Тур: 28. Стадион: Тиволи Ной. Зрители: 1350
1:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаFelix Bacher
53' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
1:0
87' ПенальтиТомич Денис
90' Красная карточкаГуэнуш Хаким
90'+5
Ход матча
42'
53'
87'
1:0
90'
28
Thomas
Geris
10
Блуме
Брор
24
Tin
Plavotic
37
Вельс
Моритц
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Thomas GerisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
21 Гуэнуш ХакимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Aleksa Ilic
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Сваровски Тироль
Аустрия Вена
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
74
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|7
|0.25
|Диарра Мамаду
|4
|0.14
|Кронбергер Лука
|3
|0.11
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.07
|Тафернер Маттойс
|1
|0.04
|Шульц Кофи
|1
|0.04
|Скрбо Стефан
|1
|0.04
|Букса Александр
|1 (1)
|0.04
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.04
|Огринец Санди
|1
|0.04
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.04
|Томич Денис
|1 (1)
|0.04
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Felix Bacher
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|11
|0.39
|Фитц Доминик
|7 (3)
|0.25
|Асллани Фисник
|3
|0.11
|Шмидт Александер
|2
|0.07
|Хускович Муарем
|2
|0.07
|Вучич Ромео
|2
|0.07
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.04
|Крэтзиг Франс
|1
|0.04
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.04
|Хандль Йоханнес
|1
|0.04
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|6
|1
|Felix Bacher
|5
|1
|Тафернер Маттойс
|6
|0
|Зульцбахер Лукас
|4
|1
|Диарра Мамаду
|5
|0
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Osarenren Okungbowa
|3
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Thomas Geris
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|8
|2
|Хандль Йоханнес
|8
|0
|Ранфтль Райнхольд
|7
|0
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Фишер Манфред
|5
|0
|Крэтзиг Франс
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Гуэнуш Хаким
|3
|1
|Грубер Андреас
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Вельс Моритц
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Шмидт Александер
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Аустрия Вена
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
5
Сваровски Тироль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Аустрия Вена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
8
18
Сваровски Тироль
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Аустрия Вена
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
22
4
Упущенные победы
15
23
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
7%
6
46%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
26
17
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
6
23%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
2
8%
5
29%
29%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
6
23%
2
12%
61-75
7
27%
3
18%
76-90
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
1
11%
3
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
6
33%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
24
8
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 5
4
17%
3
38%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
6
25%
1
13%
46-60
1
4%
1
13%
61-75
8
33%
2
25%
76-90
Забито
24
31
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 15
14 Не забивали 11
2
8%
9
29%
29%
1-15
2
8%
1
3%
16-30
7
29%
29%
8
26%
31-45
6
25%
4
13%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
3
13%
7
23%
76-90
Пропущено
50
25
18 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 15
10
20%
5
20%
1-15
2
4%
2
8%
16-30
6
12%
6
24%
31-45
10
20%
4
16%
46-60
7
14%
3
12%
61-75
15
30%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2
Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Аустрия Вена
Точный счет
0:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
5 раз 36%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
3:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 46%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
410
68
113
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
95
311
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1513
Больше Меньше
1711
721
1018
226
325
127
127
127
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|13 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 8