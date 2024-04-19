Тур: 33. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Феличиани Эрманно
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
226 Количество передач 300
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Васкес
Хоан
90
Спенс
Джед
19
Ретеги
Матео
18
Экубан
Калеб
4
Патрик
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
30 Анкей ДэвидНападающий
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Лацио
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
34 матча
38.2%
14.7%
47.1%
13 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
14.7%
35.3%
50%
5 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.89
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
58
46
Голов в среднем за матч
1.71
1.35
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|13 (4)
|0.39
|Ретеги Матео
|6
|0.18
|Малиновский Руслан
|3
|0.09
|Экубан Калеб
|3
|0.09
|Дрэгушин Раду
|2
|0.06
|Бани Маттиа
|2
|0.06
|Френдруп Мортен
|1
|0.03
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|1
|0.03
|Мессиас Жуниор
|1
|0.03
|Оливейра Витор
|1
|0.03
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.18
|Андерсон Фелипе
|5
|0.15
|Альберто Луис
|4
|0.12
|Кастельянос Валентин
|4
|0.12
|Весино Матиас
|4
|0.12
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.12
|Исаксен Густав
|3
|0.09
|Гендузи Маттео
|2
|0.06
|Камада Даити
|1
|0.03
|Педро Родригес
|1
|0.03
|Патрик
|1
|0.03
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Пеллегрини Лука
|1
|0.03
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|Ровелла Николо
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|9
|0
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бадель Милан
|6
|0
|Френдруп Мортен
|6
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Васкес Хоан
|5
|0
|Сабелли Стефано
|5
|0
|Ретеги Матео
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|8
|0
|Пеллегрини Лука
|6
|1
|Весино Матиас
|7
|0
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Альберто Луис
|6
|0
|Романьоли Алессио
|6
|0
|Катальди Данило
|6
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Марушич Адам
|3
|1
|Лаццари Мануэль
|3
|1
|Хила Марио
|3
|1
|Педро Родригес
|4
|0
|Гендузи Маттео
|2
|1
|Патрик
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Казале Николо
|2
|0
|Камада Даити
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Лацио
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
6
Дженоа
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Лацио
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
13
16
Дженоа
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Лацио
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
23
22
Голы по времени матча
Забито
20
21
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
8
40%
4
19%
31-45
5
25%
5
24%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
2
10%
2
10%
76-90
Пропущено
20
23
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
15%
2
9%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
1
5%
6
26%
61-75
6
30%
4
17%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
13%
5
29%
29%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
5
31%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
2
11%
1
7%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
7
39%
2
13%
76-90
Забито
36
38
18 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 9
3
8%
7
18%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
12
33%
5
13%
31-45
10
28%
7
18%
46-60
4
11%
7
18%
61-75
4
11%
7
18%
76-90
Пропущено
38
38
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 22
5
13%
3
8%
1-15
7
18%
5
13%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
4
11%
9
24%
46-60
3
8%
8
21%
61-75
13
34%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0
Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1
Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0
Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1
Результаты матчей
Дженоа
Лацио
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
115
510
412
114
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
133
413
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
248
923
1121
131
527
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2.
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3.
|Заявка
|32
|18
|9
|5
|45 - 24
|63
|4.
|Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|57 - 36
|55
|6.
|1:0 Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|7.
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|8.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|50 - 40
|49
|9.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|31 - 29
|45
|10.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|43 - 36
|44
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|0:1 Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|34 - 54
|31
|15.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|31 - 48
|28
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|25 - 48
|28
|17.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|30 - 44
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|40 - 63
|27
|19.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|39 - 62
|26
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|15 - 8
|28
|9.
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 29
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|19 - 26
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|1:0 Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 21
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|0:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|15 - 37
|5
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|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Фиорентина
|Раньери Лука
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Лацио
Исход игры
Дженоа
9.8% (12)
Ничья
35.8% (44)
Лацио
54.5% (67)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
77.19% (88)
Нет
22.81% (26)
Популярный счёт
1:2 Лацио
33.3% (41)
1:1 Ничья
30.9% (38)
0:1 Лацио
14.6% (18)
1:0 Дженоа
4.1% (5)
2:1 Дженоа
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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