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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Ковентри
0:2
Второй тайм: 50'
Манчестер Юнайтед

Ход матча

23'
0:1
Мактоминай Скотт
(Далот Диогу)
45'
0:2
Магуайр Гарри
(Фернандеш Бруну)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 198 Количество передач 369
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 127
Ковентри 3.1% (4)
X 4.7% (6)
Манчестер Юнайтед 92.1% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ковентри
Ничья
Манчестер Юнайтед
87.00
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7.24
5.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Коллинс
Брэдли
4
Томас
Бобби
22
Латибодьер
Жоэль
15
Китчинг
Лиам
27
Ван
Эвейк
Милан
21
Бидуэлл
Джейк
28
Экклз
Джош
14
Шиф
Бен
11
Райт
Хаджи
9
Симмс
Эллис
10
О'Хейр
Каллум
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
18
Каземиро
Карлос
5
Магуайр
Гарри
29
Уан-Биссака
Аарон
39
Мактоминай
Скотт
37
Майну
Кобби
17
Гарначо
Алехандро
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
11
Хёйлунн
Расмус
Ковентри
5-3-2
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симмс Эллис 5 0.83
О'Хейр Каллум 3 (1) 0.5
Палмер Кейси 2 0.33
Годден Мэтт 2 0.33
Райт Хаджи 2 0.33
Таварес Фабио2 2 0.33
Шиф Бен 1 0.17
Латибодьер Жоэль 1 0.17
Торп Виктор 1 0.17
Аллен Джейми 0 0
Дасилва Джей 0 0
Экклз Джош 0 0
Томас Бобби 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.4
Антони 2 0.4
Мактоминай Скотт 2 0.4
Далот Диогу 1 0.2
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Каземиро Карлос 1 0.2
Магуайр Гарри 1 0.2
Хёйлунн Расмус 1 0.2
Диалло Амад 1 0.2
Майну Кобби 1 0.2
Гарначо Алехандро 0 0

Карточки

Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дасилва Джей 1 0
Палмер Кейси 1 0
Шиф Бен 1 0
Китчинг Лиам 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Амад 1 1
Фернандеш Бруну 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Линделоф Виктор 1 0

Результаты матчей

Ковентри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Ковентри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
5
33%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
5
26%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
32%
3
27%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Ковентри
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бирмингем - Ковентри 3:0 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Ковентри - Лидс 2:1 Ковентри - Кардифф Сити 1:2
Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Уотфорд - Ковентри 1:2 Ковентри - Ротерхэм 5:0 Вест Бромвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Мейдстон Юнайтед 5:0 Ковентри - Престон Норт Энд 0:3 Сток Сити - Ковентри 0:1 Плимут - Ковентри 2:2 Ковентри - Миллуолл 2:1 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 4:1 Норвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2 Ковентри - Лестер 3:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Ковентри
Манчестер Юнайтед

