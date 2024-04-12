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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
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Аталанта
Верона

История личных встреч

Аталанта
Верона

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.5%
70.6%
5.9%
4 победы 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.78
1.25

Среднее время на гол

115
72

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.12
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
63

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 11 (2) 0.37
Лукман Адемола 8 0.27
Скамакка Джанлука 8 0.27
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.2
Эдерсон Хонорато 5 0.17
Пашалич Марио 4 0.13
Миранчук Алексей 3 0.1
Сапата Дуван 3 0.1
Муриэль Луис 2 0.07
Дзаппакоста Давиде 2 0.07
Хольм Эмиль 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Туре Эль Билал 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.23
Джурич Милан II 5 (1) 0.16
Фолоруншо Майкл 4 0.13
Бонаццоли Федерико 3 0.1
Анри Тома 3 0.1
Нослин Тейяни 2 0.06
Суслов Томаш 1 (1) 0.03
Дуда Ондрей 1 0.03
Лазович Дарко 1 0.03
Свидерски Кароль 1 0.03
Коппола Диего 1 0.03
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 10 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Толой Рафаэл 4 1
Дзаппакоста Давиде 5 0
Хольм Эмиль 5 0
Джимсити Берат 4 0
Колашинац Сеад 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Копмейнерс Тëн 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 10 2
Коппола Диего 7 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Сердар Суат 5 0
Маньяни Джанджакомо 5 0
Суслов Томаш 5 0
Марко Барони 5 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Анри Тома 2 1
Хин Исак 2 1
Кабаль Хуан 3 0
Бонаццоли Федерико 2 0
Сентонз Фабьен 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Силва Даниэл 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Аталанта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Верона
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
9
Аталанта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Верона
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

18
13
Аталанта
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Верона
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

31
11
13 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
7
23%
1
9%
31-45
6
19%
1
9%
46-60
4
13%
4
36%
61-75
8
26%
3
27%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
1
10%
3
14%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
30%
2
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
6
29%
61-75
3
30%
5
24%
76-90

Забито

25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
5
20%
4
24%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
6
24%
4
24%
76-90

Пропущено

23
21
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
6
26%
4
19%
31-45
3
13%
7
33%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
5
22%
2
10%
76-90

Забито

56
28
26 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 18
20 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
8
14%
4
14%
1-15
7
13%
2
7%
16-30
11
20%
4
14%
31-45
10
18%
5
18%
46-60
6
11%
6
21%
61-75
14
25%
7
25%
76-90

Пропущено

33
42
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 24
4
12%
4
10%
1-15
3
9%
9
21%
16-30
9
27%
6
14%
31-45
5
15%
7
17%
46-60
4
12%
9
21%
61-75
8
24%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3
Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0
Верона
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1
Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0

Результаты матчей

Аталанта
Верона

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
5
10
6
8
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
1
15
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
21
10
16
14
1.5
6
25
9
21
2.5
1
30
3
27
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 31 26 4 1 75 - 15 82
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 8 5 45 - 24 62
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 30 15 5 10 55 - 34 50
7.
Лацио
 Заявка 32 15 4 13 41 - 35 49
8.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
11.
Монца
 Заявка 31 11 9 11 34 - 41 42
12.
Дженоа
 Заявка 31 9 11 11 34 - 38 38
13.
Кальяри
 Заявка 31 7 9 15 32 - 52 30
14.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 7 17 25 - 47 28
16.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 30 - 47 28
17.
Верона
 Заявка 31 6 9 16 28 - 42 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
12.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
14.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 18 - 25 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 23 минуты.

    Главный судья: Сакки Хуан

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    • Прогнозы 52
    Аталанта 100% (52)
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    Прогнозы на матч Аталанта - Верона

    Исход игры
    Аталанта
    100% (53)
    Ничья
    0% (0)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (27)
    Меньше
    48.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (26)
    Нет
    50% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    45.3% (24)
    2:0 Аталанта
    35.8% (19)
    1:0 Аталанта
    11.3% (6)
    3:1 Аталанта
    3.8% (2)
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