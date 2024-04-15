  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Аталанта
2:2
Второй тайм: 83'
Верона
0'
1:0
13' Гол
Скамакка Джанлука
2:0
18' Гол
Эдерсон Хонорато
42' Желтая карточка
Суслов Томаш
2:1
57' Гол
Лазович Дарко
2:2
60' Гол
Нослин Тейяни

Ход матча

13'
Скамакка Джанлука
(Копмейнерс Тëн)
1:0
18'
Эдерсон Хонорато
(Скамакка Джанлука)
2:0
42'
 
Суслов Томаш
57'
2:1
Лазович Дарко
(Нослин Тейяни)
59'
 
Свидерски Кароль
Бонаццоли Федерико
60'
2:2
Нослин Тейяни
(Сентонз Фабьен)
63'
Лукман Адемола
Скамакка Джанлука
 
63'
Миранчук Алексей
Де Кетеларе Шарль
 
64'
Колашинац Сеад
Толой Рафаэл
 
77'
 
Митрович Стефан
Лазович Дарко
77'
 
Винагре Рубен
Суслов Томаш
82'
Хатебур Ханс
Хольм Эмиль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 233 Количество передач 162
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 132
Аталанта 95.5% (126)
X 2.3% (3)
Верона 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Верона
4.70
7.10
Реклама, betcity.ru
99.20
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
2
Толой
Рафаэл
4
Хин
Исак
19
Джимсити
Берат
3
Хольм
Эмиль
22
Руджери
Маттео
8
Пашалич
Марио
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
17
Де
Кетеларе
Шарль
90
Скамакка
Джанлука
1
Монтипо
Лоренцо
18
Сентонз
Фабьен
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
21
Силва
Даниэл
17
Нослин
Тейяни
90
Фолоруншо
Майкл
31
Суслов
Томаш
8
Лазович
Дарко
99
Бонаццоли
Федерико
Аталанта
3-4-1-2
Верона
4-1-4-1

История личных встреч

Аталанта
Верона

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.5%
70.6%
5.9%
4 победы 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.78
1.25

Среднее время на гол

115
72

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.12
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
63

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 11 (2) 0.35
Скамакка Джанлука 9 0.29
Лукман Адемола 8 0.26
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.19
Эдерсон Хонорато 6 0.19
Пашалич Марио 4 0.13
Миранчук Алексей 3 0.1
Сапата Дуван 3 0.1
Муриэль Луис 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 2 0.06
Хольм Эмиль 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Туре Эль Билал 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.22
Джурич Милан II 5 (1) 0.16
Фолоруншо Майкл 4 0.13
Нослин Тейяни 3 0.09
Бонаццоли Федерико 3 0.09
Анри Тома 3 0.09
Лазович Дарко 2 0.06
Суслов Томаш 1 (1) 0.03
Дуда Ондрей 1 0.03
Свидерски Кароль 1 0.03
Коппола Диего 1 0.03
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сентонз Фабьен 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 10 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Толой Рафаэл 4 1
Дзаппакоста Давиде 5 0
Хольм Эмиль 5 0
Джимсити Берат 4 0
Колашинац Сеад 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Копмейнерс Тëн 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 10 2
Коппола Диего 7 0
Суслов Томаш 6 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Сердар Суат 5 0
Маньяни Джанджакомо 5 0
Марко Барони 5 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Анри Тома 2 1
Хин Исак 2 1
Кабаль Хуан 3 0
Бонаццоли Федерико 2 0
Сентонз Фабьен 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Силва Даниэл 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Аталанта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Верона
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
9
Аталанта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Верона
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

18
13
Аталанта
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Верона
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

31
11
13 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
7
23%
1
9%
31-45
6
19%
1
9%
46-60
4
13%
4
36%
61-75
8
26%
3
27%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
1
10%
3
14%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
30%
2
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
6
29%
61-75
3
30%
5
24%
76-90

Забито

25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
5
20%
4
24%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
6
24%
4
24%
76-90

Пропущено

23
21
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
6
26%
4
19%
31-45
3
13%
7
33%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
5
22%
2
10%
76-90

