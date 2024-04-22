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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Милан
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 163
Милан 17.8% (29)
X 25.8% (42)
Интер Милан 56.4% (92)
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Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
7
Адли
Ясин
14
Рейндерс
Тиджани
80
Муса
Юнус
8
Лофтус-Чик
Рубен
11
Пулишич
Кристиан
10
Леау
Рафаэл
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
Милан
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Милан
Интер Милан

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
57.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
63.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед

30 матчей

10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 21 победа

49 матчей

28.6%
16.3%
55.1%
14 побед 8 ничьих 27 побед

Первый тайм

24.5%
38.8%
36.7%
12 побед 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.4%
34.7%
42.9%
11 побед 17 ничьих 21 победа

История матчей

СA
5:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2
СA
1:0
С
0:3
СA
3:2
К
3:0
К
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

0.93
0.9

Среднее время на гол

96
99

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

65
51

Голов в среднем за матч

1.33
1.04

Тотал матчей

2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
23
Больше 47%
Меньше 53%
26
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
46

Среднее время на гол

67
86

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 13 (4) 0.41
Пулишич Кристиан 10 0.31
Леау Рафаэл 7 0.22
Лофтус-Чик Рубен 6 0.19
Йович Лука 6 0.19
Окафор Ноа 6 0.19
Эрнандес Тео 5 (1) 0.16
Томори Фикайо 3 0.09
Рейндерс Тиджани 2 0.06
Адли Ясин 1 0.03
Чуквуэзе Саму 1 0.03
Габбия Маттео 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Муса Юнус 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Тиав Малик 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.72
Тюрам Маркус 11 0.34
Чалханоглу Хакан 11 (9) 0.34
Димарко Федерико 5 0.16
Фраттези Давиде 5 0.16
Дюмфрис Дензел 3 0.09
Мхитарян Генрих 2 0.06
Санчес Алексис 2 (1) 0.06
Арнаутович Марко 2 0.06
Барелла Николо 2 0.06
Дармиан Маттео 2 0.06
Ачерби Франческо 2 0.06
Биссекк Янн-Аурель 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 10 0
Рейндерс Тиджани 7 0
Томори Фикайо 5 1
Тиав Малик 5 1
Калабрия Давиде 4 1
Флоренци Алессандро 5 0
Лофтус-Чик Рубен 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Муса Юнус 4 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Габбия Маттео 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 7 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 5 0
Павар Бенжамен 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Тюрам Маркус 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Результаты матчей

Милан
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Интер Милан
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
6% (1)
94% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

3
2
Милан
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Интер Милан
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
9

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

32
39
Милан
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Интер Милан
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (8)
19% (6)
56% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

35
41

Голы по времени матча

Забито

26
35
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
19 Не забивали 17
5
19%
4
11%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
8
31%
6
17%
31-45
5
19%
8
23%
46-60
2
8%
5
14%
61-75
4
15%
9
26%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

37
40
17 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 16
15 Не забивали 16
3
8%
7
18%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
8
22%
11
28%
31-45
7
19%
4
10%
46-60
2
5%
4
10%
61-75
11
30%
30%
9
23%
76-90

Пропущено

29
11
11 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 8
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
1
9%
16-30
6
21%
1
9%
31-45
4
14%
4
36%
46-60
8
28%
3
27%
61-75
6
21%
2
18%
76-90

Забито

63
75
32 В 1-м тайме 36
31 Во 2-м тайме 39
24 Забивали первыми 29
2 Не забивали 1
8
13%
11
15%
1-15
8
13%
8
11%
16-30
16
25%
17
23%
31-45
12
19%
12
16%
46-60
4
6%
9
12%
61-75
15
24%
18
24%
76-90

Пропущено

37
19
14 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
20 Не пропускали 14
3
8%
0
0%
1-15
3
8%
3
16%
16-30
8
22%
4
21%
31-45
4
11%
5
26%
46-60
11
30%
30%
5
26%
61-75
8
22%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0
Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1
Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0

Результаты матчей

Милан
Интер Милан

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
4
4 раза 24%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
3
6 раз 35%
1
3 раза 18%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
3
10 раз 31%
1
9 раз 28%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
9 раз 28%
4
7 раз 22%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Милан
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
13
4
5
10
2.5
5
12
1
14
3.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
1.5
Больше Меньше
10
5
6
11
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
2
0.5
Больше Меньше
21
11
1.5
23
9
11
21
2.5
11
21
1
31
3.5
9
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 3:1 Заявка 33 17 11 5 48 - 26 62
5.
Рома
 1:3 Заявка 32 16 7 9 59 - 40 55
6.
Аталанта
 Заявка 32 16 6 10 59 - 37 54
7.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 33 11 13 9 31 - 29 46
11.
Монца
 Заявка 33 11 10 12 35 - 43 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 33 8 11 14 30 - 48 35
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Верона
 Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
16.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
17.
Удинезе
 Заявка 32 4 16 12 32 - 50 28
18.
Фрозиноне
 Заявка 33 6 10 17 40 - 63 28
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 33 2 9 22 26 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 3:1 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 1:3 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
8.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 20 - 27 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 3:1 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
8.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
9.
Рома
 1:3 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Верона Дуда Ондрей 2 10
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Совсем скоро стартует текстовая трансляция матча 33-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Интером". Помогать вам следить за событиями будет Дмитрий Миляев.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2024, осталось 17 минут.

    Главный судья: Коломбо Андреа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 163
Милан 17.8% (29)
X 25.8% (42)
Интер Милан 56.4% (92)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
Интер Милан
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Милан - Интер Милан

Исход игры
Милан
18% (30)
Ничья
26.3% (44)
Интер Милан
55.7% (93)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
83.62% (97)
Нет
16.38% (19)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
27.5% (46)
1:1 Ничья
19.2% (32)
0:1 Интер Милан
7.8% (13)
2:1 Милан
7.2% (12)
0:2 Интер Милан
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
1:0 Милан
1.2% (2)
1:3 Интер Милан
1.2% (2)
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