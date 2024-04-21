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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Айн
Прогнозы 53
Аль-Хиляль Эр-Рияд 94.3% (50)
X 3.8% (2)
Аль-Айн 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Айн
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История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Айн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
4:2
ЛЧА
2:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:0
ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:0
ЛЧА
2:0
ЛЧА
3:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

11
0

Голов в среднем за матч

1.83
0

Среднее время на гол

49
0

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

1.91
0.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
165

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 8 (1) 0.73
Аль-Давсари Салем 5 0.45
Малком Филипе 4 0.36
Ричард Майкл 2 0.18
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.09
Милинкович-Савич Сергей 1 0.09
Аль-Булаихи Али 1 0.09
Аль-Хамдан Абдулла 1 0.09
Неймар 1 0.09
Аль-Шахрани Яссер 1 0.09
Невеш Рубен 1 0.09
Аль-Малки Абдуллела 1 0.09
Аль-Шехри Салех 1 0.09
Абдулхамид Сауд 0 0
Аль-Давсари Нассер 0 0
Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфиане 11 (3) 1
Лаба Коджо 6 0.55
Гамарра Алехандро 3 (1) 0.27
Отонне Куаме 2 0.18
Насименту Эрик 1 0.09
Аль-Шамси Султан 1 0.09
Аль-Балуши Халид 1 0.09
Халфан Исса 1 0.09
Ацили Омер 1 (1) 0.09
Мохаммед Бандар 0 0
Паласиос Матиас 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 2 1
Аль-Булаихи Али 3 0
Кулибали Калиду 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Неймар 1 0
Митрович Александар 1 0
Невеш Рубен 1 0
Малком Филипе 1 0
Аль-Овайс Мохаммед 1 0
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Альвотаян Хабиб 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0
Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Балуши Мохаммед 4 0
Мохаммед Бандар 3 0
Рахими Суфиане 3 0
Насименту Эрик 2 0
Аль-Шамси Султан 2 0
Отонне Куаме 2 0
Аль-Блоши Халед Али 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Еиса Халид 1 0
Гамарра Алехандро 1 0
Хашеми Халид 1 0
Джума Саид 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Мохаммад Хазем 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аль-Айн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

1
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Аль-Айн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

12
15
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Аль-Айн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
7
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Забито

14
16
1 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
7
50%
2
13%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

28
28
5 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
2
7%
4
14%
1-15
1
4%
5
18%
16-30
2
7%
9
32%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
14
50%
2
7%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
3
38%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
5
33%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0
Аль-Айн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Айн - Аль-Джазира 2:2 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 1:3 Аль-Айн - Аль-Шарджа 1:1
Аджман - Аль-Айн 0:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Айн

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
4:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
4
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
4:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
6
1 раз 9%
3
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Айн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
3
3
1
4
3.5
3
3
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
8
3
4
7
2.5
6
5
1
10
3.5
3
8
1
10
4.5
1
10
5.5
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
2 Ульсан Хёндэ
1 Шаньдун Тайшань
3 Йокогама Ф-Маринос
7 Аль-Айн
5 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
1 Ульсан Хёндэ
0 Йокогама Ф-Маринос
4 Аль-Айн
2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Айн Рахими Суфиане 11 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ухань Три Таунс Гао Чжуньи 1 3
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 4
Аль-Айн Аль-Балуши Мохаммед 4
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 94.3% (50)
    X 3.8% (2)
    Аль-Айн 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Айн
    1.27
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    Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн

    Исход игры
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    94.3% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Аль-Айн
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.46% (33)
    Меньше
    36.54% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (28)
    Нет
    46.15% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    37.7% (20)
    2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    17% (9)
    1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    15.1% (8)
    3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    9.4% (5)
    3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    7.5% (4)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    3.8% (2)
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    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Аль-Айн
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