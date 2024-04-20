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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Лестер
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 47
Лестер 78.7% (37)
X 10.6% (5)
Саутгемптон 10.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Саутгемптон
2.11
3.92
3.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лестер
Саутгемптон

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

46.2%
19.2%
34.6%
12 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Ч
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:9
ПЛ
1:2
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:0
К
2:0
Ч
1:2

Голы

Всего голов

17
26

Голов в среднем за матч

1.31
2

Среднее время на гол

68
45

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Среднее время на гол

68
106

Всего голов

34
37

Голов в среднем за матч

1.31
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
63

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 15 (4) 0.35
Дьюсбери-Холл Кирнан 12 (1) 0.28
Мавидиди Стефи 12 (2) 0.28
Дака Патсон 7 (3) 0.16
Ихеаначо Келечи 5 (2) 0.12
Макатир Кейси 5 0.12
Фатаву Абдул 3 0.07
Ндиди Уилфред 3 0.07
Рикарду Перейра II 3 0.07
Джастин Джеймс 2 0.05
Кэннон Томас 2 0.05
Вестергор Янник 2 0.05
Уинкс Гарри 2 0.05
Фас Ваут 2 0.05
Казадеи Чезаре 2 0.05
Акгюн Юнус 1 0.02
Нельсон Бен 1 0.02
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.02
Прат Деннис 0 0
Дойл Каллум 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 20 (4) 0.47
Адамс Че 15 0.35
Эдози Самуэль 6 0.14
Фрейзер Райан 6 0.14
Армстронг Стюарт 5 0.12
Смоллбоун Уильям 5 0.12
Арибо Джо 4 0.09
Ротуэлл Джо 4 0.09
Уокер-Питерс Кайл 3 0.07
Мара Секу 3 0.07
Алькарас Карлос 3 0.07
Брукс Дэвид 2 0.05
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0.05
Даунс Флинн 2 0.05
Беднарек Ян 2 0.05
Телла Нейтан 1 0.02
Сулемана Камалдин 0 0
Мэннинг Райан 0 0
Стивенс Джек 0 0
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Бри Джеймс 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 12 0
Уинкс Гарри 9 0
Рикарду Перейра II 8 0
Фатаву Абдул 5 1
Мавидиди Стефи 6 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 6 0
Фас Ваут 5 0
Ндиди Уилфред 5 0
Варди Джейми 4 0
Чодури Хамза 4 0
Джастин Джеймс 3 0
Хермансен Мадс 2 0
Нельсон Бен 2 0
Макатир Кейси 2 0
Мареска Энцо 1 0
Коуди Конор 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Дака Патсон 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Дойл Каллум 1 0
Казадеи Чезаре 1 0
Кэннон Томас 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беднарек Ян 10 0
Даунс Флинн 9 0
Мэннинг Райан 8 0
Смоллбоун Уильям 8 0
Чарльз Ши 6 1
Армстронг Стюарт 6 0
Сулемана Камалдин 4 1
Стивенс Джек 5 0
Фрейзер Райан 5 0
Армстронг Адам 5 0
Адамс Че 5 0
Арибо Джо 5 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Алькарас Карлос 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Телла Нейтан 2 0
Эдози Самуэль 2 0
Бри Джеймс 0 1
Брукс Дэвид 1 0
Ротуэлл Джо 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Лестер
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
24% (5)
10% (2)
Саутгемптон
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
27% (6)
14% (3)
59% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

2
10
Лестер
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
36% (8)
59% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Саутгемптон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

38
50
Лестер
56.4%
43.6%
22 победы 17 поражений
Первый тайм
21% (9)
40% (17)
40% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (21)
26% (11)
26% (11)
Саутгемптон
41.2%
58.8%
14 побед 20 поражений
Первый тайм
37% (16)
28% (12)
35% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (10)
40% (17)
37% (16)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

40
60

Голы по времени матча

Забито

41
30
11 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 15
25 Не забивали 24
4
10%
6
20%
1-15
3
7%
5
17%
16-30
4
10%
6
20%
31-45
9
22%
4
13%
46-60
8
20%
3
10%
61-75
13
32%
6
20%
76-90

Пропущено

17
29
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 15
2
12%
4
14%
1-15
2
12%
1
3%
16-30
5
29%
29%
4
14%
31-45
3
18%
7
24%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
4
24%
9
31%
76-90

