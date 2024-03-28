Тур: 25.
История личных встреч
Енисей
Химки
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
17
4
Голов в среднем за матч
1.89
0.8
Среднее время на гол
47
112
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.93
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
96
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6
|0.26
|Окладников Андрей
|6
|0.26
|Савельев Максим
|5
|0.22
|Тихонов Денис
|3
|0.13
|Иванов Егор
|3 (1)
|0.13
|Масловский Александр
|2
|0.09
|Стежко Виталий
|2
|0.09
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.09
|Канаплин Александр
|2
|0.09
|Хозин Владимир
|1
|0.04
|Марков Николай
|1
|0.04
|Кичин Валерий
|1
|0.04
|Феррейра Херман
|1
|0.04
|Орлов Антон
|1
|0.04
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|8 (1)
|0.35
|Хосонов Хетаг
|6 (2)
|0.26
|Нетфуллин Равиль
|4
|0.17
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.13
|Магомедов Бутта
|2
|0.09
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.09
|Касимов Тимур
|2
|0.09
|Терехов Сергей
|1
|0.04
|Панченко Кирилл
|1
|0.04
|Исаенко Олег
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Степанов Данил
|1
|0.04
|Берковский Илья
|1
|0.04
|Варатынов Сергей
|1
|0.04
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|5
|1
|Стежко Виталий
|6
|0
|Бардыбахин Вячеслав
|5
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Раздорских Никита
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Иванов Егор
|2
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Хозин Владимир
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Немченко Анатолий
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|5
|0
|Степанов Данил
|4
|0
|Варатынов Сергей
|4
|0
|Терехов Сергей
|3
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Нетфуллин Равиль
|1
|1
|Хосонов Хетаг
|1
|1
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Журавлёв Юрий
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Берковский Илья
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Химки
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
5
Енисей
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Химки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
9
14
Енисей
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Химки
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
25
20
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
5
20%
2
10%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
4
16%
5
25%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
5
20%
4
20%
61-75
5
20%
4
20%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
15%
1
6%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
3
23%
5
31%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
20%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Забито
38
36
21 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
7
18%
3
8%
1-15
9
24%
4
11%
16-30
5
13%
7
19%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
8
21%
9
25%
61-75
5
13%
7
19%
76-90
Пропущено
31
23
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
4
13%
3
13%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
5
16%
5
22%
31-45
4
13%
7
30%
46-60
10
32%
0
0%
61-75
4
13%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1
Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Броук Бойз - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1 Енисей - КАМАЗ 2:0 Енисей - Сокол 5:3 Волгарь - Енисей 1:0
Химки
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0
Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0
Результаты матчей
Енисей
Химки
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Енисей
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
84
57
48
111
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
38
74
110
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
203
1112
1211
518
320
419
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|36 - 23
|42
|2.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|32 - 19
|41
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|24 - 13
|40
|4.
|23
|10
|10
|3
|28 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|25 - 25
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 21
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|37 - 32
|30
|10.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 23
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|22 - 26
|28
|12.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|19 - 23
|28
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|16 - 28
|24
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 37
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|21 - 28
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 29
|21
|18.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|18 - 29
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|16 - 4
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 6
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|7 - 7
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
Прогнозы на матч Енисей - Химки
Исход игры
Енисей
27.3% (18)
Ничья
31.8% (21)
Химки
40.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (28)
Меньше
56.25% (36)
Обе команды забьют
Да
76.56% (49)
Нет
23.44% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (21)
1:2 Химки
24.2% (16)
2:1 Енисей
16.7% (11)
0:1 Химки
10.6% (7)
1:0 Енисей
6.1% (4)
2:0 Енисей
3% (2)
0:2 Химки
3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!