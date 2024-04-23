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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Лестер
5:0
Второй тайм: 90+'
Саутгемптон
0'
1:0
25' Гол
Фатаву Абдул
2:0
62' Гол
Ндиди Уилфред
66' Желтая карточка
Вестергор Янник
3:0
75' Гол
Фатаву Абдул
4:0
79' Гол
Варди Джейми
5:0
81' Гол
Фатаву Абдул

Ход матча

25'
Фатаву Абдул
(Дьюсбери-Холл Кирнан)
1:0
40'
 
Смоллбоун Уильям
Ротуэлл Джо
60'
 
Мэннинг Райан
Бри Джеймс
61'
 
Эдози Самуэль
Брукс Дэвид
62'
Ндиди Уилфред
(Мавидиди Стефи)
2:0
64'
Чодури Хамза
Рикарду Перейра
 
66'
Вестергор Янник
 
75'
Фатаву Абдул
(Чодури Хамза)
3:0
79'
Варди Джейми
(Фатаву Абдул)
4:0
81'
Фатаву Абдул
(Варди Джейми)
5:0
82'
Дака Патсон
Варди Джейми
 
82'
Прат Деннис
Ндиди Уилфред
 
83'
 
Фрейзер Райан
Адамс Че
83'
 
Стивенс Джек
Арибо Джо
87'
Коуди Конор
Вестергор Янник
 
87'
Макатир Кейси
Фатаву Абдул
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 6
  • 20 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 123
Лестер 87% (107)
X 8.1% (10)
Саутгемптон 4.9% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лестер
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хермансен
Мадс
21
Рикарду
Перейра
II
23
Вестергор
Янник
3
Фас
Ваут
2
Джастин
Джеймс
25
Ндиди
Уилфред
8
Уинкс
Гарри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
18
Фатаву
Абдул
9
Варди
Джейми
10
Мавидиди
Стефи
1
Маккарти
Алекс
14
Бри
Джеймс
21
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
2
Уокер-Питерс
Кайл
19
Ротуэлл
Джо
24
Чарльз
Ши
7
Арибо
Джо
36
Брукс
Дэвид
10
Адамс
Че
9
Армстронг
Адам
Лестер
4-3-3
Саутгемптон
4-3-3

История личных встреч

Лестер
Саутгемптон

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

46.2%
19.2%
34.6%
12 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Ч
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:9
ПЛ
1:2
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:0
К
2:0
Ч
1:2

Голы

Всего голов

17
26

Голов в среднем за матч

1.31
2

Среднее время на гол

68
45

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Среднее время на гол

68
106

Всего голов

34
37

Голов в среднем за матч

1.31
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
63

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 16 (4) 0.36
Дьюсбери-Холл Кирнан 12 (1) 0.27
Мавидиди Стефи 12 (2) 0.27
Дака Патсон 7 (3) 0.16
Фатаву Абдул 5 0.11
Ихеаначо Келечи 5 (2) 0.11
Макатир Кейси 5 0.11
Ндиди Уилфред 4 0.09
Рикарду Перейра II 3 0.07
Джастин Джеймс 2 0.05
Кэннон Томас 2 0.05
Вестергор Янник 2 0.05
Уинкс Гарри 2 0.05
Фас Ваут 2 0.05
Казадеи Чезаре 2 0.05
Акгюн Юнус 1 0.02
Нельсон Бен 1 0.02
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.02
Прат Деннис 0 0
Чодури Хамза 0 0
Дойл Каллум 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 20 (4) 0.45
Адамс Че 15 0.34
Эдози Самуэль 6 0.14
Фрейзер Райан 6 0.14
Армстронг Стюарт 5 0.11
Смоллбоун Уильям 5 0.11
Арибо Джо 4 0.09
Ротуэлл Джо 4 0.09
Уокер-Питерс Кайл 3 0.07
Мара Секу 3 0.07
Алькарас Карлос 3 0.07
Брукс Дэвид 2 0.05
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0.05
Даунс Флинн 2 0.05
Беднарек Ян 2 0.05
Телла Нейтан 1 0.02
Сулемана Камалдин 0 0
Мэннинг Райан 0 0
Стивенс Джек 0 0
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Бри Джеймс 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 13 0
Уинкс Гарри 9 0
Рикарду Перейра II 8 0
Фатаву Абдул 5 1
Мавидиди Стефи 6 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 6 0
Фас Ваут 5 0
Ндиди Уилфред 5 0
Варди Джейми 4 0
Чодури Хамза 4 0
Джастин Джеймс 3 0
Хермансен Мадс 2 0
Нельсон Бен 2 0
Макатир Кейси 2 0
Мареска Энцо 1 0
Коуди Конор 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Дака Патсон 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Дойл Каллум 1 0
Казадеи Чезаре 1 0
Кэннон Томас 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беднарек Ян 10 0
Даунс Флинн 9 0
Мэннинг Райан 8 0
Смоллбоун Уильям 8 0
Чарльз Ши 6 1
Армстронг Стюарт 6 0
Сулемана Камалдин 4 1
Стивенс Джек 5 0
Фрейзер Райан 5 0
Армстронг Адам 5 0
Адамс Че 5 0
Арибо Джо 5 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Алькарас Карлос 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Телла Нейтан 2 0
Эдози Самуэль 2 0
Бри Джеймс 0 1
Брукс Дэвид 1 0
Ротуэлл Джо 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Лестер
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
24% (5)
10% (2)
Саутгемптон
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
27% (6)
14% (3)
59% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

