Тур: 28. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
2:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолMohamed Ouedraogo
16' Желтая карточкаДемаку Весель
18' Желтая карточкаPaul Mensah
42' Желтая карточкаХаудум Штефан
58' Желтая карточкаЙегер Лукас
1:1
62' ГолRonivaldo II
71' Желтая карточкаДобрас Кристиан
76' Желтая карточкаРайнер Константин
79' Желтая карточкаНосс Конор
2:1
88' ПенальтиRonivaldo II
90' Желтая карточкаAlexander Briedl
90'+5
Ход матча
2'
16'
18'
42'
58'
62'
1:1
71'
79'
88'
2:1
90'
17
Пашич
Алем
20
Simon
Seidl
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon SeidlЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Gustavo VI
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Альтах
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.33
Среднее время на гол
51
270
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
157
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|9 (3)
|0.32
|Simon Pirkl
|3
|0.11
|Simon Seidl
|3
|0.11
|Paul Mensah
|2
|0.07
|Голлес Джулиан
|2
|0.07
|Носс Конор
|2
|0.07
|Маранда Мануэль
|2
|0.07
|Фейертаг Штефан
|1
|0.04
|Добрас Кристиан
|1
|0.04
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.04
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Marcel Schantl
|0
|0
|Митрович Данило
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mike-Steven Baehre
|4 (2)
|0.14
|Gustavo VI
|3
|0.11
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.07
|Фадингер Лукас
|2
|0.07
|Гугганиг Лукас
|2
|0.07
|Sofian Bahloul
|2
|0.07
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.07
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0.04
|Нухиу Атдхи
|1
|0.04
|Йегер Лукас
|1
|0.04
|Демаку Весель
|1
|0.04
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Paul Mensah
|6
|0
|Marco Krainz
|5
|0
|Кох Тобиас
|5
|0
|Хаудум Штефан
|4
|0
|Штраусс Фабио
|4
|0
|Носс Конор
|4
|0
|Маранда Мануэль
|3
|0
|Ronivaldo II
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Alexander Briedl
|3
|0
|Добрас Кристиан
|1
|1
|Lukas Tursch
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Пашич Алем
|2
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
|Ибрахими Мехмет
|1
|0
|Simon Seidl
|1
|0
|Gerald Scheiblehner
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|10
|0
|Mike-Steven Baehre
|10
|0
|Нухиу Атдхи
|7
|1
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|5
|0
|Райнер Константин
|5
|0
|Демаку Весель
|4
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|4
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Гебауэр Кристиан
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Райтер Доминик
|2
|0
|Sofian Bahloul
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Альтах
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
7
Блау-Вайсс Линц
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Альтах
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
8
10
Блау-Вайсс Линц
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Альтах
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
4
29%
3
30%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
36%
3
30%
76-90
Пропущено
16
21
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
5
31%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
6
29%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
3
14%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
4
31%
3
23%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
5
38%
76-90
Пропущено
27
13
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
4
15%
2
15%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
9
33%
2
15%
46-60
3
11%
3
23%
61-75
5
19%
2
15%
76-90
Забито
27
23
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
8
30%
30%
6
26%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
4
15%
2
9%
61-75
6
22%
8
35%
76-90
Пропущено
43
34
20 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 20
9
21%
5
15%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
8
19%
9
26%
31-45
11
26%
6
18%
46-60
5
12%
6
18%
61-75
7
16%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0
Альтах
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0
Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Альтах
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 18%
0:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
410
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
311
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1612
721
424
226
226
127
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|13 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 8