Патсон Дака и Деннис Прат появляются на поле вместо Джейми Варди и Уилфреда Ндиди. У гостей Райан Фрейзер и Джек Стивенс играют вместо Че Адамса и Джо Арибо.

К слову, "Лестер" вышел на первое место по забитым мячам в этом чемпионате, обойдя как раз "Саутгемптон" и "Ипсвич".

Конор Коуди и Кейси Макатир выходят на поле вместо Янника Вестергора и Абдула Фатаву.

Угловой с правого фланга подали гости, однако даже на гол престижа "Саутгемптон" сегодня не наиграл.

Роберт Мэдли добавляет к основному времени матча 5 минут.

Откровенно доигрывают команды встречу, "Саутгемптон" по инерции мячом владеет, но без угроз. Ни одного удара в створ гости так и не нанесли.

Прату достается в столкновении с одним из соперников, врачи "Лестера" появляются на поле.

Адамс врывается в штрафную с левого края и пытается атаковать ворота, однако мяч в подкате выбивает Фас.

Да, явно не самый удачный матч сегодня получается у "Саутгемптона", в атаке по-прежнему у "святых" не получается ничего, несмотря на преимущество по владению.

В следующем матче "Лестер" уже может обеспечить себе первое место в Чемпионшипе, для этого надо обыграть "Престон" в гостях.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! АБДУЛ ФАТАВУ! Фатаву получает мяч от Чодури на правом фланге, смещается в центр и наносит шикарный обводящий удар в дальний угол!

Дубль в этой встрече оформляет Фатаву, ставя точку сегодня, три отыграть "Саутгемптону" не удастся никак.

Мавидиди на левом фланге атаки обыгрывает двоих соперников несколько раз, но в штрафную не идет.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:0! ДЖЕЙМИ ВАРДИ! Фатаву с правого фланга катит мяч в штрафную площадь на Варди, тот отскакивает от защитника и метров с восьми поражает ближний угол!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 5:0! АБДУЛ ФАТАВУ! Отличная контратака удается "Лестеру", Дьюсбери-Холл протащил мяч по центру и покатил левее на Варди, тот прострелил на дальнюю штангу, а Фатаву расстрелял цель, оформив хет-трик!

Ошибка игроков "Саутгемптона" при выходе из обороны приводит к еще одному шансу для Фатаву, но в створ ворот автор гола опять не попал.

Хермансен спасает ворота "Лестера" после удара Армстронга с линии штрафной, однако у форварда "Саутгемптона" зафиксирован офсайд.

В ответной атаке последовал заброс на Варди, которого на выходе опережает Маккарти, забравший мяч.

Хермансен после навеса с правого фланга выронил мяч из рук, однако повезло "Лестеру", что снаряд отскочил к Перейре.

Самуэль Эдози и Райан Мэннинг появляются на поле вместо Дэвида Брукса и Джеймса Бри.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! УИЛФРЕД НДИДИ! Мавидиди цепляется за мяч на левом краю штрафной и исполняет мягкую подачу ближе к линии вратарской, а Ндиди головой посылает снаряд в сетку!

Да, всё-таки всё идет к тому, что "Саутгемптон" отклеивается от борьбы за прямую путевку в РПЛ, предстоит сразится "святым" в стыках.

Вестергор получает предупреждение за фол против Адамса в центре поля.

Позиционная атака "Саутгемптона" завершается еще одним офсайдом, внимателен на бровке лайнсмен.

Начинается с атак "Саутгемптона" вторая половина встречи, пару попыток ударов мы увидели, но они оказались заблокированы.

Варди получает мяч на правом краю штрафной и исполняет подачу на дальнюю штангу, однако снаряд улетает за ворота Маккарти.

Угловой в исполнении "Саутгемптона" не привел к опасному моменту, мяч очень спокойно "лисы" выбивают.

Бри с правого фланга исполняет передачу в штрафную хозяев, однако Фас выбивает мяч за боковую линию.

Штрафной на правом фланге атаки зарабатывает "Саутгемптон", но с подачей Смоллбоуна оборона "Лестера" справилась.

Фатаву завершает атаку "Лестера" ударом с правого края штрафной - мяч пролетает мимо ближнего угла.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Штрафной с левого фланга подает Дьюсбери-Холл, Вестергор добрался до верхового мяча, но пробить акцентированно не смог.

45' Заброс из глубины поля в направлении Фатаву исполняют хозяева поля, но Маккарти на выходе соперника опережает.

45' 3 минуты добавляет Роберт Мэдли к основному времени первого тайма.

