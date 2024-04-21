Позже
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Айн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
11
0
Голов в среднем за матч
1.83
0
Среднее время на гол
49
0
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
1.91
0.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
165
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|8 (1)
|0.73
|Аль-Давсари Салем
|5
|0.45
|Малком Филипе
|4
|0.36
|Ричард Майкл
|2
|0.18
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.09
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.09
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.09
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0.09
|Неймар
|1
|0.09
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.09
|Невеш Рубен
|1
|0.09
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0.09
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.09
|Абдулхамид Сауд
|0
|0
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфиане
|11 (3)
|1
|Лаба Коджо
|6
|0.55
|Гамарра Алехандро
|3 (1)
|0.27
|Отонне Куаме
|2
|0.18
|Насименту Эрик
|1
|0.09
|Аль-Шамси Султан
|1
|0.09
|Аль-Балуши Халид
|1
|0.09
|Халфан Исса
|1
|0.09
|Ацили Омер
|1 (1)
|0.09
|Мохаммед Бандар
|0
|0
|Паласиос Матиас
|0
|0
|Пак Ен-У
|0
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Фарадж Салман
|2
|1
|Аль-Булаихи Али
|3
|0
|Кулибали Калиду
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|Неймар
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Аль-Овайс Мохаммед
|1
|0
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0
|Альвотаян Хабиб
|1
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
|Абдулхамид Сауд
|1
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Балуши Мохаммед
|4
|0
|Мохаммед Бандар
|3
|0
|Рахими Суфиане
|3
|0
|Насименту Эрик
|2
|0
|Аль-Шамси Султан
|2
|0
|Отонне Куаме
|2
|0
|Аль-Блоши Халед Али
|2
|0
|Лоулендо Джозана Эпифани
|2
|0
|Бармен Ахмед
|1
|0
|Еиса Халид
|1
|0
|Гамарра Алехандро
|1
|0
|Хашеми Халид
|1
|0
|Джума Саид
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Саид Мансур
|1
|0
|Мохаммад Хазем
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аль-Айн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
1
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Аль-Айн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
12
15
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Аль-Айн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
7
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Забито
14
16
1 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
7
50%
2
13%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
28
28
5 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
2
7%
4
14%
1-15
1
4%
5
18%
16-30
2
7%
9
32%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
14
50%
2
7%
76-90
0
0%
1
4%
91-120
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
3
38%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
5
33%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0
Аль-Айн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Айн - Аль-Джазира 2:2 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 1:3 Аль-Айн - Аль-Шарджа 1:1
Аджман - Аль-Айн 0:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Айн
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
4:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
4
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
4:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
6
1 раз 9%
3
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Айн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
33
14
33
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
47
65
110
38
110
110
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|11 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|6 (1)
|Ухань Три Таунс
|Гао Чжуньи
|1 3
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|4
|Аль-Айн
|Аль-Балуши Мохаммед
|4
|Шаньдун Тайшань
|Се Вэньфэн
|4
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
94.3% (50)
Ничья
3.8% (2)
Аль-Айн
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.46% (33)
Меньше
36.54% (19)
Обе команды забьют
Да
53.85% (28)
Нет
46.15% (24)
Популярный счёт
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
37.7% (20)
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
17% (9)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
15.1% (8)
3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
9.4% (5)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
7.5% (4)
1:1 Ничья
3.8% (2)
4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3.8% (2)
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