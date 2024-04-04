Тур: 31. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаНайир Умут
89' Желтая карточкаДиаби Абдулай
90' Желтая карточкаРаман Бенито
90'+6
Ход матча
45'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
10 Угловые 9
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
18
Явру
Зеки
28
Генюл
Сонер
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
61
Асан
Серкан
66
Лусамба
Арно
17
Найир
Умут
27
Тиам
Маме
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Раман БенитоНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Найир УмутНападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Эзе ЭмекаНападающий
-
25 Сайхан ЭфеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Самсунспор
Пендикспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7
|0.23
|Нтчам Оливье
|6 (4)
|0.19
|Хольсе Карло
|5
|0.16
|Кылынч Эмре
|3
|0.1
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.1
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.1
|Явру Зеки
|1
|0.03
|Айдогду Сонер
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.03
|Димата Ландри
|1
|0.03
|Муйя Арбнор
|1
|0.03
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.19
|Акбунар Халиль
|4
|0.13
|Найир Умут
|3
|0.1
|Тюрам Рожерио
|3
|0.1
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.1
|Кайя Гёкхан
|2
|0.06
|Велинтон Соуза
|2
|0.06
|Диаби Абдулай
|2
|0.06
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.03
|Цекици Эндри
|1
|0.03
|Каппел Леандро
|1
|0.03
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.03
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.03
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муандилмаджи Мариус
|5
|1
|Димата Ландри
|3
|1
|Озтюрк Алим
|4
|0
|Кылынч Эмре
|4
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Тэт Флавьен
|3
|0
|Челик Осман
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Хольсе Карло
|3
|0
|Раман Бенито
|2
|0
|Антальялы Тайлан
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|5
|2
|Эзтюрк Алпаслан
|6
|0
|Секейра Нуну
|6
|0
|Лусамба Арно
|4
|1
|Акбунар Халиль
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Найир Умут
|3
|0
|Рассул Джохер Хадим
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Канполат Эрдем
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Диаби Абдулай
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Пендикспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
11
Самсунспор
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Пендикспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
19
Упущенные победы
7
15
Самсунспор
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Пендикспор
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
25
22
Упущенные победы
10
26
Голы по времени матча
Забито
24
17
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
6
25%
1
6%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
1
4%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
9
38%
7
41%
76-90
Пропущено
13
35
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 15
3
23%
5
14%
1-15
3
23%
3
9%
16-30
2
15%
5
14%
31-45
0
0%
9
26%
46-60
1
8%
3
9%
61-75
4
31%
10
29%
76-90
Забито
12
19
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
0
0%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
4
33%
6
32%
76-90
Пропущено
27
24
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
6
22%
3
13%
1-15
6
22%
4
17%
16-30
3
11%
1
4%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
5
19%
9
38%
76-90
Забито
36
36
12 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
6
17%
4
11%
1-15
3
8%
6
17%
16-30
3
8%
6
17%
31-45
6
17%
2
6%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
13
36%
13
36%
76-90
Пропущено
40
59
23 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 38
22 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 27
9
23%
8
14%
1-15
9
23%
7
12%
16-30
5
13%
6
10%
31-45
3
8%
12
20%
46-60
5
13%
7
12%
61-75
9
23%
19
32%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1
Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2
Пендикспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1
Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1
Результаты матчей
Самсунспор
Пендикспор
Точный счет
2:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
4:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
9 раз 29%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
105
88
411
214
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
213
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
229
1021
724
328
328
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|31
|16
|4
|11
|54 - 42
|52
|4.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 37
|47
|5.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|55 - 55
|46
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|7.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|39 - 36
|43
|8.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|37 - 43
|41
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 45
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|48 - 43
|39
|13.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|35 - 41
|37
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|37 - 40
|34
|15.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|32 - 45
|33
|17.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|34 - 47
|31
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 61
|30
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|27 - 20
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6