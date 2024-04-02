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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Антальяспор
1:1
Конец матча
Анкарагюджю
0'
1:0
40' Гол
Ешильюрт Эрдоган
57' Желтая карточка
Бассогог Кристиан
1:1
64' Гол
Бекироглу Эфкан
81' Желтая карточка
Вурал Гюрай
90'+5
1
Лейте
Элтон
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
22
Ван
де
Стрек
Сандер
16
Сафури
Рамиз
8
Шарич
Дарио
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
3
Улудаг
Алпер
23
Гюнерен
Али
Каан
30
Джигерджи
Толга
80
Моруцан
Олимпиу
8
Педринью
V
13
Бассогог
Кристиан
22
Соу
Али
Антальяспор
4-1-4-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Анкарагюджю

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
0:4
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
2:4
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.7

Среднее время на гол

72
52

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.7
1.25

Среднее время на гол

128
72

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

0.94
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

95
60

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 13 (3) 0.42
Джехезкель Сагив 6 0.19
Ларссон Сэм 4 0.13
Ешильюрт Эрдоган 3 0.1
Шарич Дарио 3 0.1
Ван де Стрек Сандер 2 0.06
Вурал Гюрай 1 0.03
Балчи Бюньямин 1 0.03
Сари Вейсел 1 0.03
Ассомбалонга Бритт 1 0.03
Озтюрк Бахадыр 1 0.03
Сафури Рамиз 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Топрак Омер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 7 0.23
Джигерджи Толга 5 (3) 0.16
Соу Али 4 0.13
Педринью V 3 0.1
Сепас Реналдо 3 0.1
Баич Риад 3 0.1
Моруцан Олимпиу 2 0.06
Македа Федерико 2 0.06
Бассогог Кристиан 2 0.06
Родригес Гарри 1 0.03
Гюнерен Али Каан 1 0.03
Улудаг Алпер 1 0.03
Радакович Урош 1 0.03
Муякич Нихад 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Гюнгёрду Бахадир 0 0
Хадзийованнис Анастасиос 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сари Вейсел 7 0
Букса Адам 7 0
Ракип Эрдаль 5 1
Вурал Гюрай 6 0
Ешильюрт Эрдоган 6 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Сафури Рамиз 3 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 6 0
Кициу Стелиос 5 0
Сепас Реналдо 5 0
Соу Али 3 1
Джигерджи Толга 3 0
Педринью V 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Чанкая Атакан 3 0
Родригес Гарри 2 0
Ганоушек Матей 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Озбир Эртач 0 1
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Бассогог Кристиан 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Анкарагюджю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
16
Антальяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Анкарагюджю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

15
17
Антальяспор
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

21
33

Голы по времени матча

Забито

17
20
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
4
24%
2
10%
1-15
4
24%
3
15%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
1
6%
6
30%
61-75
1
6%
2
10%
76-90

Пропущено

14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
14%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
4
29%
4
17%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
3
16%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
3
16%
4
24%
46-60
3
16%
5
29%
29%
61-75
3
16%
2
12%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
15%
3
19%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
5
25%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
3
19%
76-90

Забито

36
37
22 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
7
19%
4
11%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
9
25%
6
16%
31-45
6
17%
7
19%
46-60
4
11%
11
30%
30%
61-75
4
11%
4
11%
76-90

Пропущено

34
40
16 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
5
15%
7
18%
1-15
2
6%
8
20%
16-30
9
26%
7
18%
31-45
5
15%
5
13%
46-60
6
18%
6
15%
61-75
7
21%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1
Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0
Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1

Результаты матчей

Антальяспор
Анкарагюджю

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:1
4 раза 27%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
10 раз 67%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
10 раз 32%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
7 раз 23%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
24
7
10
21
1.5
9
22
3
28
2.5
4
27
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 30 25 4 1 79 - 25 79
3.
Трабзонспор
 Заявка 30 15 4 11 51 - 41 49
4.
Бешикташ
 Заявка 30 14 4 12 40 - 36 46
5.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
6.
Касымпаша
 Заявка 30 12 7 11 53 - 55 43
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 30 12 6 12 38 - 35 42
8.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Кайсериспор
 Заявка 30 10 9 11 36 - 43 39
11.
Адана Демирспор
 Заявка 30 9 12 9 46 - 39 39
12.
Сивасспор
 Заявка 30 9 11 10 36 - 43 38
13.
Самсунспор
 Заявка 30 10 6 14 35 - 41 36
14.
Анкарагюджю
 Заявка 31 7 13 11 37 - 40 34
15.
Коньяспор
 Заявка 30 7 12 11 31 - 42 33
16.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
17.
Газиантеп
 Заявка 31 8 7 16 34 - 47 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 30 7 9 14 34 - 38 30
19.
Пендикспор
 Заявка 30 7 8 15 34 - 61 29
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
6.
Трабзонспор
 Заявка 15 9 1 5 27 - 20 28
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
8.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
16.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
17.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 20
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Калузиньски Якуб сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Ешильюрт Эрдоган бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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