Забито

40
53
21 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 16
25 Не забивали 22
7
18%
9
17%
1-15
9
23%
10
19%
16-30
5
13%
8
15%
31-45
3
8%
6
11%
46-60
7
18%
6
11%
61-75
9
23%
14
26%
76-90

Пропущено

22
29
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 16
2
9%
4
14%
1-15
4
18%
3
10%
16-30
1
5%
8
28%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
9
41%
5
17%
76-90

Забито

81
83
32 В 1-м тайме 44
49 Во 2-м тайме 39
29 Забивали первыми 31
7 Не забивали 3
11
14%
15
18%
1-15
12
15%
15
18%
16-30
9
11%
14
17%
31-45
12
15%
10
12%
46-60
15
19%
9
11%
61-75
22
27%
20
24%
76-90

Пропущено

39
58
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 34
14 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 31
4
10%
8
14%
1-15
6
15%
4
7%
16-30
6
15%
12
21%
31-45
6
15%
9
16%
46-60
4
10%
11
19%
61-75
13
33%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1
Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1 Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1
Саутгемптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1
Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0 Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0

Результаты матчей

Лестер
Саутгемптон

Точный счет

2:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
4 раза 18%
5
2 раза 9%
0
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
7 раз 33%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
6 раз 14%
1:0
6 раз 14%
0:1
4 раза 9%
3:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
2:0
3 раза 7%
1:1
3 раза 7%
1:4
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
0:5
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:1
6 раз 14%
2:1
6 раз 14%
1:2
5 раз 12%
0:1
4 раза 9%
3:1
3 раза 7%
3:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%

