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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Варта Познань
5:2
Второй тайм: 83'
Сталь Мелец
0'
1:0
7' Гол
Konrad Matuszewski
1:1
17' Гол
Яунземс Алвис
2:1
38' Гол
Зреляк Адам
2:2
45' Гол
Шкурин Илья
3:2
47' Гол
Зреляк Адам
48' Желтая карточка
Пиньот Максимилиан
4:2
49' Гол
Шимонович Давид
5:2
71' Гол
Зреляк Адам
33
Гробельны
Енджей
2
Бартковски
Якуб
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
22
Konrad
Matuszewski
21
Купчак
Матеуш
8
Мяйнпя
Нило
20
Межграни
Мохамед
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
7
Шмыт
Каетан
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
55
Пиньот
Максимилиан
27
Яунземс
Алвис
16
Гийомье
Мэтью
22
Брито
Рафаэл
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
11
Krzysztof
Wolkowicz
Варта Познань
3-4-3
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Варта Познань
Сталь Мелец

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
0.67

Среднее время на гол

225
135

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.6

Среднее время на гол

108
150

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.64
0.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

141
141

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.24
Журавски Мачей 4 0.14
Зреляк Адам 3 0.1
Купчак Матеуш 3 0.1
Савич Стефан V 2 0.07
Луиш Мигел 2 0.07
Пржикрыл Томаш 2 0.07
Эппель Мартон 2 (1) 0.07
Визингер Дарио 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Ставропулос Димитрис 1 0.03
Шимонович Давид 1 0.03
Кьельб Якуб 0 0
Межграни Мохамед 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Боровски Филип 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 13 0.45
Доманьски Мацей 3 0.1
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.1
Koki Hinokio 3 0.1
Матрас Матеуш 2 0.07
Гийомье Мэтью 2 0.07
Мерилуото Кай 2 0.07
Эсселинк Берт 2 0.07
Piotr Wlazlo 1 0.03
Тромбка Михал 1 0.03
Яунземс Алвис 1 0.03
Lukasz Gerstenstein 1 0.03
Krzysztof Wolkowicz 1 0.03

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 7 0
Ставропулос Димитрис 7 0
Журавски Мачей 5 0
Бартковски Якуб 5 0
Купчак Матеуш 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Шимонович Давид 4 0
Пржикрыл Томаш 2 1
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Межграни Мохамед 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
Patryk Rychlik 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 8 0
Piotr Wlazlo 7 0
Пиньот Максимилиан 5 1
Эсселинк Берт 3 1
Гетингер Крыстян 4 0
Koki Hinokio 4 0
Матрас Матеуш 3 0
Krzysztof Wolkowicz 3 0
Гийомье Мэтью 3 0
Шкурин Илья 3 0
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Георге Ион 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сталь Мелец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
6
Варта Познань
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сталь Мелец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

14
19
Варта Познань
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Сталь Мелец
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
54% (15)
32% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

10
13
9 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
3
30%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
5
38%
76-90

Пропущено

14
21
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
14%
0
0%
1-15
5
36%
6
29%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
14%
7
33%
61-75
2
14%
3
14%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Пропущено

19
12
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
1
8%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
7
37%
2
17%
76-90

Забито

26
34
16 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
7
27%
3
9%
1-15
5
19%
6
18%
16-30
4
15%
8
24%
31-45
3
12%
6
18%
46-60
3
12%
3
9%
61-75
4
15%
8
24%
76-90

Пропущено

33
33
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
3
9%
1
3%
1-15
8
24%
10
30%
16-30
3
9%
4
12%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
3
9%
11
33%
61-75
9
27%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2
Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0
Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1

Результаты матчей

Варта Познань
Сталь Мелец

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
0
12 раз 43%
2
6 раз 21%
1
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
3
11
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
16
12
8
20
1.5
11
17
1
27
2.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 29 16 7 6 66 - 39 55
2.
Шленск Вроцлав
 29 14 9 6 38 - 26 51
3.
Лех
 29 14 9 6 43 - 34 51
4.
Гурник Забже
 29 14 6 9 39 - 32 48
5.
Погонь Щецин
 29 14 5 10 54 - 34 47
6.
Легия
 29 12 11 6 43 - 33 47
7.
Ракув
 29 12 10 7 50 - 32 46
8.
Видзев Лодзь
 29 12 6 11 39 - 38 42
9.
Сталь Мелец
 2:5 29 10 8 11 35 - 39 38
10.
Заглембе Любин
 29 9 8 12 31 - 43 35
11.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
12.
Пяст
 29 7 14 8 30 - 32 35
13.
Варта Познань
 5:2 29 8 10 11 31 - 35 34
14.
Пуща Неполомице
 29 7 11 11 35 - 46 32
15.
Краковия
 29 6 14 9 38 - 40 32
16.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
ЛКС Лодзь
 29 5 6 18 28 - 61 21
18.
Рух Хожув
 29 2 14 13 31 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 10 2 2 38 - 14 32
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 2:5 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
12.
Пяст
 14 5 6 3 18 - 14 21
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Варта Познань
 5:2 15 4 5 6 15 - 16 17
16.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
17.
Краковия
 15 3 7 5 25 - 25 16
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
5.
Лех
 15 5 6 4 16 - 22 21
6.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 5:2 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
12.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 2:5 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 13 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
    • 38'
      Мяйнпя Нило сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Зреляк Адам бьет в цель!
    • 17'
      Г О О О О Л - Яунземс Алвис бьет в цель!
    • 7'
      Межграни Мохамед сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Konrad Matuszewski бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Сталь Мелец
    2.10
    3.05
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