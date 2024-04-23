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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
2:1
Конец матча
Альтах
0'
0:1
2' Гол
Mohamed Ouedraogo
16' Желтая карточка
Демаку Весель
18' Желтая карточка
Paul Mensah
42' Желтая карточка
Хаудум Штефан
58' Желтая карточка
Йегер Лукас
1:1
62' Гол
Ronivaldo II
71' Желтая карточка
Добрас Кристиан
76' Желтая карточка
Райнер Константин
79' Желтая карточка
Носс Конор
2:1
88' Пенальти
Ronivaldo II
90' Желтая карточка
Alexander Briedl
90'+5
1
Nicolas
Schmid
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
20
Simon
Seidl
8
Simon
Pirkl
27
Хаудум
Штефан
19
Alexander
Briedl
10
Paul
Mensah
7
Носс
Конор
9
Ronivaldo
II
32
Шютценауэр
Тобиас
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
14
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
28
Jan
Jurcec
29
Mohamed
Ouedraogo
30
Фадингер
Лукас
9
Нухиу
Атдхи
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1
Альтах
3-5-2

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Альтах

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:2
Б
1:1
К
2:0
Б
1:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.33

Среднее время на гол

51
270

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
157

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 9 (3) 0.32
Simon Pirkl 3 0.11
Simon Seidl 3 0.11
Paul Mensah 2 0.07
Голлес Джулиан 2 0.07
Носс Конор 2 0.07
Маранда Мануэль 2 0.07
Фейертаг Штефан 1 0.04
Добрас Кристиан 1 0.04
Кох Тобиас 1 (1) 0.04
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Marcel Schantl 0 0
Митрович Данило 0 0
Alexander Briedl 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mike-Steven Baehre 4 (2) 0.14
Gustavo VI 3 0.11
Гебауэр Кристиан 2 0.07
Фадингер Лукас 2 0.07
Гугганиг Лукас 2 0.07
Sofian Bahloul 2 0.07
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.07
Mohamed Ouedraogo 1 0.04
Нухиу Атдхи 1 0.04
Йегер Лукас 1 0.04
Демаку Весель 1 0.04
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Paul Mensah 6 0
Marco Krainz 5 0
Кох Тобиас 5 0
Хаудум Штефан 4 0
Штраусс Фабио 4 0
Носс Конор 4 0
Маранда Мануэль 3 0
Ronivaldo II 3 0
Митрович Данило 3 0
Alexander Briedl 3 0
Добрас Кристиан 1 1
Lukas Tursch 2 0
Michael Brandner 2 0
Пашич Алем 2 0
Фейертаг Штефан 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Ибрахими Мехмет 1 0
Simon Seidl 1 0
Gerald Scheiblehner 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 10 0
Mike-Steven Baehre 10 0
Нухиу Атдхи 7 1
Фадингер Лукас 7 0
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 5 0
Райнер Константин 5 0
Демаку Весель 4 0
Коллер Пауль-Фридрих 4 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Гебауэр Кристиан 3 0
Инголич Сандро 3 0
Лукачевич Леонардо 3 0
Стоянович Деян 2 0
Райтер Доминик 2 0
Sofian Bahloul 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Альтах
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
7
Блау-Вайсс Линц
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Альтах
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

8
10
Блау-Вайсс Линц
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Альтах
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
4
29%
3
30%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
36%
3
30%
76-90

Пропущено

16
21
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
5
31%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
6
29%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
4
31%
3
23%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
5
38%
76-90

Пропущено

27
13
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
4
15%
2
15%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
9
33%
2
15%
46-60
3
11%
3
23%
61-75
5
19%
2
15%
76-90

Забито

27
23
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
8
30%
30%
6
26%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
4
15%
2
9%
61-75
6
22%
8
35%
76-90

Пропущено

43
34
20 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 20
9
21%
5
15%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
8
19%
9
26%
31-45
11
26%
6
18%
46-60
5
12%
6
18%
61-75
7
16%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0
Альтах
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0
Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Альтах

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 18%
0:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
1
13
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
16
12
7
21
1.5
4
24
2
26
2.5
2
26
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 13 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Йегер Лукас 10
Альтах Mike-Steven Baehre 10
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 8
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