Забито

56
28
26 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 18
20 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
8
14%
4
14%
1-15
7
13%
2
7%
16-30
11
20%
4
14%
31-45
10
18%
5
18%
46-60
6
11%
6
21%
61-75
14
25%
7
25%
76-90

Пропущено

33
42
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 24
4
12%
4
10%
1-15
3
9%
9
21%
16-30
9
27%
6
14%
31-45
5
15%
7
17%
46-60
4
12%
9
21%
61-75
8
24%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3
Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0
Верона
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1
Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0

Результаты матчей

Аталанта
Верона

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
5
10
6
8
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
1
15
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
21
10
16
14
1.5
6
25
9
21
2.5
1
30
3
27
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 Заявка 32 18 9 5 45 - 24 63
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 57 - 36 55
6.
Аталанта
 2:2 Заявка 31 15 6 10 57 - 36 51
7.
Лацио
 Заявка 32 15 4 13 41 - 35 49
8.
Наполи
 Заявка 32 13 10 9 50 - 40 49
9.
Торино
 Заявка 32 11 12 9 31 - 29 45
10.
Фиорентина
 Заявка 31 12 8 11 43 - 36 44
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 32 9 12 11 35 - 39 39
13.
Лечче
 Заявка 32 7 11 14 27 - 48 32
14.
Кальяри
 Заявка 32 7 10 15 34 - 54 31
15.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 31 - 48 28
16.
Эмполи
 Заявка 32 7 7 18 25 - 48 28
17.
Верона
 2:2 Заявка 32 6 10 16 30 - 44 28
18.
Фрозиноне
 Заявка 32 6 9 17 40 - 63 27
19.
Сассуоло
 Заявка 32 6 8 18 39 - 62 26
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 2:2 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
8.
Торино
 Заявка 16 7 7 2 15 - 8 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
11.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
12.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
13.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
16.
Верона
 2:2 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 16 4 5 7 22 - 29 17
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 19 - 26 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 16 8 4 4 22 - 14 28
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 22 - 21 19
9.
Аталанта
 2:2 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Верона
 2:2 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 16 0 5 11 15 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Фиорентина Раньери Лука 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    82'
    Замена в составе "Аталанты": вместо Эмиля Хольма на поле вышел Ханс Хатебур.
  • 81'
    Свидерски после подачи справа пробил правее ворот.
  • Угловой
    80'
    Митрович от углового флага навесил навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Руджери.
  • 79'
    Миранчук справа вывел к воротам Хольма, который с семи метров пробил выше ворот.
  • Замена
    78'
    Замена в составе "Вероны": вместо Томаша Суслова на поле вышел Рубен Винагре.
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Вероны": вместо Дарко Лазовича на поле вышел Стефан Митрович.
  • 76'
    "Аталанта" прибавила в движении, старается чаще создавать моменты, но счёт на табло изменить не может.
  • Опасный момент
    75'
    Лукман слева сделал пас в штрафную площадь на Миранчука, который с острого угла сразу пробил по воротам. Монтипо среагировал и сумел остановить мяч.
  • Фол, нарушение
    74'
    Лукман у чужой штрафной площади нарушил правила.
  • Угловой
    73'
    Копмейнерс от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда гости вернули мяч обратно во фланг. Тён решил сам слева прорваться к воротам, но был остановлен соперниками.
  • 72'
    Лукман слева отправил вперёд Копмейнерса, чей прострел в центр соперники заблокировали.
  • Угловой
    71'
    Лазович от углового флага навесил на Фолоруншо, который головой пробил немного выше дальней "девятки".
  • 70'
    Миранячук оказался на газоне в чужой штрафной площади, но арбитр сразу уверенно показал, что фола со сторону Хуана Кабаля не было.
  • 69'
