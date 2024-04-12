Тур: 32. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Сакки Хуан
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аталанта
Верона
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.5%
70.6%
5.9%
4 победы 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.78
1.25
Среднее время на гол
115
72
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.12
1.41
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
80
63
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|11 (2)
|0.37
|Лукман Адемола
|8
|0.27
|Скамакка Джанлука
|8
|0.27
|Де Кетеларе Шарль
|6 (1)
|0.2
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.17
|Пашалич Марио
|4
|0.13
|Миранчук Алексей
|3
|0.1
|Сапата Дуван
|3
|0.1
|Муриэль Луис
|2
|0.07
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.07
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|1
|0.03
|Туре Эль Билал
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.23
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.16
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.13
|Бонаццоли Федерико
|3
|0.1
|Анри Тома
|3
|0.1
|Нослин Тейяни
|2
|0.06
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.03
|Дуда Ондрей
|1
|0.03
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Свидерски Кароль
|1
|0.03
|Коппола Диего
|1
|0.03
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|10
|0
|Эдерсон Хонорато
|8
|0
|Толой Рафаэл
|4
|1
|Дзаппакоста Давиде
|5
|0
|Хольм Эмиль
|5
|0
|Джимсити Берат
|4
|0
|Колашинац Сеад
|4
|0
|Хатебур Ханс
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Копмейнерс Тëн
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|10
|2
|Коппола Диего
|7
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Сердар Суат
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|Суслов Томаш
|5
|0
|Марко Барони
|5
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Анри Тома
|2
|1
|Хин Исак
|2
|1
|Кабаль Хуан
|3
|0
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Силва Даниэл
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Верона
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
9
Аталанта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Верона
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
18
13
Аталанта
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Верона
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
31
11
13 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
7
23%
1
9%
31-45
6
19%
1
9%
46-60
4
13%
4
36%
61-75
8
26%
3
27%
76-90
Пропущено
10
21
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
1
10%
3
14%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
30%
2
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
6
29%
61-75
3
30%
5
24%
76-90
Забито
25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
5
20%
4
24%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
6
24%
4
24%
76-90
Пропущено
23
21
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
6
26%
4
19%
31-45
3
13%
7
33%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
5
22%
2
10%
76-90
Забито
56
28
26 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 18
20 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
8
14%
4
14%
1-15
7
13%
2
7%
16-30
11
20%
4
14%
31-45
10
18%
5
18%
46-60
6
11%
6
21%
61-75
14
25%
7
25%
76-90
Пропущено
33
42
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 24
4
12%
4
10%
1-15
3
9%
9
21%
16-30
9
27%
6
14%
31-45
5
15%
7
17%
46-60
4
12%
9
21%
61-75
8
24%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3
Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0
Верона
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1
Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0
Результаты матчей
Аталанта
Верона
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
95
510
68
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
79
115
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
2110
1614
625
921
130
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|75 - 15
|82
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 24
|62
|4.
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|45 - 25
|58
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|41 - 35
|49
|8.
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|48 - 38
|48
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|31 - 29
|44
|10.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|34 - 41
|42
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|32 - 52
|30
|14.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|26 - 48
|29
|15.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|25 - 47
|28
|16.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Торино
|Сапата Дуван
|12 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Верона
Исход игры
Аталанта
100% (53)
Ничья
0% (0)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (27)
Меньше
48.08% (25)
Обе команды забьют
Да
50% (26)
Нет
50% (26)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
45.3% (24)
2:0 Аталанта
35.8% (19)
1:0 Аталанта
11.3% (6)
3:1 Аталанта
3.8% (2)
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