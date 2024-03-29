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Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Монтеррей
Прогнозы 30
Интер Майами 90% (27)
X 3.3% (1)
Монтеррей 6.7% (2)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 2 1
Суарес Луис 2 1
Тейлор Роберт 1 0.5
Монтеррей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 3 0.75
Морено Эктор 1 0.25
Гонсалес Артуро 1 0.25
Агирре Родриго 1 0.25
Корона Хесус 1 0.25
Гальярдо Хесус 1 0.25
German Berterame 1 0.25
Ромо Луис 1 0.25

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Редондо Федерико 1 0
Монтеррей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агирре Родриго 0 1
Говеа Омар 1 0
Вегас Себастьян 1 0
Jorge Rodriguez I 1 0
Артеага Херардо 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Монтеррей
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Монтеррей
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Интер Майами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Монтеррей
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1
Монтеррей
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Монтеррей - Чивас Гвадалахара 0:2 Атлас - Монтеррей 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Монтеррей - Мазатлан 2:1
Цинциннати - Монтеррей 0:1 Монтеррей - Пумас-УНАМ 3:0 Тихуана - Монтеррей 1:1 Хуарес - Монтеррей 0:3 Монтеррей - Толука 0:0 Монтеррей - Комуникасьонес Гватемала 3:0 Монтеррей - Пачука 3:2 Комуникасьонес Гватемала - Монтеррей 1:4 Клуб Америка - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Атлетико Сан-Луис 3:1 Монтеррей - Керетаро 1:1 Сантос Лагуна - Монтеррей 0:2 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Пуэбла 2:0 Мазатлан - Монтеррей 1:2 Монтеррей - Атлетико Сан-Луис 1:1

Результаты матчей

Интер Майами
Монтеррей

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Монтеррей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
2
1/8 финала
1 Хьюстон Динамо
2 Коламбус Крю
2 Орландо Сити
4 Тигрес
5 Нью-Инглэнд Революшн
1 Алахуэленсе
3 Чивас Гвадалахара
5 Клуб Америка
3 Нэшвилл
5 Интер Майами
1 Цинциннати
3 Монтеррей
3 Эредиано
1 СВ Робинхуд
0 Филадельфия Юнион
6 Пачука
1/4 финала
Коламбус Крю
Тигрес
Нью-Инглэнд Революшн
Клуб Америка
Интер Майами
Монтеррей
Эредиано
Пачука
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 4
Нью-Инглэнд Революшн Чанкалай Томас 4
Монтеррей Васкес Брэндон 3
Нэшвилл Шаффельбург Джейкоб 3
Чивас Гвадалахара Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Лоу Дэмион 3
Эредиано Гало Орландо 3
Чивас Гвадалахара Торрес Алан 1 1
Толука Mauricio Isais 1 1
Орландо Сити Вильдер Картахена 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Монтеррей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2024, осталось 2 дня 18 часов 40 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.3% пользователей.
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    • Прогнозы 30
    Интер Майами 90% (27)
    X 3.3% (1)
    Монтеррей 6.7% (2)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Интер Майами - Монтеррей

    Исход игры
    Интер Майами
    90% (27)
    Ничья
    3.3% (1)
    Монтеррей
    6.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (18)
    Меньше
    35.71% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (17)
    Нет
    39.29% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    43.3% (13)
    2:0 Интер Майами
    23.3% (7)
    1:0 Интер Майами
    6.7% (2)
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