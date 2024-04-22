  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Рома
0:1
Первый тайм: 21'
Болонья
0'
6' Желтая карточка
Зиркзее Джошуа
6' Желтая карточка
Паредес Леандро
13' Желтая карточка
Анхелиньо Хосе
0:1
14' Гол
Эль-Аззузи Уссама

Ход матча

6'
 
Зиркзее Джошуа
6'
Паредес Леандро
 
13'
Анхелиньо Хосе
 
14'
0:1
Эль-Аззузи Уссама
(Калафьори Рикардо)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 158
Рома 80.4% (127)
X 14.6% (23)
Болонья 5.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Болонья
3.10
3.10
Реклама, pari.ru
3.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
69
Анхелиньо
Хосе
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
9
Абрахам
Тэмми
92
Эль-Шаарави
Стефан
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
26
Лукуми
Джон
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
17
Эль-Аззузи
Уссама
11
Ндой
Дан
9
Зиркзее
Джошуа
56
Салемакерс
Алексис
Рома
4-3-3
Болонья
4-3-3

История личных встреч

Рома
Болонья

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

30 матчей

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:5
СA
2:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
5:0
СA
3:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
К
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.53

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

0.93
0.87

Среднее время на гол

96
103

Всего голов

41
36

Голов в среднем за матч

1.37
1.2

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 12 (6) 0.38
Лукаку Ромелу 12 0.38
Пеллегрини Лоренцо 7 0.22
Манчини Джанлука 4 0.13
Паредес Леандро 3 (3) 0.09
Эль-Шаарави Стефан 3 0.09
Белотти Андреа 3 0.09
Ауа Уссем 3 0.09
Кристанте Бриан 2 0.06
Азмун Сердар 2 0.06
Хёйсен Дин 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 (2) 0.3
Орсолини Риккардо 10 (2) 0.3
Фергюсон Льюис 6 0.18
Фаббьян Джованни 5 0.15
Салемакерс Алексис 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.06
Одгор Йенс 2 0.06
Фройлер Ремо 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Эль-Аззузи Уссама 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Пош Штефан 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 14 0
Манчини Джанлука 9 0
Кристанте Бриан 8 0
Жозе Моуринью 3 2
Пеллегрини Лоренцо 6 0
Лукаку Ромелу 4 1
Н'Дика Эван 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Льоренте Диего 4 0
Азмун Сердар 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Бальданци Томмазо 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 8 0
Фергюсон Льюис 8 0
Пош Штефан 7 0
Зиркзее Джошуа 7 0
Салемакерс Алексис 5 1
Эбишер Мишель 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Кристиансен Виктор 5 0
Бёкема Сэм 4 0
Ндой Дан 4 0
Калафьори Рикардо 4 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Фаббьян Джованни 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Одгор Йенс 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Рома
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Болонья
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
24% (4)
71% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
10
Рома
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Болонья
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

18
27
Рома
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
Болонья
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
31% (10)
53% (17)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

26
37

Голы по времени матча

Забито

36
17
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
15 Не забивали 21
4
11%
2
12%
1-15
7
19%
5
29%
29%
16-30
4
11%
2
12%
31-45
6
17%
2
12%
46-60
1
3%
3
18%
61-75
14
39%
3
18%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Забито

22
27
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
0
0%
3
11%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
6
27%
4
15%
46-60
5
23%
3
11%
61-75
5
23%
10
37%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
16%
2
20%
1-15
2
11%
4
40%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Забито

58
44
21 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
4 Не забивали 8
4
7%
5
11%
1-15
10
17%
10
23%
16-30
7
12%
4
9%
31-45
12
21%
6
14%
46-60
6
10%
6
14%
61-75
19
33%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

33
26
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
5
15%
4
15%
1-15
3
9%
8
31%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
8
24%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0
Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0
Болонья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1
Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2