2
10
Лестер
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
36% (8)
59% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Саутгемптон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

38
50
Лестер
56.4%
43.6%
22 победы 17 поражений
Первый тайм
21% (9)
40% (17)
40% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (21)
26% (11)
26% (11)
Саутгемптон
41.2%
58.8%
14 побед 20 поражений
Первый тайм
37% (16)
28% (12)
35% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (10)
40% (17)
37% (16)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

40
60

Голы по времени матча

Забито

41
30
11 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 15
25 Не забивали 24
4
10%
6
20%
1-15
3
7%
5
17%
16-30
4
10%
6
20%
31-45
9
22%
4
13%
46-60
8
20%
3
10%
61-75
13
32%
6
20%
76-90

Пропущено

17
29
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 15
2
12%
4
14%
1-15
2
12%
1
3%
16-30
5
29%
29%
4
14%
31-45
3
18%
7
24%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
4
24%
9
31%
76-90

Забито

40
53
21 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 16
25 Не забивали 22
7
18%
9
17%
1-15
9
23%
10
19%
16-30
5
13%
8
15%
31-45
3
8%
6
11%
46-60
7
18%
6
11%
61-75
9
23%
14
26%
76-90

Пропущено

22
29
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 16
2
9%
4
14%
1-15
4
18%
3
10%
16-30
1
5%
8
28%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
9
41%
5
17%
76-90

Забито

81
83
32 В 1-м тайме 44
49 Во 2-м тайме 39
29 Забивали первыми 31
7 Не забивали 3
11
14%
15
18%
1-15
12
15%
15
18%
16-30
9
11%
14
17%
31-45
12
15%
10
12%
46-60
15
19%
9
11%
61-75
22
27%
20
24%
76-90

Пропущено

39
58
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 34
14 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 31
4
10%
8
14%
1-15
6
15%
4
7%
16-30
6
15%
12
21%
31-45
6
15%
9
16%
46-60
4
10%
11
19%
61-75
13
33%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1
Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1 Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1
Саутгемптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1
Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0 Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0

Результаты матчей

Лестер
Саутгемптон

Точный счет

2:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
4 раза 18%
5
2 раза 9%
0
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
7 раз 33%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
6 раз 14%
1:0
6 раз 14%
0:1
4 раза 9%
3:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
2:0
3 раза 7%
1:1
3 раза 7%
1:4
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
0:5
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:1
6 раз 14%
2:1
6 раз 14%
1:2
5 раз 12%
0:1
4 раза 9%
3:1
3 раза 7%
3:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%

