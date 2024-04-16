Тур: 33. Стадион: Сардиния Арена.
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Главный тренер: Раньери Клаудио
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История личных встреч
Кальяри
Ювентус
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
133.3%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
100%
5 побед 3 ничьи 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед
29 матчей
10.3%
13.8%
75.9%
3 победы 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
13.8%
27.6%
58.6%
4 победы 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.77
0.69
Среднее время на гол
117
130
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
2.19
2
Среднее время на гол
41
45
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.55
1.28
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виола Николас
|5
|0.16
|Лувумбу Зито
|4
|0.13
|Паволетти Леонардо
|4
|0.13
|Шомуродов Элдор
|3
|0.09
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.09
|Доссена Альберто
|2
|0.06
|Лападула Джанлука
|2
|0.06
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.06
|Сулемана Ибрахим
|2
|0.06
|Янкто Якуб
|1
|0.03
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.03
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.03
|Петанья Андреа
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|15 (2)
|0.47
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.22
|Рабио Адриен
|4
|0.13
|Гатти Федерико
|4
|0.13
|Милик Аркадиуш
|3
|0.09
|Камбьясо Андреа
|2
|0.06
|Ругани Даниэле
|2
|0.06
|Бремер Глейсон
|2
|0.06
|Локателли Мануэль
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|1
|0.03
|Йылдыз Кенан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Нандес Найтан
|5
|0
|Лувумбу Зито
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Доссена Альберто
|4
|0
|Прати Маттео
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Ауджелло Томмазо
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбьясо Андреа
|9
|0
|Влахович Душан
|6
|1
|Бремер Глейсон
|7
|0
|Гатти Федерико
|7
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Рабио Адриен
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Веа Тимоти
|3
|0
|Массимилиано Аллегри
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Йылдыз Кенан
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
|Боэнде Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Ювентус
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
8
7
Кальяри
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Ювентус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
1
Упущенные победы
7
23
Кальяри
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
31% (10)
22% (7)
Ювентус
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
47% (15)
41% (13)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
31
4
Упущенные победы
15
30
Голы по времени матча
Забито
23
23
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
2
9%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
10
43%
8
35%
76-90
Пропущено
26
13
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
2
8%
2
15%
1-15
8
31%
1
8%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
8
31%
3
23%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
12
23
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
0
0%
3
13%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
5
42%
5
22%
61-75
3
25%
4
17%
76-90
Пропущено
27
10
9 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
5
19%
1
10%
1-15
1
4%
3
30%
16-30
3
11%
2
20%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
22%
4
40%
61-75
7
26%
0
0%
76-90
Забито
35
46
11 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 21
9 Не забивали 5
2
6%
7
15%
1-15
5
14%
7
15%
16-30
4
11%
4
9%
31-45
3
9%
8
17%
46-60
8
23%
8
17%
61-75
13
37%
12
26%
76-90
Пропущено
53
23
23 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 11
20 Пропускали первыми 8
28 Не пропускали 16
7
13%
3
13%
1-15
9
17%
4
17%
16-30
7
13%
5
22%
31-45
13
25%
3
13%
46-60
10
19%
4
17%
61-75
7
13%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6
Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1
Ювентус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0
Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1
Результаты матчей
Кальяри
Ювентус
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
1
12 раз 38%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
610
610
214
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
214
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
266
824
1418
230
527
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2.
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3.
|Заявка
|32
|18
|9
|5
|45 - 24
|63
|4.
|Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|57 - 36
|55
|6.
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|7.
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|41 - 35
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|50 - 40
|49
|9.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|31 - 29
|45
|10.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|43 - 36
|44
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|35 - 39
|39
|13.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|34 - 54
|31
|15.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|31 - 48
|28
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|25 - 48
|28
|17.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|30 - 44
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|40 - 63
|27
|19.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|39 - 62
|26
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|15 - 8
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 29
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|19 - 26
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 21
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|15 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Фиорентина
|Раньери Лука
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри - Ювентус
Исход игры
Кальяри
0% (0)
Ничья
2.2% (1)
Ювентус
97.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
60.47% (26)
Нет
39.53% (17)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
46.7% (21)
0:2 Ювентус
17.8% (8)
0:1 Ювентус
17.8% (8)
1:3 Ювентус
8.9% (4)
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