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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Мец
2:1
Конец матча
Ланс
0'
0:1
13' Пенальти
Сотока Флориан
21' Желтая карточка
Ван Ден Керкхоф Кевин
1:1
34' Гол
Микаутадзе Жорж
44' Желтая карточка
Траоре Исмаэль
44' Желтая карточка
Гради Жонатан
45' Желтая карточка
Диуф Энди
2:1
45' Гол
Микаутадзе Жорж
46' Желтая карточка
Мачадо Дейвер
74' Желтая карточка
Чавес Джоаннер
78' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Сотока Флориан
21'
Ван Ден Керкхоф Кевин
 
34'
Микаутадзе Жорж
(Атта Артур)
1:1
44'
Траоре Исмаэль
 
44'
 
Гради Жонатан
45'
 
Диуф Энди
45'
Микаутадзе Жорж
(Н'Дорам Кевин)
2:1
46'
 
Мачадо Дейвер
59'
 
Чавес Джоаннер
Мачадо Дейвер
60'
 
Фюльжени Анжело
Диуф Энди
60'
 
Томассон Адриен
Гради Жонатан
60'
 
Вахи Элю
Саид Уэсли
72'
 
Гилавоги Морган
Эль-Айнауи Нейл
74'
 
Чавес Джоаннер
78'
 
Франковски Пшемыслав
83'
Ло Абабакар
Траоре Исмаэль
 
87'
Канде Фали
Н'Дорам Кевин
 
90'
Камара Ламин
Жан-Жак Данле
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 276 Количество передач 649
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Мец 10.7% (13)
X 22.1% (27)
Ланс 67.2% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
38
Сане
Садибу
3
Юдоль
Матьё
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
6
Н'Дорам
Кевин
27
Жан-Жак
Данле
25
Атта
Артур
7
Диалло
Папе
10
Микаутадзе
Жорж
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
18
Диуф
Энди
23
Эль-Айнауи
Нейл
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
22
Саид
Уэсли
Мец
4-5-1
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Мец
Ланс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л2
0:0
Л2
2:0
КЛ
1:1
К
2:0
Л2
1:0
Л2
0:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л2
0:1
Л2
3:2
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
0.92

Среднее время на гол

73
98

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.29
0.81

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

70
111

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 9 (2) 0.31
Юдоль Матьё 3 0.1
Сабали Шейх 3 0.1
Джаллоу Абли 3 (1) 0.1
Асоро Йоэль 2 0.07
Траоре Исмаэль 2 0.07
Камара Ламин 1 0.03
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мазиз Юссеф 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Диалло Папе 1 0.03
Сане Ибу 1 0.03
Н'Дорам Кевин 0 0
Куао Коффи 0 0
Канде Фали 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 7 (1) 0.24
Сотока Флориан 6 (3) 0.21
Саид Уэсли 6 0.21
Коста Давид 3 0.1
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.1
Мачадо Дейвер 3 0.1
Гилавоги Морган 2 0.07
Агилар Рубен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Эль-Айнауи Нейл 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Кортес Оскар 1 0.03
Гради Жонатан 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Диуф Энди 1 0.03
Фюльжени Анжело 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 5 0
Эрей Кристоф 3 1
Юдоль Матьё 4 0
Колин Максим 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Канде Фали 3 0
Камара Ламин 3 0
Ласло Болони 3 0
Укиджа Александр 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Жан-Жак Данле 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Траоре Исмаэль 1 0
Мбайе Малик 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Ибу 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 9 1
Медина Факундо 10 0
Вахи Элю 7 1
Дансо Кевин 5 0
Сотока Флориан 3 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Агилар Рубен 4 0
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Мачадо Дейвер 3 0
Менди Нампали 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Коста Давид 2 0
Диуф Энди 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Мец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Ланс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
6
Мец
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Ланс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

9
19
Мец
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Ланс
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

27
9

Упущенные победы

17
25

Голы по времени матча

Забито

14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
21%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Пропущено

20
16
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
8
40%
1
6%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
1
5%
6
38%
31-45
3
15%
4
25%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
4
20%
3
19%
76-90

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
25%
1
5%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
5
31%
4
18%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Пропущено

29
16
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
14%
2
13%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
7
24%
4
25%
31-45
7
24%
2
13%
46-60
1
3%
2
13%
61-75
8
28%
3
19%
76-90

Забито

30
38
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
7
23%
4
11%
1-15
3
10%
6
16%
16-30
4
13%
7
18%
31-45
2
7%
8
21%
46-60
8
27%
4
11%
61-75
6
20%
9
24%
76-90

Пропущено

49
32
25 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 17
12
24%
3
9%
1-15
5
10%
4
13%
16-30
8
16%
10
31%
31-45
10
20%
6
19%
46-60
2
4%
3
9%
61-75
12
24%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1
Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0
Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0
Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0

Результаты матчей

Мец
Ланс

Точный счет

0:1
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
7 раз 24%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мец
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
22
7
8
21
1.5
10
19
3
26
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Реймс
 Заявка 28 11 7 10 35 - 36 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 Заявка 28 10 9 9 40 - 34 39
10.
Лион
 Заявка 28 11 5 12 34 - 42 38
11.
Тулуза
 Заявка 28 8 9 11 32 - 36 33
12.
Страсбург
 Заявка 28 8 9 11 30 - 39 33
13.
Монпелье
 Заявка 28 8 9 11 39 - 42 32
14.
Нант
 Заявка 28 8 4 16 27 - 45 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
6.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
7.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 14
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Команда Мец не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Мец: 38%, Ланс: 62%.
  • 97'
    Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 96'
    Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Микаутадзе Жорж наказан за толчок Дансо Кевин
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Мец 10.7% (13)
    X 22.1% (27)
    Ланс 67.2% (82)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 2:1 Ланс

    Исход игры
    Мец
    10.7% (13)
    Ничья
    22.1% (27)
    Ланс
    67.2% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (75)
    Нет
    34.21% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    34.4% (42)
    0:1 Ланс
    23.8% (29)
    1:1 Ничья
    15.6% (19)
    2:1 Мец
    5.7% (7)
    1:3 Ланс
    4.1% (5)
    1:0 Мец
    3.3% (4)
    0:2 Ланс
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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