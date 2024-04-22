Тур: 26. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Зрители: 3954 Главный судья: Chrysovalantis Theouli
7:2
Конец матча
0'
1:0
13' ГолСвенссон Даниэль
1:1
22' ГолМортенсен Патрик
2:1
27' ГолОсман Ибрагим
29' Желтая карточкаКнудсен Магнус
3:1
44' ГолТверсков Йеппе
4:1
56' ГолСкьеллеруп Андреас
5:1
60' ПенальтиСкьеллеруп Андреас
6:1
69' ГолСкьеллеруп Андреас
6:2
79' ГолМортенсен Патрик
84' Желтая карточкаБек Юлиус Эскелунд
7:2
89' ГолХардер Конрад
90' Желтая карточкаАкото Михаэль
90'+5
Ход матча
13'
22'
1:1
27'
2:1
29'
44'
56'
60'
65'
69'
79'
89'
90'
Статистика матча
-
7 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
549 Количество передач 401
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Нагало
Адамо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
23 Tobias Bach
-
-
33 Luka Callo
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Норшелланн
АГФ Орхус
29 матчей
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.1%
41.4%
18 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
69%
34.5%
20 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 17 побед
55 матчей
40%
23.6%
36.4%
22 победы 13 ничьих 20 побед
Первый тайм
32.7%
47.3%
20%
18 побед 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
32.7%
30.9%
20 побед 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
42
Голов в среднем за матч
1.69
1.45
Среднее время на гол
53
62
Всего голов
40
40
Голов в среднем за матч
1.38
1.54
Среднее время на гол
65
58
Всего голов
84
82
Голов в среднем за матч
1.53
1.49
Тотал матчей
2.5
52
Больше 95%
Меньше 5%
3
40
Больше 73%
Меньше 27%
15
27
Больше 49%
Меньше 51%
28
22
Больше 40%
Меньше 60%
33
13
Больше 24%
Меньше 76%
42
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
58
60
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|0.35
|Скьеллеруп Андреас
|6 (1)
|0.23
|Осман Ибрагим
|4
|0.15
|Фресе Мартин
|4
|0.15
|Нуама Эрнест
|4
|0.15
|Тверсков Йеппе
|3
|0.12
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.12
|Хардер Конрад
|3
|0.12
|Свенссон Даниэль
|2
|0.08
|Хансен Мадс
|2
|0.08
|Антман Оливер
|2
|0.08
|Хансен Киан
|1
|0.04
|Вилладсен Оливер
|1
|0.04
|Нагало Адамо
|1
|0.04
|Доржелес Марио
|1
|0.04
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|0.46
|Бех Тобиас
|6
|0.23
|Беихмо Феликс
|2
|0.08
|Серра Янни
|2
|0.08
|Кнудсен Магнус
|2
|0.08
|Поульсен Николай
|2
|0.08
|Тингагер Фредерик
|2
|0.08
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.04
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.04
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|6
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Нагало Адамо
|3
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Johannes Hoff Thorup
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Каль Эрик
|7
|0
|Кнудсен Магнус
|5
|0
|Frederik Brandhof
|3
|1
|Якоб Андерсен
|4
|0
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Tobias Anker
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Акото Михаэль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Бек Юлиус Эскелунд
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
АГФ Орхус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
9
Норшелланн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
17
13
Норшелланн
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
АГФ Орхус
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
29
15
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
3
10%
2
13%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
3
10%
3
20%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
6
21%
3
20%
76-90
Пропущено
12
17
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
17%
3
18%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
25%
1
6%
76-90
Забито
18
16
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
0
0%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
5
28%
6
38%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Забито
47
31
17 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
3
6%
5
16%
1-15
8
17%
4
13%
16-30
6
13%
5
16%
31-45
11
23%
3
10%
46-60
8
17%
5
16%
61-75
11
23%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
27
34
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
3
11%
4
12%
1-15
5
19%
4
12%
16-30
4
15%
9
26%
31-45
5
19%
7
21%
46-60
5
19%
4
12%
61-75
5
19%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3
Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2
Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0
Результаты матчей
Норшелланн
АГФ Орхус
Точный счет
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
6 раз 23%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
12 раз 46%
2
10 раз 38%
0
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
85
58
67
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
58
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
224
1313
1016
917
323
224
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|7
|3
|51 - 25
|55
|2.
|26
|16
|4
|6
|49 - 30
|52
|3.
|26
|15
|4
|7
|51 - 29
|49
|4.
|26
|14
|7
|5
|48 - 26
|49
|5.
|26
|9
|11
|6
|32 - 33
|38
|6.
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|29 - 12
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|8
|1
|4
|25 - 11
|25
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 13
|28
|2.
|13
|8
|1
|4
|23 - 18
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|13
|4
|7
|2
|16 - 16
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|11
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (7)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|Оденсе
|Кёлер Свен
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 6