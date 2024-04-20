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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 27662 Главный судья: Гуида Марко
Верона
1:0
Конец матча
Удинезе
0'
13' Желтая карточка
Сердар Суат
14' Желтая карточка
Хуан Кабаль
16' Желтая карточка
Уолас Соуза
29' Желтая карточка
Самарджич Лазар
1:0
90' Гол
Коппола Диего
90'+6

Ход матча

13'
Сердар Суат
 
14'
Хуан Кабаль
 
16'
 
Уолас Соуза
29'
 
Самарджич Лазар
59'
Свидерски Кароль
Митрович Стефан
 
59'
Бонаццоли Федерико
Силва Даниэл
 
77'
Винагре Рубен
Лазович Дарко
 
81'
 
Феррейра Жоау
Эхизибуэ Кингсли
83'
Дуда Ондрей
Сердар Суат
 
83'
Суслов Томаш
Хуан Кабаль
 
90'
 
Саксесс Исаак
Лукка Лоренцо
90'
Коппола Диего
(Дуда Ондрей)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 6
  • 0 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 332 Количество передач 305
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Верона 31.1% (38)
X 58.2% (71)
Удинезе 10.7% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
18
Сентонз
Фабьен
23
Маньяни
Джанджакомо
42
Коппола
Диего
32
Кабаль
Хуан
21
Силва
Даниэл
25
Сердар
Суат
10
Митрович
Стефан
90
Фолоруншо
Майкл
8
Лазович
Дарко
17
Нослин
Тейяни
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
19
Эхизибуэ
Кингсли
12
Камара
Хассан
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
24
Самарджич
Лазар
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
Верона
4-2-3-1
Удинезе
3-4-2-1

История личных встреч

Верона
Удинезе

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
3:3
СA
1:1
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:3

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.11

Среднее время на гол

80
81

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.41
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.21
Джурич Милан II 5 (1) 0.15
Фолоруншо Майкл 4 0.12
Нослин Тейяни 3 0.09
Бонаццоли Федерико 3 0.09
Анри Тома 3 0.09
Лазович Дарко 2 0.06
Коппола Диего 2 0.06
Дуда Ондрей 1 0.03
Суслов Томаш 1 (1) 0.03
Свидерски Кароль 1 0.03
Тчатчуа Джексон 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сентонз Фабьен 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 7 0.22
Товен Флорьян 5 (1) 0.16
Перейра Роберто 5 (1) 0.16
Самарджич Лазар 4 0.13
Уолас Соуза 2 0.06
Саррага Ойер 2 0.06
Ловрич Санди 1 0.03
Кабаселе Кристиан 1 0.03
Камара Хассан 1 0.03
Пайеро Мартин 1 0.03
Джанетти Лаутаро 1 0.03
Земура Джордан 1 0.03
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 10 2
Коппола Диего 7 0
Сердар Суат 6 0
Суслов Томаш 6 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Маньяни Джанджакомо 5 0
Марко Барони 5 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Кабаль Хуан 4 0
Анри Тома 2 1
Дойг Джош 3 0
Хин Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сентонз Фабьен 2 0
Силва Даниэл 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Терраччано Филиппо 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 8 0
Уолас Соуза 7 0
Перес Неуэн 5 1
Пайеро Мартин 5 1
Эбоселе Фести 5 1
Перейра Роберто 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Камара Хассан 5 0
Бийол Яка 5 0
Лукка Лоренцо 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Товен Флорьян 4 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Самарджич Лазар 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0

Результаты матчей

Верона
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Удинезе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
8
Верона
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Удинезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

8
13
Верона
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Удинезе
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
4
22%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
4
22%
5
38%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
28%
2
15%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
4
19%
9
41%
31-45
7
33%
1
5%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
2
10%
7
32%
76-90

Забито

13
17
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
4
31%
2
12%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

23
26
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
17%
5
19%
1-15
6
26%
1
4%
16-30
2
9%
6
23%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
5
22%
10
38%
76-90

Забито

31
30
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 11
4
13%
2
7%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
7
23%
10
33%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
8
26%
2
7%
76-90

Пропущено

44
48
21 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 24
5
11%
5
10%
1-15
10
23%
4
8%
16-30
6
14%
15
31%
31-45
7
16%
3
6%
46-60
9
20%
4
8%
61-75
7
16%
17
35%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3
Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2
Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2
Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1

Результаты матчей

Верона
Удинезе

Точный счет

1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
2:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Верона
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
6
2
15
1.5
2
14
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
21
11
7
26
1.5
7
25
1
32
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 58 - 37 55
6.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 6 10 57 - 36 51
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Торино
 Заявка 32 11 12 9 31 - 29 45
10.
Фиорентина
 Заявка 31 12 8 11 43 - 36 44
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 32 7 11 14 27 - 48 32
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
16.
Верона
 Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
17.
Удинезе
 Заявка 32 4 16 12 32 - 50 28
18.
Фрозиноне
 Заявка 32 6 9 17 40 - 63 27
19.
Сассуоло
 Заявка 32 6 8 18 39 - 62 26
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
8.
Торино
 Заявка 16 7 7 2 15 - 8 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
13.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 16 4 5 7 22 - 29 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 20 - 27 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 16 0 5 11 15 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Фиорентина Раньери Лука 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Коппола Диего из команды Верона сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Верона вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Верона: 53%, Удинезе: 47%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 27662 болельщиков
  • 96'
    Удинезе пытается что-то создать.
  • 96'
    Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Верона 31.1% (38)
    X 58.2% (71)
    Удинезе 10.7% (13)
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