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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Страсбург
 
Позже
Реймс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 116
Страсбург 36.2% (42)
X 51.7% (60)
Реймс 12.1% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Беллаароуч
Алаа
24
Абакар
Силла
5
Перрен
Люка
13
Соу
Саиду
2
Гильберт
Фредерик
8
Сантос
Андрей
27
Сиссоко
Ибраима
3
Делен
Тома
26
Баква
Дилан
9
Гамейро
Кевин
19
Диарра
Хабиб
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
7
Ито
Дзюня
6
Атангана-Эдоа
Валентин
8
Ричардсон
Амир
17
Накамура
Кейто
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
Страсбург
3-4-3
Реймс
4-4-1-1

История личных встреч

Страсбург
Реймс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
КЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
2:1
ТМК
3:3
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
3:2
Л2
4:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
0.89

Среднее время на гол

45
101

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.65
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
85

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.25
Гамейро Кевин 3 (1) 0.11
Мотиба Лебо 3 0.11
Баква Дилан 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Сахи Дион 2 0.07
Диарра Хабиб 2 (1) 0.07
Себас Жереми 2 0.07
Делен Тома 1 0.04
Сеная Марвин 1 0.04
Мванга Жуниор 1 0.04
Гильберт Фредерик 1 0.04
Абакар Силла 1 0.04
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.21
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.18
Дьяките Умар 5 0.18
Ито Дзюня 3 0.11
Манетси Маршал 3 0.11
Ричардсон Амир 3 0.11
Абдельамид Юнис 3 0.11
Накамура Кейто 2 0.07
Хадра Реда 1 0.04
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Окуму Джозеф 1 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Сиссоко Ибраима 5 0
Делен Тома 5 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Соу Саиду 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 0
Уильям Стилл 4 1
Теума Тедди 5 0
Абдельамид Юнис 4 0
Манетси Маршал 4 0
Матусива Азор 4 0
Дьяките Умар 3 0
Окуму Джозеф 3 0
Ричардсон Амир 3 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Ито Дзюня 2 0
Куду Теренс 2 0
Акиеме Серхио 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Хадра Реда 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Страсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Реймс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
10
Страсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

12
11
Страсбург
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Реймс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

15
21
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
1
7%
4
19%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
6
40%
2
10%
61-75
4
27%
3
14%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
1
5%
2
10%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
7
37%
2
10%
31-45
6
32%
4
20%
46-60
2
11%
7
35%
61-75
1
5%
3
15%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
7
50%
4
27%
76-90

Пропущено

21
15
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
14%
3
20%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
4
27%
31-45
4
19%
6
40%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Забито

29
36
7 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
3
10%
6
17%
1-15
2
7%
6
17%
16-30
2
7%
7
19%
31-45
4
14%
7
19%
46-60
7
24%
3
8%
61-75
11
38%
7
19%
76-90

Пропущено

40
35
23 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 21
4
10%
5
14%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
13
33%
6
17%
31-45
10
25%
10
29%
46-60
4
10%
7
20%
61-75
3
8%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1
Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1
Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2
Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1

Результаты матчей

Страсбург
Реймс

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
22
6
9
19
1.5
11
17
1
27
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Реймс
 Заявка 28 11 7 10 35 - 36 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 Заявка 28 10 9 9 40 - 34 39
10.
Лион
 Заявка 28 11 5 12 34 - 42 38
11.
Тулуза
 Заявка 28 8 9 11 32 - 36 33
12.
Страсбург
 Заявка 28 8 9 11 30 - 39 33
13.
Монпелье
 Заявка 28 8 9 11 39 - 42 32
14.
Нант
 Заявка 28 8 4 16 27 - 45 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
6.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
7.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 14
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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Прогнозы 116
Страсбург 36.2% (42)
X 51.7% (60)
Реймс 12.1% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Реймс
3.35
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3.44
3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Страсбург - Реймс

Исход игры
Страсбург
36.2% (42)
Ничья
51.7% (60)
Реймс
12.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
30.09% (34)
Меньше
69.91% (79)
Обе команды забьют
Да
81.42% (92)
Нет
18.58% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (58)
2:1 Страсбург
18.1% (21)
1:0 Страсбург
11.2% (13)
1:2 Реймс
8.6% (10)
2:0 Страсбург
3.4% (4)
0:1 Реймс
2.6% (3)
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