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  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Вестерло
1:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
10' Желтая карточка
Хасполат Догукан
1:0
24' Гол
Тагир Равиль
70' Желтая карточка
Richie Sagrado
72' Желтая карточка
Ezechiel Banzuzi
1:1
77' Гол
Мертенс Матье
81' Желтая карточка
Руссо Франко
81' Желтая карточка
Гиллекенс Ник
90'+8
20
Гиллекенс
Ник
22
Рейнолдс
Брайан
46
Arthur
Piedfort
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
6
Хасполат
Догукан
15
Сидорчук
Сергей
77
Алькосер
Хосимар
9
Фриган
Матия
76
Стассин
Лукас
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
24
Руссо
Франко
20
Мендиль
Хамза
52
Richie
Sagrado
8
Шрейверс
Сьебе
11
Ezechiel
Banzuzi
30
Акимото
Такахиро
33
Мертенс
Матье
9
Браут-Брюнес
Джонатан
7
Торстейнссон
Йон
Вестерло
4-4-2
АХ Лёвен
3-4-3

История личных встреч

Вестерло
АХ Лёвен

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
2:0
К
2:3
ПДБВЭ
1:3
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
1:0
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБПЭ
0:1
ПДБПЭ
1:3
ПДБ
0:1
ПДБ
1:0
ПДБ
2:1
ПДБ
2:2
ТМК
2:2
ЛП
5:1
ЛП
3:2

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Среднее время на гол

81
64

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.45
1.45

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 12 (8) 0.34
Йоу Гриффин 7 (1) 0.2
Стассин Лукас 7 0.2
Фриган Матия 5 0.14
Даци Эрдон 3 0.09
Верман Ромео 3 0.09
Тагир Равиль 2 0.06
Бос Джордан 2 0.06
Tuur Rommens 1 0.03
Томас ван ден Кейбус 1 0.03
Байрам Эмин 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Йорданов Эдиссон 1 0.03
Алькосер Хосимар 1 0.03
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Хасполат Догукан 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 6 0.17
Торстейнссон Йон 4 0.11
Мертенс Матье 4 0.11
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.09
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.09
Мендиль Хамза 3 0.09
Плетинкс Эвауд 3 0.09
Nachon Nsingi 2 0.06
Richie Sagrado 2 0.06
Nathaniel Opoku 2 (1) 0.06
Ezechiel Banzuzi 2 0.06
Мисао Кенто 1 0.03
Мигель Флориан 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Шломо Раз 1 0.03
Муеанта Супханат 1 0.03
Joel Schingtienne 1 0.03
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Акимото Такахиро 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 7 0
Верман Ромео 4 1
Arthur Piedfort 4 1
Bakary Haidara 4 1
Сидорчук Сергей 5 0
Йорданов Эдиссон 5 0
Мадсен Николас 5 0
Tuur Rommens 3 1
Хасполат Догукан 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Рейнолдс Брайан 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Бос Джордан 3 0
Стассин Лукас 3 0
Гиллекенс Ник 1 1
Болат Синан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Тагир Равиль 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Ezechiel Banzuzi 7 0
Richie Sagrado 5 1
Мертенс Матье 6 0
Торстейнссон Йон 6 0
Рикка Федерико 5 0
Мазиз Юссеф 5 0
Мигель Флориан 4 0
Плетинкс Эвауд 4 0
Joel Schingtienne 4 0
Мисао Кенто 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Кийине Софиан 2 0
Акимото Такахиро 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Руссо Франко 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Christ Souanga 1 0

Результаты матчей

Вестерло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
АХ Лёвен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

14
12
Вестерло
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
АХ Лёвен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

16
20
Вестерло
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)
АХ Лёвен
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

30
32

Голы по времени матча

Забито

26
17
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
4
15%
5
29%
29%
1-15
7
27%
1
6%
16-30
5
19%
6
35%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
4
24%
76-90

Пропущено

33
32
12 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
4
12%
5
16%
1-15
4
12%
6
19%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
5
15%
6
19%
61-75
13
39%
6
19%
76-90

Забито

24
25
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
1
4%
5
20%
1-15
5
21%
4
16%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
1
4%
4
16%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
12
50%
8
32%
76-90

Пропущено

31
18
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
13%
1
6%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
7
23%
5
28%
31-45
5
16%
3
17%
46-60
8
26%
4
22%
61-75
5
16%
2
11%
76-90

Забито

50
42
23 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 9
5
10%
10
24%
1-15
12
24%
5
12%
16-30
6
12%
8
19%
31-45
3
6%
5
12%
46-60
8
16%
2
5%
61-75
16
32%
12
29%
76-90

Пропущено

64
50
25 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 25
8
13%
6
12%
1-15
6
9%
8
16%
16-30
11
17%
9
18%
31-45
8
13%
8
16%
46-60
13
20%
10
20%
61-75
18
28%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3
АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Вестерло
АХ Лёвен

Точный счет

0:3
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 11%
3:3
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
17 раз 49%
0
9 раз 26%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вестерло
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
6
12
4
14
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
9
8
1.5
3
14
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
26
9
16
19
1.5
9
26
5
30
2.5
4
31
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 0 1 14 - 4 36
2.
Мехелен
 5 2 1 2 9 - 10 30
3.
Сент-Трейден
 5 2 1 2 8 - 8 27
4.
АХ Лёвен
 5 2 2 1 6 - 5 23
5.
Стандард
 5 0 4 1 7 - 11 21
6.
Вестерло
 5 0 2 3 6 - 12 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 8 - 2 30
2.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 5 - 5 24
3.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
4.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 3
5.
Стандард
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Вестерло
 3 0 2 1 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 5 27
2.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
3.
Вестерло
 2 0 0 2 2 - 5 15
4.
Гент
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 17 (8)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
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    • 46'
      Брайан Рейнольдс уходит с поля. Йорданов Эдиссон выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Хасполат Догукан сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Тагир Равиль бьет в цель!
    • 10'
      Хасполат Догукан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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