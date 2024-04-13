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Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Ренн
0:0
Первый тайм: 15'
Тулуза
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 119
Ренн 76.5% (91)
X 18.5% (22)
Тулуза 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ренн
Ничья
Тулуза
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
16
Белосьян
Женуэль
8
Сантамария
Батист
33
Дуэ
Дезире
14
Буриго
Бенжамен
28
Ле
Фе
Энцо
10
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
13
Мависса
Кристиан
23
Диарра
Мусса
4
Спирингс
Стейн
24
Кассерес
Кристиан
17
Суасо
Габриэль
7
Абухляль
Закария
9
Даллинга
Тийс
37
Гбоо
Янн
Ренн
4-2-3-1
Тулуза
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Тулуза

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 3 победы

31 матч

45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.7%
51.6%
9.7%
12 побед 16 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
4:2
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:2
КЛ
1:3
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:3
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.4

Среднее время на гол

48
64

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.2
1.31

Среднее время на гол

75
68

Всего голов

48
42

Голов в среднем за матч

1.55
1.35

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 7 (5) 0.25
Террье Мартен 6 0.21
Мюинга Арно 6 (2) 0.21
Гуйри Амин 5 0.18
Блас Людовик 4 (1) 0.14
Дуэ Дезире 3 0.11
Салах Ибрагим 3 0.11
Трюффер Адриен 1 0.04
Ассиньон Лоренс 1 0.04
Доку Жереми 1 0.04
Ву Кристофер 1 0.04
Теате Артур 1 0.04
Омари Вармед 1 0.04
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 11 (1) 0.39
Сьерро Венсан 6 (4) 0.21
Магри Франк 4 0.14
Абухляль Закария 3 (1) 0.11
Мависса Кристиан 2 0.07
Хелаберт Сесар 1 0.04
Гбоо Янн 1 0.04
Коста Логан 1 0.04
Шмидт Никлас 1 0.04
Николайсен Расмус 1 0.04
Бабика Шави 1 0.04
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 4 0
Трюффер Адриен 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Блас Людовик 3 0
Теате Артур 3 0
Террье Мартен 1 1
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Дуэ Гела 0 1
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Матусива Азор 1 0
Гуйри Амин 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 8 0
Сьерро Венсан 7 0
Даллинга Тийс 6 0
Коста Логан 6 0
Суасо Габриэль 5 0
Спирингс Стейн 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Деслер Миккел 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Рестес Гийом 2 0
Абухляль Закария 1 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Мависса Кристиан 1 0

Результаты матчей

Ренн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Тулуза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
3
Ренн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Тулуза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

11
13
Ренн
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Тулуза
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

28
14
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
14%
3
21%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
2
7%
4
29%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
5
18%
4
29%
61-75
7
25%
2
14%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
6
33%
1
6%
31-45
3
17%
5
28%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
3
17%
5
28%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
14%
3
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
3
21%
6
33%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
6
33%
76-90

Забито

42
32
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
6
14%
6
19%
1-15
7
17%
1
3%
16-30
5
12%
6
19%
31-45
9
21%
6
19%
46-60
5
12%
8
25%
61-75
10
24%
5
16%
76-90

Пропущено

32
36
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
3
9%
4
11%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
8
25%
6
17%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
8
25%
3
8%
61-75
7
22%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0
Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0
Тулуза
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0
Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0

Результаты матчей

Ренн
Тулуза

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
5
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ренн
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
5
9
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
19
9
12
16
1.5
9
19
6
22
2.5
4
24
1
27
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
8.
Ренн
 0:0 Заявка 29 10 10 9 40 - 34 40
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Лион
 Заявка 28 11 5 12 34 - 42 38
11.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 29 8 10 11 32 - 36 34
13.
Монпелье
 Заявка 28 8 9 11 39 - 42 32
14.
Нант
 Заявка 28 8 4 16 27 - 45 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 0:0 Заявка 15 7 4 4 28 - 18 25
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
6.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
7.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
8.
Тулуза
 0:0 Заявка 15 5 4 6 14 - 18 19
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 0:0 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 14
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Дуэ Дезире из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мависса Кристиан
    • 1'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
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    Прогнозы 119
    Ренн 76.5% (91)
    X 18.5% (22)
    Тулуза 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Тулуза
    3.70
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    3.80
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:0 Тулуза

    Исход игры
    Ренн
    76.5% (91)
    Ничья
    18.5% (22)
    Тулуза
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.86% (59)
    Меньше
    49.14% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    68.1% (79)
    Нет
    31.9% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    41.2% (49)
    1:0 Ренн
    21% (25)
    1:1 Ничья
    16.8% (20)
    2:0 Ренн
    10.1% (12)
    1:2 Тулуза
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Ренн
    1.7% (2)
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