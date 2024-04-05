Тур: 1.
0:1
Первый тайм: 29'
Ход матча
8'
0:1
11'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Jean
Rosso
24
Kevin
Amaro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Jean RossoЗащитник
-
24 Kevin AmaroЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Yordi Lopez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Алфаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Паэс КендриПолузащитник
-
80 Ортис ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Guido Villar
-
-
-
56 Руис Элкин
-
-
-
50 Keny Arroyo
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Ливерпуль Монтевидео
Индепендьенте дель Валле
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ортис Хулио
|1
|1
Карточки
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Родригез
|1
|0
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:2
Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Депортиво Мальдонадо - Ливерпуль Монтевидео 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Бостон Ривер 2:0 Серро - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3 Пласа Колония - Ливерпуль Монтевидео 0:0 Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 3:0 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Монтевидео Сити Торке - Ливерпуль Монтевидео 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Дефенсор Спортинг 2:0 Ла Лус - Ливерпуль Монтевидео 0:2
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0
Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Квито 2:1 Эвертон Де Вина - Индепендьенте дель Валле 1:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:1 Индепендьенте дель Валле - Оренсе 2:2 Аукас - Индепендьенте дель Валле 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 2:0 Гуаякиль Сити - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаласео 2:0 Индепендьенте дель Валле - Эмелек 2:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 2:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|2
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Дамиан Суарес
|1
|Академия Пуэрто Кабельо
|Edwin Peraza
|1
|Аврора
|Oswaldo Blanco
|1
|Аврора
|David Robles
|1