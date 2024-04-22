Тур: 33. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Коломбо Андреа
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
- Нападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
История личных встреч
Милан
Интер Милан
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
57.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
63.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
30 матчей
10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 21 победа
49 матчей
28.6%
16.3%
55.1%
14 побед 8 ничьих 27 побед
Первый тайм
24.5%
38.8%
36.7%
12 побед 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
22.4%
34.7%
42.9%
11 побед 17 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
0.93
0.9
Среднее время на гол
96
99
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Среднее время на гол
48
78
Всего голов
65
51
Голов в среднем за матч
1.33
1.04
Тотал матчей
2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
23
Больше 47%
Меньше 53%
26
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
Среднее время на гол
67
86
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|13 (4)
|0.41
|Пулишич Кристиан
|10
|0.31
|Леау Рафаэл
|7
|0.22
|Лофтус-Чик Рубен
|6
|0.19
|Йович Лука
|6
|0.19
|Окафор Ноа
|6
|0.19
|Эрнандес Тео
|5 (1)
|0.16
|Томори Фикайо
|3
|0.09
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.06
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.03
|Габбия Маттео
|1
|0.03
|Траоре Шака
|1
|0.03
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.03
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|0.72
|Тюрам Маркус
|11
|0.34
|Чалханоглу Хакан
|11 (9)
|0.34
|Димарко Федерико
|5
|0.16
|Фраттези Давиде
|5
|0.16
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.09
|Мхитарян Генрих
|2
|0.06
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.06
|Арнаутович Марко
|2
|0.06
|Барелла Николо
|2
|0.06
|Дармиан Маттео
|2
|0.06
|Ачерби Франческо
|2
|0.06
|Биссекк Янн-Аурель
|2
|0.06
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Аслани Кристьян
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|10
|0
|Рейндерс Тиджани
|7
|0
|Томори Фикайо
|5
|1
|Тиав Малик
|5
|1
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Чуквуэзе Саму
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|7
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Барелла Николо
|5
|0
|Павар Бенжамен
|5
|0
|Бастони Алессандро
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Результаты матчей
Милан
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Интер Милан
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
6% (1)
94% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
3
2
Милан
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Интер Милан
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
9
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
32
39
Милан
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Интер Милан
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (8)
19% (6)
56% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
35
41
Голы по времени матча
Забито
26
35
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
19 Не забивали 17
5
19%
4
11%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
8
31%
6
17%
31-45
5
19%
8
23%
46-60
2
8%
5
14%
61-75
4
15%
9
26%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
37
40
17 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 16
15 Не забивали 16
3
8%
7
18%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
8
22%
11
28%
31-45
7
19%
4
10%
46-60
2
5%
4
10%
61-75
11
30%
30%
9
23%
76-90
Пропущено
29
11
11 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 8
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
1
9%
16-30
6
21%
1
9%
31-45
4
14%
4
36%
46-60
8
28%
3
27%
61-75
6
21%
2
18%
76-90
Забито
63
75
32 В 1-м тайме 36
31 Во 2-м тайме 39
24 Забивали первыми 29
2 Не забивали 1
8
13%
11
15%
1-15
8
13%
8
11%
16-30
16
25%
17
23%
31-45
12
19%
12
16%
46-60
4
6%
9
12%
61-75
15
24%
18
24%
76-90
Пропущено
37
19
14 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
20 Не пропускали 14
3
8%
0
0%
1-15
3
8%
3
16%
16-30
8
22%
4
21%
31-45
4
11%
5
26%
46-60
11
30%
30%
5
26%
61-75
8
22%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0
Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1
Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0
Результаты матчей
Милан
Интер Милан
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
4
4 раза 24%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
3
6 раз 35%
1
3 раза 18%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
3
10 раз 31%
1
9 раз 28%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
9 раз 28%
4
7 раз 22%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Милан
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
78
134
510
512
114
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
105
611
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
302
Больше Меньше
2111
239
1121
1121
131
923
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2.
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3.
|Заявка
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4.
|3:1 Заявка
|33
|17
|11
|5
|48 - 26
|62
|5.
|1:3 Заявка
|32
|16
|7
|9
|59 - 40
|55
|6.
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 37
|54
|7.
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|8.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|11.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 43
|43
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|30 - 48
|35
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|16.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|17.
|Заявка
|32
|4
|16
|12
|32 - 50
|28
|18.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|40 - 63
|28
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|33
|2
|9
|22
|26 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|3:1 Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|1:3 Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|20 - 27
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|3:1 Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|9.
|1:3 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Интер Милан
Исход игры
Милан
18% (30)
Ничья
26.3% (44)
Интер Милан
55.7% (93)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
83.62% (97)
Нет
16.38% (19)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
27.5% (46)
1:1 Ничья
19.2% (32)
0:1 Интер Милан
7.8% (13)
2:1 Милан
7.2% (12)
0:2 Интер Милан
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
1:0 Милан
1.2% (2)
1:3 Интер Милан
1.2% (2)
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