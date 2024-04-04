Тур: 31. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаПёнтек Кшиштоф
0:1
16' ГолКолли Омар
35' Желтая карточкаДавидсон
46' Желтая карточкаАбубакар Венсан
65' Желтая карточкаСоуза Жосеф
90' Желтая карточкаДестаноглу Эрсин
90' Желтая карточкаФернандеш Жедсон
1:1
90' ГолИлкхан Эмирхан
90'+7
Ход матча
14'
16'
0:1
35'
46'
65'
88'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 25
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дюбуа
Лео
89
Соуза
Жосеф
20
Кеман
Оливье
11
Давидсон
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
23
Мучи
Эрнест
11
Рашица
Милот
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
-
20 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
25 матчей
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.47
1.3
Среднее время на гол
61
69
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.48
1.12
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (3)
|0.42
|Фигейредо Жоау
|5
|0.16
|Опоку Джером
|4
|0.13
|Пелкас Димитрис
|3
|0.1
|Абейд Мехди
|3
|0.1
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.06
|Дюбуа Лео
|1
|0.03
|Алексич Даниел
|1
|0.03
|Илкхан Эмирхан
|1
|0.03
|Гюрлер Сердар
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Кени Филипп
|1
|0.03
|Гюрелер Хамза
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|9
|0.29
|Колли Омар
|6
|0.19
|Тосун Дженк
|5
|0.16
|Рашица Милот
|4
|0.13
|Абубакар Венсан
|4
|0.13
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.13
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.06
|Мулека Джексон
|2
|0.06
|Мучи Эрнест
|2
|0.06
|Учан Салих
|1
|0.03
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|6
|2
|Ба Уссейну
|7
|1
|Тюрюдж Дениз
|8
|0
|Опоку Джером
|6
|1
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Абейд Мехди
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Илкхан Эмирхан
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Соуза Жосеф
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Фернандеш Жедсон
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Учан Салих
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Уйсал Неджип
|4
|0
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Масуаку Артур
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Колли Омар
|2
|1
|Геззаль Рашид
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Киличсой Семих
|3
|0
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Тосун Дженк
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Бешикташ
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
7
Истанбул Башакшехир
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Бешикташ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
11
17
Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Бешикташ
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
4
17%
1
5%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
6
25%
3
16%
46-60
5
21%
3
16%
61-75
3
13%
6
32%
76-90
Пропущено
17
24
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
4
17%
1-15
3
18%
5
21%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
12%
5
21%
76-90
Забито
15
22
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
3
20%
4
18%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
7
32%
61-75
5
33%
2
9%
76-90
Пропущено
19
13
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
4
21%
2
15%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
21%
6
46%
76-90
Забито
39
41
15 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 17
10 Не забивали 6
7
18%
5
12%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
9
23%
7
17%
46-60
7
18%
10
24%
61-75
8
21%
8
20%
76-90
Пропущено
36
37
23 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
9
25%
6
16%
1-15
7
19%
5
14%
16-30
7
19%
5
14%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
2
6%
5
14%
61-75
6
17%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0
Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1
Бешикташ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2
Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
5 раз 33%
1:3
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 19%
1:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
2
12 раз 39%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
79
78
412
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
115
510
79
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
247
1219
1417
625
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|31
|16
|4
|11
|54 - 42
|52
|4.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 37
|47
|5.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|55 - 55
|46
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|7.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|39 - 36
|43
|8.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|37 - 43
|41
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 45
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|48 - 43
|39
|13.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|35 - 41
|37
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|37 - 40
|34
|15.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|32 - 45
|33
|17.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|34 - 47
|31
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 61
|30
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|27 - 20
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|6.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6