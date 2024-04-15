"Аталанта" прибавила в движении, старается чаще создавать моменты, но счёт на табло изменить не может.

Замена в составе "Вероны": вместо Дарко Лазовича на поле вышел Стефан Митрович.

Замена в составе "Вероны": вместо Томаша Суслова на поле вышел Рубен Винагре.

Миранчук справа вывел к воротам Хольма, который с семи метров пробил выше ворот.

Митрович от углового флага навесил навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Руджери.

Замена в составе "Аталанты": вместо Эмиля Хольма на поле вышел Ханс Хатебур.

Фолоруншо в центре поля подтолкнул в спину Пашалича.

Колашинац слева обыгрался с Руджери и ворвался в штрафную площадь гостей. передачу Сеада в центр на Миранчука соперники перехватили.

Миранячук оказался на газоне в чужой штрафной площади, но арбитр сразу уверенно показал, что фола со сторону Хуана Кабаля не было.

Лазович от углового флага навесил на Фолоруншо, который головой пробил немного выше дальней "девятки".

Копмейнерс от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда гости вернули мяч обратно во фланг. Тён решил сам слева прорваться к воротам, но был остановлен соперниками.

Лукман слева сделал пас в штрафную площадь на Миранчука, который с острого угла сразу пробил по воротам. Монтипо среагировал и сумел остановить мяч.

"Аталанта" первые минуты второго тайма провела в обороне, а теперь стала раз за разом совершать вылазки к чужой штрафной площади. Де Кетеларе мог убежать по центру к воротам, но переиграть Давидовича не смог.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ЛАЗОВИЧ!!! Нослин справа сделал пас в центр на Лазовича. Дарко с восемнадцати метров низом точно пробил в левый угол ворот. Карнесекки проводил мяч только взглядом.

Замена в составе "Вероны": вместо Федерико Бонаццоли на поле вышел Кароль Свидерски.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! НОСЛИН!!! Сентонз справа навесил к воротам, где Нослин сыграл на опережение и ногой переправил мяч в сетку.

Быстро растаяло преимущество "Аталанты" в счёте. Хозяевам нужно вернуть активность,, которая была у них до перерыва. Хватил ли сил и настроя?

Хуан Кабаль пронёсся вперёд по левому флангу, но его прострел к воротам перехватил Хин.

Замена в составе "Аталанты": вместо Джанлуки Скамакки на поле вышел Адемола Лукман.

Замена в составе "Аталанты": вместо Шарля Де Кетеларе на поле вышел Алексей Миранчук.

Замена в составе "Аталанты": вместо Рафаэла Толоя на поле вышел Сеад Колашинац.

Второй тайм в Бергамо!

"Верона" активно начала вторую половину встречи, пытаясь закрепиться на чужой половине поля.

Руджери на фланге сыграл на перехвате, но отскок получился слишком сильным, и мяч оказался за боковой линией поля.

Лазович слева отправил Хуана Кабаля, чья подача к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за противоположную бровку.

Сентонз с Силвой покомбинировали на правом фланге, но доставить мяч к воротам не смогли.

Сентонз справа навесил к дальней штанге. Толой выбил мяч на Хуана Кабаля, чей мощный удар с линии штрафной площади в ближний угол Карнесекки отразил.

Бонаццоли справа бил по воротам из офсайда.

Лазович от углового фланга навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили без сопротивления.

Руджери слева получил пас от Де Кетеларе, а его прострел к воротам перехватил Маньяни.

Первый тайм

— Перерыв! "Аталанта" - "Верона" - 2:0.

45' Пашалич слева со штрафного покатил мяч в центр на Копмейнерса, который с двадцати двух метров пробил почти по центру ворот. Монтипо забрал мяч в руки.

45' 1 минуту добавил Сакки в первом тайме.

45' Хуан Кабаль у угла штрафной площади сбил Джимсити.

44' Суслов на фланге сбил Хольма и получил жёлтую карточку.

43' Подача от углового флага нашла голову Маньяни, который пробил несильно в правый угол ворот. Карнесекки сместился к штанге и забрал мяч в руки.

42' Суслов метров с тридцати пробил в правый угол. Карнесекки прыгнул и отбил мяч в сторону. Немного размялся голкипер хозяев.

41' Лазович слева со штрафного сделал заброс к дальней штанге, где до мяча никто добраться не смог.

