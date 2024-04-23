Тур: 38. Стадион: Кинг Пауэр.
5:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
25' ГолФатаву Абдул
2:0
62' ГолНдиди Уилфред
66' Желтая карточкаВестергор Янник
3:0
75' ГолФатаву Абдул
4:0
79' ГолВарди Джейми
5:0
81' ГолФатаву Абдул
Ход матча
25'
62'
2:0
66'
75'
3:0
79'
4:0
81'
5:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 6
-
20 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
3
Фас
Ваут
18
Фатаву
Абдул
14
Бри
Джеймс
35
Беднарек
Ян
19
Ротуэлл
Джо
24
Чарльз
Ши
36
Брукс
Дэвид
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фатаву АбдулНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Чодури ХамзаЗащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Акгюн ЮнусНападающий
-
28 Кэннон ТомасНападающий
-
20 Дака ПатсонНападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Ротуэлл ДжоПолузащитник
-
24 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Брукс ДэвидНападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ламли ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
История личных встреч
Лестер
Саутгемптон
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
46.2%
19.2%
34.6%
12 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
26
Голов в среднем за матч
1.31
2
Среднее время на гол
68
45
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Среднее время на гол
68
106
Всего голов
34
37
Голов в среднем за матч
1.31
1.42
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
63
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|16 (4)
|0.36
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|12 (1)
|0.27
|Мавидиди Стефи
|12 (2)
|0.27
|Дака Патсон
|7 (3)
|0.16
|Фатаву Абдул
|5
|0.11
|Ихеаначо Келечи
|5 (2)
|0.11
|Макатир Кейси
|5
|0.11
|Ндиди Уилфред
|4
|0.09
|Рикарду Перейра II
|3
|0.07
|Джастин Джеймс
|2
|0.05
|Кэннон Томас
|2
|0.05
|Вестергор Янник
|2
|0.05
|Уинкс Гарри
|2
|0.05
|Фас Ваут
|2
|0.05
|Казадеи Чезаре
|2
|0.05
|Акгюн Юнус
|1
|0.02
|Нельсон Бен
|1
|0.02
|Маркал-Мадивадуа Ванья
|1
|0.02
|Прат Деннис
|0
|0
|Чодури Хамза
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|20 (4)
|0.45
|Адамс Че
|15
|0.34
|Эдози Самуэль
|6
|0.14
|Фрейзер Райан
|6
|0.14
|Армстронг Стюарт
|5
|0.11
|Смоллбоун Уильям
|5
|0.11
|Арибо Джо
|4
|0.09
|Ротуэлл Джо
|4
|0.09
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0.07
|Мара Секу
|3
|0.07
|Алькарас Карлос
|3
|0.07
|Брукс Дэвид
|2
|0.05
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0.05
|Даунс Флинн
|2
|0.05
|Беднарек Ян
|2
|0.05
|Телла Нейтан
|1
|0.02
|Сулемана Камалдин
|0
|0
|Мэннинг Райан
|0
|0
|Стивенс Джек
|0
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Бри Джеймс
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергор Янник
|13
|0
|Уинкс Гарри
|9
|0
|Рикарду Перейра II
|8
|0
|Фатаву Абдул
|5
|1
|Мавидиди Стефи
|6
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|6
|0
|Фас Ваут
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|5
|0
|Варди Джейми
|4
|0
|Чодури Хамза
|4
|0
|Джастин Джеймс
|3
|0
|Хермансен Мадс
|2
|0
|Нельсон Бен
|2
|0
|Макатир Кейси
|2
|0
|Мареска Энцо
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Дака Патсон
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Дойл Каллум
|1
|0
|Казадеи Чезаре
|1
|0
|Кэннон Томас
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беднарек Ян
|10
|0
|Даунс Флинн
|9
|0
|Мэннинг Райан
|8
|0
|Смоллбоун Уильям
|8
|0
|Чарльз Ши
|6
|1
|Армстронг Стюарт
|6
|0
|Сулемана Камалдин
|4
|1
|Стивенс Джек
|5
|0
|Фрейзер Райан
|5
|0
|Армстронг Адам
|5
|0
|Адамс Че
|5
|0
|Арибо Джо
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|Алькарас Карлос
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|3
|0
|Телла Нейтан
|2
|0
|Эдози Самуэль
|2
|0
|Бри Джеймс
|0
|1
