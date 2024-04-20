Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Команда Эмполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Эмполи

43' Удар от ворот произведет Эмполи

43' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Наполи

39' Камбьяги Николо не смог попасть в створ ударом издали

39' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

37' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Наполи

36' Оооо... вот это был удар! Камбьяги Николо должен был забить с этой позиции.

36' ШТАНГА! Так было близко к голу - Камбьяги Николо нанес удар в каркас ворот!

35' Ньянг М'Байе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

33' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

32' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

32' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Осимхен Виктор пробует нанести удар издали, но Элия ​​Каприл ловит мяч

31' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Зелиньски Пётр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ньянг М'Байе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

27' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Мале Юссеф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Политано Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Жуан Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Валюкевич Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Черри Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Черри Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Политано Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Зелиньски Пётр из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Мале Юссеф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Натан из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Политано Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

10' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Наполи

8' Фаццини Якопо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

7' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Гьяси Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Гьяси Эммануэль из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Эмполи

2' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Наполи

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Эмполи начинает с центра поля

1' Судья начинает матч