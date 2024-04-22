Тур: 30. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Коррейя Густаво
0'
0:1
16' ГолКекчю Оркун
1:1
23' ГолБеллуми Мохамед
26' Желтая карточкаФлорентину
1:2
34' ГолКабрал Артур
Ход матча
16'
0:1
23'
1:1
26'
34'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пастор
91
Зе
Луиш
Жозе
77
Матиаш
Марку
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
10
Кекчю
Оркун
47
Говейя
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
77 Матиаш МаркуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Бенфика
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|11 (3)
|0.37
|Беллуми Мохамед
|6
|0.2
|Фалькао Клаудио
|4
|0.13
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.13
|Кошта Руи
|3
|0.1
|Исидоро Фабрисио
|3
|0.1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.07
|Мускат Зак
|2
|0.07
|Элвис
|1
|0.03
|Матиаш Марку
|1
|0.03
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.03
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.03
|Пастор
|0
|0
|Понде Кристиан
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|12
|0.4
|Ди Мария Анхель
|8 (1)
|0.27
|Кекчю Оркун
|5
|0.17
|Муса Петар
|5
|0.17
|Кабрал Артур
|5
|0.17
|Леонардо Маркос
|5
|0.17
|Нерес Давид
|4
|0.13
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.1
|Невеш Жоау
|3
|0.1
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.1
|Эурснес Фредрик
|2
|0.07
|Говейя Тьягу
|2
|0.07
|Бах Александр
|2
|0.07
|Отаменди Николас
|2
|0.07
|Силва Антониу
|2
|0.07
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|10
|0
|Исидоро Фабрисио
|6
|1
|Пастор
|7
|0
|Мускат Зак
|5
|1
|Матеус де Андраде
|5
|1
|Касерес Факундо
|4
|1
|Дуарте Бруно
|5
|0
|Матиаш Марку
|4
|0
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Росси Игор
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Беллуми Мохамед
|3
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|10
|1
|Флорентину
|7
|0
|Силва Антониу
|6
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Эурснес Фредрик
|2
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Бах Александр
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Бенфика
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
6
5
Фаренсе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Бенфика
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
14
39
Фаренсе
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Бенфика
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
24% (7)
55% (16)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
20
44
Голы по времени матча
Забито
19
25
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
5%
3
12%
1-15
4
21%
3
12%
16-30
7
37%
6
24%
31-45
5
26%
4
16%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
11%
6
24%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
39
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
2
10%
2
5%
1-15
3
15%
5
13%
16-30
6
30%
9
23%
31-45
2
10%
6
15%
46-60
2
10%
6
15%
61-75
5
25%
11
28%
76-90
Пропущено
25
7
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 7
3
12%
2
29%
1-15
2
8%
1
14%
16-30
3
12%
1
14%
31-45
4
16%
2
29%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
8
32%
1
14%
76-90
Забито
39
64
23 В 1-м тайме 28
16 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 20
8 Не забивали 2
3
8%
5
8%
1-15
7
18%
8
13%
16-30
13
33%
15
23%
31-45
7
18%
10
16%
46-60
2
5%
9
14%
61-75
7
18%
17
27%
76-90
Пропущено
40
24
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 15
5
13%
3
13%
1-15
5
13%
3
13%
16-30
6
15%
3
13%
31-45
6
15%
5
21%
46-60
6
15%
4
17%
61-75
12
30%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1
Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4
Результаты матчей
Фаренсе
Бенфика
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
4
4 раза 14%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
59
114
212
87
113
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
411
86
312
410
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
272
920
1910
524
1217
227
524
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2.
|2:1 Заявка
|30
|23
|4
|3
|67 - 24
|73
|3.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|4.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|63 - 41
|62
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|45 - 32
|57
|6.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 40
|44
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 43
|32
|10.
|1:2 Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 43
|31
|11.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|37 - 48
|31
|12.
|Заявка
|30
|5
|16
|9
|32 - 38
|31
|13.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|34 - 64
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|30 - 62
|23
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|29 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|2:1 Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 17
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|7 - 16
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 18
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|1:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|24 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Нето Анжело
|11
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фаренсе 1:2 Бенфика
Исход игры
Фаренсе
3.2% (4)
Ничья
1.6% (2)
Бенфика
95.2% (118)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
51.33% (58)
Нет
48.67% (55)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
34.7% (43)
0:2 Бенфика
25% (31)
0:1 Бенфика
15.3% (19)
1:3 Бенфика
9.7% (12)
0:3 Бенфика
3.2% (4)
2:1 Фаренсе
1.6% (2)
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