Результаты матчей

Рома
Болонья

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
6 раз 38%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Рома
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
1.5
Больше Меньше
10
7
4
12
2.5
4
13
2
14
3.5
2
15
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
24
8
16
15
1.5
15
17
7
24
2.5
4
28
4
27
3.5
2
30
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 1:0 Заявка 33 17 11 5 46 - 25 62
5.
Рома
 0:1 Заявка 32 16 7 9 58 - 38 55
6.
Аталанта
 Заявка 32 16 6 10 59 - 37 54
7.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 33 11 13 9 31 - 29 46
11.
Монца
 Заявка 33 11 10 12 35 - 43 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 33 8 11 14 30 - 48 35
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Верона
 Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
16.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
17.
Удинезе
 Заявка 32 4 16 12 32 - 50 28
18.
Фрозиноне
 Заявка 33 6 10 17 40 - 63 28
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 33 2 9 22 26 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 1:0 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 0:1 Заявка 17 11 3 3 35 - 16 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
8.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 20 - 27 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 1:0 Заявка 16 5 8 3 17 - 17 23
7.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
8.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
9.
Рома
 0:1 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 14
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Льоренте оказался с мячом на чужой половине поля и пытался отдать передачу на правый фланг, вот только эту попытку спокойно перехватил защитник "Болоньи". Насыщенная оборона у гостей. 
  • 19'
    Римляне добавили в активности, что сразу же бросается в глаза. Пытаются хозяева быстро восстановить равновесие, однако ударов по владениям Скорпуски пока нет. 
  • 18'
    Паредес из глубины исполнил заброс к штрафной соперника, Абрахам грудью сбросил сферу левее, а там уверенно на выходе сыграл Скорупски, в падении забравший снаряд.
  • Судья
    17'
    Что интересно, но во время празднования гола небольшой конфликт возник между футболистами команд. Мареска довольно быстро оказался в эпицентре эпизода и игроков сумел успокоить. 
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЭЛЬ-АЗЗУЗИ! ШИКАРНЫЙ ГОЛ! Калафьори с левого фланга выполнил кросс в центр штрафной, Эль-Аззузи продемонстрировал невероятный гимнастический этюд и боковыми ножницами пробил в правый угол! Снаряд от штанги оказался в сетке!
  • Желтая карточка
    15'
    Анхелиньо получает жёлтую карточку у "Ромы". Ндой с правого фланга пытался сместиться в центр, а защитник хозяев откровенно влетел ему в ноги. 
  • 14'
    Дибала от центра поля выполнил передачу низом вперёд, Абрахам пытался стартовать вперёд, но первым на мяче оказался Скорупски, спокойно забравший сферу в руки. 
  • 13'
    Дибала из глубины выполнил интересный перевод на правый край атаки, Челик на высокой скорости рвался вперёд, однако сохранить игровой снаряд в пределах поля не получилось. 
  • 12'
    Довольно низкий темп в нашей встречи на первых минутах. Важное турнирное значение носит эта встреча, от того оба коллектива стараются играть осторожно, дабы не допустить ошибок. 
  • Опасный момент
    11'
    МОМЕНТ! Дибала перехватил снаряд на правом краю, ворвался в штрафную и прострелил в центр. Защитник "Болоньи" немного зацепил сферу, и она пришла к Эль-Шаарави, который с 12 метров пробил выше правого угла!
  • 10'
    Футболисты "Ромы" по-прежнему больше владеют мячом, но перебраться на чужую половину поля пока крайне непросто, поэтому основная часть владения проходит в центре поля. 
  • Желтая карточка
    9'
    Паредес у "Ромы" также наказан жёлтой карточкой. Плохая репутация у аргентинца, поэтому за предыдущий эпизод он также получил предупреждение. Судя по всему, за симуляцию. 
  • Желтая карточка
    8'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Зиркзее у "Болоньи" наказан предупреждением. Непонятно для чего форвард гостей отмахнулся от Паредеса на чужой половине поля. 
  • 7'
    Ещё одна интересная атака от гостей! Калафьори неожиданно оказался на левом краю атаки и выполнил прострел в центр, а там защитники римлян смогли вынесли сферу подальше от владений Свилара. 
  • 6'
    Пош получил мяч в правой части штрафной соперника и выполнил перспективный прострел к одиннадцатиметровой отметке, Зиркзее проскочил мимо мяча, поэтому Манчини без проблем совершил перехват. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Пеллегрини перехватил мяч в центре поля и отдал передачу на левый фланг, игровой снаряд принял Эль-Шаарави, вот только убежать вперёд ему не позволили два игрока "Болоньи". 
    • 4'
      Относительно спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Ромы" спокойно владеют мячом, однако делают это возле своей штрафной и до владений Скорупски очень далеко. 
    • 3'
      Сегодняшняя встреча носит важнейшее значение. "Рома" пока занимает пятую строчку и отстаёт от "Болоньи", идущей на четвёртом месте, на 4 балла. Плюсом, у римлян имеется игра в запасе.
    • 2'
      Римляне вышли на эту встречу в красном комплекте формы, гости играют в форме белого цвета. Ворота Свилара в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.34. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.34 ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Рома 0:1 Болонья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:1 Болонья

    Исход игры
    Рома
    80.4% (131)
    Ничья
    14.7% (24)
    Болонья
    4.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (59)
    Меньше
    49.57% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    63.25% (74)
    Нет
    36.75% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    34.4% (56)
    1:0 Рома
    15.3% (25)
    2:0 Рома
    10.4% (17)
    1:1 Ничья
    9.2% (15)
    1:2 Болонья
    1.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рома
    Болонья
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный