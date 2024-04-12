Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Мец играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Ланс

48' Коста Давид плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

48' Г О О О О Л - Микаутадзе Жорж забивает с правой ноги!

48' Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Ланс

47' Матч возобновлен

47' Диалло Папе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Диуф Энди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Гради Жонатан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

44' Траоре Исмаэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

43' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

43' Микаутадзе Жорж из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Юдоль Матьё из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Удар от ворот произведет Мец

37' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Команда Мец сравняла счет! Игра продолжается!

34' Г О О О О Л - Микаутадзе Жорж забивает с левой ноги!

34' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Траоре Исмаэль нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

21' Эль-Айнауи Нейл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

19' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Мец

16' Дансо Кевин не смог попасть в створ ударом издали

16' Удар от ворот произведет Ланс

15' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О О Л - Сотока Флориан из команды Ланс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Александр Укиджа прыгнул не в ту сторону.

13' После проверки VAR судья не изменил решения - Ланс пробьет пенальти!

12' Саид Уэсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ланс

11' Гради Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Мец

8' Диуф Энди не смог попасть в створ ударом издали

8' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Ланс

3' Диалло Папе из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Хорошую попытку сделал Жан-Жак Данле . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мец начинает с центра поля