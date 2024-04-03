Стадион: Chase Stadium.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
18
Альба
Жорди
41
Руис
Давид
20
Гомес
Диего
14
Агирре
Эрик
15
Морено
Эктор
27
Ромо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Дженсен КоулВратарь
- Вратарь
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Агирре ЭрикЗащитник
- Защитник
-
15 Морено ЭкторЗащитник
- Защитник
-
27 Ромо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Рамос СесарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
Главный тренер: Ортис Фернандо
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|2
|1
|Суарес Луис
|2
|1
|Тейлор Роберт
|1
|0.5
Монтеррей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|3
|0.75
|Морено Эктор
|1
|0.25
|Гонсалес Артуро
|1
|0.25
|Агирре Родриго
|1
|0.25
|Корона Хесус
|1
|0.25
|Гальярдо Хесус
|1
|0.25
|German Berterame
|1
|0.25
|Ромо Луис
|1
|0.25
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Редондо Федерико
|1
|0
Монтеррей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агирре Родриго
|0
|1
|Говеа Омар
|1
|0
|Вегас Себастьян
|1
|0
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Монтеррей
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Монтеррей
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Интер Майами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Монтеррей
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1
Монтеррей
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Монтеррей - Чивас Гвадалахара 0:2 Атлас - Монтеррей 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Монтеррей - Мазатлан 2:1
Цинциннати - Монтеррей 0:1 Монтеррей - Пумас-УНАМ 3:0 Тихуана - Монтеррей 1:1 Хуарес - Монтеррей 0:3 Монтеррей - Толука 0:0 Монтеррей - Комуникасьонес Гватемала 3:0 Монтеррей - Пачука 3:2 Комуникасьонес Гватемала - Монтеррей 1:4 Клуб Америка - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Атлетико Сан-Луис 3:1 Монтеррей - Керетаро 1:1 Сантос Лагуна - Монтеррей 0:2 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Пуэбла 2:0 Мазатлан - Монтеррей 1:2 Монтеррей - Атлетико Сан-Луис 1:1
Результаты матчей
Интер Майами
Монтеррей
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Монтеррей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|4
|Нью-Инглэнд Революшн
|Чанкалай Томас
|4
|Клуб Америка
|Сендехас Алекс
|3
|Монтеррей
|Васкес Брэндон
|3
|Нэшвилл
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|Филадельфия Юнион
|Лоу Дэмион
|3
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|3
|Эредиано
|Гало Орландо
|3
|Чивас Гвадалахара
|Торрес Алан
|1 1
|Толука
|Mauricio Isais
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Майами - Монтеррей
Исход игры
Интер Майами
87.5% (133)
Ничья
5.3% (8)
Монтеррей
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
69.91% (79)
Меньше
30.09% (34)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
39.5% (60)
2:0 Интер Майами
11.2% (17)
1:0 Интер Майами
7.2% (11)
3:1 Интер Майами
5.9% (9)
1:1 Ничья
2.6% (4)
1:2 Монтеррей
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:0 Интер Майами
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!