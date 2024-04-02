Тур: 31. Стадион: Некми Кадыоглу.
0:4
Конец матча
0'
0:1
4' ГолОлавоин Ибрахим
0:2
44' ГолМинчев Мартин
45' Желтая карточкаКоли Расин
45' Желтая карточкаДели Симон
45' Желтая карточкаТопчу Эмир Хан
45' Желтая карточкаШахан Озкан
54' Желтая карточкаАликулов Хусниддин
0:3
64' ГолМинчев Мартин
82' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
0:4
90' ГолАкинтола Дэвид
90'+5
Ход матча
4'
0:1
44'
0:2
45'
45'
45'
45'
64'
0:3
82'
90'
0:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 11
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
59
Арда
Альп
13
Коли
Расин
14
Дели
Симон
20
Шахан
Озкан
12
Мамаду
Менди
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
13 Коли РасинЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шахан ОзканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
70 Kaan Vardar
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
-
66 Уста ГювенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Диуф УмарНападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Истанбулспор
Ризеспор
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосаж Флорьян
|4
|0.13
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.13
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.06
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.06
|Самбисса Давид
|1
|0.03
|Мамаду Менди
|1
|0.03
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Рроца Эдуарт
|1
|0.03
|Ндао Алассан
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.03
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.03
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|9
|0.29
|Гайч Адольфо
|6
|0.19
|Олавоин Ибрахим
|6
|0.19
|Кесер Бенхур
|4
|0.13
|Зекири Альтин
|3
|0.1
|Минчев Мартин
|3
|0.1
|Шелви Джонджо
|2
|0.06
|Мочи Отилла
|2
|0.06
|Нильсен Каспер
|1
|0.03
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.03
|Мари Джон
|1
|0.03
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Аккан Гёкхан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|8
|1
|Есиль Мехмет
|8
|0
|Сарикайя Муаммер
|8
|0
|Эрдоган Окан
|6
|1
|Коли Расин
|7
|0
|Воробьев Модест
|4
|1
|Дели Симон
|5
|0
|Яшар Али
|3
|1
|Дахени Демиако
|4
|0
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Арда Альп
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Сантос Жаксон
|2
|0
|Шахан Озкан
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Топатар Иззет
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|10
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Варешанович Дал
|6
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Шелви Джонджо
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Зауэр Густаво
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Ризеспор
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
8
Истанбулспор
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Ризеспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
7
21
Истанбулспор
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)
Ризеспор
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
29% (9)
52% (16)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
16
29
Голы по времени матча
Забито
13
17
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
32
34
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
4
13%
4
12%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
9
28%
5
15%
46-60
4
13%
7
21%
61-75
6
19%
8
24%
76-90
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
5
45%
8
36%
76-90
Пропущено
25
14
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 7
3
12%
4
29%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
4
16%
3
21%
61-75
9
36%
2
14%
76-90
Забито
24
39
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 10
3
13%
3
8%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
6
25%
8
21%
31-45
1
4%
4
10%
46-60
2
8%
6
15%
61-75
8
33%
13
33%
76-90
Пропущено
57
48
21 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 20
7
12%
8
17%
1-15
5
9%
4
8%
16-30
9
16%
8
17%
31-45
13
23%
8
17%
46-60
8
14%
10
21%
61-75
15
26%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2
Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0
Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0
Результаты матчей
Истанбулспор
Ризеспор
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
13 раз 42%
2
5 раз 16%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
313
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
213
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
2110
526
1021
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|68 - 20
|81
|2.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|79 - 25
|79
|3.
|Заявка
|30
|15
|4
|11
|51 - 41
|49
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|6.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|53 - 55
|43
|7.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|8.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|35 - 33
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|46 - 39
|39
|11.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|38 - 42
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 43
|38
|13.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|35 - 41
|36
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|36 - 39
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|36 - 40
|33
|16.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|17.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|34 - 44
|31
|18.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 38
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|27 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|17.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 23
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|17 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6