    Колашинац слева обыгрался с Руджери и ворвался в штрафную площадь гостей. передачу Сеада в центр на Миранчука соперники перехватили.
  • Фол, нарушение
    68'
    Фолоруншо в центре поля подтолкнул в спину Пашалича.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      67'
      Нослин забрался в офсайд.
    • Замена
      66'
      Замена в составе "Аталанты": вместо Рафаэла Толоя на поле вышел Сеад Колашинац.
    • Замена
      65'
      Замена в составе "Аталанты": вместо Шарля Де Кетеларе на поле вышел Алексей Миранчук.
    • Замена
      64'
      Замена в составе "Аталанты": вместо Джанлуки Скамакки на поле вышел Адемола Лукман.
    • 63'
      Хуан Кабаль пронёсся вперёд по левому флангу, но его прострел к воротам перехватил Хин.
    • 62'
      Быстро растаяло преимущество "Аталанты" в счёте. Хозяевам нужно вернуть активность,, которая была у них до перерыва. Хватил ли сил и настроя?
    • Описание гола
      60'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:2!!!
      НОСЛИН!!! Сентонз справа навесил к воротам, где Нослин сыграл на опережение и ногой переправил мяч в сетку.
    • Замена
      58'
      Замена в составе "Вероны": вместо Федерико Бонаццоли на поле вышел Кароль Свидерски.
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      ЛАЗОВИЧ!!! Нослин справа сделал пас в центр на Лазовича. Дарко с восемнадцати метров низом точно пробил в левый угол ворот. Карнесекки проводил мяч только взглядом.
    • 55'
      "Аталанта" первые минуты второго тайма провела в обороне, а теперь стала раз за разом совершать вылазки к чужой штрафной площади. Де Кетеларе мог убежать по центру к воротам, но переиграть Давидовича не смог.
    • 54'
      Руджери слева получил пас от Де Кетеларе, а его прострел к воротам перехватил Маньяни.
    • Угловой
      53'
      Лазович от углового фланга навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили без сопротивления.
    • Офсайд
      52'
      Бонаццоли справа бил по воротам из офсайда.
    • Опасный момент
      51'
      Сентонз справа навесил к дальней штанге. Толой выбил мяч на Хуана Кабаля, чей мощный удар с линии штрафной площади в ближний угол Карнесекки отразил.
    • 50'
      Сентонз с Силвой покомбинировали на правом фланге, но доставить мяч к воротам не смогли.
    • 49'
      Лазович слева отправил Хуана Кабаля, чья подача к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за противоположную бровку.
    • 48'
      Руджери на фланге сыграл на перехвате, но отскок получился слишком сильным, и мяч оказался за боковой линией поля.
    • 47'
      "Верона" активно начала вторую половину встречи, пытаясь закрепиться на чужой половине поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Бергамо!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Аталанта" - "Верона" - 2:0.
    • 45'
      Пашалич слева со штрафного покатил мяч в центр на Копмейнерса, который с двадцати двух метров пробил почти по центру ворот. Монтипо забрал мяч в руки.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Сакки в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Хуан Кабаль у угла штрафной площади сбил Джимсити.
    • Желтая карточка
      44'
      Суслов на фланге сбил Хольма и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      43'
      Подача от углового флага нашла голову Маньяни, который пробил несильно в правый угол ворот. Карнесекки сместился к штанге и забрал мяч в руки.
    • 42'
      Суслов метров с тридцати пробил в правый угол. Карнесекки прыгнул и отбил мяч в сторону. Немного размялся голкипер хозяев.
    • 41'
      Лазович слева со штрафного сделал заброс к дальней штанге, где до мяча никто добраться не смог.
    • 40'
      Фолоруншо попытался проявить актёрские способности. Соперник слегла рукой коснулся груди Майкла, а игрок "Вероны" рухнул как подкошенный и схватился за подбородок.
    • 39'
      Эдерсон не смог сделать точный пас справа к воротам на ход Де Кетеларе. Мяч покинул пределы поля.
    • Угловой
      38'
      Де Кетеларе от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Маньяни.
    • Опасный момент
      37'
      Удар Де Кетеларе с семнадцати метров в правый угол Монтипо отразил в прыжке с трудом.
    • 36'
