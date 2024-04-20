Тур: 33. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Манганьелло Джанлука
Ход матча
4'
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
116 Количество передач 303
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Каприле
Элия
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
-
3 НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эмполи
Наполи
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.22
Среднее время на гол
41
73
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2.22
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
2.2
1.53
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
40
58
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|4 (3)
|0.12
|Журковски Шимон
|4
|0.12
|Канчельери Маттео
|3
|0.09
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.09
|Коваленко Виктор
|2
|0.06
|Бальданци Томмазо
|2
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Камбьяги Николо
|1
|0.03
|Фаццини Якопо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Мале Юссеф
|0
|0
|Какаче Либерато
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|13 (2)
|0.39
|Кварацхелия Хвича
|10
|0.3
|Политано Маттео
|8 (2)
|0.24
|Распадори Джакомо
|5
|0.15
|Зелиньски Пётр
|3 (1)
|0.09
|Нгонж Сириль
|3
|0.09
|Ррахмани Амир
|2
|0.06
|Элмас Эльиф
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Симеоне Джованни
|1
|0.03
|Эстигор Лео
|1
|0.03
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|10
|0
|Канчельери Маттео
|7
|0
|Валюкевич Себастьян
|6
|0
|Какаче Либерато
|6
|0
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Фаццини Якопо
|5
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Журковски Шимон
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Бастони Симоне
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|6
|1
|Жуан Жезус
|7
|0
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ди Лоренцо Джованни
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Лоботка Станислав
|4
|0
|Ррахмани Амир
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Франческо Кальцона
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Наполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
8
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
4
4
Эмполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Наполи
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
10
20
Эмполи
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Наполи
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
11
28
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 5
27 Не забивали 22
3
27%
1
4%
1-15
1
9%
4
14%
16-30
2
18%
5
18%
31-45
1
9%
6
21%
46-60
2
18%
4
14%
61-75
2
18%
8
29%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
6
26%
2
12%
61-75
5
22%
3
18%
76-90
Забито
13
22
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
31%
7
32%
61-75
6
46%
6
27%
76-90
Пропущено
26
23
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
15%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
3
12%
6
26%
61-75
7
27%
6
26%
76-90
Забито
24
50
9 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 32
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 10
4
17%
1
2%
1-15
2
8%
7
14%
16-30
3
13%
10
20%
31-45
1
4%
7
14%
46-60
6
25%
11
22%
61-75
8
33%
14
28%
76-90
Пропущено
49
40
19 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 26
8
16%
3
8%
1-15
7
14%
6
15%
16-30
4
8%
6
15%
31-45
9
18%
8
20%
46-60
9
18%
8
20%
61-75
12
24%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1
Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4
Наполи
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1
Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0
Результаты матчей
Эмполи
Наполи
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 56%
1
8 раз 25%
3
5 раз 16%
2
1 раз 3%
0
10 раз 31%
2
10 раз 31%
1
6 раз 19%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
124
313
88
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
106
313
88
214
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1418
Больше Меньше
2210
626
1616
527
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2.
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3.
|Заявка
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4.
|Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|58 - 37
|55
|6.
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|7.
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|8.
|0:1 Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|31 - 29
|45
|10.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|43 - 36
|44
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|1:0 Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|16.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|32 - 49
|28
|17.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|30 - 44
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|40 - 63
|27
|19.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|39 - 62
|26
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|15 - 8
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|11.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 29
|17
|18.
|1:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|20 - 27
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|1:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|15 - 37
|5
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Фиорентина
|Раньери Лука
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Наполи
Исход игры
Эмполи
2.5% (3)
Ничья
3.3% (4)
Наполи
94.2% (113)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (75)
Меньше
34.21% (39)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
1:2 Наполи
54.2% (65)
0:2 Наполи
15% (18)
0:1 Наполи
13.3% (16)
1:3 Наполи
4.2% (5)
1:1 Ничья
3.3% (4)
2:3 Наполи
1.7% (2)
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