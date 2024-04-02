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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Истанбулспор
0:4
Конец матча
Ризеспор
0'
0:1
4' Гол
Олавоин Ибрахим
0:2
44' Гол
Минчев Мартин
45' Желтая карточка
Коли Расин
45' Желтая карточка
Дели Симон
45' Желтая карточка
Топчу Эмир Хан
45' Желтая карточка
Шахан Озкан
54' Желтая карточка
Аликулов Хусниддин
0:3
64' Гол
Минчев Мартин
82' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
0:4
90' Гол
Акинтола Дэвид
90'+5
59
Арда
Альп
13
Коли
Расин
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
7
Самбисса
Давид
21
Дахени
Демиако
20
Шахан
Озкан
34
Лосаж
Флорьян
99
Сантос
Жаксон
12
Мамаду
Менди
19
Гюльтекин
Эмир
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
6
Шелви
Джонджо
8
Варешанович
Дал
28
Акинтола
Дэвид
10
Олавоин
Ибрахим
77
Зекири
Альтин
89
Минчев
Мартин
Истанбулспор
5-3-2
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Ризеспор

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
ПЛТ
2:3
ПЛТ
3:0
КТ
0:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосаж Флорьян 4 0.13
Гюльтекин Эмир 4 0.13
Сарикайя Муаммер 2 0.06
Йылмаз Ибрахим 2 0.06
Самбисса Давид 1 0.03
Мамаду Менди 1 0.03
Сантос Жаксон 1 (1) 0.03
Яшар Али 1 0.03
Этеми Вален 1 0.03
Рроца Эдуарт 1 0.03
Ндао Алассан 1 0.03
Воробьев Модест 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Гедикли Эмрехан 1 0.03
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.03
Кейлю Кубилай 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 9 0.29
Гайч Адольфо 6 0.19
Олавоин Ибрахим 6 0.19
Кесер Бенхур 4 0.13
Зекири Альтин 3 0.1
Минчев Мартин 3 0.1
Шелви Джонджо 2 0.06
Мочи Отилла 2 0.06
Нильсен Каспер 1 0.03
Зауэр Густаво 1 (1) 0.03
Мари Джон 1 0.03
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Османоглу Синан 0 0
Аккан Гёкхан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 8 1
Есиль Мехмет 8 0
Сарикайя Муаммер 8 0
Эрдоган Окан 6 1
Коли Расин 7 0
Воробьев Модест 4 1
Дели Симон 5 0
Яшар Али 3 1
Дахени Демиако 4 0
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Арда Альп 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Сантос Жаксон 2 0
Шахан Озкан 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Топатар Иззет 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 10 1
Пала Митхат 6 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Варешанович Дал 6 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Шелви Джонджо 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Зауэр Густаво 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Ризеспор
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
8
Истанбулспор
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Ризеспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

7
21
Истанбулспор
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)
Ризеспор
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
29% (9)
52% (16)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

16
29

Голы по времени матча

Забито

13
17
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

32
34
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
4
13%
4
12%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
9
28%
5
15%
46-60
4
13%
7
21%
61-75
6
19%
8
24%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
5
45%
8
36%
76-90

Пропущено

25
14
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 7
3
12%
4
29%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
4
16%
3
21%
61-75
9
36%
2
14%
76-90

Забито

24
39
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 10
3
13%
3
8%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
6
25%
8
21%
31-45
1
4%
4
10%
46-60
2
8%
6
15%
61-75
8
33%
13
33%
76-90

Пропущено

57
48
21 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 20
7
12%
8
17%
1-15
5
9%
4
8%
16-30
9
16%
8
17%
31-45
13
23%
8
17%
46-60
8
14%
10
21%
61-75
15
26%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2
Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0
Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0

Результаты матчей

Истанбулспор
Ризеспор

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
13 раз 42%
2
5 раз 16%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
2
13
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
21
10
5
26
1.5
10
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 30 26 3 1 68 - 20 81
2.
Фенербахче
 Заявка 30 25 4 1 79 - 25 79
3.
Трабзонспор
 Заявка 30 15 4 11 51 - 41 49
4.
Бешикташ
 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
6.
Касымпаша
 Заявка 30 12 7 11 53 - 55 43
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
8.
Антальяспор
 Заявка 30 10 11 9 35 - 33 41
9.
Кайсериспор
 Заявка 30 10 9 11 36 - 43 39
10.
Адана Демирспор
 Заявка 30 9 12 9 46 - 39 39
11.
Аланьяспор
 Заявка 30 9 12 9 38 - 42 39
12.
Сивасспор
 Заявка 30 9 11 10 36 - 43 38
13.
Самсунспор
 Заявка 30 10 6 14 35 - 41 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 30 7 12 11 36 - 39 33
15.
Хатайспор
 Заявка 30 7 12 11 36 - 40 33
16.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
17.
Газиантеп
 Заявка 30 8 7 15 34 - 44 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 Заявка 15 9 1 5 27 - 20 28
7.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
16.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
17.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 15 4 5 6 16 - 20 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
9.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
10.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
15.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
16.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 17 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Шахан Озкан уходит с поля. Темель Вефа выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Шахан Озкан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Топчу Эмир Хан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Дели Симон получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Коли Расин получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Алтин Зекири сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Минчев Мартин бьет в цель!
    • 4'
      Алтин Зекири сделал результативную передачу.
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    Где смотреть матч Истанбулспор 0:4 Ризеспор онлайн

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