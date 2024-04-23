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  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Стандард
0:0
Конец матча
Мехелен
0'
80' Желтая карточка
Уолш Сэнди
90' Желтая карточка
Болинголи-Мбомбо Боли
90'+5
16
Бодар
Арно
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
5
Панзо
Джонатан
33
Сахабо
Хаким
8
Прайс
Айзек
6
Кавабэ
Хаяо
22
Баликвиша
Вильям
61
Cihan
Canak
14
Канга
Вилфрид
9
Йебоа
Келвин
1
Куке
Гетан
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
77
Флюке
Патрик
70
Бассетте
Норман
34
Мукау
Нгалаэль
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
23
Фулон
Дам
Стандард
3-1-4-2
Мехелен
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
Мехелен

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ТМК
2:2
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:4
ПДА
2:2
ТМС
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ЛППОЗПВЛЕ
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2

Голы

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

2
1.08

Среднее время на гол

45
83

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

52
31

Голов в среднем за матч

1.93
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

46
78

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 12 (2) 0.34
Кавабэ Хаяо 7 0.2
Йебоа Келвин 4 0.11
Альсате Стивен 2 0.06
Баликвиша Вильям 2 0.06
Лайфис Константинос 2 0.06
Сова Камал 2 0.06
Фосси Марлон 1 0.03
Прайс Айзек 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
О'Нил Эйден 1 0.03
Дженепо Мусса 1 0.03
Драгус Денис 1 0.03
Nathan Ngoy 1 0.03
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрабти Керим 7 0.2
Схоофс Роб 6 0.17
Хайреманс Джеффри 5 (3) 0.14
Флюке Патрик 4 0.11
Бассетте Норман 4 0.11
Фулон Дам 3 0.09
Антонио Билл 3 0.09
Слимани Ислам 2 0.06
Бейтс Дэвид 2 0.06
Коббо Элиас 2 0.06
Лаубербах Лион 2 0.06
Бафдили Билал 2 0.06
Сторм Никола 1 0.03
Rafik Belghali 1 0.03
Конате Мори 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 7 0
Канга Вилфрид 5 0
Альсате Стивен 3 1
Хефкенс Карл 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Баликвиша Вильям 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Кавабэ Хаяо 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Прайс Айзек 3 0
Lucas Noubi Ngnokam 3 0
Девале Жиль 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Доннум Арон 2 0
Йебоа Келвин 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Огайо Ноа 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0
Сахабо Хаким 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 7 0
Бейтс Дэвид 5 0
Конате Мори 5 0
Слимани Ислам 3 1
Уолш Сэнди 4 0
Коббо Элиас 4 0
Мрабти Керим 3 0
Гарананга Мунаше 3 0
Бафдили Билал 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бесник Хаши 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Бассетте Норман 1 0

Результаты матчей

Стандард
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Мехелен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

3
5
Стандард
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Мехелен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

18
22
Стандард
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (10)
54% (19)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Мехелен
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
26% (9)
49% (17)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

31
17

Упущенные победы

21
27

Голы по времени матча

Забито

17
20
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
26 Не забивали 23
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
4
24%
5
25%
61-75
3
18%
5
25%
76-90

Пропущено

13
28
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
1
8%
2
7%
1-15
4
31%
6
21%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
2
15%
7
25%
61-75
5
38%
6
21%
76-90

Забито

22
26
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
6
23%
31-45
3
14%
6
23%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
6
27%
9
35%
76-90

Пропущено

40
18
18 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 10
4
10%
3
17%
1-15
6
15%
2
11%
16-30
8
20%
3
17%
31-45
5
13%
1
6%
46-60
5
13%
2
11%
61-75
12
30%
7
39%
76-90

Забито

39
46
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 15
14 Не забивали 10
4
10%
3
7%
1-15
5
13%
2
4%
16-30
8
21%
9
20%
31-45
6
15%
8
17%
46-60
7
18%
9
20%
61-75
9
23%
14
30%
76-90

Пропущено

53
46
24 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 24
5
9%
5
11%
1-15
10
19%
8
17%
16-30
9
17%
7
15%
31-45
5
9%
4
9%
46-60
7
13%
9
20%
61-75
17
32%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1
Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3
АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2

Результаты матчей

Стандард
Мехелен

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 37%
1
12 раз 34%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
3
9 раз 26%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стандард
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
8
9
3
14
2.5
6
11
2
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
5
13
3
15
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
24
11
10
25
1.5
13
22
6
29
2.5
10
25
2
33
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 0 1 14 - 4 36
2.
Мехелен
 5 2 1 2 9 - 10 30
3.
Сент-Трейден
 5 2 1 2 8 - 8 27
4.
АХ Лёвен
 5 2 2 1 6 - 5 23
5.
Стандард
 5 0 4 1 7 - 11 21
6.
Вестерло
 5 0 2 3 6 - 12 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 8 - 2 30
2.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 5 - 5 24
3.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
4.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 3
5.
Стандард
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Вестерло
 3 0 2 1 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 5 27
2.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
3.
Вестерло
 2 0 0 2 2 - 5 15
4.
Гент
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 17 (8)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
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  • Первый тайм
  • 49'
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