44' Позиционная атака "Саутгемптона" завершается отмашкой лайнсмена, Брукс забрался в положение "вне игры" в чужой штрафной.

42' Угловой на правом фланге заработал Варди, Дьюсбери-Холл исполнил подачу в штрафную, но Маккртаи забрал мяч на выходе.

41' Пытается "Саутгемптон" прорваться в штрафную хозяев по центру, однако плотность в этой зоне у хозяев большая.

40' Вместо захромавшего Джо Ротуэлла на поле появляется Уильям Смоллбоун.

38' И продолжает "Лестер" контролировать мяч в центре поля, "Саутгемптону" не удается вернуть владение на постоянной основе.

36' До перерыва остается не так много времени, уверенно "Лестер" действует по счёту, не позволяя сопернику создать ничего интересного.

34' Дьюсбери-Холл добирается до штрафной соперника и сразу же пытается пробить, но мяч приходится в соперника.

32' Если у нас всё так и закончится, то отрыв от "Лидса" за 2 тура до конца составить 4 очка, а "Ипсвич" будет проигрывать 5 баллов при игре в запасе.

31' Возобновляется у нас игра на "Кинг Пауэр", в спокойном темпе проходят минуты после гола "Лестера".

29' У Фатаву возникли проблемы со здоровьем после одного из единоборств, врачи "Лестера" на поле.

28' Пытается "Саутгемптон" перехватить инициативу в этой встрече, проигрывать сегодня "святым" нежелательно, иначе можно будет и не добраться до топ-2.

26' На грани офсайда открывался Фатаву в предыдущем моменте, но в итоге никаких сомнений у бригады арбитров не возникло.

25' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АБДУЛ ФАТАВУ!

Дьюсбери-Холл исполняет проникающий пас в штрафную, Фатаву опережает Уокера-Питерса и с левой посылает мяч в дальний угол!

24' Половину первого тайма отыграли команды, пока без голов, но преимущество "Лестера" выглядит серьезным.

22' Судя по всему, фол со стороны Варди зафиксирован в предыдущем моменте, мяч разыгрывает "Саутгемптон".

21' Мавидиди посе навеса Матаву не просто спас мяч, а еще и направил его в створ, Маккарти приходится вступать в игру, а Беднарек в борьбе с Варди обстановку разрядил!

20' Ндиди после навеса с правого фланга переиграл в воздухе соперника и пробивает головой - мяч летит выше ворот.

19' Армстронг смещается с левого фланга до штрафной, обыгрывается с Адамсом и пробивает в касание, но мяч попадает в защитника "Лестера".

18' Стараются команды минимизировать ошибки в эти минуты, подолгу строят свои атаки, играя преимущественно с ближним.

17' Постепенно "Саутгемптон" выбирается на чужую половине поля, пока без угроз воротам Хермансена и даже вообще без подходов.

15' У "Саутгемптона" тоже удачная игра в апреле на своем поле, три встречи подряд на своем стадионе выиграли "святые", а вот выездная игра с "Кардифф Сити" завершилась поражением.

14' "Лестер" в апреле выиграл все три домашних матча, а вот оба выездных коллектив Энцо Марески уступил.

13' Ндиди отмечается мощным обводящим ударом из-за пределов штрафной - мяч проходит рядом со штангой!

12' Теперь Фатаву, получив мяч на правом краю штрафной, адресует его на Дьюсбери-Холла, удар которого с левого был заблокирован.

11' Фатаву входит в штрафную с правого края и пробивает с левой в створ ворот - Маккарти мяч ловит уверенно.

10' Вестергор фолит в центре поля против Адамса, мешая "Саутгемптону" развернуть атаку, пока рефери обходится устным внушением.

9' Пока побольше владеет мячом "Лестер" в дебюте игры, но в целом скорости пока не слишком впечатляют.

8' Мавидиди вошел в штрафную с левого края, обыгрался с Варди и попытался пробить по воротам, но мяч попал в защитника "Саутгемптона".

6' В первом круге в начале сезона "Лестер" разгромил соперника в гостях 4:1, забив трижды еще до перерыва.

5' Начало встречи у нас крайне спокойное, всё-таки чувствуется напряжение и важность этого противостояния.

3' "Саутгемптон" идет на четвертой позиции, отставания на 6 очков от "Лидса" при игре в запасе. Победа "святых" сегодня максимально уплотнит первую четвертку.

2' Напомним, что "Лестер" и "Саутгемптон" ведут борьбу за возвращение в АПЛ, "лисы" весь турнир идут в зоне прямого выхода и должны по-хорошему там остаться.