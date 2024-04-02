Тур: 31. Стадион: Газиантеп.
0:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолХассан Ахмед
7' Желтая карточкаАлити Фидан
0:2
32' ГолАйдын Огуз
0:3
72' ГолХассан Ахмед
89' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
90'+5
Ход матча
6'
0:1
7'
32'
0:2
72'
0:3
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
18
Сореску
Деян
70
Драгус
Денис
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
88
Оздемир
Юсуф
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
История личных встреч
Газиантеп
Аланьяспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
2
Среднее время на гол
49
45
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.55
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|11 (1)
|0.35
|Кызылдаг Арда
|4
|0.13
|Сореску Деян
|3
|0.1
|Маркович Лазар
|2
|0.06
|Максим Александру
|2 (2)
|0.06
|Озчичек Огюн
|2
|0.06
|Градель Макс-Ален
|1
|0.03
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.03
|Джилободжи Папи
|1
|0.03
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|Евтович Марко
|1
|0.03
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|Риаскос Брайан
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдын Огуз
|9 (1)
|0.29
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.16
|Хассан Ахмед
|4 (1)
|0.13
|Аугусто Лойде
|3
|0.1
|Кордова Серхио
|3
|0.1
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.1
|Оздемир Юсуф
|2
|0.06
|Караджа Эфеджан
|2
|0.06
|Жанвье Николя
|2
|0.06
|Балковец Юре
|2
|0.06
|Хадергьонай Флорент
|1
|0.03
|Алмейда Ричард
|1
|0.03
|Фер Лерой
|1
|0.03
|Систо Пионе
|1
|0.03
|Аксой Фатих
|1
|0.03
|Алити Фидан
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Максим Александру
|5
|2
|Драгус Денис
|6
|0
|Озчичек Огюн
|6
|0
|Маркович Лазар
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Ницэ Флорин
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|0
|М'баката Салем
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Баджи Алиу
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|11
|0
|Новаиш Жоау
|7
|0
|Алити Фидан
|7
|0
|Фер Лерой
|5
|1
|Балковец Юре
|6
|0
|Байыр Фуркан
|6
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Аугусто Лойде
|6
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Айдын Огуз
|2
|1
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0
|Лима Нуно
|2
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
8
Газиантеп
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Аланьяспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
13
23
Газиантеп
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Аланьяспор
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
48% (15)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
20
31
Голы по времени матча
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
2
14%
3
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
4
29%
2
12%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
4
29%
7
41%
76-90
Пропущено
25
22
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
16%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
20%
5
23%
31-45
3
12%
6
27%
46-60
6
24%
4
18%
61-75
7
28%
2
9%
76-90
Забито
20
24
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
6
25%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
5
25%
2
8%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
3
15%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
7
32%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
7
32%
10
50%
76-90
Забито
34
41
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 17
12 Не забивали 9
4
12%
5
12%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
5
15%
6
15%
31-45
9
26%
4
10%
46-60
3
9%
6
15%
61-75
7
21%
14
34%
76-90
Пропущено
47
42
20 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 23
11
23%
2
5%
1-15
2
4%
3
7%
16-30
7
15%
10
24%
31-45
3
6%
8
19%
46-60
10
21%
7
17%
61-75
14
30%
30%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2
Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2
Аланьяспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1
Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0
Результаты матчей
Газиантеп
Аланьяспор
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
7 раз 23%
0:3
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
123
511
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
106
69
511
312
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
229
1120
1318
328
625
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|79 - 25
|79
|3.
|Заявка
|30
|15
|4
|11
|51 - 41
|49
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|6.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|53 - 55
|43
|7.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|8.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|10.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|36 - 43
|39
|11.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|46 - 39
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 43
|38
|13.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|35 - 41
|36
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|37 - 40
|34
|15.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|17.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|34 - 47
|31
|18.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 38
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|27 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|17.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6