Точный счет

4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ковентри
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
4.5
Больше Меньше
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
4
1
2.5
2
2
3
2
3.5
2
2
2
3
4.5
1
4
5.5
1/32 финала
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
2 Лутон Таун
6 Манчестер Сити
4 Блэкберн
5 Ньюкасл
3 Челси
2 Лидс
0 Борнмут
1 Лестер
1 Вулверхэмптон
0 Брайтон
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
0 Ноттингем Форест
1 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
0 Саутгемптон
1/4 финала
2 Манчестер Сити
0 Ньюкасл
4 Челси
2 Лестер
2 Вулверхэмптон
3 Ковентри
4 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
1/2 финала
1 Манчестер Сити
0 Челси
Ковентри
Манчестер Юнайтед
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 6
Ковентри Симмс Эллис 5 (2)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Брайтон Педро Жоао 5
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Латибодьер исполняет заброс в чужую штрафную площадь, но оборона "МЮ" действует внимательно.
  • Опасный момент
    48'
    Фернандеш с левого угла штрафной наносит отличный обводящий удар в дальний угол - мяч проходит в миллиметрах от "девятки"!
  • 47'
    Спокойно "Манчестер Юнайтед" начинает вторую половину, пытаясь выманить соперника и заставить того прессинговать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ГАРРИ МАГУАЙР!
    Бруну Фернандеш подает угловой с правого фланга, а Магуайр, выпрыгнув выше всех, головой отправляет мяч в ближний угол!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Роберт Джонс к основному времени первого тайма.
  • Опасный момент
    44'
    Далот получает мяч на правом краю штрафной и катит под удар Рэшфорду, тот пальнул под перекладину, но Коллинс спас свои ворота!
  • 43'
    Хёйлунн попытался пробить с левой с радиуса штрафной, однако мяч попадает в одного из соперников.
  • 42'
    В три раза больше передач исполнили футболисты "МЮ", точность составляет на данный момент внушительные 93 процента.
  • 41'
    Рэшфорд с левого края штрафной исполняет подачу во вратарскую, где мяч после небольшого рикошета забирает Коллинс.
  • 40'
    Похожей на голевую атаку "МЮ" получилась предыдущая наступательная акция "Ковентри", но Далот откровенно спас манкунианцев.
  • 39'
    Экклз прорывается по правому флангу и остро простреливает с края штрафной - Далот разряжает обстановку, опережая Симмса.
  • 37'
    О'Хейр получил мяч на правом фланге атаки, однако тут же попал под подкат Каземиро.
  • 36'
    В спокойном ключе проходят последние минуты встречи, никакой остроты не создают ни те, ни другие.
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    • 34'
      Заброс на правый край штрафной на Гарначо исполняет Каземиро, но Коллинс вышел из ворот и опередил аргентинца.
    • 33'
      Сам же Бидуэлл попытался пробить со штрафного в ближний угол, однако мяч попал в "стенку", которую выстроил Онана.
    • Фол, нарушение
      32'
      Мактоминей сфолил против Бидуэлла неподалеку от угла штрафной площади, вот хороший шанс для "Ковентри".
    • 31'
      Полчаса отыграли команды в этом полуфинале, пока преимущество "МЮ" не вызывает сомнений, ничего не может создать "Ковентри".
    • 30'
      И еще разок Гарначо с правого края штрафной направляет мяч в центр, в этот раз Коллинс успешно играет на выходе.
    • 29'
      Гарначо с правого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Хёйлунну снова не удается добраться до мяча.
    • 28'
      "Манчестер Юнайтед" продолжает спокойно контролировать мяч, всё-таки чувствуется, что встречаются команды с разных дивизионов.
    • 27'
      Рэшфорд вошел в штрафную с левого края, однако обыграть защитника один в один Маркусу не удается.
    • Судья
      25'
      Экклз прорывался по центральной зоне и оказался на газоне неподалеку от штрафной "МЮ", но свисток Роберта Джонса промолчал.
    • 24'
      Всё-таки удается "Юнайтед" к середине тайма выйти вперед, отметим, что в голевом эпизоде Коллинс на выходе прервать прострел не смог.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! СКОТТ МАКТОМИНЕЙ!
      Мактоминей катит мяч на правый фланг атаки, Гарначо бросает в прорыв Далота, тот простреливает во вратарскую, куда первым успевает сам шотландец!
    • Угловой
      22'
      Фернандеш с углового исполняет перевод к линии штрафной, Гарначо пробивает в касание, но в цель не попадает.
    • 21'
      Удар Фернандеша из-за пределов штрафной площади парирует Коллинс, в продолжение атаки Хёйлунн заработал угловой.
    • 20'
      Отметим, что последний раз команды встречались в Кубке лиги в 2007 году, тогда "Ковентри" неожиданно обыграл соперника в гостях со счётом 2:0. В АПЛ же "Ковентри" не появлялся с 2001 года.
    • Опасный момент
      19'
      Рэшфорд после заброса Каземиро врывается в штрафную, опережая Ван Эвейка, однако пробивает Маркус с убойной позиции мимо створа!
    • 18'
      Затягивается у нас дебют встречи, ничего интересного "Манчестер Юнайтед" создать не может.
    • 17'
      У "МЮ" в чемпионате Англии довольно серьезное отставание от зоны Лиги чемпионов, надо бороться за Кубок и выходить в Лиге Европы.
    • 16'
      "Манчестер Юнайтед" в финал Кубка Англии выходил 21 раз, 12 из них стали победными, а 9 - проигранными, в том числе и в прошлом году в дерби с "Манчестер Сити".
    • 14'
      72 процента игрового времени мячом владеет "Манчестер Юнайтед", но пока всё происходит в центре поля.
    • 12'
      Бруну Фернандеш с левого угла штрафной исполняет подачу в центр, но до Хёйлуна мяч не доходит.
    • 11'
      Напомним, что "Ковентри" в своей истории добрался до финала Кубка однажды, обыграв в 1987 году "Тоттенхэм".
    • 10'
      Пока спокойно владеет мячом в центре поля "Манчестер Юнайтед", форсировать события "красные дьяволы" не собираются.
    • 9'
      "МЮ" на предыдущей стадии Кубка в овертайме прошел "Ливерпуль", причем несколько раз команда Эрика Тен Хага уступала в счёте. После этого в АПЛ было три ничейных исхода и драматичное поражение в компенсированное время - 3:4.
    • Угловой
      8'
      Первый свой угловой на правом фланге заработали игроки "Ковентри", но с подачей Ван Эвейка оборона "МЮ" справляется.
    • 7'
      Атака "Ковентри" левым флангом завершается передачей в штрафную, где Онана опережает Симмса.
    • 6'
      Гарначо после скидки Фернандеша имел шанс пробить с близкого расстояния, однако в падении Алехандро не попал по мячу.
    • Угловой
      5'
      Первый угловой в матче заработали гости усилиями Гарначо, но подача Фернандеша на ближнюю штангу была прервана защитниками.
    • 4'
      В этом розыгрыше Кубка "Ковентри" прошел пять стадий, однако лишь в четвертьфинале им выпада команда из АПЛ - "Вулверхэмптон" был обыгран в гостях в драматичной концовке.
    • 3'
      "Ковентри" в Чемпионшипе располагается на восьмом месте, от шестого места отставание 9 очков, но при этом у сенсации кубкового розыгрыша две игры в запасе.
    • 2'
      Напомним, что первый финалист Кубка Англии определился вчера - "Манчестер Сити" обыграл "Челси" благодаря позднему голу Бернарду Силвы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wembley. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ковентри 0:2 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ковентри
    3.8% (5)
    Ничья
    4.6% (6)
    Манчестер Юнайтед
    91.5% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (78)
    Меньше
    31.58% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (72)
    Нет
    36.84% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    39.2% (51)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    18.5% (24)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    13.1% (17)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    6.9% (9)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    4.6% (6)
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    Манчестер Юнайтед
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