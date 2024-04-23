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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 1350
Сваровски Тироль
1:0
Конец матча
Аустрия Вена
0'
42' Желтая карточка
Felix Bacher
53' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
1:0
87' Пенальти
Томич Денис
90' Красная карточка
Гуэнуш Хаким
90'+5
40
Стейскал
Адам
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
6
Зульцбахер
Лукас
28
Thomas
Geris
7
Кронбергер
Лука
17
Нашбергер
Йоханнес
10
Блуме
Брор
9
Прелец
Ник
11
Букса
Александр
1
Фрюхтль
Кристиан
66
Мартинс
Марвин
24
Tin
Plavotic
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
41
Крэтзиг
Франс
30
Фишер
Манфред
37
Вельс
Моритц
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
9
Хускович
Муарем
Сваровски Тироль
5-3-2
Аустрия Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Аустрия Вена

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Б
3:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:3
К
5:2
Б
3:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
74

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 7 0.25
Диарра Мамаду 4 0.14
Кронбергер Лука 3 0.11
Эртльталер Юлиус 2 0.07
Тафернер Маттойс 1 0.04
Шульц Кофи 1 0.04
Скрбо Стефан 1 0.04
Букса Александр 1 (1) 0.04
Osarenren Okungbowa 1 0.04
Огринец Санди 1 0.04
Зульцбахер Лукас 1 0.04
Томич Денис 1 (1) 0.04
Гугганиг Давид 0 0
Felix Bacher 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 11 0.39
Фитц Доминик 7 (3) 0.25
Асллани Фисник 3 0.11
Шмидт Александер 2 0.07
Хускович Муарем 2 0.07
Вучич Ромео 2 0.07
Ранфтль Райнхольд 1 0.04
Крэтзиг Франс 1 0.04
Гуэнуш Хаким 1 0.04
Хандль Йоханнес 1 0.04
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 8 0
Гугганиг Давид 6 1
Felix Bacher 5 1
Тафернер Маттойс 6 0
Зульцбахер Лукас 4 1
Диарра Мамаду 5 0
Эртльталер Юлиус 5 0
Устюндаг Джем 4 0
Osarenren Okungbowa 3 0
Шульц Кофи 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Стейскал Адам 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Прелец Ник 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Thomas Geris 1 0
Томас Зильбербергер 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 8 2
Хандль Йоханнес 8 0
Ранфтль Райнхольд 7 0
Мартинс Марвин 3 2
Фишер Манфред 5 0
Крэтзиг Франс 5 0
Холланд Джеймс 3 1
Гуэнуш Хаким 3 1
Грубер Андреас 4 0
Фитц Доминик 4 0
Хускович Муарем 4 0
Юкич Александар 4 0
Балтакса Матан 3 0
Michael Wimmer 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Вельс Моритц 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Шмидт Александер 2 0
Кос Мирко 0 1
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Аустрия Вена
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
5
Сваровски Тироль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Аустрия Вена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

8
18
Сваровски Тироль
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Аустрия Вена
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

22
4

Упущенные победы

15
23

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
7%
6
46%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Пропущено

26
17
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
6
23%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
2
8%
5
29%
29%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
6
23%
2
12%
61-75
7
27%
3
18%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
1
11%
3
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
6
33%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Пропущено

24
8
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 5
4
17%
3
38%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
6
25%
1
13%
46-60
1
4%
1
13%
61-75
8
33%
2
25%
76-90

Забито

24
31
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 15
14 Не забивали 11
2
8%
9
29%
29%
1-15
2
8%
1
3%
16-30
7
29%
29%
8
26%
31-45
6
25%
4
13%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
3
13%
7
23%
76-90

Пропущено

50
25
18 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 15
10
20%
5
20%
1-15
2
4%
2
8%
16-30
6
12%
6
24%
31-45
10
20%
4
16%
46-60
7
14%
3
12%
61-75
15
30%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2
Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Аустрия Вена

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
5 раз 36%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
3:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 46%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
13
0.5
Больше Меньше
17
11
7
21
1.5
10
18
2
26
2.5
3
25
1
27
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 13 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Йегер Лукас 10
Альтах Mike-Steven Baehre 10
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Felix Bacher получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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