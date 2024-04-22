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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Фаренсе
1:2
Первый тайм: 41'
Бенфика
0'
0:1
16' Гол
Кекчю Оркун
1:1
23' Гол
Беллуми Мохамед
26' Желтая карточка
Флорентину
1:2
34' Гол
Кабрал Артур

Ход матча

16'
0:1
Кекчю Оркун
(Бах Александр)
23'
Беллуми Мохамед
1:1
26'
 
Флорентину
34'
1:2
Кабрал Артур
(Бах Александр)
Прогнозы 124
Фаренсе 3.2% (4)
X 1.6% (2)
Бенфика 95.2% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
3
Росси
Игор
12
Оливейра
Талис
14
Исидоро
Фабрисио
29
Фалькао
Клаудио
8
Барбоза
Рафаэл
II
62
Беллуми
Мохамед
91
Зе
Луиш
Жозе
77
Матиаш
Марку
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
3
Альваро
Фернандес
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
10
Кекчю
Оркун
47
Говейя
Тьягу
9
Кабрал
Артур
Фаренсе
4-3-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Фаренсе
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ТМК
5:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 11 (3) 0.37
Беллуми Мохамед 6 0.2
Фалькао Клаудио 4 0.13
Матеус де Андраде 4 (1) 0.13
Кошта Руи 3 0.1
Исидоро Фабрисио 3 0.1
Зе Луиш Жозе 2 0.07
Мускат Зак 2 0.07
Элвис 1 0.03
Матиаш Марку 1 0.03
Барбоза Рафаэл II 1 0.03
Гонсалвеш Витор 1 0.03
Пастор 0 0
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.4
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.27
Кекчю Оркун 5 0.17
Муса Петар 5 0.17
Кабрал Артур 5 0.17
Леонардо Маркос 5 0.17
Нерес Давид 4 0.13
Тенгстедт Каспер 3 0.1
Невеш Жоау 3 0.1
Мариу Жоау 3 (1) 0.1
Эурснес Фредрик 2 0.07
Говейя Тьягу 2 0.07
Бах Александр 2 0.07
Отаменди Николас 2 0.07
Силва Антониу 2 0.07
Араужу Томаш 1 0.03
Рольхейсер Бенхамин 1 0.03
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 10 0
Исидоро Фабрисио 6 1
Пастор 7 0
Мускат Зак 5 1
Матеус де Андраде 5 1
Касерес Факундо 4 1
Дуарте Бруно 5 0
Матиаш Марку 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Росси Игор 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Беллуми Мохамед 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Флорентину 7 0
Силва Антониу 6 0
Кекчю Оркун 5 0
Эурснес Фредрик 2 1
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Бах Александр 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Кабрал Артур 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Нерес Давид 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Бенфика
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

6
5
Фаренсе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Бенфика
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

14
39
Фаренсе
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Бенфика
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
24% (7)
55% (16)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

20
44

Голы по времени матча

Забито

19
25
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
5%
3
12%
1-15
4
21%
3
12%
16-30
7
37%
6
24%
31-45
5
26%
4
16%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
11%
6
24%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

20
39
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
2
10%
2
5%
1-15
3
15%
5
13%
16-30
6
30%
9
23%
31-45
2
10%
6
15%
46-60
2
10%
6
15%
61-75
5
25%
11
28%
76-90

Пропущено

25
7
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 7
3
12%
2
29%
1-15
2
8%
1
14%
16-30
3
12%
1
14%
31-45
4
16%
2
29%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
8
32%
1
14%
76-90

Забито

39
64
23 В 1-м тайме 28
16 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 20
8 Не забивали 2
3
8%
5
8%
1-15
7
18%
8
13%
16-30
13
33%
15
23%
31-45
7
18%
10
16%
46-60
2
5%
9
14%
61-75
7
18%
17
27%
76-90

Пропущено

40
24
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 15
5
13%
3
13%
1-15
5
13%
3
13%
16-30
6
15%
3
13%
31-45
6
15%
5
21%
46-60
6
15%
4
17%
61-75
12
30%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1
Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4

Результаты матчей

Фаренсе
Бенфика

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
4
4 раза 14%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
11
4
2
12
2.5
8
7
1
13
3.5
4
11
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
4
11
1.5
8
6
3
12
2.5
4
10
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
27
2
9
20
1.5
19
10
5
24
2.5
12
17
2
27
3.5
5
24
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 30 26 2 2 87 - 27 80
2.
Бенфика
 2:1 Заявка 30 23 4 3 67 - 24 73
3.
Порту
 Заявка 30 19 5 6 55 - 24 62
4.
Брага
 Заявка 30 19 5 6 63 - 41 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 30 17 6 7 45 - 32 57
6.
Арока
 Заявка 30 13 5 12 51 - 40 44
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 30 8 12 10 33 - 38 36
9.
Каса Пия
 Заявка 30 8 8 14 30 - 43 32
10.
Фаренсе
 1:2 Заявка 30 8 7 15 39 - 43 31
11.
Жил Висенте
 Заявка 30 8 7 15 37 - 48 31
12.
Риу Аве
 Заявка 30 5 16 9 32 - 38 31
13.
Эшторил
 Заявка 30 8 6 16 45 - 52 30
14.
Боавишта
 Заявка 30 7 9 14 35 - 56 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 30 7 7 16 34 - 64 28
17.
Шавиш
 Заявка 30 5 8 17 30 - 62 23
18.
Визела
 Заявка 30 4 9 17 29 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 2:1 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 1:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 17 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
17.
Каса Пия
 Заявка 15 2 5 8 7 - 16 11
18.
Визела
 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 2:1 Заявка 15 10 2 3 27 - 18 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Арока
 Заявка 15 6 3 6 26 - 17 21
7.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 1:2 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
17.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 24 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Фамаликан Кадис Хондер 15
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Нето Анжело 11
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Бах Александр сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Кабрал Артур из команды Бенфика забил фантастический гол правой пяткой!
  • 26'
    Флорентину получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Г О О О О Л - Беллуми Мохамед забивает ударом с левой ноги!
  • 16'
    Бах Александр сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Кекчю Оркун забивает с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 124
Фаренсе 3.2% (4)
X 1.6% (2)
Бенфика 95.2% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фаренсе
Ничья
Бенфика
7.70
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9.06
5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фаренсе 1:2 Бенфика

Исход игры
Фаренсе
3.2% (4)
Ничья
1.6% (2)
Бенфика
95.2% (118)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
51.33% (58)
Нет
48.67% (55)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
34.7% (43)
0:2 Бенфика
25% (31)
0:1 Бенфика
15.3% (19)
1:3 Бенфика
9.7% (12)
0:3 Бенфика
3.2% (4)
2:1 Фаренсе
1.6% (2)
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