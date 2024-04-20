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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Эмполи
1:0
Конец матча
Наполи
0'
1:0
4' Гол
Черри Альберто
37' Желтая карточка
Жуан Жезус
54' Желтая карточка
Пеццелла Джузеппе
58' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
90' Желтая карточка
Нгонж Сириль
90'+5

Ход матча

4'
Черри Альберто
(Гьяси Эммануэль)
1:0
20'
Ньянг М'Байе
Черри Альберто
 
37'
 
Жуан Жезус
46'
 
Маццокки Паскуале
Натан
54'
Пеццелла Джузеппе
 
58'
Берешиньски Бартош
 
70'
Канчельери Маттео
Камбьяги Николо
 
70'
Журковски Шимон
Фаццини Якопо
 
72'
 
Распадори Джакомо
Кварацхелия Хвича
72'
 
Нгонж Сириль
Политано Маттео
82'
Бастони Симоне
Грасси Альберто
 
82'
Какаче Либерато
Пеццелла Джузеппе
 
89'
 
Симеоне Джованни
Замбо-Ангисса Андре-Франк
90'
 
Нгонж Сириль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 235 Количество передач 656
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Эмполи 2.5% (3)
X 3.3% (4)
Наполи 94.2% (113)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
21
Фаццини
Якопо
28
Камбьяги
Николо
17
Черри
Альберто
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
5
Жуан
Жезус
3
Натан
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Эмполи
3-4-2-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Эмполи
Наполи

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
К
3:2
СA
2:1
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:2
СA
4:2
СA
2:2
СA
1:3

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.22

Среднее время на гол

41
73

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2.22
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

2.2
1.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

40
58

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 4 (3) 0.12
Журковски Шимон 4 0.12
Канчельери Маттео 3 0.09
Капуто Франческо 3 (1) 0.09
Коваленко Виктор 2 0.06
Бальданци Томмазо 2 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Камбьяги Николо 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Мале Юссеф 0 0
Какаче Либерато 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 13 (2) 0.39
Кварацхелия Хвича 10 0.3
Политано Маттео 8 (2) 0.24
Распадори Джакомо 5 0.15
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.09
Нгонж Сириль 3 0.09
Ррахмани Амир 2 0.06
Элмас Эльиф 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Симеоне Джованни 1 0.03
Эстигор Лео 1 0.03
Гаэтано Джанлука 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 10 0
Канчельери Маттео 7 0
Валюкевич Себастьян 6 0
Какаче Либерато 6 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Фаццини Якопо 5 0
Грасси Альберто 4 0
Пеццелла Джузеппе 4 0
Берешиньски Бартош 3 0
Луперто Себастьяно 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Журковски Шимон 3 0
Черри Альберто 2 0
Бастони Симоне 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Хаас Николас 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 6 1
Жуан Жезус 7 0
Осимхен Виктор 5 1
Ди Лоренцо Джованни 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Каюсте Йенс 5 0
Вальтер Маццарри 3 1
Лоботка Станислав 4 0
Ррахмани Амир 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Дзаноли Алессандро 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Франческо Кальцона 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Траоре Хамед 1 0

Результаты матчей

Эмполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Наполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

8
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

4
4
Эмполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Наполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

10
20
Эмполи
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Наполи
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

12
28
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
27 Не забивали 23
4
33%
1
4%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
1
8%
6
21%
46-60
2
17%
4
14%
61-75
2
17%
8
29%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
17%
3
17%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
5
22%
3
17%
76-90

Забито

13
22
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
31%
7
32%
61-75
6
46%
6
27%
76-90

Пропущено

26
23
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
15%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
3
12%
6
26%
61-75
7
27%
6
26%
76-90

Забито

25
50
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 11
5
20%
1
2%
1-15
2
8%
7
14%
16-30
3
12%
10
20%
31-45
1
4%
7
14%
46-60
6
24%
11
22%
61-75
8
32%
14
28%
76-90

Пропущено

49
41
19 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 27
8
16%
4
10%
1-15
7
14%
6
15%
16-30
4
8%
6
15%
31-45
9
18%
8
20%
46-60
9
18%
8
20%
61-75
12
24%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1
Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4
Наполи
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1
Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0

Результаты матчей

Эмполи
Наполи

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 55%
1
9 раз 27%
3
5 раз 15%
2
1 раз 3%
0
11 раз 33%
2
10 раз 30%
1
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
12
4
3
14
1.5
8
8
3
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
7
3
13
1.5
8
9
2
14
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
18
0.5
Больше Меньше
22
11
6
27
1.5
16
17
5
28
2.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 58 - 37 55
6.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 6 10 57 - 36 51
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Торино
 Заявка 32 11 12 9 31 - 29 45
10.
Фиорентина
 Заявка 31 12 8 11 43 - 36 44
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 32 7 11 14 27 - 48 32
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
16.
Удинезе
 0:0 Заявка 32 4 17 11 32 - 49 29
17.
Верона
 0:0 Заявка 33 6 11 16 30 - 44 29
18.
Фрозиноне
 Заявка 32 6 9 17 40 - 63 27
19.
Сассуоло
 Заявка 32 6 8 18 39 - 62 26
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
8.
Торино
 Заявка 16 7 7 2 15 - 8 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
13.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 0:0 Заявка 16 4 6 6 17 - 21 18
17.
Сассуоло
 Заявка 16 4 5 7 22 - 29 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 0:0 Заявка 16 1 9 6 20 - 27 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 16 3 8 5 12 - 22 17
13.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Верона
 0:0 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 16 0 5 11 15 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Фиорентина Раньери Лука 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Наполи владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эмполи: 27%, Наполи: 73%.
  • 95'
    Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 94'
    Берешиньски Бартош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Эмполи 2.5% (3)
    X 3.3% (4)
    Наполи 94.2% (113)
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