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  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Сент-Трейден
0:2
Конец матча
Гент
0'
9' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
0:0
12' Не забитый пенальти
Койта Абубакари
0:1
44' Гол
Тиссудали Тарик
84' Желтая карточка
Бока Эрик
0:2
85' Гол
Митрович Стефан
90' Желтая карточка
Кая Фатих
90'+6
1
Судзуки
Дзион
22
Янсенс
Вольке
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
60
Robert-Jan
Vanwesemael
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
18
Стеккерс
Ярне
7
Койта
Абубакари
15
Kahveh
Zahiroleslam
33
Руф
Дави
20
Митрович
Стефан
4
Ватанабэ
Цуёси
34
Jorthy
Mokio
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
6
Гандельман
Омри
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
19
Сурдез
Франк
10
Тиссудали
Тарик
Сент-Трейден
3-4-2-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Гент

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

31 матч

32.3%
22.6%
45.1%
10 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
4:1
К
0:1
ПДА
2:2
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
4:1
ПДА
0:0
ТМК
4:2
ПДА
0:2
К
1:3
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:2
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.59
0.93

Среднее время на гол

56
96

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.93
1.65

Среднее время на гол

46
54

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

1.74
1.32

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 15 (3) 0.43
Стеккерс Ярне 6 0.17
Ито Рётаро 6 0.17
Kahveh Zahiroleslam 5 0.14
Бока Эрик 2 0.06
Хасиока Даики 2 0.06
Mathias Delorge 1 0.03
Фуджита Джоэл Чима 1 0.03
Harry Charsley 1 0.03
Кая Фатих 1 0.03
Бертаччини Адриано 1 0.03
Огава Рёя 0 0
Анану Фредерик 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 13 0.37
Гандельман Омри 10 0.29
Кейперс Уго 6 (1) 0.17
Хон Хён-Сок 5 0.14
Самуаз Матисс 5 0.14
Геркенс Питер 4 0.11
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.11
Орбан Гифт 3 0.09
Фернандес-Пардо Матиас 3 0.09
Фофана Малик 2 0.06
Ватанабэ Цуёси 2 0.06
Кандусс Исмаэль 2 0.06
Кумс Свен 1 0.03
Торунарига Джордан 1 0.03
Депуатр Лоран 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Браун Арчи 0 0
Сурдез Франк 0 0
Фадига Ноа 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 7 0
Годо Бруно 6 0
Койта Абубакари 6 0
Янсенс Вольке 5 0
Mathias Delorge 5 0
Хасиока Даики 4 0
Кая Фатих 4 0
Анану Фредерик 2 1
Бока Эрик 3 0
Harry Charsley 3 0
Kahveh Zahiroleslam 3 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Бертаччини Адриано 1 0
Ямамото Рихито 1 0
Дюмон Оливье 1 0
Стеккерс Ярне 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 7 0
Де Сар Жюльен 6 0
Кандусс Исмаэль 4 1
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Тиссудали Тарик 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Кейперс Уго 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Орбан Гифт 0 1
Митрович Стефан 1 0
Геркенс Питер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Гент
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
9
Сент-Трейден
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Гент
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

22
4

Упущенные победы

17
38
Сент-Трейден
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
26% (9)
26% (9)
Гент
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

26
7

Упущенные победы

23
47

Голы по времени матча

Забито

21
24
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
3
14%
4
17%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
11
52%
5
21%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
5
22%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
6
29%
4
17%
76-90

Забито

20
40
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
5
25%
1
3%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
4
20%
11
28%
31-45
1
5%
10
25%
46-60
2
10%
7
18%
61-75
7
35%
6
15%
76-90

Пропущено

35
22
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
11%
5
23%
1-15
1
3%
5
23%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
9
26%
1
5%
46-60
7
20%
4
18%
61-75
8
23%
4
18%
76-90

Забито

41
64
16 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
8
20%
5
8%
1-15
1
2%
10
16%
16-30
7
17%
15
23%
31-45
3
7%
15
23%
46-60
4
10%
8
13%
61-75
18
44%
11
17%
76-90

Пропущено

56
45
21 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 26
7
13%
6
13%
1-15
3
5%
9
20%
16-30
11
20%
8
18%
31-45
12
21%
6
13%
46-60
9
16%
8
18%
61-75
14
25%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1
Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
Гент

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
1:0
6 раз 17%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
2:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
6
12
1.5
12
5
2
16
2.5
7
10
1
17
3.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
4
5
12
1.5
8
10
3
14
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
31
4
11
24
1.5
20
15
5
30
2.5
10
25
1
34
3.5
4
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 0 1 14 - 4 36
2.
Мехелен
 5 2 1 2 9 - 10 30
3.
Сент-Трейден
 5 2 1 2 8 - 8 27
4.
АХ Лёвен
 5 2 2 1 6 - 5 23
5.
Стандард
 5 0 4 1 7 - 11 21
6.
Вестерло
 5 0 2 3 6 - 12 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 8 - 2 30
2.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 5 - 5 24
3.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
4.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 3
5.
Стандард
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Вестерло
 3 0 2 1 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 5 27
2.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
3.
Вестерло
 2 0 0 2 2 - 5 15
4.
Гент
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 17 (8)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Сурдез Франк сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Тиссудали Тарик бьет в цель!
  • 12'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Койта Абубакари пробил пенальти, но не смог забить!
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    • 9'
      Де Сар Жюльен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сент-Трейден 0:2 Гент онлайн

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