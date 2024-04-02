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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Газиантеп
0:3
Конец матча
Аланьяспор
0'
0:1
6' Гол
Хассан Ахмед
7' Желтая карточка
Алити Фидан
0:2
32' Гол
Айдын Огуз
0:3
72' Гол
Хассан Ахмед
89' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
90'+5
33
Ницэ
Флорин
15
Эрсой
Эртугрул
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
61
Озчичек
Огюн
18
Сореску
Деян
23
Монтейру
Жамиру
44
Максим
Александру
50
Маркович
Лазар
70
Драгус
Денис
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
9
Хассан
Ахмед
Газиантеп
4-1-4-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Аланьяспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

С
0:3
С
0:3
С
2:0
С
3:0
К
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМК
0:4

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
2

Среднее время на гол

49
45

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 11 (1) 0.35
Кызылдаг Арда 4 0.13
Сореску Деян 3 0.1
Маркович Лазар 2 0.06
Максим Александру 2 (2) 0.06
Озчичек Огюн 2 0.06
Градель Макс-Ален 1 0.03
Соялп Фуркан 1 0.03
Эскихеллач Мустафа 1 0.03
Джилободжи Папи 1 0.03
Н'Кулу Николя 1 0.03
Евтович Марко 1 0.03
Айети Альбиан 1 0.03
Риаскос Брайан 1 0.03
Монтейру Жамиру 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдын Огуз 9 (1) 0.29
Новаиш Жоау 5 (2) 0.16
Хассан Ахмед 4 (1) 0.13
Аугусто Лойде 3 0.1
Кордова Серхио 3 0.1
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.1
Оздемир Юсуф 2 0.06
Караджа Эфеджан 2 0.06
Жанвье Николя 2 0.06
Балковец Юре 2 0.06
Хадергьонай Флорент 1 0.03
Алмейда Ричард 1 0.03
Фер Лерой 1 0.03
Систо Пионе 1 0.03
Аксой Фатих 1 0.03
Алити Фидан 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 7 1
Максим Александру 5 2
Драгус Денис 6 0
Озчичек Огюн 6 0
Маркович Лазар 5 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Джилободжи Папи 3 0
Ницэ Флорин 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Монтейру Жамиру 3 0
М'баката Салем 3 0
Кызылдаг Арда 3 0
Риаскос Брайан 2 0
Marius Sumudica 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Баджи Алиу 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 11 0
Новаиш Жоау 7 0
Алити Фидан 7 0
Фер Лерой 5 1
Балковец Юре 6 0
Байыр Фуркан 6 0
Оздемир Юсуф 6 0
Аугусто Лойде 6 0
Караджа Эфеджан 4 0
Айдын Огуз 2 1
Ташкиран Махмут 3 0
Хадергьонай Флорент 3 0
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0
Лима Нуно 2 0
Систо Пионе 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
8
Газиантеп
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Аланьяспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

13
23
Газиантеп
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Аланьяспор
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
48% (15)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

20
31

Голы по времени матча

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
2
14%
3
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
4
29%
2
12%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
4
29%
7
41%
76-90

Пропущено

25
22
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
16%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
20%
5
23%
31-45
3
12%
6
27%
46-60
6
24%
4
18%
61-75
7
28%
2
9%
76-90

Забито

20
24
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
6
25%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
5
25%
2
8%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
3
15%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
7
32%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
7
32%
10
50%
76-90

Забито

34
41
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 17
12 Не забивали 9
4
12%
5
12%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
5
15%
6
15%
31-45
9
26%
4
10%
46-60
3
9%
6
15%
61-75
7
21%
14
34%
76-90

Пропущено

47
42
20 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 23
11
23%
2
5%
1-15
2
4%
3
7%
16-30
7
15%
10
24%
31-45
3
6%
8
19%
46-60
10
21%
7
17%
61-75
14
30%
30%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2
Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2
Аланьяспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1
Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0

Результаты матчей

Газиантеп
Аланьяспор

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
7 раз 23%
0:3
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
3
5
11
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
6
6
9
1.5
5
11
3
12
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
22
9
11
20
1.5
13
18
3
28
2.5
6
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 30 25 4 1 79 - 25 79
3.
Трабзонспор
 Заявка 30 15 4 11 51 - 41 49
4.
Бешикташ
 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
6.
Касымпаша
 Заявка 30 12 7 11 53 - 55 43
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
8.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Кайсериспор
 Заявка 30 10 9 11 36 - 43 39
11.
Адана Демирспор
 Заявка 30 9 12 9 46 - 39 39
12.
Сивасспор
 Заявка 30 9 11 10 36 - 43 38
13.
Самсунспор
 Заявка 30 10 6 14 35 - 41 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 31 7 13 11 37 - 40 34
15.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
16.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
17.
Газиантеп
 Заявка 31 8 7 16 34 - 47 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 Заявка 15 9 1 5 27 - 20 28
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
8.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
16.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
17.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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