Точное количество голов

2
14 раз 33%
1
11 раз 26%
3
7 раз 16%
0
6 раз 14%
4
4 раза 9%
5
1 раз 2%
1
16 раз 37%
2
12 раз 28%
3
5 раз 12%
4
5 раз 12%
0
3 раза 7%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Лестер
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
21
1
14
7
1.5
15
7
7
14
2.5
10
12
2
19
3.5
6
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
19
2
12
10
1.5
9
12
5
17
2.5
2
19
3
19
3.5
1
20
1
21
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
37
6
0.5
Больше Меньше
40
3
26
17
1.5
24
19
12
31
2.5
12
31
5
38
3.5
7
36
1
42
4.5
2
41
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 5:0 Заявка 44 30 4 10 86 - 39 94
2.
Лидс
 Заявка 44 27 9 8 80 - 37 90
3.
Ипсвич
 Заявка 43 26 11 6 85 - 53 89
4.
Саутгемптон
 0:5 Заявка 44 25 9 10 85 - 61 84
5.
Норвич
 Заявка 44 21 9 14 77 - 61 72
6.
Вест Бромвич
 Заявка 44 20 12 12 67 - 44 72
7.
Халл Сити
 Заявка 43 18 12 13 62 - 54 66
8.
Ковентри
 Заявка 42 17 12 13 66 - 52 63
9.
Мидлсбро
 Заявка 44 18 9 17 64 - 60 63
10.
Престон Норт Энд
 Заявка 44 18 9 17 56 - 61 63
11.
Кардифф Сити
 Заявка 44 19 5 20 50 - 61 62
12.
Бристоль Сити
 Заявка 44 16 11 17 51 - 47 59
13.
Сандерленд
 Заявка 44 16 8 20 52 - 51 56
14.
Суонси
 Заявка 44 15 11 18 57 - 62 56
15.
Миллуолл
 Заявка 44 14 11 19 43 - 55 53
16.
Уотфорд
 Заявка 44 12 17 15 59 - 58 53
17.
КПР
 Заявка 44 13 11 20 41 - 57 50
18.
Сток Сити
 Заявка 44 13 11 20 44 - 60 50
19.
Блэкберн
 Заявка 44 13 10 21 58 - 74 49
20.
Плимут
 Заявка 44 12 12 20 58 - 69 48
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 44 13 8 23 39 - 68 47
22.
Бирмингем
 Заявка 44 12 10 22 48 - 64 46
23.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 44 9 17 18 47 - 74 44
24.
Ротерхэм
 Заявка 44 4 12 28 32 - 85 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 22 16 5 1 44 - 14 53
2.
Лестер
 5:0 Заявка 22 17 1 4 47 - 16 52
3.
Ипсвич
 Заявка 22 15 6 1 57 - 32 51
4.
Саутгемптон
 0:5 Заявка 22 15 3 4 54 - 28 48
5.
Норвич
 Заявка 22 15 3 4 41 - 20 48
6.
Вест Бромвич
 Заявка 22 14 4 4 35 - 17 46
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 22 11 4 7 35 - 33 37
8.
Ковентри
 Заявка 20 9 8 3 32 - 20 35
9.
Бристоль Сити
 Заявка 22 10 4 8 29 - 21 34
10.
Кардифф Сити
 Заявка 22 10 3 9 26 - 28 33
11.
Бирмингем
 Заявка 22 9 6 7 30 - 25 33
12.
Сандерленд
 Заявка 22 10 2 10 30 - 28 32
13.
Плимут
 Заявка 22 9 5 8 40 - 35 32
14.
Халл Сити
 Заявка 22 8 8 6 32 - 24 32
15.
Мидлсбро
 Заявка 22 9 4 9 27 - 25 31
16.
Суонси
 Заявка 22 8 5 9 26 - 27 29
17.
Миллуолл
 Заявка 22 8 5 9 21 - 29 29
18.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 22 7 7 8 24 - 27 28
19.
Сток Сити
 Заявка 22 7 6 9 20 - 27 27
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 22 6 7 9 25 - 35 25
21.
Блэкберн
 Заявка 22 6 6 10 27 - 34 24
22.
КПР
 Заявка 22 6 6 10 24 - 32 24
23.
Уотфорд
 Заявка 22 5 9 8 31 - 28 24
24.
Ротерхэм
 Заявка 22 4 8 10 19 - 26 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 5:0 Заявка 22 13 3 6 39 - 23 42
2.
Ипсвич
 Заявка 21 11 5 5 28 - 21 38
3.
Лидс
 Заявка 22 11 4 7 36 - 23 37
4.
Саутгемптон
 0:5 Заявка 22 10 6 6 31 - 33 36
5.
Халл Сити
 Заявка 21 10 4 7 30 - 30 34
6.
Мидлсбро
 Заявка 22 9 5 8 37 - 35 32
7.
Кардифф Сити
 Заявка 22 9 2 11 24 - 33 29
8.
Уотфорд
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
9.
Ковентри
 Заявка 22 8 4 10 34 - 32 28
10.
Суонси
 Заявка 22 7 6 9 31 - 35 27
11.
Престон Норт Энд
 Заявка 22 7 5 10 21 - 28 26
12.
КПР
 Заявка 22 7 5 10 17 - 25 26
13.
Вест Бромвич
 Заявка 22 6 8 8 32 - 27 26
14.
Блэкберн
 Заявка 22 7 4 11 31 - 40 25
15.
Бристоль Сити
 Заявка 22 6 7 9 22 - 26 25
16.
Сандерленд
 Заявка 22 6 6 10 22 - 23 24
17.
Миллуолл
 Заявка 22 6 6 10 22 - 26 24
18.
Норвич
 Заявка 22 6 6 10 36 - 41 24
19.
Сток Сити
 Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
