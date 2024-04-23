Тур: 5. Стадион: Хет Куипие.
0'
10' Желтая карточкаХасполат Догукан
1:0
24' ГолТагир Равиль
70' Желтая карточкаRichie Sagrado
72' Желтая карточкаEzechiel Banzuzi
1:1
77' ГолМертенс Матье
81' Желтая карточкаРуссо Франко
81' Желтая карточкаГиллекенс Ник
90'+8
Ход матча
10'
24'
1:0
70'
72'
77'
1:1
81'
81'
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
-
28 Karol Borys
-
14 Kyan Vaesen
-
-
Главный тренер: Барт Гоор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Вестерло
АХ Лёвен
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.4
Среднее время на гол
81
64
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.45
1.45
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|12 (8)
|0.34
|Йоу Гриффин
|7 (1)
|0.2
|Стассин Лукас
|7
|0.2
|Фриган Матия
|5
|0.14
|Даци Эрдон
|3
|0.09
|Верман Ромео
|3
|0.09
|Тагир Равиль
|2
|0.06
|Бос Джордан
|2
|0.06
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Алькосер Хосимар
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Хасполат Догукан
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|6
|0.17
|Торстейнссон Йон
|4
|0.11
|Мертенс Матье
|4
|0.11
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.09
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.09
|Мендиль Хамза
|3
|0.09
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.09
|Nachon Nsingi
|2
|0.06
|Richie Sagrado
|2
|0.06
|Nathaniel Opoku
|2 (1)
|0.06
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.06
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Акимото Такахиро
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|7
|0
|Верман Ромео
|4
|1
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Bakary Haidara
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|5
|0
|Йорданов Эдиссон
|5
|0
|Мадсен Николас
|5
|0
|Tuur Rommens
|3
|1
|Хасполат Догукан
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Рейнолдс Брайан
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Стассин Лукас
|3
|0
|Гиллекенс Ник
|1
|1
|Болат Синан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Ezechiel Banzuzi
|7
|0
|Richie Sagrado
|5
|1
|Мертенс Матье
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Рикка Федерико
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|5
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Плетинкс Эвауд
|4
|0
|Joel Schingtienne
|4
|0
|Мисао Кенто
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Акимото Такахиро
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Руссо Франко
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
|Christ Souanga
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
АХ Лёвен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
14
12
Вестерло
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
АХ Лёвен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
16
20
Вестерло
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)
АХ Лёвен
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
30
32
Голы по времени матча
Забито
26
17
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
4
15%
5
29%
29%
1-15
7
27%
1
6%
16-30
5
19%
6
35%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
4
24%
76-90
Пропущено
33
32
12 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
4
12%
5
16%
1-15
4
12%
6
19%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
5
15%
6
19%
61-75
13
39%
6
19%
76-90
Забито
24
25
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
1
4%
5
20%
1-15
5
21%
4
16%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
1
4%
4
16%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
12
50%
8
32%
76-90
Пропущено
31
18
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
13%
1
6%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
7
23%
5
28%
31-45
5
16%
3
17%
46-60
8
26%
4
22%
61-75
5
16%
2
11%
76-90
Забито
50
42
23 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 9
5
10%
10
24%
1-15
12
24%
5
12%
16-30
6
12%
8
19%
31-45
3
6%
5
12%
46-60
8
16%
2
5%
61-75
16
32%
12
29%
76-90
Пропущено
64
50
25 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 25
8
13%
6
12%
1-15
6
9%
8
16%
16-30
11
17%
9
18%
31-45
8
13%
8
16%
46-60
13
20%
10
20%
61-75
18
28%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3
АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1
Результаты матчей
Вестерло
АХ Лёвен
Точный счет
0:3
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 11%
3:3
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
17 раз 49%
0
9 раз 26%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вестерло
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
711
612
414
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
98
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
269
1619
926
530
431
134
134
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|17 (8)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9