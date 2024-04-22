Тур: 29. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Щербович Марцин
5:2
Второй тайм: 83'
0'
1:0
7' ГолKonrad Matuszewski
1:1
17' ГолЯунземс Алвис
2:1
38' ГолЗреляк Адам
2:2
45' ГолШкурин Илья
3:2
47' ГолЗреляк Адам
48' Желтая карточкаПиньот Максимилиан
4:2
49' ГолШимонович Давид
5:2
71' ГолЗреляк Адам
Ход матча
7'
17'
1:1
38'
2:1
45'
2:2
47'
3:2
49'
71'
5:2
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
22
Брито
Рафаэл
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
-
31 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Варта Познань
Сталь Мелец
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
0.67
Среднее время на гол
225
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.6
Среднее время на гол
108
150
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.64
0.64
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
141
141
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.24
|Журавски Мачей
|4
|0.14
|Зреляк Адам
|3
|0.1
|Купчак Матеуш
|3
|0.1
|Савич Стефан V
|2
|0.07
|Луиш Мигел
|2
|0.07
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.07
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.07
|Визингер Дарио
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.03
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Межграни Мохамед
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|13
|0.45
|Доманьски Мацей
|3
|0.1
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.1
|Koki Hinokio
|3
|0.1
|Матрас Матеуш
|2
|0.07
|Гийомье Мэтью
|2
|0.07
|Мерилуото Кай
|2
|0.07
|Эсселинк Берт
|2
|0.07
|Piotr Wlazlo
|1
|0.03
|Тромбка Михал
|1
|0.03
|Яунземс Алвис
|1
|0.03
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.03
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.03
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Шимонович Давид
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|1
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
|Patryk Rychlik
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|7
|0
|Пиньот Максимилиан
|5
|1
|Эсселинк Берт
|3
|1
|Гетингер Крыстян
|4
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Шкурин Илья
|3
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сталь Мелец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
6
Варта Познань
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сталь Мелец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
14
19
Варта Познань
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Сталь Мелец
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
54% (15)
32% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
10
13
9 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
3
30%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Пропущено
14
21
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
14%
0
0%
1-15
5
36%
6
29%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
14%
7
33%
61-75
2
14%
3
14%
76-90
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Пропущено
19
12
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
1
8%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
7
37%
2
17%
76-90
Забито
26
34
16 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
7
27%
3
9%
1-15
5
19%
6
18%
16-30
4
15%
8
24%
31-45
3
12%
6
18%
46-60
3
12%
3
9%
61-75
4
15%
8
24%
76-90
Пропущено
33
33
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
3
9%
1
3%
1-15
8
24%
10
30%
16-30
3
9%
4
12%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
3
9%
11
33%
61-75
9
27%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2
Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0
Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1
Результаты матчей
Варта Познань
Сталь Мелец
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
0
12 раз 43%
2
6 раз 21%
1
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
311
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
59
311
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1612
820
1117
127
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|16
|7
|6
|66 - 39
|55
|2.
|29
|14
|9
|6
|38 - 26
|51
|3.
|29
|14
|9
|6
|43 - 34
|51
|4.
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|5.
|29
|14
|5
|10
|54 - 34
|47
|6.
|29
|12
|11
|6
|43 - 33
|47
|7.
|29
|12
|10
|7
|50 - 32
|46
|8.
|29
|12
|6
|11
|39 - 38
|42
|9.
|2:5
|29
|10
|8
|11
|35 - 39
|38
|10.
|29
|9
|8
|12
|31 - 43
|35
|11.
|29
|9
|8
|12
|34 - 47
|35
|12.
|29
|7
|14
|8
|30 - 32
|35
|13.
|5:2
|29
|8
|10
|11
|31 - 35
|34
|14.
|29
|7
|11
|11
|35 - 46
|32
|15.
|29
|6
|14
|9
|38 - 40
|32
|16.
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|17.
|29
|5
|6
|18
|28 - 61
|21
|18.
|29
|2
|14
|13
|31 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|38 - 14
|32
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|6.
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|7.
|2:5
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|9.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|10.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|11.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|12.
|14
|5
|6
|3
|18 - 14
|21
|13.
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|5:2
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 29
|17
|17.
|15
|3
|7
|5
|25 - 25
|16
|18.
|15
|2
|7
|6
|17 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|19 - 15
|26
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|15
|6
|5
|4
|28 - 25
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|5.
|15
|5
|6
|4
|16 - 22
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|8.
|5:2
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|11.
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|12.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|2:5
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|17.
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|13 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9