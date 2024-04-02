Тур: 31. Стадион: Анталья Арена.
1:1
Конец матча
0'
1:0
40' ГолЕшильюрт Эрдоган
57' Желтая карточкаБассогог Кристиан
1:1
64' ГолБекироглу Эфкан
81' Желтая карточкаВурал Гюрай
90'+5
Ход матча
40'
64'
1:1
81'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Уньяй АрдаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Fatih Demir
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Антальяспор
Анкарагюджю
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.7
Среднее время на гол
72
52
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.7
1.25
Среднее время на гол
128
72
Всего голов
17
27
Голов в среднем за матч
0.94
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
95
60
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|13 (3)
|0.42
|Джехезкель Сагив
|6
|0.19
|Ларссон Сэм
|4
|0.13
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0.1
|Шарич Дарио
|3
|0.1
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.06
|Вурал Гюрай
|1
|0.03
|Балчи Бюньямин
|1
|0.03
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.03
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.03
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|7
|0.23
|Джигерджи Толга
|5 (3)
|0.16
|Соу Али
|4
|0.13
|Педринью V
|3
|0.1
|Сепас Реналдо
|3
|0.1
|Баич Риад
|3
|0.1
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.06
|Македа Федерико
|2
|0.06
|Бассогог Кристиан
|2
|0.06
|Родригес Гарри
|1
|0.03
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.03
|Улудаг Алпер
|1
|0.03
|Радакович Урош
|1
|0.03
|Муякич Нихад
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|0
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сари Вейсел
|7
|0
|Букса Адам
|7
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Вурал Гюрай
|6
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|6
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Сафури Рамиз
|3
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|6
|0
|Кициу Стелиос
|5
|0
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Соу Али
|3
|1
|Джигерджи Толга
|3
|0
|Педринью V
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Чанкая Атакан
|3
|0
|Родригес Гарри
|2
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Озбир Эртач
|0
|1
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Бассогог Кристиан
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Анкарагюджю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
16
Антальяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Анкарагюджю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
15
17
Антальяспор
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
21
33
Голы по времени матча
Забито
17
20
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
4
24%
2
10%
1-15
4
24%
3
15%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
1
6%
6
30%
61-75
1
6%
2
10%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
14%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
4
29%
4
17%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
3
16%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
3
16%
4
24%
46-60
3
16%
5
29%
29%
61-75
3
16%
2
12%
76-90
Пропущено
20
16
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
15%
3
19%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
5
25%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
3
19%
76-90
Забито
36
37
22 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
7
19%
4
11%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
9
25%
6
16%
31-45
6
17%
7
19%
46-60
4
11%
11
30%
30%
61-75
4
11%
4
11%
76-90
Пропущено
34
40
16 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
5
15%
7
18%
1-15
2
6%
8
20%
16-30
9
26%
7
18%
31-45
5
15%
5
13%
46-60
6
18%
6
15%
61-75
7
21%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1
Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0
Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1
Результаты матчей
Антальяспор
Анкарагюджю
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:1
4 раза 27%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
10 раз 67%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
10 раз 32%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
7 раз 23%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
511
511
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
510
411
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
247
1021
922
328
427
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|79 - 25
|79
|3.
|Заявка
|30
|15
|4
|11
|51 - 41
|49
|4.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|40 - 36
|46
|5.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|6.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|53 - 55
|43
|7.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|38 - 35
|42
|8.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|10.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|36 - 43
|39
|11.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|46 - 39
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 43
|38
|13.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|35 - 41
|36
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|37 - 40
|34
|15.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|31 - 42
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|17.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|34 - 47
|31
|18.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 38
|30
|19.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 61
|29
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|6.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|27 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|17.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6