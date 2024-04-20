Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

89' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

89' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Фолоруншо Майкл и попал в каркас ворот!

88' Дуда Ондрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Дуда Ондрей из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Удар от ворот произведет Верона

86' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

82' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Винагре Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Удинезе

78' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Сердар Суат пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

76' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Верона

73' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Хорошую попытку сделал Кабаль Хуан . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Лазович Дарко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Лазович Дарко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Самарджич Лазар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Удар от ворот произведет Верона

63' Перейра Роберто из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

63' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Кабаль Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Тактическая замена. Даниэль Силва уходит с поля и его заменяет Бонаццоли Федерико

58' Удар от ворот произведет Верона

58' Кабаль Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Удинезе

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Верона

52' Камара Хассан из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Верона

49' Самарджич Лазар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

48' Хорошую попытку сделал Сердар Суат . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Лазович Дарко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.