20.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 22 6 1 15 15 - 41 19
21.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 22 3 10 9 22 - 39 19
22.
Плимут
 Заявка 22 3 7 12 18 - 34 16
23.
Бирмингем
 Заявка 22 3 4 15 18 - 39 13
24.
Ротерхэм
 Заявка 22 0 4 18 13 - 59 4
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Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 25 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 20 (12)
Лидс Саммервилл Крисенсио 19 (9)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лестер Варди Джейми 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 14
Сандерленд Хьюм Трай 1 13
Уотфорд Портеус Райан 14
Сандерленд Баллард Дэниэл 14
КПР Колбэк Джек 1 12
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    90'
    Прату достается в столкновении с одним из соперников, врачи "Лестера" появляются на поле.
  • 90'
    Откровенно доигрывают команды встречу, "Саутгемптон" по инерции мячом владеет, но без угроз. Ни одного удара в створ гости так и не нанесли.
  • Дополнительное время
    90'
    Роберт Мэдли добавляет к основному времени матча 5 минут.
  • 89'
    Угловой с правого фланга подали гости, однако даже на гол престижа "Саутгемптон" сегодня не наиграл.
  • Замена
    87'
    Конор Коуди и Кейси Макатир выходят на поле вместо Янника Вестергора и Абдула Фатаву.
  • 85'
    К слову, "Лестер" вышел на первое место по забитым мячам в этом чемпионате, обойдя как раз "Саутгемптон" и "Ипсвич".
  • Замена
    83'
    Патсон Дака и Деннис Прат появляются на поле вместо Джейми Варди и Уилфреда Ндиди. У гостей Райан Фрейзер и Джек Стивенс играют вместо Че Адамса и Джо Арибо.
  • 3 гола - хет-трик!
    81'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 5:0! АБДУЛ ФАТАВУ!
    Отличная контратака удается "Лестеру", Дьюсбери-Холл протащил мяч по центру и покатил левее на Варди, тот прострелил на дальнюю штангу, а Фатаву расстрелял цель, оформив хет-трик!
  • Описание гола
    79'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:0! ДЖЕЙМИ ВАРДИ!
    Фатаву с правого фланга катит мяч в штрафную площадь на Варди, тот отскакивает от защитника и метров с восьми поражает ближний угол!
  • 78'
    Мавидиди на левом фланге атаки обыгрывает двоих соперников несколько раз, но в штрафную не идет.
  • 76'
    Дубль в этой встрече оформляет Фатаву, ставя точку сегодня, три отыграть "Саутгемптону" не удастся никак.
  • 2 гола - дубль!
    75'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! АБДУЛ ФАТАВУ!
    Фатаву получает мяч от Чодури на правом фланге, смещается в центр и наносит шикарный обводящий удар в дальний угол!
  • 73'
    В следующем матче "Лестер" уже может обеспечить себе первое место в Чемпионшипе, для этого надо обыграть "Престон" в гостях.
  • 71'
    Да, явно не самый удачный матч сегодня получается у "Саутгемптона", в атаке по-прежнему у "святых" не получается ничего, несмотря на преимущество по владению.
  • 69'
    Адамс врывается в штрафную с левого края и пытается атаковать ворота, однако мяч в подкате выбивает Фас.
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    • Офсайд
      67'
      Позиционная атака "Саутгемптона" завершается еще одним офсайдом, внимателен на бровке лайнсмен.
    • Желтая карточка
      66'
      Вестергор получает предупреждение за фол против Адамса в центре поля.
    • Замена
      64'
      Хамза Чодури появляется на поле вместо Рикарду Перейры.
    • 63'
      Да, всё-таки всё идет к тому, что "Саутгемптон" отклеивается от борьбы за прямую путевку в РПЛ, предстоит сразится "святым" в стыках.
    • Описание гола
      62'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! УИЛФРЕД НДИДИ!
      Мавидиди цепляется за мяч на левом краю штрафной и исполняет мягкую подачу ближе к линии вратарской, а Ндиди головой посылает снаряд в сетку!
    • Замена