      "Аталанта" прижала соперника к штрафной площади, но забросы к воротам Хольма справа и Руджени слева гостями перехватываются.
    • Опасный момент
      35'
      Де Кетеларе отличным пасом вывел справа к воротам Копмейнерса, который низом пробил рядом с дальней штангой.
    • Угловой
      34'
      Опасным и второй угловой удар у хозяев не получился. Игроки "Вероны" вынесли мяч от ворот.
    • Опасный момент
      33'
      Пашалич опасно пробил головой по воротам после заброса вперёд от партнёра. Монтипо смог в прыжке отбить мяч в сторону.
    • 32'
      Руджери слева навесил на Скамакку, но на выходе кулаками сыграл Монтипо.
    • Фол, нарушение
      31'
      Сентонз на чужой половине поля попал по ногам Копмейнерсу.
    • 30'
      Первую половину тайма значительно активнее провела "Аталанта". Гости лишь изредка подбираются к чужой штрафной площади, а опасных моментов у ворот они и вовсе не создавали.
    • 29'
      Скамакка пас в касание направо на ход Хольму исполнил слишком сильно. Рывок Эмиля был бы бесполезным.
    • Фол, нарушение
      28'
      Сентонз на чужой половине поля руками остановил Руджери.
    • 26'
      Де Кетеларе немного неудачно сделал заброс к левой штанге, где Пашалич не смог догнать мяч.
    • 25'
      Подача Лазовича справа со штрафного дошла до Давидовича, который головой не смог нанести прицельный удар по воротам.
    • 24'
      Де Кетеларе справа отправил вперёд Копмейнерса. Тён сделал пас в центр на Пашалича, который с двенадцати метров в касание пробил выше ворот.
    • 23'
      После скидки Де Кетеларе Копмейнерс с семи метров в касание пробил выше ворот.
    • 22'
      Лазович слева с дальней дистанции пробил выше ворот.
    • 21'
      Лазович слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где борьбу вверху выиграл Джимсити и выбил мяч вперёд.
    • Фол, нарушение
      20'
      Хин на фланге попал локтем по голове Бонаццоли.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      ЭДЕРСОН!!! Скамакка по центру отправил один на один с голкипером Эдерсона. Хонорато дошёл до штрафной площади и низом точно пробил в правый угол.
    • Фол, нарушение
      17'
      Давидович на чужой половине поля сбил Де Кетеларе.
    • 16'
      "Аталанта" контролирует мяч на своей половине поля.
    • 15'
      Подача Нослина справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      СКАМАККА!!! Копмейнерс выдал пас к линии штрафной площади на Скамакку, который с пятнадцати метров хлёстко пробил под перекладину. Монтипо в прыжке не смог достать мяч.
    • Угловой
      12'
      Первый угловой удар в матче хозяева исполнили неудачно. Низкая подача к ближней штанге не имела шансов на острое продолжение.
    • 11'
      Хольм справа навесил в центр штрафной площади, где Давидович выбил мяч за пределы поля.
    • 10'
      Хольмна чужой половине поля попрессинговал Хуана Кабаля и выбил мяч за боковую линию поля.
    • 9'
      У скамеек запасных несколько аутов исполнили обе команды. Даже Гасперини поучаствовал в игре, поймав мяч, который прилетел к нему в руки.
    • 8'
      Де Кетеларе слева навесил на Хольма, который головой пробил по центру ворот. Монтипо забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      7'
      Де Кетеларе у чужой штрафной площади сыграл рукой. Монтипо исполнит штрафной удар.
    • 6'
      Хуан Кабаль забросом слева попытался начать атаку "Вероны", но передача у защитника гостей получилась слишком сильной. Мяч прилетел в руки Карнесекки, который немного выдвинулся вперёд.
    • 5'
      Первые минуты встречи ожидаемо остаются за "Аталантой". Хозяева больше контролируют мяч и смещают игру на половину поля гостей.
    • 4'
      Де Кетеларе справа не смог прорваться в штрафную площадь. Мяч отскочил к Толою, который с двадцати метров низом пробил левее ворот.
    • Травма, повреждение
      3'
      Маньяни у своей штрафной площади после верховой борьбы с Скамаккой неудачно приземлился. Сакки встречу остановил, но медиков вызывать на поле не стал.
    • 2'
      "Аталанта" играет в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах, "Верона" - в жёлтой форме с синей горизонтальной полосой на груди.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Гевисс Стэдиум"!