Тур: 33. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Зрители: 27662 Главный судья: Гуида Марко
0'
13' Желтая карточкаСердар Суат
14' Желтая карточкаХуан Кабаль
16' Желтая карточкаУолас Соуза
29' Желтая карточкаСамарджич Лазар
1:0
90' ГолКоппола Диего
90'+6
Ход матча
13'
14'
16'
29'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 1
-
10 Угловые 6
-
0 Офсайды 5
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
332 Количество передач 305
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Кабаль
Хуан
21
Силва
Даниэл
25
Сердар
Суат
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Удинезе
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.11
Среднее время на гол
80
81
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.41
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.21
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.15
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.12
|Нослин Тейяни
|3
|0.09
|Бонаццоли Федерико
|3
|0.09
|Анри Тома
|3
|0.09
|Лазович Дарко
|2
|0.06
|Коппола Диего
|2
|0.06
|Дуда Ондрей
|1
|0.03
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.03
|Свидерски Кароль
|1
|0.03
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сентонз Фабьен
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|7
|0.22
|Товен Флорьян
|5 (1)
|0.16
|Перейра Роберто
|5 (1)
|0.16
|Самарджич Лазар
|4
|0.13
|Уолас Соуза
|2
|0.06
|Саррага Ойер
|2
|0.06
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.03
|Камара Хассан
|1
|0.03
|Пайеро Мартин
|1
|0.03
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.03
|Земура Джордан
|1
|0.03
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|10
|2
|Коппола Диего
|7
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Суслов Томаш
|6
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|Марко Барони
|5
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Кабаль Хуан
|4
|0
|Анри Тома
|2
|1
|Дойг Джош
|3
|0
|Хин Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|Силва Даниэл
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|8
|0
|Уолас Соуза
|7
|0
|Перес Неуэн
|5
|1
|Пайеро Мартин
|5
|1
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Перейра Роберто
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Камара Хассан
|5
|0
|Бийол Яка
|5
|0
|Лукка Лоренцо
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Самарджич Лазар
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
Результаты матчей
Верона
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Удинезе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
8
Верона
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Удинезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
8
13
Верона
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Удинезе
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
4
22%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
4
22%
5
38%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
28%
2
15%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
4
19%
9
41%
31-45
7
33%
1
5%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
2
10%
7
32%
76-90
Забито
13
17
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
4
31%
2
12%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
23
26
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
17%
5
19%
1-15
6
26%
1
4%
16-30
2
9%
6
23%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
5
22%
10
38%
76-90
Забито
31
30
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 11
4
13%
2
7%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
7
23%
10
33%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
8
26%
2
7%
76-90
Пропущено
44
48
21 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 24
5
11%
5
10%
1-15
10
23%
4
8%
16-30
6
14%
15
31%
31-45
7
16%
3
6%
46-60
9
20%
4
8%
61-75
7
16%
17
35%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3
Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2
Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2
Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1
Результаты матчей
Верона
Удинезе
Точный счет
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
2:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Верона
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
511
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
106
215
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2111
726
725
132
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2.
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3.
|Заявка
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4.
|Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|58 - 37
|55
|6.
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|7.
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|8.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|31 - 29
|45
|10.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|43 - 36
|44
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|17.
|Заявка
|32
|4
|16
|12
|32 - 50
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|40 - 63
|27
|19.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|39 - 62
|26
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|15 - 8
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 29
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|20 - 27
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|15 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Фиорентина
|Раньери Лука
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9