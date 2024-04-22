Тур: 29. Стадион: Stadion Dyskobolii. Зрители: 1356 Главный судья: Щербович Марцин
5:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолKonrad Matuszewski
1:1
17' ГолЯунземс Алвис
2:1
38' ГолЗреляк Адам
2:2
45' ГолШкурин Илья
3:2
46' ГолЗреляк Адам
48' Желтая карточкаПиньот Максимилиан
4:2
49' ГолШимонович Давид
5:2
71' ГолЗреляк Адам
90'+4
Ход матча
7'
17'
1:1
38'
2:1
45'
2:2
46'
3:2
49'
71'
5:2
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
22
Брито
Рафаэл
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
-
31 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Варта Познань
Сталь Мелец
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
0.67
Среднее время на гол
225
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.6
Среднее время на гол
108
150
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.64
0.64
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
141
141
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.24
|Зреляк Адам
|4
|0.14
|Журавски Мачей
|4
|0.14
|Купчак Матеуш
|3
|0.1
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.07
|Савич Стефан V
|2
|0.07
|Луиш Мигел
|2
|0.07
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.07
|Визингер Дарио
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.03
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Межграни Мохамед
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|13
|0.45
|Доманьски Мацей
|3
|0.1
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.1
|Koki Hinokio
|3
|0.1
|Матрас Матеуш
|2
|0.07
|Гийомье Мэтью
|2
|0.07
|Мерилуото Кай
|2
|0.07
|Эсселинк Берт
|2
|0.07
|Piotr Wlazlo
|1
|0.03
|Тромбка Михал
|1
|0.03
|Яунземс Алвис
|1
|0.03
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.03
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.03
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Шимонович Давид
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|1
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
|Patryk Rychlik
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|7
|0
|Пиньот Максимилиан
|5
|1
|Эсселинк Берт
|3
|1
|Гетингер Крыстян
|4
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Шкурин Илья
|3
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сталь Мелец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
8
Варта Познань
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сталь Мелец
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
14
19
Варта Познань
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Сталь Мелец
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
52% (15)
34% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
19
27
Голы по времени матча
Забито
15
15
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
4
27%
1
7%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
1
7%
5
33%
76-90
Пропущено
16
26
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
13%
1
4%
1-15
6
38%
6
23%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
2
13%
8
31%
61-75
2
13%
3
12%
76-90
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Пропущено
19
12
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
1
8%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
7
37%
2
17%
76-90
Забито
31
36
18 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
8
26%
3
8%
1-15
5
16%
7
19%
16-30
5
16%
9
25%
31-45
5
16%
6
17%
46-60
4
13%
3
8%
61-75
4
13%
8
22%
76-90
Пропущено
35
38
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
3
9%
2
5%
1-15
9
26%
10
26%
16-30
4
11%
5
13%
31-45
7
20%
4
11%
46-60
3
9%
12
32%
61-75
9
26%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2
Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0
Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1
Результаты матчей
Варта Познань
Сталь Мелец
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 41%
2
7 раз 24%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
95
411
86
114
311
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
87
59
411
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1712
920
1217
227
524
128
128
128
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|13 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9