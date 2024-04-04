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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:1
Конец матча
Бешикташ
0'
14' Желтая карточка
Пёнтек Кшиштоф
0:1
16' Гол
Колли Омар
35' Желтая карточка
Давидсон
46' Желтая карточка
Абубакар Венсан
65' Желтая карточка
Соуза Жосеф
90' Желтая карточка
Дестаноглу Эрсин
90' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
1:1
90' Гол
Илкхан Эмирхан
90'+7
16
Шенгезер
Мухаммед
42
Шахинер
Омер
Али
3
Опоку
Джером
5
Дуарте
Леонардо
15
Дюбуа
Лео
89
Соуза
Жосеф
20
Кеман
Оливье
10
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
9
Пёнтек
Кшиштоф
11
Давидсон
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
22
Зайнутдинов
Бактиёр
83
Фернандеш
Жедсон
18
Геззаль
Рашид
23
Мучи
Эрнест
11
Рашица
Милот
90
Киличсой
Семих
10
Абубакар
Венсан
Истанбул Башакшехир
4-3-3
Бешикташ
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Бешикташ

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

25 матчей

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
0:1
С
2:2
С
3:2
ТМК
1:0
К
3:2
С
2:3
С
3:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
ТМК
2:1
С
2:2
ТМК
1:1
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.47
1.3

Среднее время на гол

61
69

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.48
1.12

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 13 (3) 0.42
Фигейредо Жоау 5 0.16
Опоку Джером 4 0.13
Пелкас Димитрис 3 0.1
Абейд Мехди 3 0.1
Тюрюдж Дениз 2 0.06
Дюбуа Лео 1 0.03
Алексич Даниел 1 0.03
Илкхан Эмирхан 1 0.03
Гюрлер Сердар 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Кени Филипп 1 0.03
Гюрелер Хамза 1 0.03
Соуза Жосеф 0 0
Кеман Оливье 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 9 0.29
Колли Омар 6 0.19
Тосун Дженк 5 0.16
Рашица Милот 4 0.13
Абубакар Венсан 4 0.13
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.13
Фернандеш Жедсон 2 0.06
Мулека Джексон 2 0.06
Мучи Эрнест 2 0.06
Учан Салих 1 0.03
Геззаль Рашид 1 (1) 0.03
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 6 2
Ба Уссейну 7 1
Тюрюдж Дениз 8 0
Опоку Джером 6 1
Пелкас Димитрис 5 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Лима Лукас 4 0
Абейд Мехди 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Илкхан Эмирхан 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Соуза Жосеф 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Кеман Оливье 1 0
Давидсон 1 0
Карзев Эден 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Фернандеш Жедсон 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Учан Салих 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Уйсал Неджип 4 0
Бингол Тайфур 4 0
Масуаку Артур 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Колли Омар 2 1
Геззаль Рашид 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Киличсой Семих 3 0
Йилмаз Бурак 2 0
Свенссон Юнас 2 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Тосун Дженк 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Мераш Умут 1 0
Уорролл Джо 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0
Мулека Джексон 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Килич Якуп 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Бешикташ
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
7
Истанбул Башакшехир
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Бешикташ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

11
17
Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Бешикташ
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
4
17%
1
5%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
6
25%
3
16%
46-60
5
21%
3
16%
61-75
3
13%
6
32%
76-90

Пропущено

17
24
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
4
17%
1-15
3
18%
5
21%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
12%
5
21%
76-90

Забито

15
22
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
3
20%
4
18%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
7
32%
61-75
5
33%
2
9%
76-90

Пропущено

19
13
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
4
21%
2
15%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
21%
6
46%
76-90

Забито

39
41
15 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 17
10 Не забивали 6
7
18%
5
12%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
9
23%
7
17%
46-60
7
18%
10
24%
61-75
8
21%
8
20%
76-90

Пропущено

36
37
23 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
9
25%
6
16%
1-15
7
19%
5
14%
16-30
7
19%
5
14%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
2
6%
5
14%
61-75
6
17%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0
Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1
Бешикташ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2
Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Бешикташ

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
5 раз 33%
1:3
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 19%
1:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
2
12 раз 39%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
7
9
1.5
7
8
4
12
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
5
5
10
1.5
7
9
2
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
24
7
12
19
1.5
14
17
6
25
2.5
2
29
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 Заявка 31 16 4 11 54 - 42 52
4.
Бешикташ
 Заявка 31 14 5 12 41 - 37 47
5.
Касымпаша
 Заявка 31 13 7 11 55 - 55 46
6.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 31 12 7 12 39 - 36 43
8.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Сивасспор
 Заявка 31 10 11 10 37 - 43 41
11.
Кайсериспор
 Заявка 31 10 9 12 36 - 45 39
12.
Адана Демирспор
 Заявка 31 9 12 10 48 - 43 39
13.
Самсунспор
 Заявка 31 10 7 14 35 - 41 37
14.
Анкарагюджю
 Заявка 31 7 13 11 37 - 40 34
15.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
16.
Коньяспор
 Заявка 31 7 12 12 32 - 45 33
17.
Газиантеп
 Заявка 31 8 7 16 34 - 47 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 31 7 9 15 34 - 61 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Трабзонспор
 Заявка 15 9 1 5 27 - 20 28
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
8.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
12.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
6.
Сивасспор
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Гюрлер Сердар уходит с поля. Фигейредо Жоау выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Давидсон получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Киличсой Семих сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Колли Омар бьет в цель!
    • 14'
      Пёнтек Кшиштоф получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 1:1 Бешикташ онлайн

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