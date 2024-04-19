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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Кальяри
1:0
Первый тайм: 31'
Ювентус
0'
1:0
30' Пенальти
Гаэтано Джанлука

Ход матча

30'
Гаэтано Джанлука
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 143
Кальяри 6.3% (9)
X 8.4% (12)
Ювентус 85.3% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Ювентус
5.20
3.50
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3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
17
Хацидиакос
Пантелис
26
Мина
Йерри
4
Доссена
Альберто
8
Нандес
Найтан
27
Ауджелло
Томмазо
25
Сулемана
Ибрахим
29
Макумбу
Антуан
70
Гаэтано
Джанлука
77
Лувумбу
Зито
61
Шомуродов
Элдор
1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
22
Веа
Тимоти
26
Алькарас
Карлос
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
27
Камбьясо
Андреа
9
Влахович
Душан
7
Кьеза
Федерико
Кальяри
3-4-1-2
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Кальяри
Ювентус

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
133.3%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
100%
5 побед 3 ничьи 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед

29 матчей

10.3%
13.8%
75.9%
3 победы 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

13.8%
27.6%
58.6%
4 победы 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:3
К
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.77
0.69

Среднее время на гол

117
130

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

2.19
2

Среднее время на гол

41
45

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.55
1.28

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виола Николас 5 0.15
Лувумбу Зито 4 0.12
Паволетти Леонардо 4 0.12
Шомуродов Элдор 3 0.09
Гаэтано Джанлука 3 0.09
Доссена Альберто 2 0.06
Лападула Джанлука 2 0.06
Ористанио Гаэтано 2 0.06
Сулемана Ибрахим 2 0.06
Янкто Якуб 1 0.03
Дзаппа Габриэле 1 0.03
Нандес Найтан 1 (1) 0.03
Петанья Андреа 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Ветеска Матеуш 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (2) 0.45
Кьеза Федерико 7 (1) 0.21
Рабио Адриен 4 0.12
Гатти Федерико 4 0.12
Милик Аркадиуш 3 0.09
Камбьясо Андреа 2 0.06
Ругани Даниэле 2 0.06
Бремер Глейсон 2 0.06
Локателли Мануэль 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Миретти Фабио 1 0.03
Йылдыз Кенан 1 0.03
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Ветеска Матеуш 4 1
Дейола Алессандро 5 0
Нандес Найтан 5 0
Лувумбу Зито 5 0
Паволетти Леонардо 4 0
Доссена Альберто 4 0
Прати Маттео 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Петанья Андреа 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Мина Йерри 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбьясо Андреа 9 0
Влахович Душан 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Гатти Федерико 7 0
Данило Луис 6 0
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Милик Аркадиуш 2 1
Веа Тимоти 3 0
Массимилиано Аллегри 3 0
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Йылдыз Кенан 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Боэнде Джозеф 1 0

Результаты матчей

Кальяри
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Ювентус
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

8
7
Кальяри
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Ювентус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

7
23
Кальяри
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
31% (10)
22% (7)
Ювентус
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
47% (15)
41% (13)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

31
4

Упущенные победы

15
30

Голы по времени матча

Забито

23
23
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
2
9%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
10
43%
8
35%
76-90

Пропущено

26
13
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
2
8%
2
15%
1-15
8
31%
1
8%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
8
31%
3
23%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

12
23
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
0
0%
3
13%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
5
42%
5
22%
61-75
3
25%
4
17%
76-90

Пропущено

27
10
9 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
5
19%
1
10%
1-15
1
4%
3
30%
16-30
3
11%
2
20%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
22%
4
40%
61-75
7
26%
0
0%
76-90

Забито

35
46
11 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 21
9 Не забивали 5
2
6%
7
15%
1-15
5
14%
7
15%
16-30
4
11%
4
9%
31-45
3
9%
8
17%
46-60
8
23%
8
17%
61-75
13
37%
12
26%
76-90

Пропущено

53
23
23 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 11
20 Пропускали первыми 8
28 Не пропускали 16
7
13%
3
13%
1-15
9
17%
4
17%
16-30
7
13%
5
22%
31-45
13
25%
3
13%
46-60
10
19%
4
17%
61-75
7
13%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6
Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1
Ювентус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0
Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1

