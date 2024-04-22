Дибала от центра поля выполнил передачу низом вперёд, Абрахам пытался стартовать вперёд, но первым на мяче оказался Скорупски, спокойно забравший сферу в руки.

Анхелиньо получает жёлтую карточку у "Ромы". Ндой с правого фланга пытался сместиться в центр, а защитник хозяев откровенно влетел ему в ноги.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЭЛЬ-АЗЗУЗИ! ШИКАРНЫЙ ГОЛ! Калафьори с левого фланга выполнил кросс в центр штрафной, Эль-Аззузи продемонстрировал невероятный гимнастический этюд и боковыми ножницами пробил в правый угол! Снаряд от штанги оказался в сетке!

Что интересно, но во время празднования гола небольшой конфликт возник между футболистами команд. Мареска довольно быстро оказался в эпицентре эпизода и игроков сумел успокоить.

Паредес из глубины исполнил заброс к штрафной соперника, Абрахам грудью сбросил сферу левее, а там уверенно на выходе сыграл Скорупски, в падении забравший снаряд.

Римляне добавили в активности, что сразу же бросается в глаза. Пытаются хозяева быстро восстановить равновесие, однако ударов по владениям Скорпуски пока нет.

Льоренте оказался с мячом на чужой половине поля и пытался отдать передачу на правый фланг, вот только эту попытку спокойно перехватил защитник "Болоньи". Насыщенная оборона у гостей.

13' Дибала из глубины выполнил интересный перевод на правый край атаки, Челик на высокой скорости рвался вперёд, однако сохранить игровой снаряд в пределах поля не получилось.

12' Довольно низкий темп в нашей встречи на первых минутах. Важное турнирное значение носит эта встреча, от того оба коллектива стараются играть осторожно, дабы не допустить ошибок.

11' МОМЕНТ! Дибала перехватил снаряд на правом краю, ворвался в штрафную и прострелил в центр. Защитник "Болоньи" немного зацепил сферу, и она пришла к Эль-Шаарави, который с 12 метров пробил выше правого угла!

10' Футболисты "Ромы" по-прежнему больше владеют мячом, но перебраться на чужую половину поля пока крайне непросто, поэтому основная часть владения проходит в центре поля.

9' Паредес у "Ромы" также наказан жёлтой карточкой. Плохая репутация у аргентинца, поэтому за предыдущий эпизод он также получил предупреждение. Судя по всему, за симуляцию.

8' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Зиркзее у "Болоньи" наказан предупреждением. Непонятно для чего форвард гостей отмахнулся от Паредеса на чужой половине поля.

7' Ещё одна интересная атака от гостей! Калафьори неожиданно оказался на левом краю атаки и выполнил прострел в центр, а там защитники римлян смогли вынесли сферу подальше от владений Свилара.