Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

54' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' В РАЗДЕВАЛКУ! - Коне Амаду получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку

51' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Удар от ворот произведет Реймс

47' Коне Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

44' Г О О О О О Л - Гамейро Кевин из команды Страсбург забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Йеванн Диуф прыгнул не в ту сторону.

43' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

38' Диарра Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Накамура Кейто пробует нанести удар издали, но Алаа Беллаарух держит все под контролем

33' Люка Перрен успешно блокирует удар.

30' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Сиссоко Ибраима получает желтую карточку за неспортивное поведение

28' Коне Амаду получает желтую карточку за неспортивное поведение

27' Удар от ворот произведет Реймс

25' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Диарра Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Диарра Хабиб пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

22' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

20' Ричардсон Амир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Матч возобновлен

18' Беллаароуч Алаа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Хорошую попытку сделал Соу Саиду . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Сиссоко Ибраима решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Реймс

5' Сиссоко Ибраима не смог попасть в створ ударом издали

4' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

1' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Страсбург начинает с центра поля