Тур: 5. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
0:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
0:0
12' Не забитый пенальтиКойта Абубакари
0:1
44' ГолТиссудали Тарик
84' Желтая карточкаБока Эрик
0:2
85' ГолМитрович Стефан
90' Желтая карточкаКая Фатих
90'+6
Ход матча
12'
0:0
44'
0:1
84'
85'
0:2
90'
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
33
Руф
Дави
34
Jorthy
Mokio
19
Сурдез
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Jorthy MokioЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
-
21 Агбор БрайянЗащитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Сент-Трейден
Гент
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
31 матч
32.3%
22.6%
45.1%
10 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.59
0.93
Среднее время на гол
56
96
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.93
1.65
Среднее время на гол
46
54
Всего голов
54
41
Голов в среднем за матч
1.74
1.32
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
51
68
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|15 (3)
|0.43
|Стеккерс Ярне
|6
|0.17
|Ито Рётаро
|6
|0.17
|Kahveh Zahiroleslam
|5
|0.14
|Бока Эрик
|2
|0.06
|Хасиока Даики
|2
|0.06
|Mathias Delorge
|1
|0.03
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.03
|Harry Charsley
|1
|0.03
|Кая Фатих
|1
|0.03
|Бертаччини Адриано
|1
|0.03
|Огава Рёя
|0
|0
|Анану Фредерик
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|13
|0.37
|Гандельман Омри
|10
|0.29
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.17
|Хон Хён-Сок
|5
|0.14
|Самуаз Матисс
|5
|0.14
|Геркенс Питер
|4
|0.11
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.11
|Орбан Гифт
|3
|0.09
|Фернандес-Пардо Матиас
|3
|0.09
|Фофана Малик
|2
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.06
|Кандусс Исмаэль
|2
|0.06
|Кумс Свен
|1
|0.03
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|Депуатр Лоран
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Браун Арчи
|0
|0
|Сурдез Франк
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|7
|0
|Годо Бруно
|6
|0
|Койта Абубакари
|6
|0
|Янсенс Вольке
|5
|0
|Mathias Delorge
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Кая Фатих
|4
|0
|Анану Фредерик
|2
|1
|Бока Эрик
|3
|0
|Harry Charsley
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Бертаччини Адриано
|1
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
|Стеккерс Ярне
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|7
|0
|Де Сар Жюльен
|6
|0
|Кандусс Исмаэль
|4
|1
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Митрович Стефан
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Гент
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
9
Сент-Трейден
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Гент
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
22
4
Упущенные победы
17
38
Сент-Трейден
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
26% (9)
26% (9)
Гент
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
26
7
Упущенные победы
23
47
Голы по времени матча
Забито
21
24
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
3
14%
4
17%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
11
52%
5
21%
76-90
Пропущено
21
23
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
5
22%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
6
29%
4
17%
76-90
Забито
20
40
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
5
25%
1
3%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
4
20%
11
28%
31-45
1
5%
10
25%
46-60
2
10%
7
18%
61-75
7
35%
6
15%
76-90
Пропущено
35
22
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
11%
5
23%
1-15
1
3%
5
23%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
9
26%
1
5%
46-60
7
20%
4
18%
61-75
8
23%
4
18%
76-90
Забито
41
64
16 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
8
20%
5
8%
1-15
1
2%
10
16%
16-30
7
17%
15
23%
31-45
3
7%
15
23%
46-60
4
10%
8
13%
61-75
18
44%
11
17%
76-90
Пропущено
56
45
21 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 26
7
13%
6
13%
1-15
3
5%
9
20%
16-30
11
20%
8
18%
31-45
12
21%
6
13%
46-60
9
16%
8
18%
61-75
14
25%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1
Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Гент
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
1:0
6 раз 17%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
2:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
612
125
216
710
117
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
144
512
810
314
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
314
1124
2015
530
1025
134
431
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|17 (8)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9