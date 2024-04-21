Стадион: Уэмбли. Главный судья: Джонс Роберт
0:2
Второй тайм: 50'
Ход матча
23'
0:1
45'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
198 Количество передач 369
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Китчинг
Лиам
28
Экклз
Джош
14
Шиф
Бен
11
Райт
Хаджи
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
37
Майну
Кобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Китчинг ЛиамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Экклз ДжошПолузащитник
-
14 Шиф БенПолузащитник
-
11 Райт ХаджиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Уилсон БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Эндрюс КэйПолузащитник
-
24 Годден МэттНападающий
-
Главный тренер: Робинс Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
78 Луис ДжексонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
62 Форсон ОмариПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
-
84 Итан УитлиНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Ковентри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симмс Эллис
|5
|0.83
|О'Хейр Каллум
|3 (1)
|0.5
|Палмер Кейси
|2
|0.33
|Годден Мэтт
|2
|0.33
|Райт Хаджи
|2
|0.33
|Таварес Фабио2
|2
|0.33
|Шиф Бен
|1
|0.17
|Латибодьер Жоэль
|1
|0.17
|Торп Виктор
|1
|0.17
|Аллен Джейми
|0
|0
|Дасилва Джей
|0
|0
|Экклз Джош
|0
|0
|Томас Бобби
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.4
|Антони
|2
|0.4
|Мактоминай Скотт
|2
|0.4
|Далот Диогу
|1
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.2
|Каземиро Карлос
|1
|0.2
|Магуайр Гарри
|1
|0.2
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.2
|Диалло Амад
|1
|0.2
|Майну Кобби
|1
|0.2
|Гарначо Алехандро
|0
|0
Карточки
Ковентри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дасилва Джей
|1
|0
|Палмер Кейси
|1
|0
|Шиф Бен
|1
|0
|Китчинг Лиам
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Амад
|1
|1
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Ковентри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Ковентри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
5
33%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
5
26%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
32%
3
27%
76-90
0
0%
2
18%
91-120
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Ковентри
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бирмингем - Ковентри 3:0 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Ковентри - Лидс 2:1 Ковентри - Кардифф Сити 1:2
Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Уотфорд - Ковентри 1:2 Ковентри - Ротерхэм 5:0 Вест Бромвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Мейдстон Юнайтед 5:0 Ковентри - Престон Норт Энд 0:3 Сток Сити - Ковентри 0:1 Плимут - Ковентри 2:2 Ковентри - Миллуолл 2:1 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 4:1 Норвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2 Ковентри - Лестер 3:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0
Результаты матчей
Ковентри
Манчестер Юнайтед
Точный счет
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ковентри
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
41
22
32
22
23
14
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|6
|Ковентри
|Симмс Эллис
|5 (2)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ковентри 0:2 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ковентри
3.8% (5)
Ничья
4.6% (6)
Манчестер Юнайтед
91.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
68.42% (78)
Меньше
31.58% (36)
Обе команды забьют
Да
63.16% (72)
Нет
36.84% (42)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
39.2% (51)
0:2 Манчестер Юнайтед
18.5% (24)
1:3 Манчестер Юнайтед
13.1% (17)
0:1 Манчестер Юнайтед
6.9% (9)
0:3 Манчестер Юнайтед
4.6% (6)
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