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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Дженоа
0:1
Конец матча
Лацио
0'
16' Желтая карточка
Казале Николо
0:1
67' Гол
Альберто Луис
87' Желтая карточка
Катальди Данило
87' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
90'+5

Ход матча

16'
 
Казале Николо
36'
 
Хюсай Эльсейд
Лаццари Мануэль
46'
 
Романьоли Алессио
Казале Николо
67'
0:1
Альберто Луис
(Камада Даити)
68'
 
Катальди Данило
Кастельянос Валентин
68'
 
Педро Родригес
Андерсон Фелипе
68'
Бадель Милан
Стротман Кевин
 
68'
Анкей Дэвид
Экубан Калеб
 
79'
Сабелли Стефано
Фольякко Алессандро
 
86'
 
Ровелла Николо
Альберто Луис
87'
 
Катальди Данило
87'
Фольякко Алессандро
 
89'
Торсби Мортен
Френдруп Мортен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 9
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 411 Количество передач 647
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Дженоа 9.8% (12)
X 35.8% (44)
Лацио 54.5% (67)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
14
Фольякко
Алессандро
4
Де
Винтер
Кони
22
Васкес
Хоан
90
Спенс
Джед
32
Френдруп
Мортен
8
Стротман
Кевин
11
Гудмундссон
Альберт
3
Кариколь
Аарон
19
Ретеги
Матео
18
Экубан
Калеб
35
Мандас
Христос
4
Патрик
15
Казале
Николо
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
29
Лаццари
Мануэль
5
Весино
Матиас
6
Камада
Даити
7
Андерсон
Фелипе
10
Альберто
Луис
19
Кастельянос
Валентин
Дженоа
3-5-2
Лацио
3-4-2-1

История личных встреч

Дженоа
Лацио

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

34 матча

38.2%
14.7%
47.1%
13 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

14.7%
35.3%
50%
5 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:0
СA
0:1
ТМК
4:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
4:3
СA
1:1
СA
2:3
СA
4:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:2
СA
2:3
СA
2:2
К
4:2
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.89
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

1.71
1.35

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 13 (4) 0.39
Ретеги Матео 6 0.18
Малиновский Руслан 3 0.09
Экубан Калеб 3 0.09
Дрэгушин Раду 2 0.06
Бани Маттиа 2 0.06
Френдруп Мортен 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.18
Альберто Луис 5 0.15
Андерсон Фелипе 5 0.15
Кастельянос Валентин 4 0.12
Весино Матиас 4 0.12
Дзакканьи Маттиа 4 0.12
Исаксен Густав 3 0.09
Гендузи Маттео 2 0.06
Камада Даити 1 0.03
Педро Родригес 1 0.03
Патрик 1 0.03
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Пеллегрини Лука 1 0.03
Лаццари Мануэль 0 0
Ровелла Николо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 9 0
Де Винтер Кони 7 1
Малиновский Руслан 7 0
Бадель Милан 6 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Васкес Хоан 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Ретеги Матео 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Фольякко Алессандро 4 0
Оливейра Витор 2 0
Торсби Мортен 1 0
Спенс Джед 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 8 0
Пеллегрини Лука 6 1
Весино Матиас 7 0
Катальди Данило 7 0
Маурицио Сарри 5 1
Альберто Луис 6 0
Романьоли Алессио 6 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Марушич Адам 3 1
Лаццари Мануэль 3 1
Хила Марио 3 1
Педро Родригес 4 0
Гендузи Маттео 2 1
Патрик 3 0
Андерсон Фелипе 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Казале Николо 2 0
Камада Даити 1 0

Результаты матчей

Дженоа
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Лацио
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
6
Дженоа
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Лацио
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

13
16
Дженоа
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Лацио
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

23
22

Голы по времени матча

Забито

20
22
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
8
40%
4
18%
31-45
5
25%
5
23%
46-60
3
15%
5
23%
61-75
2
10%
2
9%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
14%
2
9%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
2
10%
6
26%
61-75
6
29%
4
17%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
2
13%
5
29%
29%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
5
31%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
2
11%
1
7%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
7
39%
2
13%
76-90

Забито

36
39
18 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 18
9 Не забивали 9
3
8%
7
18%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
12
33%
5
13%
31-45
10
28%
7
18%
46-60
4
11%
8
21%
61-75
4
11%
7
18%
76-90

Пропущено

39
38
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 22
5
13%
3
8%
1-15
7
18%
5
13%
16-30
6
15%
7
18%
31-45
4
10%
9
24%
46-60
4
10%
8
21%
61-75
13
33%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0
Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1
Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0
Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1

Результаты матчей

Дженоа
Лацио

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
4
12
1
15
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
25
8
9
24
1.5
11
22
1
32
2.5
5
28
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 0:2 Заявка 33 18 9 6 45 - 26 63
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 57 - 36 55
6.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 6 10 57 - 36 51
8.
Наполи
 Заявка 32 13 10 9 50 - 40 49
9.
Торино
 Заявка 32 11 12 9 31 - 29 45
10.
Фиорентина
 Заявка 31 12 8 11 43 - 36 44
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Кальяри
 2:0 Заявка 33 8 10 15 36 - 54 34
14.
Лечче
 Заявка 32 7 11 14 27 - 48 32
15.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 31 - 48 28
16.
Эмполи
 Заявка 32 7 7 18 25 - 48 28
17.
Верона
 Заявка 32 6 10 16 30 - 44 28
18.
Фрозиноне
 Заявка 32 6 9 17 40 - 63 27
19.
Сассуоло
 Заявка 32 6 8 18 39 - 62 26
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 0:2 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
8.
Торино
 Заявка 16 7 7 2 15 - 8 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 2:0 Заявка 17 7 5 5 25 - 26 26
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
13.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 16 4 5 7 22 - 29 17
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 19 - 26 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 0:2 Заявка 17 8 4 5 22 - 16 28
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 22 - 21 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 2:0 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 16 0 5 11 15 - 37 5
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Фиорентина Раньери Лука 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Лацио контролирует мяч.
  • 92'
    Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 91'
    Весино Матиас выиграл воздушное противоборство у Торсби Мортен.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Ретеги Матео выиграл воздушное противоборство у Марио Хила.
  • 90'
    Контроль мяча: Дженоа: 38%, Лацио: 62%.
  • 89'
    Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Дженоа 9.8% (12)
    X 35.8% (44)
    Лацио 54.5% (67)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Лацио

    Исход игры
    Дженоа
    9.8% (12)
    Ничья
    35.8% (44)
    Лацио
    54.5% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (50)
    Меньше
    56.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (88)
    Нет
    22.81% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    33.3% (41)
    1:1 Ничья
    30.9% (38)
    0:1 Лацио
    14.6% (18)
    1:0 Дженоа
    4.1% (5)
    2:1 Дженоа
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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