Точное количество голов

2
14 раз 33%
1
11 раз 26%
3
7 раз 16%
0
6 раз 14%
4
4 раза 9%
5
1 раз 2%
1
16 раз 37%
2
12 раз 28%
3
5 раз 12%
4
5 раз 12%
0
3 раза 7%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Лестер
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
21
1
14
7
1.5
15
7
7
14
2.5
10
12
2
19
3.5
6
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
19
2
12
10
1.5
9
12
5
17
2.5
2
19
3
19
3.5
1
20
1
21
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
37
6
0.5
Больше Меньше
40
3
26
17
1.5
24
19
12
31
2.5
12
31
5
38
3.5
7
36
1
42
4.5
2
41
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 43 29 4 10 81 - 39 91
2.
Ипсвич
 Заявка 43 26 11 6 85 - 53 89
3.
Лидс
 Заявка 43 26 9 8 76 - 34 87
4.
Саутгемптон
 Заявка 43 25 9 9 85 - 56 84
5.
Норвич
 Заявка 44 21 9 14 77 - 61 72
6.
Вест Бромвич
 Заявка 44 20 12 12 67 - 44 72
7.
Халл Сити
 Заявка 43 18 12 13 62 - 54 66
8.
Ковентри
 Заявка 42 17 12 13 66 - 52 63
9.
Мидлсбро
 Заявка 43 18 9 16 61 - 56 63
10.
Престон Норт Энд
 Заявка 44 18 9 17 56 - 61 63
11.
Кардифф Сити
 Заявка 44 19 5 20 50 - 61 62
12.
Бристоль Сити
 Заявка 44 16 11 17 51 - 47 59
13.
Сандерленд
 Заявка 44 16 8 20 52 - 51 56
14.
Суонси
 Заявка 44 15 11 18 57 - 62 56
15.
Миллуолл
 Заявка 44 14 11 19 43 - 55 53
16.
Уотфорд
 Заявка 44 12 17 15 59 - 58 53
17.
КПР
 Заявка 44 13 11 20 41 - 57 50
18.
Сток Сити
 Заявка 44 13 11 20 44 - 60 50
19.
Блэкберн
 Заявка 43 13 10 20 57 - 71 49
20.
Плимут
 Заявка 44 12 12 20 58 - 69 48
21.
Бирмингем
 Заявка 44 12 10 22 48 - 64 46
22.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 43 12 8 23 36 - 67 44
23.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 44 9 17 18 47 - 74 44
24.
Ротерхэм
 Заявка 44 4 12 28 32 - 85 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 22 16 5 1 44 - 14 53
2.
Ипсвич
 Заявка 22 15 6 1 57 - 32 51
3.
Лестер
 Заявка 21 16 1 4 42 - 16 49
4.
Саутгемптон
 Заявка 22 15 3 4 54 - 28 48
5.
Норвич
 Заявка 22 15 3 4 41 - 20 48
6.
Вест Бромвич
 Заявка 22 14 4 4 35 - 17 46
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 22 11 4 7 35 - 33 37
8.
Ковентри
 Заявка 20 9 8 3 32 - 20 35
9.
Бристоль Сити
 Заявка 22 10 4 8 29 - 21 34
10.
Кардифф Сити
 Заявка 22 10 3 9 26 - 28 33
11.
Бирмингем
 Заявка 22 9 6 7 30 - 25 33
12.
Сандерленд
 Заявка 22 10 2 10 30 - 28 32
13.
Плимут
 Заявка 22 9 5 8 40 - 35 32
14.
Халл Сити
 Заявка 22 8 8 6 32 - 24 32
15.
Мидлсбро
 Заявка 21 9 4 8 24 - 21 31
16.
Суонси
 Заявка 22 8 5 9 26 - 27 29
17.
Миллуолл
 Заявка 22 8 5 9 21 - 29 29
18.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 22 7 7 8 24 - 27 28
19.
Сток Сити
 Заявка 22 7 6 9 20 - 27 27
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 22 6 7 9 25 - 35 25
21.
Блэкберн
 Заявка 21 6 6 9 26 - 31 24
22.
КПР
 Заявка 22 6 6 10 24 - 32 24
23.
Уотфорд
 Заявка 22 5 9 8 31 - 28 24
24.
Ротерхэм
 Заявка 22 4 8 10 19 - 26 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 22 13 3 6 39 - 23 42
2.
Ипсвич
 Заявка 21 11 5 5 28 - 21 38
3.
Саутгемптон
 Заявка 21 10 6 5 31 - 28 36
4.
Лидс
 Заявка 21 10 4 7 32 - 20 34
5.
Халл Сити
 Заявка 21 10 4 7 30 - 30 34
6.
Мидлсбро
 Заявка 22 9 5 8 37 - 35 32
7.
Кардифф Сити
 Заявка 22 9 2 11 24 - 33 29
8.
Уотфорд
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
9.
Ковентри
 Заявка 22 8 4 10 34 - 32 28
10.
Суонси
 Заявка 22 7 6 9 31 - 35 27
11.
Престон Норт Энд
 Заявка 22 7 5 10 21 - 28 26
12.
КПР
 Заявка 22 7 5 10 17 - 25 26
13.
Вест Бромвич
 Заявка 22 6 8 8 32 - 27 26
14.
Блэкберн
 Заявка 22 7 4 11 31 - 40 25
15.
Бристоль Сити
 Заявка 22 6 7 9 22 - 26 25
16.
Сандерленд
 Заявка 22 6 6 10 22 - 23 24
17.
Миллуолл
 Заявка 22 6 6 10 22 - 26 24
18.
Норвич
 Заявка 22 6 6 10 36 - 41 24
19.
Сток Сити
 Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 22 3 10 9 22 - 39 19
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 21 5 1 15 12 - 40 16
22.
Плимут
 Заявка 22 3 7 12 18 - 34 16
23.
Бирмингем
 Заявка 22 3 4 15 18 - 39 13
24.
Ротерхэм
 Заявка 22 0 4 18 13 - 59 4
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Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 24 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 20 (12)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лидс Саммервилл Крисенсио 17 (8)
Ковентри Райт Хаджи 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 14
Сандерленд Хьюм Трай 1 13
Уотфорд Портеус Райан 14
Сандерленд Баллард Дэниэл 14
КПР Колбэк Джек 1 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 51.1% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Лестер 78.7% (37)
    X 10.6% (5)
    Саутгемптон 10.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Саутгемптон
    2.11
    3.92
    3.85
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    Прогнозы на матч Лестер - Саутгемптон

    Исход игры
    Лестер
    78.7% (37)
    Ничья
    10.6% (5)
    Саутгемптон
    10.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    51.1% (24)
    1:0 Лестер
    12.8% (6)
    2:0 Лестер
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
    0:1 Саутгемптон
    4.3% (2)
    1:2 Саутгемптон
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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