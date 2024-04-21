Фернандеш с левого угла штрафной наносит отличный обводящий удар в дальний угол - мяч проходит в миллиметрах от "девятки"!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ГАРРИ МАГУАЙР! Бруну Фернандеш подает угловой с правого фланга, а Магуайр, выпрыгнув выше всех, головой отправляет мяч в ближний угол!

В спокойном ключе проходят последние минуты встречи, никакой остроты не создают ни те, ни другие.

О'Хейр получил мяч на правом фланге атаки, однако тут же попал под подкат Каземиро.

Экклз прорывается по правому флангу и остро простреливает с края штрафной - Далот разряжает обстановку, опережая Симмса.

Рэшфорд с левого края штрафной исполняет подачу во вратарскую, где мяч после небольшого рикошета забирает Коллинс.

В три раза больше передач исполнили футболисты "МЮ", точность составляет на данный момент внушительные 93 процента.

Хёйлунн попытался пробить с левой с радиуса штрафной, однако мяч попадает в одного из соперников.

Далот получает мяч на правом краю штрафной и катит под удар Рэшфорду, тот пальнул под перекладину, но Коллинс спас свои ворота!

Всё-таки удается "Юнайтед" к середине тайма выйти вперед, отметим, что в голевом эпизоде Коллинс на выходе прервать прострел не смог.

Экклз прорывался по центральной зоне и оказался на газоне неподалеку от штрафной "МЮ", но свисток Роберта Джонса промолчал.

Рэшфорд вошел в штрафную с левого края, однако обыграть защитника один в один Маркусу не удается.

Гарначо с правого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Хёйлунну снова не удается добраться до мяча.

И еще разок Гарначо с правого края штрафной направляет мяч в центр, в этот раз Коллинс успешно играет на выходе.

Полчаса отыграли команды в этом полуфинале, пока преимущество "МЮ" не вызывает сомнений, ничего не может создать "Ковентри".

Мактоминей сфолил против Бидуэлла неподалеку от угла штрафной площади, вот хороший шанс для "Ковентри".

Сам же Бидуэлл попытался пробить со штрафного в ближний угол, однако мяч попал в "стенку", которую выстроил Онана.

Заброс на правый край штрафной на Гарначо исполняет Каземиро, но Коллинс вышел из ворот и опередил аргентинца.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! СКОТТ МАКТОМИНЕЙ!

Мактоминей катит мяч на правый фланг атаки, Гарначо бросает в прорыв Далота, тот простреливает во вратарскую, куда первым успевает сам шотландец!

22' Фернандеш с углового исполняет перевод к линии штрафной, Гарначо пробивает в касание, но в цель не попадает.

21' Удар Фернандеша из-за пределов штрафной площади парирует Коллинс, в продолжение атаки Хёйлунн заработал угловой.

20' Отметим, что последний раз команды встречались в Кубке лиги в 2007 году, тогда "Ковентри" неожиданно обыграл соперника в гостях со счётом 2:0. В АПЛ же "Ковентри" не появлялся с 2001 года.

19' Рэшфорд после заброса Каземиро врывается в штрафную, опережая Ван Эвейка, однако пробивает Маркус с убойной позиции мимо створа!

18' Затягивается у нас дебют встречи, ничего интересного "Манчестер Юнайтед" создать не может.

17' У "МЮ" в чемпионате Англии довольно серьезное отставание от зоны Лиги чемпионов, надо бороться за Кубок и выходить в Лиге Европы.

16' "Манчестер Юнайтед" в финал Кубка Англии выходил 21 раз, 12 из них стали победными, а 9 - проигранными, в том числе и в прошлом году в дерби с "Манчестер Сити".

14' 72 процента игрового времени мячом владеет "Манчестер Юнайтед", но пока всё происходит в центре поля.

12' Бруну Фернандеш с левого угла штрафной исполняет подачу в центр, но до Хёйлуна мяч не доходит.

11' Напомним, что "Ковентри" в своей истории добрался до финала Кубка однажды, обыграв в 1987 году "Тоттенхэм".

10' Пока спокойно владеет мячом в центре поля "Манчестер Юнайтед", форсировать события "красные дьяволы" не собираются.

9' "МЮ" на предыдущей стадии Кубка в овертайме прошел "Ливерпуль", причем несколько раз команда Эрика Тен Хага уступала в счёте. После этого в АПЛ было три ничейных исхода и драматичное поражение в компенсированное время - 3:4.

8' Первый свой угловой на правом фланге заработали игроки "Ковентри", но с подачей Ван Эвейка оборона "МЮ" справляется.

7' Атака "Ковентри" левым флангом завершается передачей в штрафную, где Онана опережает Симмса.

6' Гарначо после скидки Фернандеша имел шанс пробить с близкого расстояния, однако в падении Алехандро не попал по мячу.

5' Первый угловой в матче заработали гости усилиями Гарначо, но подача Фернандеша на ближнюю штангу была прервана защитниками.

4' В этом розыгрыше Кубка "Ковентри" прошел пять стадий, однако лишь в четвертьфинале им выпада команда из АПЛ - "Вулверхэмптон" был обыгран в гостях в драматичной концовке.

3' "Ковентри" в Чемпионшипе располагается на восьмом месте, от шестого места отставание 9 очков, но при этом у сенсации кубкового розыгрыша две игры в запасе.

2' Напомним, что первый финалист Кубка Англии определился вчера - "Манчестер Сити" обыграл "Челси" благодаря позднему голу Бернарду Силвы.