      60'
      Самуэль Эдози и Райан Мэннинг появляются на поле вместо Дэвида Брукса и Джеймса Бри.
    • 58'
      Хермансен после навеса с правого фланга выронил мяч из рук, однако повезло "Лестеру", что снаряд отскочил к Перейре.
    • 57'
      В ответной атаке последовал заброс на Варди, которого на выходе опережает Маккарти, забравший мяч.
    • Офсайд
      56'
      Хермансен спасает ворота "Лестера" после удара Армстронга с линии штрафной, однако у форварда "Саутгемптона" зафиксирован офсайд.
    • 54'
      Ошибка игроков "Саутгемптона" при выходе из обороны приводит к еще одному шансу для Фатаву, но в створ ворот автор гола опять не попал.
    • 53'
      Фатаву завершает атаку "Лестера" ударом с правого края штрафной - мяч пролетает мимо ближнего угла.
    • 52'
      Штрафной на правом фланге атаки зарабатывает "Саутгемптон", но с подачей Смоллбоуна оборона "Лестера" справилась.
    • 51'
      Бри с правого фланга исполняет передачу в штрафную хозяев, однако Фас выбивает мяч за боковую линию.
    • Угловой
      50'
      Угловой в исполнении "Саутгемптона" не привел к опасному моменту, мяч очень спокойно "лисы" выбивают.
    • 49'
      Атака "Саутгемптона" левым флангом завершается прерванной подачей, Перейра удачно отработал в обороне.
    • 48'
      Варди получает мяч на правом краю штрафной и исполняет подачу на дальнюю штангу, однако снаряд улетает за ворота Маккарти.
    • 47'
      Начинается с атак "Саутгемптона" вторая половина встречи, пару попыток ударов мы увидели, но они оказались заблокированы.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Штрафной с левого фланга подает Дьюсбери-Холл, Вестергор добрался до верхового мяча, но пробить акцентированно не смог.
    • 45'
      Заброс из глубины поля в направлении Фатаву исполняют хозяева поля, но Маккарти на выходе соперника опережает.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет Роберт Мэдли к основному времени первого тайма.
    • Офсайд
      44'
      Позиционная атака "Саутгемптона" завершается отмашкой лайнсмена, Брукс забрался в положение "вне игры" в чужой штрафной.
    • Угловой
      42'
      Угловой на правом фланге заработал Варди, Дьюсбери-Холл исполнил подачу в штрафную, но Маккртаи забрал мяч на выходе.
    • 41'
      Пытается "Саутгемптон" прорваться в штрафную хозяев по центру, однако плотность в этой зоне у хозяев большая.
    • Замена
      40'
      Вместо захромавшего Джо Ротуэлла на поле появляется Уильям Смоллбоун.
    • 38'
      И продолжает "Лестер" контролировать мяч в центре поля, "Саутгемптону" не удается вернуть владение на постоянной основе.
    • 36'
      До перерыва остается не так много времени, уверенно "Лестер" действует по счёту, не позволяя сопернику создать ничего интересного.
    • 34'
      Дьюсбери-Холл добирается до штрафной соперника и сразу же пытается пробить, но мяч приходится в соперника.
    • 32'
      Если у нас всё так и закончится, то отрыв от "Лидса" за 2 тура до конца составить 4 очка, а "Ипсвич" будет проигрывать 5 баллов при игре в запасе.
    • 31'
      Возобновляется у нас игра на "Кинг Пауэр", в спокойном темпе проходят минуты после гола "Лестера".
    • Травма, повреждение
      29'
      У Фатаву возникли проблемы со здоровьем после одного из единоборств, врачи "Лестера" на поле.
    • 28'
      Пытается "Саутгемптон" перехватить инициативу в этой встрече, проигрывать сегодня "святым" нежелательно, иначе можно будет и не добраться до топ-2.
    • 26'
      На грани офсайда открывался Фатаву в предыдущем моменте, но в итоге никаких сомнений у бригады арбитров не возникло.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АБДУЛ ФАТАВУ!
      Дьюсбери-Холл исполняет проникающий пас в штрафную, Фатаву опережает Уокера-Питерса и с левой посылает мяч в дальний угол!
    • 24'
