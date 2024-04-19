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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Ковентри
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 40
Ковентри 2.5% (1)
X 5% (2)
Манчестер Юнайтед 92.5% (37)
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Лучшие коэффициенты
Ковентри
Ничья
Манчестер Юнайтед
5.80
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5.20
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6.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симмс Эллис 5 1
О'Хейр Каллум 3 (1) 0.6
Палмер Кейси 2 0.4
Годден Мэтт 2 0.4
Райт Хаджи 2 0.4
Таварес Фабио2 2 0.4
Шиф Бен 1 0.2
Латибодьер Жоэль 1 0.2
Торп Виктор 1 0.2
Аллен Джейми 0 0
Дасилва Джей 0 0
Экклз Джош 0 0
Томас Бобби 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антони 2 0.5
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.5
Рэшфорд Маркус 1 0.25
Мактоминай Скотт 1 0.25
Далот Диогу 1 0.25
Каземиро Карлос 1 0.25
Хёйлунн Расмус 1 0.25
Диалло Амад 1 0.25
Майну Кобби 1 0.25
Гарначо Алехандро 0 0

Карточки

Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дасилва Джей 1 0
Палмер Кейси 1 0
Шиф Бен 1 0
Китчинг Лиам 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Амад 1 1
Фернандеш Бруну 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Линделоф Виктор 1 0

Результаты матчей

Ковентри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Ковентри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
5
33%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
5
26%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
32%
3
27%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Ковентри
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бирмингем - Ковентри 3:0 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Ковентри - Лидс 2:1 Ковентри - Кардифф Сити 1:2
Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Уотфорд - Ковентри 1:2 Ковентри - Ротерхэм 5:0 Вест Бромвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Мейдстон Юнайтед 5:0 Ковентри - Престон Норт Энд 0:3 Сток Сити - Ковентри 0:1 Плимут - Ковентри 2:2 Ковентри - Миллуолл 2:1 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 4:1 Норвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2 Ковентри - Лестер 3:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Ковентри
Манчестер Юнайтед

Точный счет

4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ковентри
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
4.5
Больше Меньше
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
4
1
2.5
2
2
3
2
3.5
2
2
2
3
4.5
1
4
5.5
1/32 финала
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
2 Лутон Таун
6 Манчестер Сити
4 Блэкберн
5 Ньюкасл
3 Челси
2 Лидс
0 Борнмут
1 Лестер
1 Вулверхэмптон
0 Брайтон
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
0 Ноттингем Форест
1 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
0 Саутгемптон
1/4 финала
2 Манчестер Сити
0 Ньюкасл
4 Челси
2 Лестер
2 Вулверхэмптон
3 Ковентри
4 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
1/2 финала
Манчестер Сити
Челси
Ковентри
Манчестер Юнайтед
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 6
Ковентри Симмс Эллис 5 (2)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Брайтон Педро Жоао 5
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ковентри - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 16 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

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    • Прогнозы 40
    Ковентри 2.5% (1)
    X 5% (2)
    Манчестер Юнайтед 92.5% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ковентри
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    5.80
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    5.20
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    Прогнозы на матч Ковентри - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ковентри
    2.5% (1)
    Ничья
    5% (2)
    Манчестер Юнайтед
    92.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (21)
    Нет
    44.74% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    37.5% (15)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    27.5% (11)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    10% (4)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    7.5% (3)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    5% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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