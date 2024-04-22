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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Севилья
1:0
Второй тайм: 64'
Мальорка
0'
21' Желтая карточка
Саму Кошта
1:0
61' Гол
Эн-Несири Юссеф

Ход матча

21'
 
Саму Кошта
46'
Сусо Хесус
Агум Люсьен
 
60'
 
Ларин Кайл
Радоньич Неманья
61'
Эн-Несири Юссеф
(Сусо Хесус)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 252 Количество передач 213
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 140
Севилья 90% (126)
X 7.9% (11)
Мальорка 2.1% (3)
Все прогнозы
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
6
Гудель
Неманья
16
Навас
Хесус
5
Окампос
Лукас
24
Сумаре
Бубакари
42
Агум
Люсьен
21
Торрес
Оливер
20
Берналь
Исаак
Ромеро
15
Эн-Несири
Юссеф
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
5
Маскарель
Омар
12
Саму
Кошта
23
Радоньич
Неманья
7
Мурики
Ведат
Севилья
5-3-2
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Севилья
Мальорка

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа

21 матч

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:5
П
3:2
П
3:1
П
0:0
П
2:2
П
1:2
П
1:3
П
2:0
П
3:1
П
0:0
ПД
2:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.64

Среднее время на гол

50
55

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

110
90

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

70
67

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 12 0.38
Окампос Лукас 4 (1) 0.13
Лукебакио Доди 4 0.13
Берналь Исаак Ромеро 3 0.09
Рамос Серхио 3 0.09
Ракитич Иван 2 0.06
Ламела Эрик 2 0.06
Мир Рафа 2 0.06
Салас Кике 2 0.06
Сусо Хесус 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.16
Пратс Абдон 5 0.16
Санчес Антонио 3 0.09
Раильо Антонио 3 0.09
Родригес Даниэль I 2 0.06
Ларин Кайл 2 0.06
Настасич Матия 2 0.06
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 8 0
Рамос Серхио 6 1
Гудель Неманья 7 0
Навас Хесус 5 1
Ракитич Иван 6 0
Сусо Хесус 4 1
Баде Луак 4 1
Окампос Лукас 5 0
Акунья Маркос 5 0
Соу Джибрил 5 0
Салас Кике 5 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Эн-Несири Юссеф 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Ньянзу Танги 2 0
Берналь Исаак Ромеро 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Буэно Ману 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 8 0
Саму Кошта 7 0
Маскарель Омар 5 1
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Маффео Пабло 3 1
Раильо Антонио 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Вальент Мартин 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Мурики Ведат 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Севилья
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Мальорка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
10
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Мальорка
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (10)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

13
13
Севилья
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Мальорка
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
3% (1)
71% (22)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 24
5
25%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
5
25%
1
9%
61-75
4
20%
6
55%
76-90

Пропущено

24
23
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
1
4%
4
17%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
4
17%
6
26%
61-75
8
33%
4
17%
76-90

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
3
16%
5
36%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
4
29%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
32%
2
14%
76-90

Пропущено

20
13
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
6
30%
3
23%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
4
31%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
15%
3
23%
76-90

Забито

39
25
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
8 Не забивали 14
8
21%
6
24%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
7
18%
6
24%
31-45
5
13%
3
12%
46-60
5
13%
2
8%
61-75
10
26%
8
32%
76-90

Пропущено

44
36
22 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
7
16%
7
19%
1-15
10
23%
3
8%
16-30
5
11%
8
22%
31-45
7
16%
3
8%
46-60
4
9%
8
22%
61-75
11
25%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2
Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1
Мальорка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0
Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2

Результаты матчей

Севилья
Мальорка

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Севилья
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
3
13
2
13
2.5
1
15
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
7
8
6
10
1.5
3
12
2
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
17
14
10
21
1.5
6
25
4
27
2.5
2
29
1
30
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 32 25 6 1 70 - 22 81
2.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
3.
Жирона
 Заявка 32 21 5 6 67 - 40 68
4.
Атлетико М
 Заявка 32 19 4 9 59 - 38 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 13 12 7 46 - 34 51
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 32 11 9 12 51 - 55 42
10.
Хетафе
 Заявка 32 9 13 10 38 - 44 40
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 32 10 7 15 30 - 39 37
13.
Севилья
 1:0 Заявка 32 9 10 13 40 - 44 37
14.
Алавес
 Заявка 32 9 8 15 28 - 38 35
15.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
16.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
17.
Мальорка
 0:1 Заявка 32 6 13 13 25 - 37 31
18.
Кадис
 Заявка 32 4 13 15 22 - 45 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 32 1 11 20 31 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
2.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Алавес
 Заявка 16 7 3 6 17 - 17 24
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
12.
Мальорка
 0:1 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Севилья
 1:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 23 20
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 8 8 15 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 1:0 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 0:1 Заявка 16 1 6 9 11 - 24 9
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 18 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Вильярреал Сорлот Александр 15 (5)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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    Прогнозы 140
    Севилья 90% (126)
    X 7.9% (11)
    Мальорка 2.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Мальорка
    3.10
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    3.05
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    4.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:0 Мальорка

    Исход игры
    Севилья
    90% (126)
    Ничья
    7.9% (11)
    Мальорка
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.87% (47)
    Меньше
    59.13% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    47.83% (55)
    Нет
    52.17% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    30.7% (43)
    1:0 Севилья
    30% (42)
    2:0 Севилья
    12.9% (18)
    1:1 Ничья
    5.7% (8)
    3:1 Севилья
    1.4% (2)
    1:2 Мальорка
    1.4% (2)
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    Севилья
    Мальорка
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