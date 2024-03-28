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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 25.
Енисей
 
Позже
Химки
Прогнозы 65
Енисей 27.7% (18)
X 30.8% (20)
Химки 41.5% (27)
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Енисей
Химки

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

МПЛ
1:0
ТМК
2:2
ТМК
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПД
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

1.89
0.8

Среднее время на гол

47
112

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.93
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
96

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 0.26
Окладников Андрей 6 0.26
Савельев Максим 5 0.22
Тихонов Денис 3 0.13
Иванов Егор 3 (1) 0.13
Масловский Александр 2 0.09
Стежко Виталий 2 0.09
Глушков Никита Андреевич 2 0.09
Канаплин Александр 2 0.09
Хозин Владимир 1 0.04
Марков Николай 1 0.04
Кичин Валерий 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Орлов Антон 1 0.04
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 8 (1) 0.35
Хосонов Хетаг 6 (2) 0.26
Нетфуллин Равиль 4 0.17
Корян Аршак 3 (1) 0.13
Магомедов Бутта 2 0.09
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.09
Касимов Тимур 2 0.09
Терехов Сергей 1 0.04
Панченко Кирилл 1 0.04
Исаенко Олег 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Степанов Данил 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Варатынов Сергей 1 0.04

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 5 1
Стежко Виталий 6 0
Бардыбахин Вячеслав 5 0
Феррейра Херман 3 0
Раздорских Никита 3 0
Канаплин Александр 3 0
Иванов Егор 2 0
Масловский Александр 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Хозин Владимир 1 0
Ставер Евгений 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Немченко Анатолий 1 0
Окладников Андрей 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 5 0
Степанов Данил 4 0
Варатынов Сергей 4 0
Терехов Сергей 3 0
Исаенко Олег 3 0
Нетфуллин Равиль 1 1
Хосонов Хетаг 1 1
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Журавлёв Юрий 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Скворцов Лев 2 0
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Берковский Илья 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Енисей
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Химки
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
5
Енисей
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Химки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

9
14
Енисей
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Химки
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

25
20
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
5
20%
2
10%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
4
16%
5
25%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
5
20%
4
20%
61-75
5
20%
4
20%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
15%
1
6%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
3
23%
5
31%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
20%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Забито

38
36
21 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
7
18%
3
8%
1-15
9
24%
4
11%
16-30
5
13%
7
19%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
8
21%
9
25%
61-75
5
13%
7
19%
76-90

Пропущено

31
23
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
4
13%
3
13%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
5
16%
5
22%
31-45
4
13%
7
30%
46-60
10
32%
0
0%
61-75
4
13%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1
Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Броук Бойз - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1 Енисей - КАМАЗ 2:0 Енисей - Сокол 5:3 Волгарь - Енисей 1:0
Химки
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0
Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0

Результаты матчей

Енисей
Химки

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Енисей
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
5
7
4
8
2.5
1
11
3
9
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
7
4
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
20
3
11
12
1.5
12
11
5
18
2.5
3
20
4
19
3.5
1
22
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 23 12 6 5 36 - 23 42
2.
Акрон
 Заявка 23 12 5 6 32 - 19 41
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 12 4 7 24 - 13 40
4.
Арсенал Тула
 23 10 10 3 28 - 15 40
5.
Родина Москва
 Заявка 23 10 7 6 35 - 20 37
6.
Тюмень
 Заявка 23 10 6 7 28 - 21 36
7.
Алания
 Заявка 23 9 9 5 25 - 25 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 23 9 6 8 23 - 21 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
КАМАЗ
 Заявка 23 7 8 8 21 - 23 29
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 7 7 9 22 - 26 28
12.
Торпедо Москва
 Заявка 23 7 7 9 19 - 23 28
13.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
14.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
15.
Сокол
 Заявка 23 6 6 11 19 - 37 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 23 5 6 12 17 - 29 21
18.
Волгарь
 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 7 3 1 16 - 6 24
4.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
5.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
8.
Родина Москва
 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
9.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
10.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
11.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 3 4 7 - 7 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Волгарь
 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
13.
Сокол
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 8
Шинник Андреев Игорь 8
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 1 день 23 часа 50 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 31.8% пользователей.
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    • Прогнозы 65
    Енисей 27.7% (18)
    X 30.8% (20)
    Химки 41.5% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Химки
    2.80
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    3.40
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    2.55
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    Прогнозы на матч Енисей - Химки

    Исход игры
    Енисей
    27.3% (18)
    Ничья
    31.8% (21)
    Химки
    40.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (28)
    Меньше
    56.25% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    76.56% (49)
    Нет
    23.44% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (21)
    1:2 Химки
    24.2% (16)
    2:1 Енисей
    16.7% (11)
    0:1 Химки
    10.6% (7)
    1:0 Енисей
    6.1% (4)
    2:0 Енисей
    3% (2)
    0:2 Химки
    3% (2)
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