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Базуну Гэвин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
24% (5)
10% (2)
Саутгемптон
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
27% (6)
14% (3)
59% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
2
10
Лестер
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
36% (8)
59% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Саутгемптон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
38
50
Лестер
56.4%
43.6%
22 победы 17 поражений
Первый тайм
21% (9)
40% (17)
40% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (21)
26% (11)
26% (11)
Саутгемптон
41.2%
58.8%
14 побед 20 поражений
Первый тайм
37% (16)
28% (12)
35% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (10)
40% (17)
37% (16)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
40
60
Голы по времени матча
Забито
41
30
11 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 15
25 Не забивали 24
4
10%
6
20%
1-15
3
7%
5
17%
16-30
4
10%
6
20%
31-45
9
22%
4
13%
46-60
8
20%
3
10%
61-75
13
32%
6
20%
76-90
Пропущено
17
29
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 15
2
12%
4
14%
1-15
2
12%
1
3%
16-30
5
29%
29%
4
14%
31-45
3
18%
7
24%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
4
24%
9
31%
76-90
Забито
40
53
21 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 16
25 Не забивали 22
7
18%
9
17%
1-15
9
23%
10
19%
16-30
5
13%
8
15%
31-45
3
8%
6
11%
46-60
7
18%
6
11%
61-75
9
23%
14
26%
76-90
Пропущено
22
29
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 16
2
9%
4
14%
1-15
4
18%
3
10%
16-30
1
5%
8
28%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
9
41%
5
17%
76-90
Забито
81
83
32 В 1-м тайме 44
49 Во 2-м тайме 39
29 Забивали первыми 31
7 Не забивали 3
11
14%
15
18%
1-15
12
15%
15
18%
16-30
9
11%
14
17%
31-45
12
15%
10
12%
46-60
15
19%
9
11%
61-75
22
27%
20
24%
76-90
Пропущено
39
58
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 34
14 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 31
4
10%
8
14%
1-15
6
15%
4
7%
16-30
6
15%
12
21%
31-45
6
15%
9
16%
46-60
4
10%
11
19%
61-75
13
33%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1
Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1 Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1
Саутгемптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1
Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0 Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0
Результаты матчей
Лестер
Саутгемптон
Точный счет
2:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
4 раза 18%
5
2 раза 9%
0
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
7 раз 33%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:2
6 раз 14%
1:0
6 раз 14%
0:1
4 раза 9%
3:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
2:0
3 раза 7%
1:1
3 раза 7%
1:4
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
0:5
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:1
6 раз 14%
2:1
6 раз 14%
1:2
5 раз 12%
0:1
4 раза 9%
3:1
3 раза 7%
3:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%
Точное количество голов
2
14 раз 33%
1
11 раз 26%
3
7 раз 16%
0
6 раз 14%
4
4 раза 9%
5
1 раз 2%
1
16 раз 37%
2
12 раз 28%
3
5 раз 12%
4
5 раз 12%
0
3 раза 7%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Лестер
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
211
147
157
714
1012
219
616
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
192
1210
912
517
219
319
120
121
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
376
Больше Меньше
403
2617
2419
1231
1231
538
736
142
241
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|44
|30
|4
|10
|86 - 39
|94
|2.
|Заявка
|44
|27
|9
|8
|80 - 37
|90
|3.
|Заявка
|43
|26
|11
|6
|85 - 53
|89
|4.
|0:5 Заявка
|44
|25
|9
|10
|85 - 61
|84
|5.
|Заявка
|44
|21
|9
|14
|77 - 61
|72
|6.
|Заявка
|44
|20
|12
|12
|67 - 44
|72
|7.
|Заявка
|43
|18
|12
|13
|62 - 54
|66
|8.
