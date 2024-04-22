Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Это был отличный перфоманс от команды Норшеланн, есть о чем петь фанатам в перерыве.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Оооо... вот это был удар! Линкс Гифт должен был забить с этой позиции.

48' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

44' ГОООООЛ - Тверсков Йеппе Норшеланн забивает ударом головой

44' Шанс! Тверсков Йеппе из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

44' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Норшеланн контролирует мяч.

43' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

41' Норшеланн контролирует мяч.

40' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Вилладсен Оливер не смог попасть в створ ударом издали

39' Норшеланн пытается что-то создать.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

35' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

35' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

33' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

31' Jacob Andersen наказан за толчок Фресе Мартин

31' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Кнудсен Магнус получил желтую карточку от судьи

29' Норшеланн контролирует мяч.

28' Тингагер Фредерик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

27' Г О О О О Л - Осман Ибрагим первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

27' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Норшеланн контролирует мяч.

20' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Удар от ворот произведет Норшеланн

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Кнустер Матс получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

18' Кнустер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Кнустер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Норшеланн

13' Г О О О О Л - Свенссон Даниэль забивает с правой ноги!

13' Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Норшеланн пытается что-то создать.

13' Норшеланн контролирует мяч.

13' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Тингагер Фредерик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

13' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

13' Jacob Andersen ослабляет давление, выбив мяч.

12' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

11' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

10' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Норшеланн контролирует мяч.

9' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

8' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Шанс! Фресе Мартин из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

6' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

6' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Норшеланн пытается что-то создать.

4' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Норшеланн контролирует мяч.

3' Норшеланн пытается что-то создать.

2' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

1' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.