40' Фолоруншо попытался проявить актёрские способности. Соперник слегла рукой коснулся груди Майкла, а игрок "Вероны" рухнул как подкошенный и схватился за подбородок.

39' Эдерсон не смог сделать точный пас справа к воротам на ход Де Кетеларе. Мяч покинул пределы поля.

38' Де Кетеларе от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Маньяни.

37' Удар Де Кетеларе с семнадцати метров в правый угол Монтипо отразил в прыжке с трудом.

36' "Аталанта" прижала соперника к штрафной площади, но забросы к воротам Хольма справа и Руджени слева гостями перехватываются.

35' Де Кетеларе отличным пасом вывел справа к воротам Копмейнерса, который низом пробил рядом с дальней штангой.

34' Опасным и второй угловой удар у хозяев не получился. Игроки "Вероны" вынесли мяч от ворот.

33' Пашалич опасно пробил головой по воротам после заброса вперёд от партнёра. Монтипо смог в прыжке отбить мяч в сторону.

32' Руджери слева навесил на Скамакку, но на выходе кулаками сыграл Монтипо.

31' Сентонз на чужой половине поля попал по ногам Копмейнерсу.

30' Первую половину тайма значительно активнее провела "Аталанта". Гости лишь изредка подбираются к чужой штрафной площади, а опасных моментов у ворот они и вовсе не создавали.

29' Скамакка пас в касание направо на ход Хольму исполнил слишком сильно. Рывок Эмиля был бы бесполезным.

28' Сентонз на чужой половине поля руками остановил Руджери.

26' Де Кетеларе немного неудачно сделал заброс к левой штанге, где Пашалич не смог догнать мяч.

25' Подача Лазовича справа со штрафного дошла до Давидовича, который головой не смог нанести прицельный удар по воротам.

24' Де Кетеларе справа отправил вперёд Копмейнерса. Тён сделал пас в центр на Пашалича, который с двенадцати метров в касание пробил выше ворот.

23' После скидки Де Кетеларе Копмейнерс с семи метров в касание пробил выше ворот.

22' Лазович слева с дальней дистанции пробил выше ворот.

21' Лазович слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где борьбу вверху выиграл Джимсити и выбил мяч вперёд.

20' Хин на фланге попал локтем по голове Бонаццоли.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

ЭДЕРСОН!!! Скамакка по центру отправил один на один с голкипером Эдерсона. Хонорато дошёл до штрафной площади и низом точно пробил в правый угол.

17' Давидович на чужой половине поля сбил Де Кетеларе.

16' "Аталанта" контролирует мяч на своей половине поля.

15' Подача Нослина справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СКАМАККА!!! Копмейнерс выдал пас к линии штрафной площади на Скамакку, который с пятнадцати метров хлёстко пробил под перекладину. Монтипо в прыжке не смог достать мяч.

12' Первый угловой удар в матче хозяева исполнили неудачно. Низкая подача к ближней штанге не имела шансов на острое продолжение.

11' Хольм справа навесил в центр штрафной площади, где Давидович выбил мяч за пределы поля.

10' Хольмна чужой половине поля попрессинговал Хуана Кабаля и выбил мяч за боковую линию поля.

9' У скамеек запасных несколько аутов исполнили обе команды. Даже Гасперини поучаствовал в игре, поймав мяч, который прилетел к нему в руки.

8' Де Кетеларе слева навесил на Хольма, который головой пробил по центру ворот. Монтипо забрал мяч в руки.

7' Де Кетеларе у чужой штрафной площади сыграл рукой. Монтипо исполнит штрафной удар.

6' Хуан Кабаль забросом слева попытался начать атаку "Вероны", но передача у защитника гостей получилась слишком сильной. Мяч прилетел в руки Карнесекки, который немного выдвинулся вперёд.

5' Первые минуты встречи ожидаемо остаются за "Аталантой". Хозяева больше контролируют мяч и смещают игру на половину поля гостей.

4' Де Кетеларе справа не смог прорваться в штрафную площадь. Мяч отскочил к Толою, который с двадцати метров низом пробил левее ворот.

3' Маньяни у своей штрафной площади после верховой борьбы с Скамаккой неудачно приземлился. Сакки встречу остановил, но медиков вызывать на поле не стал.

2' "Аталанта" играет в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах, "Верона" - в жёлтой форме с синей горизонтальной полосой на груди.