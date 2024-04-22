Тур: 32. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 35203 Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
21' Желтая карточкаСаму Кошта
1:0
61' ГолЭн-Несири Юссеф
73' Желтая карточкаКопете Хосе
2:0
75' ГолБерналь Исаак Ромеро
2:1
90' ГолПратс Абдон
90'+7
Ход матча
21'
61'
1:0
73'
75'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
514 Количество передач 443
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
42
Агум
Люсьен
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
12
Саму
Кошта
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Велиз АлехоНападающий
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
22 Видаль НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
История личных встреч
Севилья
Мальорка
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа
21 матч
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.8
1.64
Среднее время на гол
50
55
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.82
1
Среднее время на гол
110
90
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.29
1.33
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
70
67
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|12
|0.38
|Берналь Исаак Ромеро
|4
|0.13
|Окампос Лукас
|4 (1)
|0.13
|Лукебакио Доди
|4
|0.13
|Рамос Серхио
|3
|0.09
|Ракитич Иван
|2
|0.06
|Ламела Эрик
|2
|0.06
|Мир Рафа
|2
|0.06
|Салас Кике
|2
|0.06
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Гудель Неманья
|1
|0.03
|Соу Джибрил
|1
|0.03
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|6
|0.19
|Мурики Ведат
|5 (1)
|0.16
|Санчес Антонио
|3
|0.09
|Раильо Антонио
|3
|0.09
|Родригес Даниэль I
|2
|0.06
|Ларин Кайл
|2
|0.06
|Настасич Матия
|2
|0.06
|Саму Кошта
|1
|0.03
|Копете Хосе
|1
|0.03
|Льябрес Хавьер
|1
|0.03
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаре Бубакари
|8
|0
|Рамос Серхио
|6
|1
|Гудель Неманья
|7
|0
|Навас Хесус
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Сусо Хесус
|4
|1
|Баде Луак
|4
|1
|Окампос Лукас
|5
|0
|Акунья Маркос
|5
|0
|Соу Джибрил
|5
|0
|Салас Кике
|5
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Ньянзу Танги
|2
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|8
|0
|Ларин Кайл
|8
|0
|Саму Кошта
|7
|0
|Маскарель Омар
|5
|1
|Коста Хауме
|6
|0
|Родригес Даниэль I
|6
|0
|Копете Хосе
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Раильо Антонио
|3
|1
|Пратс Абдон
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Лато Тони
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Мурики Ведат
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Мальорка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
10
11
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Мальорка
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
13
13
Севилья
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Мальорка
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
3% (1)
72% (23)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
23
24
Голы по времени матча
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
19 Не забивали 24
5
23%
1
8%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
7
32%
1
8%
61-75
4
18%
7
58%
76-90
Пропущено
25
25
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
1
4%
4
16%
1-15
5
20%
3
12%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
4
16%
8
32%
61-75
9
36%
4
16%
76-90
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
16%
5
36%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
4
29%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
32%
2
14%
76-90
Пропущено
20
13
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
6
30%
3
23%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
4
31%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
15%
3
23%
76-90
Забито
41
26
19 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 9
8 Не забивали 14
8
20%
6
23%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
7
17%
6
23%
31-45
5
12%
3
12%
46-60
7
17%
2
8%
61-75
10
24%
9
35%
76-90
Пропущено
45
38
22 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 23
7
16%
7
18%
1-15
10
22%
3
8%
16-30
5
11%
8
21%
31-45
7
16%
3
8%
46-60
4
9%
10
26%
61-75
12
27%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2
Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1
Мальорка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0
Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2
Результаты матчей
Севилья
Мальорка
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
1:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
12 раз 38%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Севилья
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
511
313
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
88
610
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
1814
1121
626
428
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|6
|1
|70 - 22
|81
|2.
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|3.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4.
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|59 - 38
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|46 - 34
|51
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|10.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|41 - 45
|37
|14.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|28 - 38
|35
|15.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|26 - 38
|31
|18.
|Заявка
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|32
|1
|11
|20
|31 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|Заявка
|16
|0
|8
|8
|15 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|18 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|15 (5)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 2:1 Мальорка
Исход игры
Севилья
90% (126)
Ничья
7.9% (11)
Мальорка
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.87% (47)
Меньше
59.13% (68)
Обе команды забьют
Да
47.83% (55)
Нет
52.17% (60)
Популярный счёт
2:1 Севилья
30.7% (43)
1:0 Севилья
30% (42)
2:0 Севилья
12.9% (18)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Севилья
1.4% (2)
1:2 Мальорка
1.4% (2)
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