Тур: 31. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
1:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолИкарди Мауро
45' Желтая карточкаРивас Ригоберто
45' Желтая карточкаБеяз Омер
82' Желтая карточкаНельссон Виктор
90' Желтая карточкаВинисиус Карлос
90'+9
Ход матча
12'
1:0
45'
45'
67'
82'
84'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
53
Йылмаз
Барыш
17
Кён
Деррик
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
14
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Жанкат ИлмазВратарь
-
92 Орье СержЗащитник
-
23 Айхан КанЗащитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Галатасарай
Хатайспор
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.6
Среднее время на гол
37
56
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
2.6
0.4
Среднее время на гол
34
225
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|18 (6)
|0.58
|Актюркоглу Мухаммед
|11 (2)
|0.35
|Заха Уилфрид
|9
|0.29
|Мертенс Дрис
|5 (1)
|0.16
|Демирбай Керем
|5 (1)
|0.16
|Йылмаз Барыш
|3
|0.1
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.1
|Зиеш Хаким
|2
|0.06
|Санчес Давинсон
|2
|0.06
|Нельссон Виктор
|2
|0.06
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|Бакамбу Седрик
|1
|0.03
|Оливейра Сержиу
|1
|0.03
|Кён Деррик
|1
|0.03
|Винисиус Карлос
|1
|0.03
|Боэ Саша
|1
|0.03
|Тете
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Дервисоглу Халил
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|7 (2)
|0.23
|Ривас Ригоберто
|5
|0.16
|Деле-Баширу Фисайо
|5
|0.16
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.13
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.1
|Массанга Шандрель
|2
|0.06
|Саглам Геркем
|1
|0.03
|Синик Догукан
|1
|0.03
|Гулам Фаузи
|1
|0.03
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.03
|Аличи Керим
|1
|0.03
|Ходжич Армин II
|1
|0.03
|Абид Рейан
|1
|0.03
|Буджемаа Мехди
|1
|0.03
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.03
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Пармак Абдулкадир
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|6
|0
|Йылмаз Барыш
|6
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|1
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Айхан Кан
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Нельссон Виктор
|3
|0
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Окан Бурук
|2
|0
|Заха Уилфрид
|2
|0
|Икарди Мауро
|2
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Кардешлер Эрдже
|6
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Гулам Фаузи
|5
|0
|Ривас Ригоберто
|5
|0
|Саглам Геркем
|4
|0
|Килама Ги-Марселен
|4
|0
|Беяз Омер
|4
|0
|Массанга Шандрель
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Аличи Керим
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Педру Руй III
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Буджемаа Мехди
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Синик Догукан
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Хатайспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
0
5
Галатасарай
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Хатайспор
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
27
24
Галатасарай
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Хатайспор
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
52% (16)
39% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
27
29
Голы по времени матча
Забито
40
10
22 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 3
15 Не забивали 26
4
10%
2
20%
1-15
7
18%
1
10%
16-30
11
28%
1
10%
31-45
3
8%
4
40%
46-60
5
13%
0
0%
61-75
9
23%
2
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
4
18%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
5
38%
3
14%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
0
0%
8
36%
76-90
Забито
28
27
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
6
21%
3
11%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
18%
2
7%
31-45
3
11%
5
19%
46-60
6
21%
7
26%
61-75
6
21%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
8
18
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
3
38%
5
28%
76-90
Забито
68
37
35 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 26
24 Забивали первыми 11
3 Не забивали 14
10
15%
5
14%
1-15
9
13%
3
8%
16-30
16
24%
3
8%
31-45
6
9%
9
24%
46-60
11
16%
7
19%
61-75
15
22%
10
27%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
21
40
7 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 24
2
10%
4
10%
1-15
2
10%
6
15%
16-30
3
14%
8
20%
31-45
7
33%
6
15%
46-60
4
19%
3
8%
61-75
3
14%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2
Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0
Хатайспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0
Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3
Результаты матчей
Галатасарай
Хатайспор
Точный счет
2:1
6 раз 38%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 23%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 39%
1
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
3 раза 10%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
2
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
78
610
69
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
610
87
214
411
115
213
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
292
Больше Меньше
1813
229
922
1021
724
526
130
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|79 - 25
|79
|3.
|Заявка
|30
|15
|4
|11
|51 - 41
|49
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|6.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|53 - 55
|43
|7.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|8.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|10.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|36 - 43
|39
|11.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|46 - 39
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 43
|38
|13.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|35 - 41
|36
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|37 - 40
|34
|15.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|17.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|34 - 47
|31
|18.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 38
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|27 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|17.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6