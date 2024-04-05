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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Ливерпуль Монтевидео
0:1
Первый тайм: 29'
Индепендьенте дель Валле
0'
0:1
8' Гол
Ортис Хулио
11' Желтая карточка
Лусиано Родригез

Ход матча

8'
0:1
Ортис Хулио
11'
Лусиано Родригез
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль Монтевидео
Ничья
Индепендьенте дель Валле
4.26
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Sebastian
Lentinelly
23
Enzo
Martinez3
18
Agustin
Cayetano
14
Jean
Rosso
24
Kevin
Amaro
6
Самудио
Мигель
8
Барриос
Мартин
7
Lucas
Lemos
31
Lucas
Wasilewsky
19
Лусиано
Родригез
11
Matias
Ocampo
1
Рамирес
Мойсес
4
Ландасури
Антони
14
Карабахаль
Матео
5
Richard
Schunke
13
Фернандес
Матиас
III
7
Patrik
Mercado
16
Паэс
Кендри
80
Ортис
Хулио
18
Cristian
Zabala
10
Сорноса
Хуниор
11
Ойос
Майкл
Райан
Ливерпуль Монтевидео
5-3-2
Индепендьенте дель Валле
4-1-4-1

История личных встреч

Ливерпуль Монтевидео
Индепендьенте дель Валле

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ортис Хулио 1 1

Карточки

Ливерпуль Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Родригез 1 0
Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:2
Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Депортиво Мальдонадо - Ливерпуль Монтевидео 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Бостон Ривер 2:0 Серро - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3 Пласа Колония - Ливерпуль Монтевидео 0:0 Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 3:0 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Монтевидео Сити Торке - Ливерпуль Монтевидео 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Дефенсор Спортинг 2:0 Ла Лус - Ливерпуль Монтевидео 0:2
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0
Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Квито 2:1 Эвертон Де Вина - Индепендьенте дель Валле 1:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:1 Индепендьенте дель Валле - Оренсе 2:2 Аукас - Индепендьенте дель Валле 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 2:0 Гуаякиль Сити - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаласео 2:0 Индепендьенте дель Валле - Эмелек 2:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ливерпуль Монтевидео
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Индепендьенте дель Валле
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ливерпуль Монтевидео
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ливерпуль Монтевидео
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль Монтевидео
Ничья
Индепендьенте дель Валле
4.26
5.00
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3.65
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ливерпуль Монтевидео 0:1 Индепендьенте дель Валле онлайн

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