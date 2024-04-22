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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Chrysovalantis Theouli
Норшелланн
6:2
Второй тайм: 82'
АГФ Орхус
0'
1:0
13' Гол
Свенссон Даниэль
1:1
22' Гол
Мортенсен Патрик
2:1
27' Гол
Осман Ибрагим
29' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
3:1
44' Гол в свои ворота
Якоб Андерсен
4:1
56' Гол
Скьеллеруп Андреас
5:1
60' Пенальти
Скьеллеруп Андреас
6:1
69' Гол
Скьеллеруп Андреас
6:2
79' Гол
Мортенсен Патрик

Ход матча

13'
Свенссон Даниэль
(Скьеллеруп Андреас)
1:0
22'
1:1
Мортенсен Патрик
(Линкс Гифт)
27'
Осман Ибрагим
2:1
29'
 
Кнудсен Магнус
44'
Якоб Андерсен
3:1
56'
Скьеллеруп Андреас
(Ингвартсен Маркус)
4:1
60'
Скьеллеруп Андреас
5:1
65'
 
Бьюр Петер
Кнудсен Магнус
65'
 
Каль Эрик
Линкс Гифт
65'
 
Tobias Bach
Дуэлунд Миккель
65'
 
Бек Юлиус Эскелунд
Якоб Андерсен
68'
Хансен Мадс
Сертдемир Зидан
 
69'
Скьеллеруп Андреас
(Фресе Мартин)
6:1
77'
Доржелес Марио
Тверсков Йеппе
 
77'
Хардер Конрад
Осман Ибрагим
 
79'
6:2
Мортенсен Патрик
(Акото Михаэль)

Статистика матча

  • 6 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
АГФ Орхус
1.60
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7.60
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5.60
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Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
39
Нагало
Адамо
4
Хансен
Киан
5
Фресе
Мартин
21
Сертдемир
Зидан
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
27
Акото
Михаэль
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
26
Якоб
Андерсен
11
Линкс
Гифт
15
Кнудсен
Магнус
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Норшелланн
4-3-3
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Норшелланн
АГФ Орхус

29 матчей

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.1%
41.4%
18 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

69%
34.5%
20 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 17 побед

55 матчей

40%
23.6%
36.4%
22 победы 13 ничьих 20 побед

Первый тайм

32.7%
47.3%
20%
18 побед 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
32.7%
30.9%
20 побед 18 ничьих 17 побед

История матчей

К
1:0
К
2:3
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:1
К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

44
42

Голов в среднем за матч

1.69
1.45

Среднее время на гол

53
62

Всего голов

40
40

Голов в среднем за матч

1.38
1.54

Среднее время на гол

65
58

Всего голов

84
82

Голов в среднем за матч

1.53
1.49

Тотал матчей

2.5
52
Больше 95%
Меньше 5%
3
40
Больше 73%
Меньше 27%
15
27
Больше 49%
Меньше 51%
28
22
Больше 40%
Меньше 60%
33
13
Больше 24%
Меньше 76%
42
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

58
60

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 9 (2) 0.35
Скьеллеруп Андреас 6 (1) 0.23
Осман Ибрагим 4 0.15
Фресе Мартин 4 0.15
Нуама Эрнест 4 0.15
Беньямин Нюгрен 3 0.12
Свенссон Даниэль 2 0.08
Тверсков Йеппе 2 0.08
Хансен Мадс 2 0.08
Антман Оливер 2 0.08
Хардер Конрад 2 0.08
Хансен Киан 1 0.04
Вилладсен Оливер 1 0.04
Нагало Адамо 1 0.04
Доржелес Марио 1 0.04
Диоманде Мохаммед 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 11 (3) 0.42
Бех Тобиас 6 0.23
Беихмо Феликс 2 0.08
Серра Янни 2 0.08
Кнудсен Магнус 2 0.08
Поульсен Николай 2 0.08
Тингагер Фредерик 2 0.08
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.04
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 6 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Нагало Адамо 3 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Хэй Лукас 2 0
Johannes Hoff Thorup 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Антман Оливер 1 0
Асконе Рокко 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 7 0
Кнудсен Магнус 5 0
Frederik Brandhof 3 1
Якоб Андерсен 4 0
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Линкс Гифт 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Tobias Anker 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
АГФ Орхус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
7
Норшелланн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
АГФ Орхус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

17
13
Норшелланн
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
АГФ Орхус
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

20
20

Голы по времени матча

Забито

22
13
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
2
9%
2
15%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
2
9%
3
23%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
5
23%
2
15%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

18
16
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
0
0%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
5
28%
6
38%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Забито

40
29
14 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
2
5%
5
17%
1-15
7
18%
3
10%
16-30
5
13%
5
17%
31-45
9
23%
3
10%
46-60
7
18%
5
17%
61-75
10
25%
8
28%
76-90

Пропущено

25
27
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
3
12%
3
11%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
4
16%
8
30%
30%
31-45
5
20%
5
19%
46-60
5
20%
3
11%
61-75
4
16%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3
Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2
Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0

Результаты матчей

Норшелланн
АГФ Орхус

Точный счет

0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
6 раз 24%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 48%
2
9 раз 36%
0
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
5
1.5
5
8
5
7
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
4
8
3
10
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
21
4
12
13
1.5
9
16
8
17
2.5
2
23
3.5
1
24
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 26 16 7 3 51 - 25 55
2.
Мидтьюлланн
 26 16 4 6 49 - 30 52
3.
Копенгаген
 26 15 4 7 51 - 29 49
4.
Норшелланн
 6:2 26 14 7 5 47 - 26 49
5.
АГФ Орхус
 2:6 26 9 11 6 32 - 32 38
6.
Силькеборг
 26 8 5 13 31 - 38 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 26 9 6 11 33 - 41 33
2.
Раннерс
 26 8 9 9 36 - 43 33
3.
Оденсе
 26 6 8 12 28 - 38 26
4.
Люнгбю
 26 6 7 13 31 - 48 25
5.
Вайле
 26 5 8 13 23 - 31 23
6.
Видовре
 26 3 6 17 22 - 53 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 6:2 13 8 4 1 28 - 12 28
2.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
3.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Копенгаген
 13 8 1 4 25 - 11 25
5.
АГФ Орхус
 2:6 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 13 7 3 3 22 - 16 24
2.
Люнгбю
 13 4 6 3 20 - 17 18
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 13 1 2 10 11 - 31 5
6.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 13 8 4 1 25 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 13 8 1 4 23 - 18 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 6:2 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 2:6 13 4 7 2 16 - 15 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Вайле
 13 2 4 7 10 - 17 10
4.
Видовре
 13 2 4 7 11 - 22 10
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 11 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 9
Оденсе Кёлер Свен 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
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