|Заявка
|42
|17
|12
|13
|66 - 52
|63
|9.
|Заявка
|44
|18
|9
|17
|64 - 60
|63
|10.
|Заявка
|44
|18
|9
|17
|56 - 61
|63
|11.
|Заявка
|44
|19
|5
|20
|50 - 61
|62
|12.
|Заявка
|44
|16
|11
|17
|51 - 47
|59
|13.
|Заявка
|44
|16
|8
|20
|52 - 51
|56
|14.
|Заявка
|44
|15
|11
|18
|57 - 62
|56
|15.
|Заявка
|44
|14
|11
|19
|43 - 55
|53
|16.
|Заявка
|44
|12
|17
|15
|59 - 58
|53
|17.
|Заявка
|44
|13
|11
|20
|41 - 57
|50
|18.
|Заявка
|44
|13
|11
|20
|44 - 60
|50
|19.
|Заявка
|44
|13
|10
|21
|58 - 74
|49
|20.
|Заявка
|44
|12
|12
|20
|58 - 69
|48
|21.
|Заявка
|44
|13
|8
|23
|39 - 68
|47
|22.
|Заявка
|44
|12
|10
|22
|48 - 64
|46
|23.
|Заявка
|44
|9
|17
|18
|47 - 74
|44
|24.
|Заявка
|44
|4
|12
|28
|32 - 85
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|44 - 14
|53
|2.
|5:0 Заявка
|22
|17
|1
|4
|47 - 16
|52
|3.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|57 - 32
|51
|4.
|0:5 Заявка
|22
|15
|3
|4
|54 - 28
|48
|5.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|41 - 20
|48
|6.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|35 - 17
|46
|7.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|35 - 33
|37
|8.
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|32 - 20
|35
|9.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|29 - 21
|34
|10.
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|26 - 28
|33
|11.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 25
|33
|12.
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|30 - 28
|32
|13.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|40 - 35
|32
|14.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|32 - 24
|32
|15.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 25
|31
|16.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|26 - 27
|29
|17.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|21 - 29
|29
|18.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 27
|28
|19.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|20 - 27
|27
|20.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|25 - 35
|25
|21.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|27 - 34
|24
|22.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|24 - 32
|24
|23.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|31 - 28
|24
|24.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|19 - 26
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|22
|13
|3
|6
|39 - 23
|42
|2.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|28 - 21
|38
|3.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|36 - 23
|37
|4.
|0:5 Заявка
|22
|10
|6
|6
|31 - 33
|36
|5.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|30 - 30
|34
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|37 - 35
|32
|7.
|Заявка
|22
|9
|2
|11
|24 - 33
|29
|8.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 30
|29
|9.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|34 - 32
|28
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 35
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|21 - 28
|26
|12.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|17 - 25
|26
|13.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|32 - 27
|26
|14.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|31 - 40
|25
|15.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|22 - 26
|25
|16.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 23
|24
|17.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 26
|24
|18.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|36 - 41
|24
|19.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|20.
|Заявка
|22
|6
|1
|15
|15 - 41
|19
|21.
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|22 - 39
|19
|22.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|18 - 34
|16
|23.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|18 - 39
|13
|24.
|Заявка
|22
|0
|4
|18
|13 - 59
|4
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|25 (4)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|20 (12)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|19 (9)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (8)
|Лестер
|Варди Джейми
|16 (2)
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 14
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 13
|Уотфорд
|Портеус Райан
|14
|Сандерленд
|Баллард Дэниэл
|14
|КПР
|Колбэк Джек
|1 12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лестер 5:0 Саутгемптон
Исход игры
Лестер
87% (107)
Ничья
8.1% (10)
Саутгемптон
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
73.45% (83)
Меньше
26.55% (30)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
2:1 Лестер
56.9% (70)
1:0 Лестер
14.6% (18)
3:1 Лестер
4.9% (6)
1:1 Ничья
4.1% (5)
2:0 Лестер
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:1 Саутгемптон
1.6% (2)
1:2 Саутгемптон
1.6% (2)
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