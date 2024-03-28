Тур: 25.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
КАМАЗ
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
157
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|4 (1)
|0.17
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.13
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.09
|Юзепчук Роман
|2
|0.09
|Лебеденко Игорь
|1
|0.04
|Горбунов Игорь
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Калугин Никита
|1
|0.04
|Москвичёв Владимир
|1
|0.04
|Шамкин Даниил
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Червяков Руслан
|1
|0.04
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таликин Дамир
|3
|0.13
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.13
|Мануйлов Роман
|2
|0.09
|Укомский Артемий
|2
|0.09
|Куль Руслан
|2
|0.09
|Пальцев Валентин
|2
|0.09
|Фартуна Борис
|2
|0.09
|Стародуб Дмитрий
|1
|0.04
|Щербатюк Александр
|1
|0.04
|Борисенко Григорий
|1
|0.04
|Горелов Павел
|1
|0.04
|Родин Даниил
|1
|0.04
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Стефанович Илья
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Червяков Руслан
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горелов Павел
|8
|0
|Гюрджан Артём
|6
|1
|Пальцев Валентин
|7
|0
|Фартуна Борис
|7
|0
|Гаглоев Александр
|5
|1
|Куль Руслан
|4
|1
|Аюкин Руслан
|4
|0
|Почивалин Валерий
|3
|0
|Абрамов Артём
|3
|0
|Таликин Дамир
|3
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Ратников Савелий
|2
|0
|Родин Даниил
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
КАМАЗ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Торпедо Москва
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
КАМАЗ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
16
Торпедо Москва
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
КАМАЗ
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
52% (12)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
2
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
40%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
50%
5
31%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
2
29%
76-90
Забито
20
21
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
7
35%
6
29%
76-90
Пропущено
22
23
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
1
5%
3
13%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
4
18%
6
26%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
8
36%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1
Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2
СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка Песчанокопское 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Шинник 4:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Родина Москва - КАМАЗ 1:0
Результаты матчей
Торпедо Москва
КАМАЗ
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
47
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
1310
617
617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|36 - 23
|42
|2.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|32 - 19
|41
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|24 - 13
|40
|4.
|23
|10
|10
|3
|28 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|25 - 25
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 21
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|37 - 32
|30
|10.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 23
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|22 - 26
|28
|12.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|19 - 23
|28
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|16 - 28
|24
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 37
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|21 - 28
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 29
|21
|18.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|18 - 29
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|16 - 4
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 6
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|7 - 7
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
Прогнозы на матч Торпедо Москва - КАМАЗ
Исход игры
Торпедо Москва
75.9% (41)
Ничья
22.2% (12)
КАМАЗ
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.08% (12)
Меньше
76.92% (40)
Обе команды забьют
Да
42.31% (22)
Нет
57.69% (30)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
37% (20)
1:1 Ничья
18.5% (10)
2:1 Торпедо Москва
16.7% (9)
2:0 Торпедо Москва
14.8% (8)
0:0 Ничья
3.7% (2)
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