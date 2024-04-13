Тур: 29. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Делажо Вилли
0'
0:1
7' ГолНакамура Кейто
28' Желтая карточкаКоне Амаду
28' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
1:1
44' ПенальтиГамейро Кевин
45' Вторая желтая карточкаКоне Амаду
2:1
50' ГолАбакар Силла
79' Желтая карточкаРичардсон Амир
3:1
90' ГолСахи Дион
90'+7
Ход матча
7'
0:1
28'
28'
44'
1:1
45'
50'
2:1
62'
79'
80'
85'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
446 Количество передач 492
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Абакар
Силла
13
Соу
Саиду
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
-
19 Диарра ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
-
11 Сахи ДионНападающий
-
33 Абубакар АлиНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Куду ТеренсЗащитник
-
53 Чапчет АртурЗащитник
- Полузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
27 Боянг АдамаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Реймс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
0.89
Среднее время на гол
45
101
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.65
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
85
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|7
|0.24
|Гамейро Кевин
|4 (2)
|0.14
|Сахи Дион
|3
|0.1
|Мотиба Лебо
|3
|0.1
|Баква Дилан
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.07
|Абакар Силла
|2
|0.07
|Себас Жереми
|2
|0.07
|Делен Тома
|1
|0.03
|Сеная Марвин
|1
|0.03
|Мванга Жуниор
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|1
|0.03
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Абубакар Али
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.21
|Дарами Мохаммед
|5 (1)
|0.17
|Дьяките Умар
|5
|0.17
|Ито Дзюня
|3
|0.1
|Манетси Маршал
|3
|0.1
|Накамура Кейто
|3
|0.1
|Ричардсон Амир
|3
|0.1
|Абдельамид Юнис
|3
|0.1
|Хадра Реда
|1
|0.03
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Окуму Джозеф
|1
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Ибраима
|6
|0
|Баква Дилан
|4
|1
|Сеная Марвин
|4
|1
|Делен Тома
|5
|0
|Дукуре Исмаэль
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Диарра Хабиб
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Соу Саиду
|1
|0
|Сантос Андрей
|1
|0
|Нзингула Рабби
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|8
|1
|Де Смет Тибо
|7
|0
|Уильям Стилл
|4
|1
|Теума Тедди
|5
|0
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Матусива Азор
|4
|0
|Ричардсон Амир
|4
|0
|Дьяките Умар
|3
|0
|Окуму Джозеф
|3
|0
|Коне Амаду
|1
|1
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|Ито Дзюня
|2
|0
|Куду Теренс
|2
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Хадра Реда
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Реймс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
11
Страсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Реймс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
12
11
Страсбург
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Реймс
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
59% (17)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
18
22
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
1
6%
5
23%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
6
33%
2
9%
61-75
5
28%
3
14%
76-90
Пропущено
20
23
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
2
10%
2
9%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
7
35%
3
13%
31-45
6
30%
5
22%
46-60
2
10%
7
30%
61-75
1
5%
4
17%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
7
50%
4
27%
76-90
Пропущено
21
15
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
14%
3
20%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
4
27%
31-45
4
19%
6
40%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Забито
32
37
8 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
3
9%
7
19%
1-15
2
6%
6
16%
16-30
3
9%
7
19%
31-45
5
16%
7
19%
46-60
7
22%
3
8%
61-75
12
38%
7
19%
76-90
Пропущено
41
38
24 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 22
5
12%
5
13%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
13
32%
7
18%
31-45
10
24%
11
29%
46-60
4
10%
7
18%
61-75
3
7%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1
Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1
Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2
Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1
Результаты матчей
Страсбург
Реймс
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
78
59
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
132
311
69
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
236
1019
1118
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|41 - 23
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 32
|43
|7.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 39
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|40 - 34
|39
|10.
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 42
|38
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 40
|36
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 36
|33
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 42
|32
|14.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|27 - 45
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 52
|26
|17.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|22 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|14
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Реймс
Исход игры
Страсбург
36.4% (43)
Ничья
50.8% (60)
Реймс
12.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (35)
Меньше
69.57% (80)
Обе команды забьют
Да
80.87% (93)
Нет
19.13% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.2% (58)
2:1 Страсбург
17.8% (21)
1:0 Страсбург
11.9% (14)
1:2 Реймс
8.5% (10)
2:0 Страсбург
3.4% (4)
0:1 Реймс
2.5% (3)
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