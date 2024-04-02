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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Галатасарай
1:0
Конец матча
Хатайспор
0'
1:0
12' Гол
Икарди Мауро
45' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
45' Желтая карточка
Беяз Омер
82' Желтая карточка
Нельссон Виктор
90' Желтая карточка
Винисиус Карлос
90'+9
1
Муслера
Фернандо
53
Йылмаз
Барыш
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
17
Кён
Деррик
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
14
Заха
Уилфрид
9
Икарди
Мауро
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
13
Гулам
Фаузи
4
Массанга
Шандрель
11
Дервисоглу
Халил
7
Беяз
Омер
17
Деле-Баширу
Фисайо
99
Ривас
Ригоберто
10
Страндберг
Карлос
Галатасарай
4-2-3-1
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Хатайспор

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
0:3
С
4:0
С
4:2
С
2:1
С
3:0
С
3:0
ТМС
1:1
К
4:2
К
2:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
1.6

Среднее время на гол

37
56

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

2.6
0.4

Среднее время на гол

34
225

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 18 (6) 0.58
Актюркоглу Мухаммед 11 (2) 0.35
Заха Уилфрид 9 0.29
Мертенс Дрис 5 (1) 0.16
Демирбай Керем 5 (1) 0.16
Йылмаз Барыш 3 0.1
Бардакчи Абдулкерим 3 0.1
Зиеш Хаким 2 0.06
Санчес Давинсон 2 0.06
Нельссон Виктор 2 0.06
Айхан Кан 1 0.03
Торрейра Лукас 1 0.03
Бакамбу Седрик 1 0.03
Оливейра Сержиу 1 0.03
Кён Деррик 1 0.03
Винисиус Карлос 1 0.03
Боэ Саша 1 0.03
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Айдын Эюп 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 7 (2) 0.23
Ривас Ригоберто 5 0.16
Деле-Баширу Фисайо 5 0.16
Дадашов Ренат 4 (3) 0.13
Ламкель Зе Дидье 3 0.1
Массанга Шандрель 2 0.06
Саглам Геркем 1 0.03
Синик Догукан 1 0.03
Гулам Фаузи 1 0.03
Килама Ги-Марселен 1 0.03
Аличи Керим 1 0.03
Ходжич Армин II 1 0.03
Абид Рейан 1 0.03
Буджемаа Мехди 1 0.03
Йылдырым Бертуг 1 0.03
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Пармак Абдулкадир 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 6 0
Йылмаз Барыш 6 0
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Айхан Кан 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Нельссон Виктор 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Окан Бурук 2 0
Заха Уилфрид 2 0
Икарди Мауро 2 0
Демирбай Керем 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Кён Деррик 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 7 0
Кардешлер Эрдже 6 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Гулам Фаузи 5 0
Ривас Ригоберто 5 0
Саглам Геркем 4 0
Килама Ги-Марселен 4 0
Беяз Омер 4 0
Массанга Шандрель 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Аличи Керим 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Максимович Никола 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Педру Руй III 2 0
Бекай Висар 2 0
Буджемаа Мехди 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Абид Рейан 1 0
Синик Догукан 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Хатайспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

0
5
Галатасарай
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Хатайспор
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

27
24
Галатасарай
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Хатайспор
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
52% (16)
39% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

27
29

Голы по времени матча

Забито

40
10
22 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 3
15 Не забивали 26
4
10%
2
20%
1-15
7
18%
1
10%
16-30
11
28%
1
10%
31-45
3
8%
4
40%
46-60
5
13%
0
0%
61-75
9
23%
2
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
4
18%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
5
38%
3
14%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
0
0%
8
36%
76-90

Забито

28
27
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
6
21%
3
11%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
18%
2
7%
31-45
3
11%
5
19%
46-60
6
21%
7
26%
61-75
6
21%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

8
18
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
3
38%
5
28%
76-90

Забито

68
37
35 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 26
24 Забивали первыми 11
3 Не забивали 14
10
15%
5
14%
1-15
9
13%
3
8%
16-30
16
24%
3
8%
31-45
6
9%
9
24%
46-60
11
16%
7
19%
61-75
15
22%
10
27%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

21
40
7 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 24
2
10%
4
10%
1-15
2
10%
6
15%
16-30
3
14%
8
20%
31-45
7
33%
6
15%
46-60
4
19%
3
8%
61-75
3
14%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2
Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0
Хатайспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0
Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3

Результаты матчей

Галатасарай
Хатайспор

Точный счет

2:1
6 раз 38%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 23%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 39%
1
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
3 раза 10%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
2
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
1.5
Больше Меньше
7
8
6
10
2.5
6
9
3
13
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
6
10
8
7
1.5
2
14
4
11
2.5
1
15
2
13
3.5
1
15
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
2
0.5
Больше Меньше
18
13
22
9
1.5
9
22
10
21
2.5
7
24
5
26
3.5
1
30
2
29
4.5
1
30
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 30 25 4 1 79 - 25 79
3.
Трабзонспор
 Заявка 30 15 4 11 51 - 41 49
4.
Бешикташ
 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
6.
Касымпаша
 Заявка 30 12 7 11 53 - 55 43
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
8.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Кайсериспор
 Заявка 30 10 9 11 36 - 43 39
11.
Адана Демирспор
 Заявка 30 9 12 9 46 - 39 39
12.
Сивасспор
 Заявка 30 9 11 10 36 - 43 38
13.
Самсунспор
 Заявка 30 10 6 14 35 - 41 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 31 7 13 11 37 - 40 34
15.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
16.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
17.
Газиантеп
 Заявка 31 8 7 16 34 - 47 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 Заявка 15 9 1 5 27 - 20 28
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
8.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
16.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
17.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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