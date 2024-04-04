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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Самсунспор
0:0
Конец матча
Пендикспор
0'
45' Желтая карточка
Найир Умут
89' Желтая карточка
Диаби Абдулай
90' Желтая карточка
Раман Бенито
90'+6

Ход матча

45'
 
Найир Умут
58'
Антальялы Тайлан
Тэт Флавьен
 
58'
Муйя Арбнор
Фофана Морике
 
67'
 
Диаби Абдулай
Найир Умут
72'
 
Акча Мурат
Эзтюрк Алпаслан
72'
 
Кайя Гёкхан
Лусамба Арно
85'
Раман Бенито
Хольсе Карло
 
85'
Димата Ландри
Муандилмаджи Мариус
 
89'
 
Диаби Абдулай
90'
Раман Бенито
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 9
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
5
Озтюрк
Алим
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
6
Аит
Бенассер
Юссеф
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
7
Фофана
Морике
9
Муандилмаджи
Мариус
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
23
Велинтон
Соуза
33
Эзтюрк
Алпаслан
3
Ташдемир
Эмре
66
Лусамба
Арно
18
Мидтше
Фредрик
5
Н'Диайе
Папа
11
Акбунар
Халиль
17
Найир
Умут
27
Тиам
Маме
Самсунспор
4-2-3-1
Пендикспор
4-3-3

История личных встреч

Самсунспор
Пендикспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0
ПЛТ
4:2
ПЛТ
0:2
ВЛ
0:2
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 0.23
Нтчам Оливье 6 (4) 0.19
Хольсе Карло 5 0.16
Кылынч Эмре 3 0.1
Ван Дронгелен Рик 3 0.1
Кара Эркан 3 (1) 0.1
Явру Зеки 1 0.03
Айдогду Сонер 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Аит Бенассер Юссеф 1 0.03
Димата Ландри 1 0.03
Муйя Арбнор 1 0.03
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.19
Акбунар Халиль 4 0.13
Найир Умут 3 0.1
Тюрам Рожерио 3 0.1
Ромеро Оскар 3 (3) 0.1
Кайя Гёкхан 2 0.06
Велинтон Соуза 2 0.06
Диаби Абдулай 2 0.06
Секейра Нуну 1 0.03
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.03
Цекици Эндри 1 0.03
Каппел Леандро 1 0.03
Эзтюрк Алпаслан 1 0.03
Зюлюнгёз Беркай 1 0.03
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муандилмаджи Мариус 5 1
Димата Ландри 3 1
Озтюрк Алим 4 0
Кылынч Эмре 4 0
Нтчам Оливье 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Ван Дронгелен Рик 4 0
Явру Зеки 3 0
Фофана Морике 3 0
Тэт Флавьен 3 0
Челик Осман 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Хольсе Карло 3 0
Раман Бенито 2 0
Антальялы Тайлан 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 5 2
Эзтюрк Алпаслан 6 0
Секейра Нуну 6 0
Лусамба Арно 4 1
Акбунар Халиль 3 1
Вукович Йосип 4 0
Мидтше Фредрик 4 0
Цекици Эндри 4 0
Асан Серкан 2 1
Найир Умут 3 0
Рассул Джохер Хадим 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Канполат Эрдем 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Диаби Абдулай 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Тиам Маме 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Пендикспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
11
Самсунспор
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Пендикспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
19

Упущенные победы

7
15
Самсунспор
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Пендикспор
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

25
22

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

24
17
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
6
25%
1
6%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
1
4%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
9
38%
7
41%
76-90

Пропущено

13
35
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 15
3
23%
5
14%
1-15
3
23%
3
9%
16-30
2
15%
5
14%
31-45
0
0%
9
26%
46-60
1
8%
3
9%
61-75
4
31%
10
29%
76-90

Забито

12
19
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
0
0%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
4
33%
6
32%
76-90

Пропущено

27
24
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
6
22%
3
13%
1-15
6
22%
4
17%
16-30
3
11%
1
4%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
5
19%
9
38%
76-90

Забито

36
36
12 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
6
17%
4
11%
1-15
3
8%
6
17%
16-30
3
8%
6
17%
31-45
6
17%
2
6%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
13
36%
13
36%
76-90

Пропущено

40
59
23 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 38
22 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 27
9
23%
8
14%
1-15
9
23%
7
12%
16-30
5
13%
6
10%
31-45
3
8%
12
20%
46-60
5
13%
7
12%
61-75
9
23%
19
32%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1
Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2
Пендикспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1
Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1

Результаты матчей

Самсунспор
Пендикспор

Точный счет

2:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
4:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
9 раз 29%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
5
8
8
1.5
4
11
2
14
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
2
13
1.5
3
13
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
22
9
10
21
1.5
7
24
3
28
2.5
3
28
1
30
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 Заявка 31 16 4 11 54 - 42 52
4.
Бешикташ
 Заявка 31 14 5 12 41 - 37 47
5.
Касымпаша
 Заявка 31 13 7 11 55 - 55 46
6.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 31 12 7 12 39 - 36 43
8.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Сивасспор
 Заявка 31 10 11 10 37 - 43 41
11.
Кайсериспор
 Заявка 31 10 9 12 36 - 45 39
12.
Адана Демирспор
 Заявка 31 9 12 10 48 - 43 39
13.
Самсунспор
 Заявка 31 10 7 14 35 - 41 37
14.
Анкарагюджю
 Заявка 31 7 13 11 37 - 40 34
15.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
16.
Коньяспор
 Заявка 31 7 12 12 32 - 45 33
17.
Газиантеп
 Заявка 31 8 7 16 34 - 47 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 31 7 9 15 34 - 61 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Трабзонспор
 Заявка 15 9 1 5 27 - 20 28
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
8.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
12.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Найир Умут получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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