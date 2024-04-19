Гатти, явно недовольный тем фактом, что против него не было зафиксировано фола, сам нарушает правила на фланге. Пока без карточек.

И снова Гатти роняет на газон Лувумбу, на грани предупреждения повисает защитник "Ювентуса".

После навеса с углового Доссена головой скидывает мяч во вратарскую, а Лувумбу пытается пробить в падении, но Щесны ногами отводит угрозу!

Так, есть какие-то сомнения у ВАР, Марко Пиччинини отправляется к монитору, судя по всему, в момент скидки Доссены мяч скользнул по руке Бремера.

Пенальти в ворота "Ювентуса"! После видеопросмотра главный арбитр указывает на "точку"!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖАНЛУКА ГАЭТАНО! Гаэтано с "точки" низом пробивает в левый от себя угол, Щесны направление удара не угадал!

Ну что, в роли догоняющего оказывается "Ювентус", что с ними в последнее время происходит не так часто, посмотрим, как отреагирует команда Макса Аллегри.

После подачи с углового с правого фланга Шомуродов головой направил мяч в створ, но никаких проблем у Щесны не возникло.

Шомуродов в попытке обокрасть Веа на чужой половине поля фолит против американца. Но заметен форвард сборной Узбекистана в начале игры.

Ауджелло забрасывает мяч по флангу, Шомуродов успевает прострелить от лицевой линии, однако снаряд достается Щесны.

Гаэтано после навеса Лувумбу с правого фланга головой подрезает мяч в дальний угол - снаряд проходит рядом со штангой.

В ответной атаке "Ювентуса" Кьеза оставил мяч под удар Влаховичу, однако серба накрывает один из защитников.

Веа получает мяч на правом краю штрафной от Влаховича и стреляет в ближний угол - Скуффет впервые вступает в игру!

Первый угловой в матче гости исполнили безрезультатно, а затем мяч попал в руку Данило - штрафной в пользу "Кальяри".

71 процент игрового времени мячом владеют гости, однако хозяева чаще бьют по воротам, пусть пока и не очень опасно.

14' Лувумбу ворвался в штрафную гостей с правого края, однако прострел 77-го номера в подкате прерывает один из защитников.

13' Напомним, что во вторник "Ювентусу" играть ответный полуфинал Кубка Италии с "Лацио" в Риме после домашней победы 2:0. Римляне чуть раньше в этом туре минимально обыграли на выезде "Дженоа".

11' Устанавливает "Ювентус" контроль над мячом в эти минуты, но по последним матчам это редко приносило хоть какую-то остроту.

10' Кьеза получает мяч на левом краю штрафной и пытается пробить по воротам, но попадает в защитника.

9' Ауджелло подал угловой с левого фланга, мяч пришел на дальний край штрафной к Шомуродову, обводящий удар которого цели не достиг.

8' Вообще "Ювентус" выиграл пять последних очных встреч у "Кальяри", последний успех сардинцев датирован 2020 годом.

7' Матч первого круга в Турине завершился победой "Ювентуса" со счётом 2:1, при этом все голы были забиты после перерыва.

6' Мина в верховой борьбе с Алькарасом в штрафной "Кальяри" попал локтем по голове сопернику, помощь врачей требуется игроку "Юве".

5' Сулемана отмечается ударом с разворота из-за пределов штрафной, однако мяч проходит в отдалении от створа.