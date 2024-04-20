Тур: 33. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Мареска Фабио
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Рома
Болонья
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
30 матчей
53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.53
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
0.93
0.87
Среднее время на гол
96
103
Всего голов
41
36
Голов в среднем за матч
1.37
1.2
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
65
75
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|12 (6)
|0.39
|Лукаку Ромелу
|11
|0.35
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0.23
|Манчини Джанлука
|4
|0.13
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.1
|Белотти Андреа
|3
|0.1
|Ауа Уссем
|3
|0.1
|Кристанте Бриан
|2
|0.06
|Азмун Сердар
|2
|0.06
|Хёйсен Дин
|2
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|Кристенсен Расмус
|1
|0.03
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|10 (2)
|0.31
|Орсолини Риккардо
|10 (2)
|0.31
|Фергюсон Льюис
|6
|0.19
|Фаббьян Джованни
|5
|0.16
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.06
|Одгор Йенс
|2
|0.06
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Эль-Аззузи Уссама
|1
|0.03
|Моро Никола
|1
|0.03
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|13
|0
|Манчини Джанлука
|9
|0
|Кристанте Бриан
|8
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|Н'Дика Эван
|5
|0
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Льоренте Диего
|4
|0
|Азмун Сердар
|4
|0
|Хёйсен Дин
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Бальданци Томмазо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фройлер Ремо
|8
|0
|Фергюсон Льюис
|8
|0
|Пош Штефан
|7
|0
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|Эбишер Мишель
|6
|0
|Зиркзее Джошуа
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Кристиансен Виктор
|5
|0
|Бёкема Сэм
|4
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Фаббьян Джованни
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Рома
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Болонья
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
24% (4)
71% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
10
Рома
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Болонья
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
18
27
Рома
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
Болонья
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
31% (10)
53% (17)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
26
37
Голы по времени матча
Забито
36
17
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
15 Не забивали 21
4
11%
2
12%
1-15
7
19%
5
29%
29%
16-30
4
11%
2
12%
31-45
6
17%
2
12%
46-60
1
3%
3
18%
61-75
14
39%
3
18%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Забито
22
27
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
0
0%
3
11%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
6
27%
4
15%
46-60
5
23%
3
11%
61-75
5
23%
10
37%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
16%
2
20%
1-15
2
11%
4
40%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Забито
58
44
21 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
4 Не забивали 8
4
7%
5
11%
1-15
10
17%
10
23%
16-30
7
12%
4
9%
31-45
12
21%
6
14%
46-60
6
10%
6
14%
61-75
19
33%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
33
26
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
5
15%
4
15%
1-15
3
9%
8
31%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
8
24%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0
Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0
Болонья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1
Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2
Результаты матчей
Рома
Болонья
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
6 раз 38%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Рома
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
107
412
413
214
215
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
69
510
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
248
1615
1517
724
428
427
230
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2.
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3.
|Заявка
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4.
|Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|57 - 36
|55
|6.
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|7.
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|8.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|50 - 40
|49
|9.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|31 - 29
|45
|10.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|43 - 36
|44
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|31 - 48
|28
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|25 - 48
|28
|17.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|30 - 44
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|40 - 63
|27
|19.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|39 - 62
|26
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|15 - 8
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 29
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|19 - 26
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 21
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|15 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Фиорентина
|Раньери Лука
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Болонья
Исход игры
Рома
82.5% (47)
Ничья
15.8% (9)
Болонья
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.27% (26)
Меньше
52.73% (29)
Обе команды забьют
Да
61.82% (34)
Нет
38.18% (21)
Популярный счёт
2:1 Рома
45.6% (26)
2:0 Рома
17.5% (10)
1:0 Рома
17.5% (10)
1:1 Ничья
14% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!