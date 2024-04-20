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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Рома
 
Позже
Болонья
Прогнозы 57
Рома 82.5% (47)
X 15.8% (9)
Болонья 1.8% (1)
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Рома
Болонья

История личных встреч

Рома
Болонья

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

30 матчей

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:5
СA
2:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
5:0
СA
3:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
К
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.53

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

0.93
0.87

Среднее время на гол

96
103

Всего голов

41
36

Голов в среднем за матч

1.37
1.2

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 12 (6) 0.39
Лукаку Ромелу 11 0.35
Пеллегрини Лоренцо 7 0.23
Манчини Джанлука 4 0.13
Паредес Леандро 3 (3) 0.1
Эль-Шаарави Стефан 3 0.1
Белотти Андреа 3 0.1
Ауа Уссем 3 0.1
Кристанте Бриан 2 0.06
Азмун Сердар 2 0.06
Хёйсен Дин 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 (2) 0.31
Орсолини Риккардо 10 (2) 0.31
Фергюсон Льюис 6 0.19
Фаббьян Джованни 5 0.16
Салемакерс Алексис 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.06
Одгор Йенс 2 0.06
Фройлер Ремо 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Эль-Аззузи Уссама 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Пош Штефан 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 13 0
Манчини Джанлука 9 0
Кристанте Бриан 8 0
Жозе Моуринью 3 2
Пеллегрини Лоренцо 6 0
Лукаку Ромелу 4 1
Н'Дика Эван 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Льоренте Диего 4 0
Азмун Сердар 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Бальданци Томмазо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 8 0
Фергюсон Льюис 8 0
Пош Штефан 7 0
Салемакерс Алексис 5 1
Эбишер Мишель 6 0
Зиркзее Джошуа 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Кристиансен Виктор 5 0
Бёкема Сэм 4 0
Ндой Дан 4 0
Калафьори Рикардо 4 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Фаббьян Джованни 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Одгор Йенс 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Рома
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Болонья
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
24% (4)
71% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
10
Рома
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Болонья
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

18
27
Рома
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
Болонья
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
31% (10)
53% (17)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

26
37

Голы по времени матча

Забито

36
17
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
15 Не забивали 21
4
11%
2
12%
1-15
7
19%
5
29%
29%
16-30
4
11%
2
12%
31-45
6
17%
2
12%
46-60
1
3%
3
18%
61-75
14
39%
3
18%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Забито

22
27
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
0
0%
3
11%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
6
27%
4
15%
46-60
5
23%
3
11%
61-75
5
23%
10
37%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
16%
2
20%
1-15
2
11%
4
40%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Забито

58
44
21 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
4 Не забивали 8
4
7%
5
11%
1-15
10
17%
10
23%
16-30
7
12%
4
9%
31-45
12
21%
6
14%
46-60
6
10%
6
14%
61-75
19
33%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

33
26
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
5
15%
4
15%
1-15
3
9%
8
31%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
8
24%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0
Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0
Болонья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1
Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2

Результаты матчей

Рома
Болонья

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
6 раз 38%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Рома
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
1.5
Больше Меньше
10
7
4
12
2.5
4
13
2
14
3.5
2
15
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
24
8
16
15
1.5
15
17
7
24
2.5
4
28
4
27
3.5
2
30
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 57 - 36 55
6.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 6 10 57 - 36 51
8.
Наполи
 Заявка 32 13 10 9 50 - 40 49
9.
Торино
 Заявка 32 11 12 9 31 - 29 45
10.
Фиорентина
 Заявка 31 12 8 11 43 - 36 44
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 32 7 11 14 27 - 48 32
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 31 - 48 28
16.
Эмполи
 Заявка 32 7 7 18 25 - 48 28
17.
Верона
 Заявка 32 6 10 16 30 - 44 28
18.
Фрозиноне
 Заявка 32 6 9 17 40 - 63 27
19.
Сассуоло
 Заявка 32 6 8 18 39 - 62 26
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
8.
Торино
 Заявка 16 7 7 2 15 - 8 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
13.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 16 4 5 7 22 - 29 17
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 19 - 26 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 22 - 21 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 16 0 5 11 15 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Фиорентина Раньери Лука 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 21 минуту.

    Главный судья: Мареска Фабио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 57
    Рома 82.5% (47)
    X 15.8% (9)
    Болонья 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Болонья
    3.20
    3.15
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    3.50
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    Прогнозы на матч Рома - Болонья

    Исход игры
    Рома
    82.5% (47)
    Ничья
    15.8% (9)
    Болонья
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (26)
    Меньше
    52.73% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (34)
    Нет
    38.18% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    45.6% (26)
    2:0 Рома
    17.5% (10)
    1:0 Рома
    17.5% (10)
    1:1 Ничья
    14% (8)
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