.13

Тотал матчей

2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

62
79

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 7 0.23
Гонсалес Николас 7 (1) 0.23
Бельтран Лукас 6 (1) 0.19
Мартинес Лукас II 4 0.13
Мандрагора Роландо 3 0.1
Раньери Лука 3 0.1
Дункан Альфред 2 0.06
Нзола М'Бала 2 (1) 0.06
Иконе Жонатан 2 0.06
Бираги Кристиано 1 0.03
Кайоде Майкл 1 0.03
Соттиль Риккардо 1 0.03
Белотти Андреа 1 0.03
Куаме Кристиан 1 0.03
Барак Антонин 1 0.03
Брекало Йосип 1 0.03
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 13 (4) 0.41
Ретеги Матео 6 0.19
Малиновский Руслан 3 0.09
Экубан Калеб 3 0.09
Дрэгушин Раду 2 0.06
Бани Маттиа 2 0.06
Френдруп Мортен 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 13 0
Бираги Кристиано 8 0
Мартинес Лукас II 6 0
Иконе Жонатан 6 0
Бельтран Лукас 6 0
Миленкович Никола 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 9 0
Де Винтер Кони 7 1
Малиновский Руслан 7 0
Бадель Милан 6 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Васкес Хоан 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Ретеги Матео 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Фольякко Алессандро 3 0
Оливейра Витор 2 0
Торсби Мортен 1 0
Спенс Джед 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Дженоа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
9
Фиорентина
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Дженоа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

13
16
Фиорентина
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Дженоа
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

21
25

Голы по времени матча

Забито

28
16
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
11%
2
13%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
3
11%
4
25%
31-45
6
21%
5
31%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
7
25%
2
13%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
16%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
7
39%
76-90

Забито

15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
4
27%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
8
40%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
2
13%
2
10%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
17%
3
15%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
22%
6
30%
76-90

Забито

43
36
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
10 Не забивали 8
7
16%
3
8%
1-15
8
19%
3
8%
16-30
5
12%
12
33%
31-45
8
19%
10
28%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
9
21%
4
11%
76-90

Пропущено

37
38
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 25
6
16%
5
13%
1-15
6
16%
7
18%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
9
24%
4
11%
46-60
4
11%
3
8%
61-75
7
19%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2
Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1
Дженоа
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3
Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1

Результаты матчей

Фиорентина
Дженоа

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
9
7
1.5
5
10
4
12
2.5
1
14
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
6
4
11
1.5
4
13
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
24
8
13
18
1.5
9
23
6
25
2.5
1
31
2
29
3.5
1
31
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 Заявка 32 18 9 5 45 - 24 63
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 57 - 36 55
6.
Аталанта
 2:2 Заявка 31 15 6 10 57 - 36 51
7.
Лацио
 Заявка 32 15 4 13 41 - 35 49
8.
Наполи
 Заявка 32 13 10 9 50 - 40 49
9.
Торино
 Заявка 32 11 12 9 31 - 29 45
10.
Фиорентина
 Заявка 31 12 8 11 43 - 36 44
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 32 9 12 11 35 - 39 39
13.
Лечче
 Заявка 32 7 11 14 27 - 48 32
14.
Кальяри
 Заявка 32 7 10 15 34 - 54 31
15.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 31 - 48 28
16.
Эмполи
 Заявка 32 7 7 18 25 - 48 28
17.
Верона
 2:2 Заявка 32 6 10 16 30 - 44 28
18.
Фрозиноне
 Заявка 32 6 9 17 40 - 63 27
19.
Сассуоло
 Заявка 32 6 8 18 39 - 62 26
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 2:2 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
8.
Торино
 Заявка 16 7 7 2 15 - 8 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
11.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
12.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
13.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
16.
Верона
 2:2 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 16 4 5 7 22 - 29 17
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 19 - 26 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 16 8 4 4 22 - 14 28
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 22 - 21 19
9.
Аталанта
 2:2 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Верона
 2:2 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 16 0 5 11 15 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Фиорентина Раньери Лука 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 94'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Васкес Хоан выиграл воздушное противоборство у Иконе Жонатан.
    • 93'
      Ретеги Матео выиграл воздушное противоборство у Паризи Фабьяно.
    • 92'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Спенс Джед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Раньери Лука получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Фиорентина 82.6% (109)
    X 14.4% (19)
    Дженоа 3% (4)
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