      Половину первого тайма отыграли команды, пока без голов, но преимущество "Лестера" выглядит серьезным.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судя по всему, фол со стороны Варди зафиксирован в предыдущем моменте, мяч разыгрывает "Саутгемптон".
    • Опасный момент
      21'
      Мавидиди посе навеса Матаву не просто спас мяч, а еще и направил его в створ, Маккарти приходится вступать в игру, а Беднарек в борьбе с Варди обстановку разрядил!
    • 20'
      Ндиди после навеса с правого фланга переиграл в воздухе соперника и пробивает головой - мяч летит выше ворот.
    • 19'
      Армстронг смещается с левого фланга до штрафной, обыгрывается с Адамсом и пробивает в касание, но мяч попадает в защитника "Лестера".
    • 18'
      Стараются команды минимизировать ошибки в эти минуты, подолгу строят свои атаки, играя преимущественно с ближним.
    • 17'
      Постепенно "Саутгемптон" выбирается на чужую половине поля, пока без угроз воротам Хермансена и даже вообще без подходов.
    • 15'
      У "Саутгемптона" тоже удачная игра в апреле на своем поле, три встречи подряд на своем стадионе выиграли "святые", а вот выездная игра с "Кардифф Сити" завершилась поражением.
    • 14'
      "Лестер" в апреле выиграл все три домашних матча, а вот оба выездных коллектив Энцо Марески уступил. 
    • Опасный момент
      13'
      Ндиди отмечается мощным обводящим ударом из-за пределов штрафной - мяч проходит рядом со штангой!
    • 12'
      Теперь Фатаву, получив мяч на правом краю штрафной, адресует его на Дьюсбери-Холла, удар которого с левого был заблокирован.
    • 11'
      Фатаву входит в штрафную с правого края и пробивает с левой в створ ворот - Маккарти мяч ловит уверенно.
    • Фол, нарушение
      10'
      Вестергор фолит в центре поля против Адамса, мешая "Саутгемптону" развернуть атаку, пока рефери обходится устным внушением.
    • 9'
      Пока побольше владеет мячом "Лестер" в дебюте игры, но в целом скорости пока не слишком впечатляют.
    • 8'
      Мавидиди вошел в штрафную с левого края, обыгрался с Варди и попытался пробить по воротам, но мяч попал в защитника "Саутгемптона".
    • 6'
      В первом круге в начале сезона "Лестер" разгромил соперника в гостях 4:1, забив трижды еще до перерыва.
    • 5'
      Начало встречи у нас крайне спокойное, всё-таки чувствуется напряжение и важность этого противостояния.
    • 3'
      "Саутгемптон" идет на четвертой позиции, отставания на 6 очков от "Лидса" при игре в запасе. Победа "святых" сегодня максимально уплотнит первую четвертку.
    • 2'
      Напомним, что "Лестер" и "Саутгемптон" ведут борьбу за возвращение в АПЛ, "лисы" весь турнир идут в зоне прямого выхода и должны по-хорошему там остаться.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в перенесенном матче 38-го тура Чемпионшипа "Лестер" принимает "Саутгемптон". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
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    Прогнозы 123
    Лестер 87% (107)
    X 8.1% (10)
    Саутгемптон 4.9% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Саутгемптон
    3.90
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    Прогнозы на матч Лестер 5:0 Саутгемптон

    Исход игры
    Лестер
    87% (107)
    Ничья
    8.1% (10)
    Саутгемптон
    4.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.45% (83)
    Меньше
    26.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (88)
    Нет
    22.12% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    56.9% (70)
    1:0 Лестер
    14.6% (18)
    3:1 Лестер
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    2:0 Лестер
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Саутгемптон
    1.6% (2)
    1:2 Саутгемптон
    1.6% (2)
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