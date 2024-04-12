Тур: 29. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Лиссорг Ромен
0'
0:1
13' ПенальтиСотока Флориан
21' Желтая карточкаВан Ден Керкхоф Кевин
1:1
34' ГолМикаутадзе Жорж
44' Желтая карточкаТраоре Исмаэль
44' Желтая карточкаГради Жонатан
45' Желтая карточкаДиуф Энди
2:1
45' ГолМикаутадзе Жорж
46' Желтая карточкаМачадо Дейвер
74' Желтая карточкаЧавес Джоаннер
78' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
90'+6
Ход матча
13'
0:1
34'
1:1
44'
44'
45'
45'
2:1
46'
60'
74'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
276 Количество передач 649
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Сане
Садибу
25
Атта
Артур
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
10
Коста
Давид
22
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
-
15 Ло АбабакарЗащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
-
14 Сабали ШейхНападающий
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Мец
Ланс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
0.92
Среднее время на гол
73
98
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.29
0.81
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
70
111
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|9 (2)
|0.31
|Юдоль Матьё
|3
|0.1
|Сабали Шейх
|3
|0.1
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.1
|Асоро Йоэль
|2
|0.07
|Траоре Исмаэль
|2
|0.07
|Камара Ламин
|1
|0.03
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.03
|Атта Артур
|1
|0.03
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.03
|Мазиз Юссеф
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Диалло Папе
|1
|0.03
|Сане Ибу
|1
|0.03
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Куао Коффи
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|7 (1)
|0.24
|Сотока Флориан
|6 (3)
|0.21
|Саид Уэсли
|6
|0.21
|Коста Давид
|3
|0.1
|Франковски Пшемыслав
|3 (1)
|0.1
|Мачадо Дейвер
|3
|0.1
|Гилавоги Морган
|2
|0.07
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.03
|Томассон Адриен
|1
|0.03
|Кортес Оскар
|1
|0.03
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Диуф Энди
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|5
|0
|Эрей Кристоф
|3
|1
|Юдоль Матьё
|4
|0
|Колин Максим
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Ласло Болони
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Жан-Жак Данле
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Сане Ибу
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|9
|1
|Медина Факундо
|10
|0
|Вахи Элю
|7
|1
|Дансо Кевин
|5
|0
|Сотока Флориан
|3
|1
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Агилар Рубен
|4
|0
|Хусанов Абдукодир
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Самба Брис
|3
|0
|Мачадо Дейвер
|3
|0
|Менди Нампали
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Коста Давид
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Результаты матчей
Мец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Ланс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
6
Мец
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Ланс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
9
19
Мец
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Ланс
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
27
9
Упущенные победы
17
25
Голы по времени матча
Забито
14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
21%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Пропущено
20
16
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
8
40%
1
6%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
1
5%
6
38%
31-45
3
15%
4
25%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
4
20%
3
19%
76-90
Забито
16
22
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
25%
1
5%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
5
31%
4
18%
61-75
3
19%
5
23%
76-90
Пропущено
29
16
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
14%
2
13%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
7
24%
4
25%
31-45
7
24%
2
13%
46-60
1
3%
2
13%
61-75
8
28%
3
19%
76-90
Забито
30
38
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
7
23%
4
11%
1-15
3
10%
6
16%
16-30
4
13%
7
18%
31-45
2
7%
8
21%
46-60
8
27%
4
11%
61-75
6
20%
9
24%
76-90
Пропущено
49
32
25 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 17
12
24%
3
9%
1-15
5
10%
4
13%
16-30
8
16%
10
31%
31-45
10
20%
6
19%
46-60
2
4%
3
9%
61-75
12
24%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1
Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0
Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0
Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0
Результаты матчей
Мец
Ланс
Точный счет
0:1
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
7 раз 24%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мец
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
59
68
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
312
411
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
227
821
1019
326
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|41 - 23
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 32
|43
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|35 - 36
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|40 - 34
|39
|10.
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 42
|38
|11.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 36
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 39
|33
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 42
|32
|14.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|27 - 45
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 52
|26
|17.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|22 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|14
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 2:1 Ланс
Исход игры
Мец
10.7% (13)
Ничья
22.1% (27)
Ланс
67.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
50% (57)
Меньше
50% (57)
Обе команды забьют
Да
65.79% (75)
Нет
34.21% (39)
Популярный счёт
1:2 Ланс
34.4% (42)
0:1 Ланс
23.8% (29)
1:1 Ничья
15.6% (19)
2:1 Мец
5.7% (7)
1:3 Ланс
4.1% (5)
1:0 Мец
3.3% (4)
0:2 Ланс
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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