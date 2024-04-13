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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Страсбург
3:1
Конец матча
Реймс
0'
0:1
7' Гол
Накамура Кейто
28' Желтая карточка
Коне Амаду
28' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
1:1
44' Пенальти
Гамейро Кевин
45' Вторая желтая карточка
Коне Амаду
2:1
50' Гол
Абакар Силла
79' Желтая карточка
Ричардсон Амир
3:1
90' Гол
Сахи Дион
90'+7

Ход матча

7'
0:1
Накамура Кейто
(Ито Дзюня)
23'
 
Коне Амаду
Атангана-Эдоа Валентин
28'
 
Коне Амаду
28'
Сиссоко Ибраима
 
41'
Себас Жереми
Диарра Хабиб
 
44'
Гамейро Кевин
1:1
45'
 
Коне Амаду
50'
Абакар Силла
(Баква Дилан)
2:1
62'
 
Куду Теренс
Ито Дзюня
62'
 
Акиеме Серхио
Фоке Томас
76'
Абубакар Али
Себас Жереми
 
77'
Дукуре Исмаэль
Абакар Силла
 
79'
 
Ричардсон Амир
79'
 
Диакон Мамаду
Накамура Кейто
80'
 
Фофана Яя
Хадра Реда
85'
Деминге Джесси
Сиссоко Ибраима
 
85'
Сахи Дион
Баква Дилан
 
90'
Сахи Дион
(Абубакар Али)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 446 Количество передач 492
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 118
Страсбург 36.4% (43)
X 50.8% (60)
Реймс 12.7% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Беллаароуч
Алаа
24
Абакар
Силла
5
Перрен
Люка
13
Соу
Саиду
2
Гильберт
Фредерик
8
Сантос
Андрей
27
Сиссоко
Ибраима
3
Делен
Тома
26
Баква
Дилан
9
Гамейро
Кевин
19
Диарра
Хабиб
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
7
Ито
Дзюня
6
Атангана-Эдоа
Валентин
8
Ричардсон
Амир
17
Накамура
Кейто
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
Страсбург
3-4-3
Реймс
4-4-1-1

История личных встреч

Страсбург
Реймс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
КЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
2:1
ТМК
3:3
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
3:2
Л2
4:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
0.89

Среднее время на гол

45
101

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.65
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
85

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.24
Гамейро Кевин 4 (2) 0.14
Сахи Дион 3 0.1
Мотиба Лебо 3 0.1
Баква Дилан 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Диарра Хабиб 2 (1) 0.07
Абакар Силла 2 0.07
Себас Жереми 2 0.07
Делен Тома 1 0.03
Сеная Марвин 1 0.03
Мванга Жуниор 1 0.03
Гильберт Фредерик 1 0.03
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Абубакар Али 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.21
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.17
Дьяките Умар 5 0.17
Ито Дзюня 3 0.1
Манетси Маршал 3 0.1
Накамура Кейто 3 0.1
Ричардсон Амир 3 0.1
Абдельамид Юнис 3 0.1
Хадра Реда 1 0.03
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 6 0
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Делен Тома 5 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Соу Саиду 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 0
Уильям Стилл 4 1
Теума Тедди 5 0
Абдельамид Юнис 4 0
Манетси Маршал 4 0
Матусива Азор 4 0
Ричардсон Амир 4 0
Дьяките Умар 3 0
Окуму Джозеф 3 0
Коне Амаду 1 1
Стамбули Бенжамен 2 0
Ито Дзюня 2 0
Куду Теренс 2 0
Акиеме Серхио 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Хадра Реда 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Страсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Реймс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
11
Страсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Реймс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

12
11
Страсбург
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Реймс
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
59% (17)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

18
22
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
1
6%
5
23%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
6
33%
2
9%
61-75
5
28%
3
14%
76-90

Пропущено

20
23
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
2
10%
2
9%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
7
35%
3
13%
31-45
6
30%
5
22%
46-60
2
10%
7
30%
61-75
1
5%
4
17%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
7
50%
4
27%
76-90

Пропущено

21
15
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
14%
3
20%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
4
27%
31-45
4
19%
6
40%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Забито

32
37
8 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
3
9%
7
19%
1-15
2
6%
6
16%
16-30
3
9%
7
19%
31-45
5
16%
7
19%
46-60
7
22%
3
8%
61-75
12
38%
7
19%
76-90

Пропущено

41
38
24 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 22
5
12%
5
13%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
13
32%
7
18%
31-45
10
24%
11
29%
46-60
4
10%
7
18%
61-75
3
7%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1
Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1
Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2
Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1

Результаты матчей

Страсбург
Реймс

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
8
1.5
5
9
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
3
11
1.5
6
9
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
23
6
10
19
1.5
11
18
2
27
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 Заявка 28 10 9 9 40 - 34 39
10.
Лион
 Заявка 28 11 5 12 34 - 42 38
11.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
12.
Тулуза
 Заявка 28 8 9 11 32 - 36 33
13.
Монпелье
 Заявка 28 8 9 11 39 - 42 32
14.
Нант
 Заявка 28 8 4 16 27 - 45 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
6.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
7.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 14
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Страсбург 36.4% (43)
    X 50.8% (60)
    Реймс 12.7% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Реймс

    Исход игры
    Страсбург
    36.4% (43)
    Ничья
    50.8% (60)
    Реймс
    12.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.43% (35)
    Меньше
    69.57% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    80.87% (93)
    Нет
    19.13% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    49.2% (58)
    2:1 Страсбург
    17.8% (21)
    1:0 Страсбург
    11.9% (14)
    1:2 Реймс
    8.5% (10)
    2:0 Страсбург
    3.4% (4)
    0:1 Реймс
    2.5% (3)
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