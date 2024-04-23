Тур: 5. Стадион: Морис Дюфран.
Ход матча
80'
16
Бодар
Арно
33
Сахабо
Хаким
61
Cihan
Canak
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
23
Фулон
Дам
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фини СейдуНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
23 Фулон ДамНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
Стандард
Мехелен
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
27 матчей
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
2
1.08
Среднее время на гол
45
83
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.2
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
52
31
Голов в среднем за матч
1.93
1.15
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
46
78
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|12 (2)
|0.34
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.2
|Йебоа Келвин
|4
|0.11
|Альсате Стивен
|2
|0.06
|Баликвиша Вильям
|2
|0.06
|Лайфис Константинос
|2
|0.06
|Сова Камал
|2
|0.06
|Фосси Марлон
|1
|0.03
|Прайс Айзек
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|О'Нил Эйден
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|Драгус Денис
|1
|0.03
|Nathan Ngoy
|1
|0.03
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|7
|0.2
|Схоофс Роб
|6
|0.17
|Хайреманс Джеффри
|5 (3)
|0.14
|Флюке Патрик
|4
|0.11
|Бассетте Норман
|4
|0.11
|Фулон Дам
|3
|0.09
|Антонио Билл
|3
|0.09
|Слимани Ислам
|2
|0.06
|Бейтс Дэвид
|2
|0.06
|Коббо Элиас
|2
|0.06
|Лаубербах Лион
|2
|0.06
|Бафдили Билал
|2
|0.06
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Rafik Belghali
|1
|0.03
|Конате Мори
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Канга Вилфрид
|5
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Кавабэ Хаяо
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Прайс Айзек
|3
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|3
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Йебоа Келвин
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
|Сахабо Хаким
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|7
|0
|Бейтс Дэвид
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Слимани Ислам
|3
|1
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Гарананга Мунаше
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Бассетте Норман
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Мехелен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
3
5
Стандард
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Мехелен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
18
22
Стандард
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (10)
54% (19)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Мехелен
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
26% (9)
49% (17)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
31
17
Упущенные победы
21
27
Голы по времени матча
Забито
17
20
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
26 Не забивали 23
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
4
24%
5
25%
61-75
3
18%
5
25%
76-90
Пропущено
13
28
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
1
8%
2
7%
1-15
4
31%
6
21%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
2
15%
7
25%
61-75
5
38%
6
21%
76-90
Забито
22
26
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
6
23%
31-45
3
14%
6
23%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
6
27%
9
35%
76-90
Пропущено
40
18
18 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 10
4
10%
3
17%
1-15
6
15%
2
11%
16-30
8
20%
3
17%
31-45
5
13%
1
6%
46-60
5
13%
2
11%
61-75
12
30%
7
39%
76-90
Забито
39
46
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 15
14 Не забивали 10
4
10%
3
7%
1-15
5
13%
2
4%
16-30
8
21%
9
20%
31-45
6
15%
8
17%
46-60
7
18%
9
20%
61-75
9
23%
14
30%
76-90
Пропущено
53
46
24 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 24
5
9%
5
11%
1-15
10
19%
8
17%
16-30
9
17%
7
15%
31-45
5
9%
4
9%
46-60
7
13%
9
20%
61-75
17
32%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1
Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3
АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2
Результаты матчей
Стандард
Мехелен
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 37%
1
12 раз 34%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
3
9 раз 26%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стандард
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
125
413
89
314
611
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
612
513
315
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
2411
1025
1322
629
1025
233
134
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|17 (8)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9