Результаты матчей

Кальяри
Ювентус

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
1
12 раз 38%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
6
10
2
14
2.5
3
13
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
2
14
1.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
26
6
8
24
1.5
14
18
2
30
2.5
5
27
2
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 33 18 10 5 45 - 24 64
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 57 - 36 55
6.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 6 10 57 - 36 51
8.
Наполи
 Заявка 32 13 10 9 50 - 40 49
9.
Торино
 Заявка 32 11 12 9 31 - 29 45
10.
Фиорентина
 Заявка 31 12 8 11 43 - 36 44
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 32 7 11 14 27 - 48 32
14.
Кальяри
 0:0 Заявка 33 7 11 15 34 - 54 32
15.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 31 - 48 28
16.
Эмполи
 Заявка 32 7 7 18 25 - 48 28
17.
Верона
 Заявка 32 6 10 16 30 - 44 28
18.
Фрозиноне
 Заявка 32 6 9 17 40 - 63 27
19.
Сассуоло
 Заявка 32 6 8 18 39 - 62 26
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 0:0 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
8.
Торино
 Заявка 16 7 7 2 15 - 8 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 0:0 Заявка 17 6 6 5 23 - 26 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
13.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 16 4 5 7 22 - 29 17
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 19 - 26 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 14 29
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 22 - 21 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 0:0 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 16 0 5 11 15 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Фиорентина Раньери Лука 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Ну что, в роли догоняющего оказывается "Ювентус", что с ними в последнее время происходит не так часто, посмотрим, как отреагирует команда Макса Аллегри.
  • Пенальти
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖАНЛУКА ГАЭТАНО!
    Гаэтано с "точки" низом пробивает в левый от себя угол, Щесны направление удара не угадал!
  • Пенальти!
    29'
    Пенальти в ворота "Ювентуса"! После видеопросмотра главный арбитр указывает на "точку"!
  • Видеоповтор
    28'
    Так, есть какие-то сомнения у ВАР, Марко Пиччинини отправляется к монитору, судя по всему, в момент скидки Доссены мяч скользнул по руке Бремера.
  • Опасный момент
    27'
    После навеса с углового Доссена головой скидывает мяч во вратарскую, а Лувумбу пытается пробить в падении, но Щесны ногами отводит угрозу!
  • Фол, нарушение
    25'
    И снова Гатти роняет на газон Лувумбу, на грани предупреждения повисает защитник "Ювентуса".
  • Фол, нарушение
    24'
    Гатти, явно недовольный тем фактом, что против него не было зафиксировано фола, сам нарушает правила на фланге. Пока без карточек.
  • 23'
    71 процент игрового времени мячом владеют гости, однако хозяева чаще бьют по воротам, пусть пока и не очень опасно.
  • Угловой
    22'
    Первый угловой в матче гости исполнили безрезультатно, а затем мяч попал в руку Данило - штрафной в пользу "Кальяри".
  • Опасный момент
    21'
    Веа получает мяч на правом краю штрафной от Влаховича и стреляет в ближний угол - Скуффет впервые вступает в игру!
  • 20'
    В ответной атаке "Ювентуса" Кьеза оставил мяч под удар Влаховичу, однако серба накрывает один из защитников.
  • 19'
    Гаэтано после навеса Лувумбу с правого фланга головой подрезает мяч в дальний угол - снаряд проходит рядом со штангой.
  • 18'
    Ауджелло забрасывает мяч по флангу, Шомуродов успевает прострелить от лицевой линии, однако снаряд достается Щесны.
  • Фол, нарушение
    16'
    Шомуродов в попытке обокрасть Веа на чужой половине поля фолит против американца. Но заметен форвард сборной Узбекистана в начале игры.
  • Угловой
    15'
    После подачи с углового с правого фланга Шомуродов головой направил мяч в створ, но никаких проблем у Щесны не возникло.
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    • 14'
      Лувумбу ворвался в штрафную гостей с правого края, однако прострел 77-го номера в подкате прерывает один из защитников.
    • 13'
      Напомним, что во вторник "Ювентусу" играть ответный полуфинал Кубка Италии с "Лацио" в Риме после домашней победы 2:0. Римляне чуть раньше в этом туре минимально обыграли на выезде "Дженоа".
    • 11'
      Устанавливает "Ювентус" контроль над мячом в эти минуты, но по последним матчам это редко приносило хоть какую-то остроту.
    • 10'
      Кьеза получает мяч на левом краю штрафной и пытается пробить по воротам, но попадает в защитника.
    • Угловой
      9'
      Ауджелло подал угловой с левого фланга, мяч пришел на дальний край штрафной к Шомуродову, обводящий удар которого цели не достиг.
    • 8'
      Вообще "Ювентус" выиграл пять последних очных встреч у "Кальяри", последний успех сардинцев датирован 2020 годом.
    • 7'
      Матч первого круга в Турине завершился победой "Ювентуса" со счётом 2:1, при этом все голы были забиты после перерыва.
    • Травма, повреждение
      6'
      Мина в верховой борьбе с Алькарасом в штрафной "Кальяри" попал локтем по голове сопернику, помощь врачей требуется игроку "Юве".
    • 5'
      Сулемана отмечается ударом с разворота из-за пределов штрафной, однако мяч проходит в отдалении от створа.
    • 4'
      "Кальяри" в последних восьми турах проиграл лишь однажды, однако команда Клаудио Раньери всё равно не может чувствовать себя в безопасности - отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.
    • 3'
      Напомним, что в прошлом туре "Ювентус" сыграл безголевое туринское дерби против "Торино", всего же в последних четырех матчах у туринцев лишь 5 очков при разнице мячей 1:1.
    • 2'
      Лувумбау прорвался по правому флангу, сместился к центру и пробил метров с 22 - мяч прошел чуть выше перекладины.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Ювентус

    Исход игры
    Кальяри
    6.3% (9)
    Ничья
    8.4% (12)
    Ювентус
    85.3% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (60)
    Меньше
    46.43% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    54.46% (61)
    Нет
    45.54% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    35% (50)
    0:1 Ювентус
    18.2% (26)
    0:2 Ювентус
    15.4% (22)
    1:3 Ювентус
    4.9% (7)
    1:1 Ничья
    2.8% (4)
    0:3 Ювентус
    2.1% (3)
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